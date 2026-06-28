أحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا والبراءة للمتهمين في ملف الشهادات المزورة بأكبر مدرسة رياضية!

محكمة الجنح لبئر مراد رايس:

أصدرت محكمة بئر مراد رايس، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال قطاع الرياضة يتابع فيها إطارات بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، إذ وقعت أحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا والبراءة .

وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، الأحد 28 جوان الجاري، فقد سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال المدعو ” ب.ع” مدير الدراسات السابق للمدرسة.

وبالمقابل وقعت القاضي عقوبة عامين حبسا نفاذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري عقوبة في حق رئيس قسم تكنولوجيا والتدريب الرياضي بالمدرسة المتهم “أ.م .ش. فيما استفاد بقية المتهمين ويتعلق الأمر بكل من ” ر.ب ” مكلف بتسيير أعمال المدرسة ” إلى رئيس مصلحة التمدرس ” ز. ب”، و” د.م” المكلف بالمديرية الفرعية للدراسات من البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة اليهم، فيما تم استدعاء المكلف بالتمدرس ز. جمال” كشاهد في قضية الحال وليس متهما.