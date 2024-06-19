-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أحوال الطقس: 49 درجة مئوية تحت الظل عبر 8 ولايات وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

الشروق أونلاين
  • 1130
  • 0
أحوال الطقس: 49 درجة مئوية تحت الظل عبر 8 ولايات وأمطار رعدية عبر 18 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأحوال الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حرّ تضرب 8 ولايات شرقية وجنوبية.

وبحسب النشرية، فإن درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 38 درجة، أما القصوى فتتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار الأربعاء.

والولايات المعنية وفقا للنشرية الخاصة هي: تمنراست برج باجي مختار، أدرار، إن صالح، تيميمون.

وحذرت ذات المصالح من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة على كل من سكيكدة، عنابة والطارف، بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 21.00 ليلا.

من جانب آخر نبهت مصالح الأرصاد من تساقط أمطار رعدية على ولايات: النعامة، البيض، تيسمسيلت، المدية، عين الدفلى، تيبازة، باتنة،سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، غليزان، الشلف، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة.

صلاحية النشرية تبدأ من الساعة الثالثة بعد زوال الأربعاء، وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما تحدثت عن هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة

استجابة “شبه كليّة” لنظام المداومة في ثاني أيام العيد

استجابة “شبه كليّة” لنظام المداومة في ثاني أيام العيد

بلعابد: الإعلان عن نتائج البكالوريا في 20 جويلية

بلعابد: الإعلان عن نتائج البكالوريا في 20 جويلية

حجز 1.9 مليون قطعة غيار في 5 ولايات

حجز 1.9 مليون قطعة غيار في 5 ولايات

إقامة مواقد الشواء والتخييم ممنوع داخل الغابات وبمحيطها

إقامة مواقد الشواء والتخييم ممنوع داخل الغابات وبمحيطها

نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 11 ولاية

نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 11 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد