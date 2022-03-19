كل شيء عن تنقل الأنصار إلى دوالا لمساندة الخضر

تحسبا لمباراة الكاميرون بدوالا:

سيتنقل حوالي 1700 مناصر إلى دوالا لتشجيع المنتخب الجزائري لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، بملعب جابوما، انطلاقا من الساعة السادسة مساء لحساب ذهاب الدور التصفوي الفاصل لمونديال 2022 بقطر، بحسب ما أكده الطاهر ساحري، الرئيس المدير العام لشركة السياحة والأسفار الجزائر.

وأكد ساحري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتقديم أحسن الخدمات للأنصار الجزائريين بعين المكان قائلا: “إلى حد يوم الجمعة، نحن بصدد ملء الطائرة الحادية عشرة. ما زالت وكالاتنا مجندة لاستقبال الأنصار المتأخرين، الملقحين ضد الحمى الصفراء وكوفيد-19. سيكون عددهم زهاء 1700 مناصر، بمعدل 140 مناصر في الطائرة الواحدة”.

التنقل يوم المباراة والعودة بعد نهايتها

من جهة أخرى، تعتزم شركة السياحة والأسفار الجزائر، إرسال فريق متخصص في الرحلات الجماعية من أجل وضع الأنصار الجزائريين في أحسن الظروف خلال إقامتهم القصيرة بمدينة دوالا، والوقوف على جميع التفاصيل بعين المكان، بحسب مستشار المدير العام للشركة، رضا عمار. وتم وضع برنامج خاص للرحلات إلى دوالا، حيث تطير أربع (4) طائرات من مطار الجزائر العاصمة، على أن تنظم رحلات أخرى من مطارات: قسنطينة، ورقلة وبشار (رحلتين من كل مطار). ويعمل موظفو شركة سياحة وأسفار الجزائر المكلفون بالمجال التجاري للرحلة، دون انقطاع لمرافقة الأنصار في إقامتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن. وبخصوص الإطعام، أكد المنظمون أنه سيتم توفير مأكولات ومشروبات للأنصار والمرافقين بمدينة دوالا.

140 مناصر في الطائرة الواحدة والإطعام مضمون…

وسيتنقل الأنصار إلى مدينة دوالا في يوم واحد، ليلة 24 إلى 25 مارس، على أن يصلوا هناك في حدود الـ 6 صباحا ليمكثوا بالمطار إلى غاية الساعة (00ر13) زوالا موعد التوجه إلى ملعب “جابوما”، على أن تكون العودة من الملعب إلى المطار مباشرة عقب انتهاء المقابلة، تحسبا للعودة إلى الجزائر التي ستكون في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، بينما يكون الوصول إلى أرض الوطن في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا. وانطلقت عملية بيع التذاكر للأنصار الراغبين في التنقل إلى دوالا، يوم الأحد الماضي على مستوى مختلف وكالات شركة السياحة والأسفار الجزائر، غداة قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التكفل بأنصار الفريق الوطني.

وحدد سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون الذي يتضمن كامل الأعباء: (ثمن التذكرة+ ثمن التأشيرة+ التأمين على السفر+ كشف PCR أقل من 72ساعة+ وجبة الطعام+ التنقل من وإلى مطار دوالا+ تذكرة دخول الملعب)” بـ 50.000 دج بعد أن كان بـ 85.000 د.ج. وتعرف العملية مساهمة عدد من المؤسسات العمومية منها سوناطراك، سونلغاز، موبيليس، سربور ومدار. ويشترط على الراغبين في التنقل إلى دوالا أن تكون سنهم تتجاوز 18 عاما، حاملين لجواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 6 أشهر، والجواز الصحي الذي يثبت إجراء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن اللقاح ضد الحمى الصفراء، وتناول دواء ضد الملاريا. علما أن “مصالح وزارة الصحة تتكفل بالجانب الصحي”، وتجرى مباراة الذهاب يوم الجمعة 25 مارس الجاري بملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية على الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، فيما تلعب مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة الثامنة والنصف ليلا.