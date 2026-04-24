“أبوس” تحذر من مخاطر تسويق الفراولة في علب بلاستيكية

تُعرضها للتلف بسرعة وتتسبب في تسممات غذائية

شهدت الأسواق، في الآونة الأخيرة، انتشارا كبيرا لبيع الفراولة، داخل علب بلاستيكية مغلقة، بدلا من وضعها في صناديق مفتوحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالنظر إلى الظروف غير الملائمة التي قد تخزن فيها هذه الفاكهة الحساسة وسريعة التلف حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه التصرفات من قبل الباعة والتجار.

وحذرت “أبوس” من أن وضع الفراولة في علب بلاستيكية محكمة الغلق، دون توفير تهوية كافية، قد يؤدي إلى احتباس الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة داخل العلبة، ويتسبب في تشكيل بيئة مثالية لنمو العفن وتكاثر البكتيريا، والتسريع من تلف الفاكهة، وبذلك يزيد من احتمالية تعرض المستهلك لمخاطر صحية، على غرار التسممات الغذائية.

وأكدت المنظمة أن الفراولة من الفواكه التي تتطلب شروط حفظ خاصة، أبرزها التهوية الجيدة ودرجة حرارة منخفضة، مشددة على ضرورة تفادي اقتناء الفواكه المعروضة في ظروف غير صحية أو داخل علب مغلقة بإحكام، خاصة إذا كانت معروضة تحت أشعة الشمس أو في أماكن مرتفعة الحرارة.

كما دعت ذات الهيئة المستهلكين إلى الحرص على نقل الفراولة بسرعة إلى أماكن مبردة بعد اقتنائها، مع ضرورة غسلها جيدا قبل الاستهلاك والتأكد من سلامتها وخلوها من أي علامات تلف أو عفن.

وبالمقابل، شددت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على ضرورة التزام التجار باحترام شروط العرض والتخزين حفاظا على سلامة المستهلك، وحماية الصحة العامة والوقاية من المخاطر المرتبطة بالاستهلاك غير الآمن للمواد الغذائية.