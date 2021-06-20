أخبار الجزائر ليوم الأحد 20 جوان 2021

البكالوريا ليلا، النقل يربك المترشحين، أمريكي يجتاز البكالوريا ببشار

البكالوريا ليلا

طالب مترشحون ومترشحات لشهاد البكالوريا وأوليائهم من السلطات العليا إيجاد حلول سريعة تتناسب والجو الحار جدا الذي صار يميز مناطق الجنوب على وجه الخصوص بداية من جوان، ويجعل من اجتياز البكالوريا في هذا الجحيم مستحيلا، لأن الكرة الأرضية والجزائر على وجه الخصوص تعرف تغييرا كاملا في درجات الحرارة ومع ذلك لا يوجد تجاوب مع طلبات تغيير طريقة الحياة في المناطق الحارة، حيث اقترح البعض تحويل البكالوريا إلى الفترات الليلية في الجنوب ولم لا تعميم الأمر في كامل الوطن، فما عاشه مترشحو واد سوف وبشار وأدرار وورقلة، الأحد، كان أقرب إلى الانتحار، لأن درجة الحرارة تحت الظل بلغت 49 مئوية، أما تحت الشمس فلكم التقدير.

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الاستعانة بغطاسين من العاصمة لدعم العملية

تواصل البحث عن الغريق المفقود بسد في سوق أهراس

نادية طـلحي

واصلت نهار الأحد، ولليوم الخامس على التوالي، فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسوق أهراس، مدعومة بفرق الغطاسين للحماية المدنية بولايات قالمة، الطارف، عنابة، سكيكدة، عملية البحث عن الشاب الغريق البالغ من العمر 32 سنة، والمفقود في مياه سد عين الدالية ببلدية الحنانشة في ولاية سوق أهراس، منذ مساء يوم الأربعاء الماضي. وكانت فرقة الغطاسين مساء ذلك اليوم قد تدخلت مدعومة بفرقة الغطاسين لولاية قالمة للبحث عن الشاب الغريق، في مياه السد، قبل أن يتقرر توسيع دائرة البحث وتسخير إمكانيات أكبر بانضمام غطاسين آخرين من مديريات الحماية المدنية للولايات المجاورة بكل من الطارف، عنابة، سكيكدة، بتعداد بشري إجمالي يقدر بـ23 غطاسا واصلوا نهار أمس، الأحد عملية البحث المستمرة في مياه السد، على أمل العثور على جثّة الضحية، تزامنا ووصول فرقة أخرى من الغطاسين من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة.

وقد وجد غطاسو الحماية المدنية صعوبة كبيرة خلال عملية عملية البحث والتمشيط تحت المياه والتي وصلت إلى عمق 25 مترا، بسبب تراكم الأوحال ووجود بقايا بعض البنايات القديمة قبل بناء السد، ما ساهم في نقص الرؤية في الأعماق وتعقيد مهمة البحث المستمرة على مدار خمسة أيام كاملة، والتي جندّت لها السلطات الولائية إمكانات مادية وبشرية هائلة، خاصة وأنها تعتبر الثانية من نوعها على مستوى ولاية سوق أهراس، في ظرف أسبوع واحد بعد ما لفظ مساء الاثنين الماضي، شاب يبلغ من العمر 21 سنة، أنفاسه الأخيرة، غرقا في مياه سد وادي الشارف بولاية سوق أهراس. وقد تدخلت فرقة الغطاسين مدعومة بعناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر بوحوش، يومها لانتشال جثّته من المكان المسمى مشتة المبعوجة ببلدية بئر بوحوش، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين ببلدية سدراتة، تزامنا مع التحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الدرك الوطني حول ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة.

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صعقة كهربائية تقتل عاملا في سكيكدة

إسلام. ب

توفي عصر السبت، عامل بمقاولة خاصة في الكهرباء، يبلغ من العمر 38 سنة، عقب تعرضه لصعقة كهربائية، بمنطقة المراية ببلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، جراء ملامسته أسلاك الكهرباء عندما كان بصدد مزاولة عمله، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس. للإشارة فإن جنازته شيعت زوال الأحد بحضور جمع غفير من زملائه وأقاربه بمقبرة البلدية.

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مواطنون أوقفوا المتهمين وسلموهم للأمن

حادث مرور بالبويرة يكشف عصابة لسرقة السيارات

أحسن حراش

التمست نهار الأحد نيابة محكمة الجنايات الاستئنافية التابعة لمجلس قضاء البويرة عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق 4 متهمين بتشكيل جمعية أشرار مختصة في سرقة المركبات وإعادة بيعها، حيث تسبب حادث مرور مزدوج تسببوا فيه بمدينة الأخضرية في كشف مخططهم وتوقيفهم مع متابعتهم بجناية تكوين جمعية قصد الإعداد لجناية والسرقة الموصوفة مع حيازة أسلحة بيضاء ومهلوسات.

وقائع القضية تعود حسب مقرر الإحالة وما دار في جلسة المحاكمة إلى 16 و17 أوت 2019، أين التقى المتهمون وهم “ب.ع” و”ع.ع” و”ل.ق” و”ط .م” القاطنون في ولاية تيبازة، وذلك في اليوم الأول من الواقعة في شاطئ شنوة بنفس الولاية، ليتفقوا مسبقا على تنفيذ عملية سطو وسرقة سيارة من نوع “بارتنير” من داخل منزل بمنطقة شرشال، خاصة وأن أحد المتهمين أخبرهم عن حيازته لمفاتيح 3 سيارات قصد سرقتها، وهو ما شرعوا في تنفيذه فجر اليوم الموالي، أين تسللوا على الساعة الخامسة صباحا إلى بيت الضحية بشرشال وقاموا بسرقة مفتاح السيارة أولا حسب ما أدلى به الضحية الذي لمح منهم 3 أشخاص ملثمين وحاملين لأسلحة بيضاء في حينها، ثم قاموا بالاستيلاء على السيارة ولاذوا بالفرار بعدها نحو وجهة مجهولة، فيما قدم الضحية بلاغا على مستوى الجهات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها.

وسلك المتهمون حسب ما صرحوا به أمام الضبطية والجهات القضائية ثم جلسة المحاكمة، الطريق السيار نحو إحدى الولايات الشرقية للوطن قصد بيع السيارة مباشرة بعد سرقتها، وخلال وصولهم ناحية مدينة الأخضرية بالبويرة دخلوا المدينة قصد شراء أغراض، وهناك تسببوا في وقوع حادث مرور أول، ثم حادث ثان مع سيارة للنقل الجماعي بالقرب من موقع الحادث الأول بعد فرارهم، وهو ما دفع بصاحبها رفقة مواطنين إلى توقيفهم وإبلاغ المصالح الأمنية التي سارعت إلى عين المكان، أين تبين بأن السيارة مسروقة من طرف نفس الأشخاص بولاية تيبازة، مع العثور بحوزتهم على كمية من الأقراص المهلوسة فضلا عن سكين من نوع أوكابي، ليتم توقيفهم ومباشرة التحقيق معهم حول القضية.

وخلال أطوار جلسة المحاكمة، حاول المتهمون إبعاد التهمة عنهم والتصريح بأقاويل متناقضة، غير أن مصالح النيابة واجهتهم بذلك إضافة إلى تصريحاتهم السابقة، مما يدل على تورطهم في الجريمة والوقائع التي وصفت بالخطيرة، حيث كان اتفاق مسبق بينهم على تنفيذ عملية سرقة المركبات وإعادة بيعها في مكان آخر، إلا أن سوء حظهم جعلهم يقعون في حادث مرور كشف أمرهم، ليلتمس ممثل النيابة في حقهم عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم إضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات.

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النقل يربك المترشحين الأحرار بالبويرة

أحسن حراش

سجلت مصالح مديرية التربية بالبويرة وخلال الفترة الصباحية من اليوم الأول فقط لامتحان شهادة البكالوريا غياب 1286 مترشحا منهم 82 متمدرسا أما الباقي البالغ عددهم 1204 فهم من المترشحين الأحرار من أصل 4426 مسجلا، بنسبة غياب قاربت 25% وسط الأحرار، حيث تجهل الأسباب الحقيقية للعدد الكبير من الغيابات وفي الفترة الصباحية من اليوم الأول فقط للامتحان، فيما أرجعها البعض لمشكل النقل المطروح كل مرة رغم توفير بعض رؤساء البلديات لحافلات قصد نقل المترشحين الأحرار لتمكينهم من الوصول إلى مراكز امتحاناتهم التي تبعد عن مقرات سكناتهم في بلديات مغايرة، مما دفع بالبعض بالمطالبة بضرورة اعادة النظر في توزيع المترشحين الأحرار عبر مراكز الامتحان وتقريبهم منها بما يمكنهم من الوصول اليها في الوقت المحدد.

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مواطن يفتح منزله لإيواء “الأحرار” بالأغواط

ش. داودي

في مبادرة ثمنها الجميع، سخّر عضو مجلس الأمة سابقا السيد محمد عويسي منزله لاستقبال مترشحي امتحان شهادة البكالوريا القادمين من خارج مدينة الأغواط، لاجتياز بكالوريا الأحرار بمراكز مدينة الأغواط. وحسب تغريدة له على منصة الفايسبوك على حسابه الخاص، فإنه خصص جناحا للذكور وآخر للإناث بمنزله الواقع بالقرب من متوسطة البابطين بالواحات الشمالية بعاصمة الولاية وهي المبادرة التي أعقبتها مبادرة أخرى في طبعتها الثانية من قبل سكان بلدية بن ناصر بن شهرة القريبة من عاصمة الولاية والتي تضم مركزا للأحرار، حيث تم الإعلان للعام الثاني على التوالي بأنه سيتم إيواء وإطعام المترشحين الأحرار القادمين من جهات أخرى، طيلة أيام امتحان البكالوريا بمبادرة من الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.

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أمريكي يجتاز البكالوريا ببشار

ن. مازري

يجتاز سبعة مترشحين أجانب، وستة من جمهورية الصحراء الغربية، وواحد من جنسية أمريكية، امتحانات البكالوريا بولاية بشار، كما تم تسجيل 99 مترشحا من مؤسسة إعادة التربية، وثمانية مترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبلغ مجموع المترشحين بولاية بشار، سبعة آلاف و386 مترشح، منهم ثلاثة آلاف و875 إناث، من بينهم أربعة آلاف و356 متمدرسين، وثلاثة آلاف وثلاثين أحرار، موزعين على 33 مركزا، 22 منها ببلدية بشار، ويٌشرف على تأطيرهم، ألف و667 مؤطر.

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تحسبا لعمليات توزيع كبرى منتظرة في 5 جويلية المقبل

مكتتبو الحصة الرابعة “عدل 2” ببوينان يطالبون بالمفاتيح

منير ركاب

استغرب مكتتبو “عدل 2” الحصة الرابعة بالعاصمة، الذين استفادوا من سكنات في إطار ملء الفائض المقرر منحه لمكتتبي “عدل 1” بموقع بوينان خلال شهر رمضان الماضي، حيث تمت العملية بتسديد المستفيدين من السكنات للشطرين الثالث والرابع، على غرار فارق الأقساط، علاوة على إنهاء عملية التوقيع لدى الموثق في انتظار استلام المفاتيح المقرّر منحها بعد أسبوعين، حسب آخر التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع، في إطار صيغة البيع بالإيجار “عدل”، ليتفاجأ هؤلاء بإسقاط اسم موقعهم من العملية التي ستمس عديد الولايات على المستوى الوطني ضمن البرنامج المسطر لذكرى عيدي الاستقلال والشباب المقبل.

وأكد مكتتبو الحصة الرابعة بالعاصمة، أن استلامهم للمفاتيح كان مبرمجا مع قائمة المستفيدين بموقعي برج البحري والرغاية، الذين استلموا مفاتيح شققهم منتصف شهر ماي المنصرم، على أن يتم تسليمهم السكنات قبل بداية شهر جوان الجاري، ليتم تأجيل فرحتهم بعد تشريعيات 12 جوان 2021، حيث حدّد تاريخ عملية التوزيع في ذكرى الخامس جويلية المقبل، ضمن أكبر عملية توزيع بعدل على غرار الصيغ الأخرى كالاجتماعي والسكنات الهشة، جاء هذا بعد الإعذارات الشفوية الممنوحة من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، للمديرين الجهويين، فضلا عن التهديدات بإنهاء المهام في حال عدم الالتزام بالتعهدات والتماطل في تنفيذ التعليمات، ودفع وتيرة الإنجاز والتوزيع في تاريخها المحدد.

وتساءل المكتتبون في تصريحهم عن نية وكالة “عدل” بعد التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أسقطت اسم موقعهم من قائمة المواقع المستفيدة من عملية التوزيع بعد الأسبوعين، ضمّت كلا من موقع 3250 وحدة سكنية بالدويرة الملعب، و3000 وحدة سكنية ببابا أحسن، متبوعا بموقعي 1500 وحدة سكنية بسيدي عبد الله، و3746 وحدة سكنية، بموقع الرحمانية، مناشدين في ذات السياق المدير العام لوكالة “عدل” إسداء تعليمات لمعالجة الوضع، مع إيجاد الحلول الفعلية بالتنسيق مع مختلف المصالح على غرار سونلغاز والجزائرية للمياه، ومديريات التعمير والهندسة المعمارية، ورؤساء مشاريع وكالة عدل، ومكاتب الدراسات، ومصالح الهيئة الوطنية، داعين في ذات السياق إلى استعجال توزيع سكناتهم التي منحت لهم في إطار الاستفادة من فائض مواقع عدل 1 ببوينان.

وينتظر هؤلاء منحهم معلومات كافية من طرف مسؤول وكالة عدل، تزيل الضبابية عن تاريخ عملية توزيع السكنات بعد استكمال كل المراحل التي تسبق عملية استلام المفاتيح.

وكان المديرون الجهويون لوكالة “عدل”، قد تعهدوا سابقا، بتسليم عدد معتبر من سكنات البيع بالإيجار، رافقتها زيارات ميدانية إلى مواقع مختلفة بعدة ولايات تحسبا لعمليات توزيع كبرى منتظرة في 5 جويلية المقبل.

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حجز ذخيرة وسلاح ناري تقليدي الصنع بحد الصحاري في الجلفة

س. ع

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري ( 90 كيلومترا شمال الجلفة) من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والأقراص المهلوسة والمخدرات، حسبما أفادت به أمس الأحد خلية الإعلام لذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية، محافظ الشرطة ساعد فيطس، أن هذه العملية التي تمت مطلع الأسبوع الجاري، جاءت على إثر تنفيذ عملية تفتيش قانونية لمسكن أحد المشتبه فيهم في العقد الرابع من عمره، أفضت إلى العثور بداخله على سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس وكذا كمية من مادة البارود وزنها واحد كلغ و10 وحدات من المقذوف المعدني و148 خرطوشة.

وعثرت الشرطة إثر عملية التفتيش، على أقراص مهلوسة وقطعة من المخدرات وزنها 1.6 غرام.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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والي مستغانم ينفي هدم الموقع التاريخي “منارة البحرية”

ق. م

نفت مصالح ولاية مستغانم ما تم تداوله مؤخرا بخصوص هدم الموقع التاريخي “منارة البحرية”، حسبما استفيد الأحد من خلية الإعلام والاتصال بذات المصالح. وأوضح بيان لذات الخلية أن “والي مستغانم ينفي بشكل قاطع كل ما تم تداوله إلكترونيا خلال اليومين الماضيين بشأن هدم هذا الموقع التاريخي، الذي يقع بحي البلاطو بمدينة مستغانم وبناء عمارات سكنية على أنقاضه”.

كما أكد نفس المصدر أن “السلطات المحلية لن تدخر أي جهد مع الوزارة الوصية وستبذل مساعي أكبر بهدف الحصول على مبالغ مالية لإعادة الاعتبار وترميم جميع المعالم التاريخية والأثرية لمدينة مستغانم باعتبارها شاهدا على البعد الحضاري لهذه المنطقة ورافدا من روافدها الثقافية الأصيلة”.

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بعد رحلة ناجحة في المهرجانات

بداية جولة تجارية لشارع الصحراء في القاعات الفرنسية

زهية. م

يواصل فيلم “143 شارع الصحراء” جولته التجارية، في القاعات الفرنسة، وفق ما أعلنه المخرج حسان فرحاني عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك. جولة الفيلم التي انطلقت نهاية الأسبوع تشمل أزيد من 30 قاعة عبر كامل التراب الفرنسي.

ويأتي تسويق الفيلم بعد سلسلة النجاحات التي حققها في المهرجانات الدولية حيث توج بعدة جوائز.

ويروي “طريق الصحراء”، وهو إنتاج جزائري فرنسي قطري، قصة مليكة، التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي مقفر في الجنوب الجزائري، تخدم من خلاله المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل، وهو أول تجربة في الفيلم الطويل للمخرج الشاب الذي سبق أن تألق في فيلمه الوثائقي الطويل في “راسي رومبوان”، الذي قدمه في 2016 ونال إعجاب الجمهور ونقاد السينما، وتوج بجائزة مهرجان الفيلم الملتزم بالجزائر.

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أدان النظام البنكي العالمي وانتقد الأمراض الاجتماعية

أحمد رزاق يكرم دحمان الحراشي وكمال مسعودي في شارع المنافقين

زهية. م

صعد حمد رزاق إلى الخشبة بعرض جديد “شارع المنافقين”. وقدم عرضه الشرفي الأول بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي.

يسلط أحمد رزاق الضوء في عرضه الجديد على العلاقات الاجتماعية إبان الأزمات، حيث انتقد بعض الممارسات الناجمة عن استغلال الناس لبعضهم البعض.

تدور أحداث المسرحية بين صالون الحلاقة والبار والفندق، حيث يرتبط مصير الشخصيات بعضها ببعض عن طريق المال، إذ يجد صاحب الفندق نفسه مدانا لزبائنه، وبدورهم الزبائن ضحايا ديون من جهات متفرقة، ويعيش صاحب الفندق وصاحبة صالون الحلاقة والجزار والخباز وبائعة الهوى والفنان مصائر مترابطة بسبب المال.. فقد تسببت الأزمات في انتشار العديد من الأمراض الاجتماعية مثل النفاق الخداع الادعاء والكراهية وغيرها.

حاول أحمد رزاق في هذه المسرحية الخروج نوعا ما من نمط أعماله السابقة والتخفيف من حدة النقد السياسي الذي اعتاد عليه في المسرحيات السابقة. ونفى أحمد رزاق أن يكون هذا التغير مرتبطا بموقف سياسي معين، لكنه تغير أملته طبيعة العمل.

وأوضح مخرج العرض أنه قام باقتباس نتائج دراسة عالمية حول الاستدانة والنظام البنكي العالمي، وقام بإسقاطه على بعض الظواهر الاجتماعية عندنا. وأضاف رزاق أن اختيار الأماكن “البار والبنك وصالون الحلاق”، وهي الأماكن التي يكثر فيها اللقاء الاجتماعي والنقاشات وتعتبر بارومتر حقيقيا لقايس ودراسة الظواهر والعلاقات الإنسانية التي طغى عليها الادعاء والنفاق والتلاعب وغيرها..

في إدارة الخشبة اختار احمد رزاق توزيع الفنانين عبر دائرة متحركة قال إنها حلم جمالي يتجاوز الإمكانيات المتاحة وكانت ستوفر له فضاء أفضل في توزيع الممثلين وتسيير مساحات الخشبة.

من جهة أخرى، قال أحمد رزاق إن العبارة التي وردت في العرض أن “أزمتنا اليوم هي حازمة رجال” أنه قصد بها أزمة القيم والتسيير المؤسساتي.

وبرغم الطابع الاجتماعي للمسرحية، لكن أحمد رزاق احتفظ بجرعة السخرية والنقد السياسي، مؤكدا أن المسرح هو في الأصل رسالة لا تخلو من السياسة.

واختار أحمد رزاق تكريم كمال مسعودي ودحمان الحراشي من خلال جعل أغنية “حاسبني وخذ كراك” و”يا الدنيا” خلفية للعمل المسرحي.