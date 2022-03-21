أتوقع استفاقة الجزائر بعد إخفاق “الكان” والتأهل للمونديال

مدرب المنتخب التونسي السابق فوزي البنزرتي:

رشح المدرب التونسي، فوزي البنزرتي، المنتخب الوطني الجزائري للتأهل لكأس العالم المقررة نهائية العام الجاري بقطر، وذلك عند مواجهة منتخب الكاميرون في الدول الفاصل الذي سيلعب على شكل مباراتين ذهابا وإيابا ما بين منتخبا الجزائر والكاميرون، يومي 25 و29 مارس الجاري، بملعبي جابوما في دوالا ثم مباراة الإياب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويرى المدرب الأسبق لمنتخب تونس، فوزي البنزتي، بأن الخضر سوف يثأرون لأنفسهم أمام منتخب الأسود غير المروضة الكاميرون، بعد الكبوة التي تعرضوا لها من مشاركتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا خلال شهر جانفي الماضي، التي عرفت مشاركة مخيبة لحامل اللقب، المنتخب الوطني الجزائري، الذي غادر الدورة من الدور الأول جراء تكبده هزيمتين أمام منتخبي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، وقبل ذلك تعادل في افتتاح مشواره في “الكان” أمام منتخب سيراليون، وهي النتائج التي فاجأت وصدمت كل المتتبعين ولاسيما أنصار الخضر.

وقال مدرب الوداد البيضاوي المغربي سابقا في حوار لقناة الزمالك المصرية: “أرشح المنتخب الجزائري أمام منتخب الكاميرون. منتخب الجزائر أقوى على الورق من كل النواحي، لديه مدرب كفء ولاعبون من المستوى العالي، وأعتقد أنه قادر على تخطي الكاميرون في الدور الفاصل والذهاب إلى كأس العالم”. مضيفا: “ستكون مقابلة في متناول المنتخب الجزائري بعد نكسة كأس إفريقيا من المفروض أن يعود من جديد، لديهم مدرب جيد لا بد أن يراجع نفسه، حسب رأيي، فإن سبب إخفاق منتخب الجزائر في الكان كان وقوعه في فخ الغرور من طرف اللاعبين، عليهم أن يحسنوا الأداء وألا يركزوا فقط على الهجوم”.

وأعرب فوزي البنزتي عن أمانيه في نجاح كل المنتخبات العربية في مهمة التأهل إلى كأس العالم. وقال: “ستكون فرحة كبيرة لنا إذا ما نجحت الفرق العربية الأربعة في الصعود إلى المونديال القطري، أتمنى مشاهدة الجزائر وتونس والمغرب ومصر في كأس العالم حتى تكون فرحتنا كاملة”.