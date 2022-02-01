أبوزهري: نقف خلف الجزائر لتوحيد الفلسطينيين ومواجهة التطبيع

ثمن رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” الفلسطينية، سامي أبو زهري، تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول السعي لتجسيد المصالحة الفلسطينية، مؤكدا وقوف حركته خلف المساعي الجزائرية.

ونشر أبوزهري تغريدة جاء فيها: نثمن التصريحات التي وردت على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول المصالحة الفلسطينية.

وأضاف: ونؤكد دعمنا للدور الجزائري ووقوفنا خلف الجزائر بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة.

وصرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن “مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق”، مضيفا أننا “متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية رغم أننا في بداية المشوار”.

وتابع لعمامرة، في ندوة صحفية، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الاثنين بالكويت، “جهودنا تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمّة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل”.

وفي 22 ديسمبر 2021، أكد أبو زهري، في كلمة له بمنتدى جريدة الحوار قائلا: “الرئيس عبد المجيد تبون أحسن اختيار توقيت الإعلان عن مبادرة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر”.

وأضاف قائلا الجزائر قامت بخطوات كبيرة لاستعادة دورها خاصة مع الهرولة الكبيرة نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي في ظل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تعقد مع العدو”.

وأكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أن وجود الجزائر في مقدمة الصف وتحولها لدولة مواجهة يستدعي تنسيق الجهود بينها وبين الفلسطينيين.

وأكد رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس على حرص الحركة على إنجاح المبادرة الجزائرية.

وقال “الجزائر أعلنت أنها ستقود المرحلة لاحتضان القضية وتحشيد الجهود في المنطقة لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر.

وتابع قائلا: “الجزائر لم تكتف بالشعارات بل ترجمت أقوالها لأفعال لقطع الطريق أمام الاحتلال لعضوية الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أبو زهري “نعتز بالدور الجزائري وسعداء ونقول للرئيس تبون امضي على بركة الله إخوانك معك والى جانب في مواجهة التحديات”.

وأشار أبو زهري إلى أن ثمن رفض التطبيع هو اقل بكثير من ثمن التهاوي في حضن الاحتلال الإسرائيلي”.