أحمد قندوسي أول جزائري يلعب للنادي الأهلي المصري

سعيود لم يلعب مع الفريق الأول سوى 388 دقيقة فقط

بات اللاعب أحمد قندوسي البالغ من العمر 23 سنة ونصف، أول لاعب جزائري ينضم للفريق الأول للنادي المصري الكبير الأهلي، إذا اعتبرنا انضمام أمير سعيود للأهلي كان في الفئات الصغرى، حيث لم يلعب مع الفريق الأول سوى 388 دقيقة من دون أن يسجل أي هدف مع الفريق الأحمر، وقد سنحت له فرصة للتسجيل عن طريق ركلة جزاء فأهدرها بطريقة عجيبة..

عندما سقط وهو يريد أن يتفنن فضيّع الفرصة بطريقة صنعت الحدث، قبل أن يغادر الأهلي في سنة 2011 إلى الإسماعيلي ومنها إلى مولودية العاصمة ثم إلى فريق بيروي البلغاري الذي فاز معه بالكأس ولعب أوربا ليغ وواجه فريق صهيوني، ثم راح في عملية تدوير لحياته الكروية بطريقة غريبة من الصفاقسي التونسي إلى دفاع تجنانت ثم اتحاد العاصمة فبلوزداد قبل أن يستقر في الطائي السعودي، الذي يحتل حاليا المركز التاسع مع تسجيل أمير سعيود لخمسة أهداف، مما يعني أن رحلته إلى القاهرة وهو دون التاسعة عشرة لم تكن موفقة، حيث تجاوز سعيود الثانية والثلاثين الآن وكان مشواره دون إمكانياته الفنية الكبيرة، على أمل أن يستفيد الوافد الجديد على الأهلي المصري من تجربته والتطوّر أكثر مع فريق سيخوض معه كأس العالم للأندية.

يعتبر الأهلي المصري أقوى فريق في القارة السمراء من كل النواحي، وحتى إذا لم يفز بلقب رابطة أبطال أوربا فإنه يبلغ أدوارا متقدمة جدا، وينافس بقوة وشراسة على اللقب، وقد كانت لهذا الفريق الكبير عدة اتصالات بلاعبين جزائريين ومنهم يوسف بلايلي وسفيان فيغولي وإسلام سليماني، ولكنها باءت بالفشل، قبل أن يلجأ هذه المرة للسرية معتمدا عل مشورة حكيم سرار وأيضا إبن الفريق حسام البدري الذي يعرف إمكانيات قندوسي، لتتم الصفقة في صمت مطبق عكس ما حدث مع الصفقات السابقة ومنها ضم يوسف بلايلي، لأن الأهلي المصري يحارب على كل الجبهات، حيث يتواجد حاليا في المغرب لخوض كأس العالم للأندية، وسيخوض بعدها دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، إضافة إلى الدوري المصري حيث يلعب مباريات نهائية في كل جولة، لأن كل الفرق المصرية تسعى للصمود أمامه فإن أحمد قندوسي إبن منطقة غريس، يكون قد وضع قدما في عالم الإحتراف الحقيقي، من أجل مستقبل أحسن للاعب ربما تأخّر قليلا عن الاحتراف، ولكنه أحسن من أن يبعثر حياته الكروية مثل زملائه وسيلتحق في مصر بلاعب المصري البورسعيدي زميله السابق في وفاق سطيف عبد الرحيم دغموم.

لعب لنادي الزمالك المصري كمال قاسي سعيد وأحمد عودية كما لعب للإسماعيلي وللمصري لاعبون آخرون، ولكن الأهلي فريق الألقاب، بقي بعيدا عن أنظار اللاعبين الجزائريين عكس المغاربة والتونسيين، ويحتل حاليا الأهلي المصري المركز الأول بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك، ولم يتذوق أي هزيمة بعد 15 جولة، مما يعني أن أحمد قندوسي سيجد نفسه في مكان جاهز لتقديم المستوى العالي بعيدا عن الضغط المالي المربوط بالنتائج وسوء التسيير في نادي وفاق سطيف.