أحوال الطقس: 49 درجة مئوية تحت الظل عبر 8 ولايات وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأحوال الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حرّ تضرب 8 ولايات شرقية وجنوبية.

وبحسب النشرية، فإن درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 38 درجة، أما القصوى فتتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار الأربعاء.

والولايات المعنية وفقا للنشرية الخاصة هي: تمنراست برج باجي مختار، أدرار، إن صالح، تيميمون.

وحذرت ذات المصالح من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة على كل من سكيكدة، عنابة والطارف، بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 21.00 ليلا.

من جانب آخر نبهت مصالح الأرصاد من تساقط أمطار رعدية على ولايات: النعامة، البيض، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، باتنة،سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، غليزان، الشلف، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة.

صلاحية النشرية تبدأ من الساعة الثالثة بعد زوال الأربعاء، وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما تحدثت عن هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.