أحمد توبة أفضل مدافعي “الخضر” جاهزية قبل موقعتي النيجر

يسجل أرقاما جيّدة مع نادي باشاك شهير التركي

بات الدولي الجزائري، أحمد توبة، نجم نادي بشاك شهير التركي أفضل مدافعي المنتخب الوطني جاهزية قبل مباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار خلال الأيام القليلة المقبلة، بفضل أدائه وأرقامه الجيّدة في الفترة الماضية مع النادي التركي، مقارنة بالمدافعين الأساسيين الآخرين في حسابات بلماضي، على غرار عيسى ماندي ويوسف عطال ورامي بن سبعيني وغيرهم، ما يرشحه للفوز بمكانة أساسية دون منازع في الفترة المقبلة.

وكان أحمد توبة تلقى انتقادات قوّية بعد تراجع مستواه مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، وعلى وجه التحديد خلال ودية السويد شهر نوفمبر الماضي عندما تسبب في الخسارة بهدفين، وارتكب مدافع فالفيك الهولندي السابق أخطاء قاتلة كلفت “الخضر” تلقي هدفين، لكنه ظهر بمستويات جيّدة منذ بداية العام الجاري مع نادي باشاك شهير كمؤشر قوّي على استعادته مستوياته المعروفة، حيث أسهم الخميس الماضي بقسط كبير في عودة فريقه باشاك شهير التركي بتعادل إيجابي من بلجيكا، أمام غينك في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، ويعد توبة لاعبًا مهمًا في مخططات مدربه إيمري بيليزوغلو الدولي التركي السابق، بفضل مستواه الثابت منذ بداية الموسم، لاسيما في المسابقة الأوروبية، التي يسعى من خلالها باشاك شهير إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق على الصعيد القاري، وحسب شبكة “سوفاسكور” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن توبة يعد أهم لاعب في فريقه التركي في دوري المؤتمر الأوروبي، من حيث الأرقام؛ إذ يعد الأكثر منحا للتمريرات الناجحة بواقع 379 تمريرة، ويحتل المركز الثاني في الكرات الطويلة الناجحة بواقع 19 تمريرة.

من جهة أخرى، ومن الناحية الدفاعية يعد نجم “الخضر” الأكثر افتكاكا للكرات في مباراة دوري المؤتمر، بواقع 14 مرة، كما يعد الأكثر تشتيتًا للكرة وإبعادا للخطر في 10 مناسبات كاملة، بينما يحتل المركز الرابع في فريقه كأعلى تقييم من طرف شبكة “سوفاسكور”، ونال 7.15 من أصل 10 درجات، وسيكون توبة حاضرا في تربص المنتخب الجزائري المقرر في الفترة بين 20 و28 مارس الجاري، والذي ستتخلله مباراتان ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار أمام النيجر يومي 23 و27 بالجزائر وتونس على الترتيب، وشارك توبة (24 عامًا) هذا الموسم مع باشاك شهير الذي انضم إليه صيف عام 2022 في 24 مباراة، منها 6 في دوري المؤتمر الأوروبي، وجميعها كانت بشكل أساسي، فيما لعب 13 مواجهة في مسابقة الدوري التركي.