أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 28 جويلية 2021

انتشار القمامة يشوّه المنظر العام لمدينة الأغواط، إحباط محاولة إحراق غابات بمستغانم

عائلة باشوش تطالب بتحويل جثة ابنها المحجوز بمستشفى جيرونا بإسبانيا

فاطمة عكوش

تناشد عائلة باشوش القاطنة بقرية توريرث أعمر ببلدية الاسنام بولاية البويرة السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، من أجل التدخل السريع لتمكينها من استرجاع جثة ابنها محمد المتواجد منذ أكثر من شهر بمستشفى جيرونا بإسبانيا.

وكان المرحوم باشوش محمد المدعو موحاش بن محمد من مواليد شهر أوت 1986 بالبويرة، يتيم الأب وينحدر من عائلة معوزة، قد سافر منذ نحو 19 شهرا إلى إسبانيا، وتوفي يوم 21 جوان الفارط، لكن عملية ترحيله نحو الجزائر قد تأخرت لأسباب تجهلها العائلة، ما جعل والدته تناشد عبر الشروق، السلطات الخارجية للتدخل السريع من أجل تسهيل إجراءات نقل الجثة ليدفن بمسقط رأسه بالاسنام.

ومنذ إعلامها بوفاة ابنها، أرسلت عائلة باشوش كل الوثائق المطلوبة من طرف السفارة الإسبانية بالجزائر، كما وجهت عدة رسائل للمصالح المعنية بالجزائر وبإسبانيا لرفع الحجر عن جثة المرحوم وإعادته إلى أرض الوطن لتفادي حرقه، لكن وإلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر، لم تتلق العائلة أي رد، ما دفعها إلى مراسلة وزارة الخارجية من جديد.

للتذكير فإن عائلة باشوش القاطنة بقرية توريث اعمر بالاسنام، ما تزال تستقبل منذ إعلان خبر وفاة ابنها حشودا كبيرة من المعزين، وهذا رغم عدم وصول الجثة .

وكان المرحوم باشوش محمد الذي ينحدر من عائلة فقيرة قد سافر إلى المهجر وبالضبط إلى إسبانيا، من أجل تحسين أوضاعه الاجتماعية المزرية، لكن لسوء حظه توفي في ظروف غامضة، لم يكشف عليها بعد التحقيق الذي فتحته الجهات الإسبانية.

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السلالة المتحورة تنعش تجارة الكمامات الجراحية:

“سماسرة الموت” يلهبون أسعار مستلزمات الوقاية

ب. يعقوب

أطلت المضاربة في أسعار المطهرات والكمامات الجراحية، برأسها مجددا في الجزائر، بارتفاع سعر علبة القناعات الواقية، وزاد سعر القناع الواقي في المحلات التجارية التي لا تملك أي ترخيص ببيع هذه المستلزمات الطبية ليبلغ 45 دج .

وتزايدت أسعار المطهرات بعد نفاد مخزونها لدى الصيدليات، كما تبيّن في جولة لـ”الشروق”، شملت 8 صيدليات، أن تجار المناسبات استغلوا خطورة الوضع الوبائي المقلق للغاية في الجزائر، لتحقيق الثراء برفع أسعار الكمامات الجراحية وكافة مستلزمات الوقاية من وباء كورونا، مستغلين ارتفاع الطلب عليها مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينت المعطيات المتوفرة لدينا، أن زيادات في الأسعار تراوحت بين 30 و45 بالمائة، عقب ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، الذين وصفوا هؤلاء المضاربين في مستلزمات الوقاية، بـ”تجار الأزمات” و”كارتل المآسي” لتحقيق الربح السريع، وعلى الرغم من إقبال الجزائريين على شراء الكمامات الجراحية لحماية أنفسهم، فإن الطبيب العام “عبد الحميد خوالد” بمستشفى الدكتور بن زرجب في وهران، يؤكد أن الكمامات الجراحية التي تستعملها فئات من المواطنين، لا تقي من فيروس كورونا، فهي مخصصة لأطباء الجراحة داخل غرف العمليات كإجراء وقائي لحماية المرضى، والأفضل هي أنواع N95 وfpp2 وfpp3 لكونها عبارة عن أقنعة تنفسية متطورة، تعمل على تنقية الهواء أثناء التنفس باتجاهين، لكنها تتطلب التدريب على استخدامها حتى لا يشعر مستعملها بالاختناق.

واستغل تجار المناسبات، أزمة انتشار السلالات المتحورة بقوة في الجزائر، لرفع أسعار مواد التطهير، ويقول أحد التجار في ولاية الشلف، “أشتري من العاصمة علباً مكونة من 24 قارورة بـ250 دج للوحدة بسعر الجملة، وأعيد بيعها بـ300 دينار، ولا تتعدى نسبة أرباحي 50 دج، بينما يحيل الإتهام إلى سماسرة يتحكمون في السوق الجزائرية، وهؤلاء يتحكمون أيضا في تجارة الأقنعة الواقية، ويعرضون كميات تتراوح بين 50 إلى 100 ألف كمامة للبيع، ويرفضون بيع كميات قليلة.

وتنتشر في هذه الأيام، كمامات غير صحية بالمرة حسب تقديرات طبية حسب أخصائي في الطب الوقائي، أكد لـ”الشروق”، أن الكمامات المعرضة للهواء والرطوبة تتسبب بإصابة مستعمليها بأمراض الحساسية ومشاكل في القصبات الهوائية، كما يؤكد محدثنا عبد العزيز عيشوبة، أن هذه الكمامات غير الصحية، قد تتحول إلى منتج ناقل للجراثيم والفيروسات بدل توفير الحماية عند استعمالها، مضيفاً أنه وجب استخدام كمامات مخزنة في أماكن بعيدة عن الرطوبة والغبار، والتخلص منها بعد الاستعمال في أماكن مخصصة.

إلى ذلك، ارتفع سعر علبة الكمامات الجراحية المكونة من 50 قطعة في الصيدليات إلى 2000 دج، في حين كان سعرها لا يتجاوز 1800 دج سابقاً، وفي الوقت الذي ترفض فيه الصيدليات الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب في الأسعار، وترجع السبب في نفاد الكمامات الطبية إلى قلة العرض وارتفاع الطلب، ومنع تصدير الكمامات في العديد من الدول، إلا أن المستهلك الجزائري يرى أنها شبكات مضاربة وجدت في كل أزمة صحية فرصتها لتحقيق الثراء والربح السريع .

ولم يقتصر الجشع الحاصل في السوق على هذه المستلزمات الطبية، بل تعدى الأمر ليطال مختلف الأدوية والفيتامينات الخاصة بتقوية المناعة لمكافحة داء “كوفيد 19″، على غرار فيتامين “سي” و”دي”، إذ تقول المعطيات إن الأثمان شهدت في الأيام الأخيرة، ارتفاعاً لافتاً بين 30 و40 بالمائة، في مستلزمات الوقاية من العدوى، على غرار ما لوحظ في وهران هذه الأيام، حيث عاد تجار المناسبات إلى عاداتهم الانتهازية القديمة لرفع أسعار مواد التعقيم من دون سابق إنذار .

ومعلوم أن النقص الكبير هذه الأيام في كمامات الوقاية من الفيروسات المنتشرة، وجدها تجار مواد غذائية، طاولات بيع السجائر، أصحاب محلات بيع الألبسة الرياضية فرصة مربحة، لبيع كمامات جراحية، بعضهم احتفظوا بها في الأزمة الصحية السابقة منذ فترة تزيد عن ستة شهور داخل دكاكينهم، مستغلين ارتفاع الطلب عليها مع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وسلالة دلتا، لبيع العلبة التي تحتوي 10 قطع بـ450 دج .

ومعلوم أن عملية تخزين الكمامات تخضع لمعايير للحفاظ على جودتها، كوضعها داخل علب مغلقة بعيدة عن الغبار والرطوبة.

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العثور على جثث أربعة من مفقودي صحراء عين صالح

ش.بن ايعيش

عُثر إلى غاية مساء الثلاثاء، بمنطقة تاجموت الواقعة على بعد 210 كلم من مقر عاصمة الولاية عين صالح، على جثث أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 22 و23 سنة، حيث وجدت الجثث في درجة جد متقدمة من التعفن، على بعد أمتار من دراجتين ناريتين كان يستغلهما الضحايا في التنقل خلال جولتهم السياحية، قبل نفاد الوقود، بينما تواصل فرق المتطوعين البحث عن رفيقهم الخامس في نفس الرحلة.

تفاصيل المأساة الأليمة، بدأت قبل ستة أيام عندما قرر خمسة شبان من مدينة عين صالح، القيام برحلة سياحية إلى إحدى المناطق الرطبة والمسماة تهلقمين، والتي تبعد 150 كلم جنوب عين صالح من أجل الراحة والاستجمام، على متن أربع درجات نارية، ليقوموا بوضع أمتعتهم قرب إحدى الأشجار بالقرب من بركة تهلقمين، ثم يواصلوا جولتهم السياحية عبر المنطقة ذات المناظر الخلابة من كثبان رملية وجبال.

لكن بعد تأخر موعد عودتهم، تنقل عدد من أهليهم إلى تلك المنطقة، حيث عثروا على الأمتعة والمؤونة غير منقوصة، مع غياب الشبان، ما أدخل في نفوسهم الخوف على حياة أبنائهم، ليقرروا العودة إلى عين صالح وإخبار السلطات المحلية بالحادثة، ليتم بعدها خروج قافلة من المتطوعين، على متن سيارات رباعية ودراجات نارية، بمبادرة من جمعية الإحسان الخيرية، إلى منطقة تاجموت، وبعد انطلاق عملية البحث، عثر على جثث أربعة منهم في درجة متقدمة من التعفن، ثلاث جثث منهم، على بعد امتار من دراجتين ناريتين، أما الجثة الرابعة فقد وجدت على مسافة بعيدة ومعزولة، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية بقرية اراك، من أجل تحويل الجثث إلى المركز الصحي بالقرية، ليقرر طبيب المركز، بضرورة إرسال الجثث إلى الطبيب الشرعي بمستشفى تمنراست.

بالمقابل، تواصل فرق أخرى من المتطوعين البحث عن الشاب الذي لا يزال مفقودا، عبر منطقة صحراوية رملية، على أمل العثور عليه، من جهة أخرى وأمام تكرار هذه الحوادث بصحراء المنطقة، يدعو العارفون بخبايا المنطقة، إلى تجنب الخروج في رحلات خلال هذه الفترة الصيفية، مع مطالبة السلطات ببرمجة مشاريع لتوسيع التغطية الهاتفية بالمنطقة، للحيلولة من سقوط المزيد من الأرواح البشرية.

قائمة الضحايا

1 كروم عبد السميع

2 بغدادي عبد الغني

3 دندان

4 رقادي

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إحباط محاولة إحراق غابات بمستغانم

ف.س

تمكنت مصالح الغابات الثلاثاء بولاية مستغانم من إحباط محاولة إضرام النيران بغابات الجعايلية، الطوافير، سبع عيون التابعة لبلدية بن عبد المالك رمضان، وغابة شواشي التابعة لدائرة سيدي علي، وذلك إثر القيام بعملية مراقبة وتنقية غابات الولاية، حيث تم العثور على ما يزيد عن 40 عجلة مطاطية مرمية داخل المحيط الغابي، إذ تم جمعها ووضعها بحظيرة بلدية بن عبد المالك رمضان، وقد شارك في العملية كل من أعوان وإطارات المقاطعة وكذا الأعوان الموسميين المختصين بصيانة الغابات.

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ناقلو ماكودة يوقفون العمل رفضا لتعليمة 50 بالمائة

رانية. م

أقدم الناقلون الخواص العاملون على خط تيزي وزو ماكودة، على تعليق العمل بداية من صبيحة أمس، دون إشعار المسافرين، حيث بقي العشرات عالقين في محطة المدينة، دون حل يمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم واغلبها للعمل، الوضع الذي استغله سائقو “الكلوندستان”، لنقل المضطرين بـ1000 دج إلى مدينة تيزي وزو وسط سخط المواطنين.

لم يتوان الناقلون الخواص العاملون على خط ماكودة تيزي وزو، واغلبهم أصحاب حافلات صغيرة، في وقف العمل دون سابق إنذار رفضا منهم لتطبيق تعليمة نقل 50 بالمائة من المواطنين، بحجة الخسائر المادية المترتبة على ذلك، دون أدنى اعتبار للوضعية التي فرضتها الجائحة.

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انتشار القمامة يشوّه المنظر العام لمدينة الأغواط

الشريف داودي

يستهجن سكان الأغواط تأخر المصالح المختصة في رفع القمامة المنتشرة هنا وهناك عبر أحياء المدينة التي عدت الأولى نظافة ذات سنة من ثمانينيات القرن الفائت، حيث تصنع كومات القمامة المنتشرة في أحياء وشوارع وطرقات المدينة، ديكورا مشينا يخدش الذوق السليم وانبعاثاته تزكم الأنوف، خاصة شمال المدينة بالقرب من متوسطة المجاهد العلمي علي التي مررنا بجانبها، وهذا بسبب الانتشار الفظيع لأكياس القمامة ومختلف المرميات خاصة مخلفات ذبح الأضاحي هنا وهناك على قارعات الطرقات.

والغريب في الأمر أن الوضعية الوبائية التي تشهدها الأغواط وغيرها من مناطق الوطن لم تكن لتحرك ضمائر المسؤولين المحليين على ما يبدو، لاسيما وأن ذلك يتزامن مع موجة حر قياسية وما ينجر عن ذلك من تبعات ومضاعفات، وهذا راجع للتأخر الكبير في رفع القمامة، من قبل المؤسسة المختصة، بالموازاة مع قلة المتابعة للمشكل الذي عمّر طويلا، رغم تجدد الحديث حوله على أكثر من صعيد وعبر منابر عدد من الهيئات المحلية، إلا أن ذلك لم يغير من الوضع شيئا، وأصبحت الأغواط مضربا للمثل في الإهمال واللامبالاة، لاسيما في جانب النظافة.

وما يزيد الأمر سوء ويثير الاشمئزاز التأخر الفادح في رفع القمامة خاصة في الجهة الشمالية إلى درجة أنها أصبحت تقطع الطريق المزدوج في إحدى جوانبها. دون أدنى حراك للمسؤولين الذين من المفروض أن يعيروا الاهتمام الأكبر لهذا الموضوع في سياق تحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي يبقى الحلقة الأضعف في اهتمامات المسؤولين إلى أن يثبت العكس في صالح المواطن.

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جميع النزلاء منخرطون في برنامج إعادة التأهيل

سفيان. ع

أكد مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لولاية البليدة الضابط العميد عبد المالك بلواش، انخراط جميع نزلاء هذه المؤسسة في برنامج إعادة التأهيل الرامي إلى منحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم والاندماج في الحياة الاجتماعية بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

وأوضح الضابط العميد بلواش لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المؤسسات العقابية بالجزائر أضحت “نموذجا يقتدى به”، لاسيما فيما تعلق بالشق الخاص ببرنامج إعادة تأهيل وإدماج السجناء الذي يجعل من العقوبة وسيلة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأضاف أن جميع سجناء المؤسسة ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية سالبة للحرية وكذا المتهمين، منخرطين في هذا البرنامج الذي يوفر لهم مختلف أنماط التعليم سواء نمط إثبات المستوى أو محو الأمية.

وبحسب ذات المتحدث فإن إدارة المؤسسة تحرص على ضمان المرافقة النفسية للنزلاء عند دخولهم السجن بسبب تعرضهم لصدمة تؤثر على نفسيتهم لتنقل إلى المرحلة الثانية التي تعتمد على تحسيسهم وتعريفهم بمختلف الخيارات التي يوفرها لهم برنامج إعادة التأهيل والإدماج.

وأضاف أن المؤسسة تحصي 1022 نزيل من مختلف الفئات العمرية مسجلين في نمط إثبات المستوى موزعين على أقسام التعليم المتوسط والثانوي والذين حققوا خلال الموسم الدراسي المنصرم نسبة نجاح ناهزت 90%.

كما تتيح إدارة السجن الفرصة للنزلاء الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية قبل دخولهم السجن الالتحاق بمقاعد الدراسة الفرصة للالتحاق بنمط محو الأمية الذي يحصي 320 مسجل.

وللراغبين في تعلم حرفة ما، توفر لهم المؤسسة عدة تخصصات مهنية، على غرار تخصص البناء والكهرباء المعمارية ونجارة الألمنيوم والتلحيم وخياطة للرجال والنساء وكذا الحلاقة، يقول مدير المؤسسة، لافتا إلى تسجيل إقبال كبير من المحبوسين على هذا النمط للتكوين المهني الذي يحصي أكثر من ألف مسجل.

وبحسب الضابط العميد بلواش، فقد “أثبت النتائج المسجلة تحقيق برنامج إعادة التأهيل والإدماج الأهداف المرجوة منه أبرزها عدم عودة السجناء إلى ارتكاب الجرائم واندماجهم في المجتمع عقب خروجهم من السجن”.

من جهتها، أكدت الأخصائية النفسانية بهذه المؤسسة العقابية، وسيلة مهني على أهمية مواصلة السجناء لمسارهم الدراسي في تحسين نفسيتهم، مشيرة إلى أن التجارب السابقة وكذا الدراسات أثبتت أن نسبة معتبرة ممن يرتكبون الجرائم هم “من ذوي المستوى الثقافي والدراسي المحدود”.

وأضافت أن عديد السجناء الذين انخرطوا في برنامج إعادة التأهيل شكل لهم السجن محطة لإعادة بناء حياة جديدة من خلال تعلم سلوكيات وأفكار جديدة وتنمية حس الانتماء للمجتمع لديهم.

يذكر أن مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاية البليدة حققت هذه السنة نسبة نجاح عالية في شهادة البكالوريا قدرت بـ 87% و65% في امتحانات نهاية التعليم المتوسط.

.. نتائج الامتحانات تعكس نجاعة برنامج إعادة الإدماج

سجلت مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاية البليدة نسبة نجاح عالية في امتحاني البكالوريا ونهاية التعليم المتوسط هذه السنة، ما يعكس نجاح برنامج إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية المعتمد من قبل الدولة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع عقب انقضاء فترة عقوبتهم، حسبما كشف عنه مديرها الضابط العميد عبد المالك بلواش.

وأوضح الضابط العميد بلواش، أن نزلاء هذه المؤسسة العقابية تمكنوا هذه السنة من تحقيق نتائج دراسية “جد مشرفة” بحيث قدرت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 87%، مشيرا إلى أنه من بين 82 نزيلا بهذه المؤسسة العقابية اجتازوا هذا الامتحان، خمسة منهم نساء، 69 منهم تمكنوا من تحقيق حلمهم في نيل هذه الشهادة بـ”الرغم من وضعيتهم النفسية بسبب تقييد حريتهم”.

وتكللت جهود ومثابرة المحبوسين المشاركين في امتحانات نهاية التعليم المتوسط والمقدر عددهم بـ 85 سجينا بتحقيق نسبة نجاح قدرت بـ 65%.

كما تمكن 64% من نزلاء هذه المؤسسة العقابية الذين شاركوا في امتحانات الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل من الحصول على هذه الشهادة.

وأرجع ذات المتحدث أسباب تحقيق هذه النتائج، التي تفتخر بها إدارة السجن، إلى حرص هذه الأخيرة، منذ بداية الموسم الدراسي، على ضمان المرافقة النفسية وكذا البيداغوجية للنزلاء المترشحين قصد توفير لهم الظروف المواتية لتحقيق هدفهم في الفوز في هذه الامتحانات.

وفي هذا الصدد تطرق إلى دور مصلحة إعادة الإدماج التابعة لهذا المؤسسة العقابية في تحسيس السجناء للانخراط في برنامج إعادة التأهيل الذي يتيح لهم عدة خيارات لاستغلال فترة عقوبتهم لمواصلة مشوارهم الدراسي أو اختيار الانضمام إلى أقسام التكوين المهني لتعلم حرفة ما تساعدهم على ولوج عالم الشغل عقب خروجهم من السجن.

وبهدف تعريف هؤلاء السجناء بمختلف البرامج التكوينية المتاحة لهم، يقول ذات المسؤول، يتم بث محتوى هذه البرامج بشكل دوري عبر شاشات التلفاز المتواجدة بالمؤسسة بالإضافة إلى تسليمهم مطويات عند دخولهم السجن، لافتا إلى أن أغلبيتهم يختارون الانخراط في هذا البرنامج كونه الوسيلة الوحيدة لإخراجهم من الحالة النفسية التي يعيشونها نتيجة تقييد حريتهم وبعدهم عن عائلاتهم.

وأضاف أن إدارة المؤسسة تحرص على توفير كامل الظروف المناسبة للنزلاء المقبلين على اجتياز شهادتي البكالوريا ونهاية التعليم المتوسط من خلال إتاحة لهم إمكانية المراجعة الجماعية داخل المكتبة فضلا عن تلقيهم الدروس داخل أقسام عادية تحت إشراف أساتذة في مختلف المواد التي سيمتحنون فيها، مشيرا إلى أن الحجم الساعي الذي يقضيه النزلاء في الدراسة يتراوح ما بين الثمانية والعشرة ساعات يوميا.

وبحسب السيد بلواش فإن النتائج الجيدة المحققة هذه السنة ترجع أيضا إلى تضافر جهود إدارة السجون مع جميع شركائها من وزارتي التربية والتكوين المهني وكذا الديوان الوطني للتعليم عن بعد الذي يحرص عند بداية كل موسم دراسي على تقديم أقراص مضغوطة توزع على النزلاء المعنيين تحوي مختلف البرامج والمراجع التربوية.

.. البحث عن بداية جديدة

أجمع مختلف نزلاء مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة المتفوقين في امتحان شهادتي البكالوريا وامتحانات نهاية التعليم المتوسط لهذه السنة أن إرادتهم القوية التي استمدوها سواء من المحيط العائلي أو القائمين على هذا السجن شكلت لهم أهم دافع لتحقيق النجاح.

وفي حديثها مع وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت إحدى الفائزات في امتحان شهادة البكالوريا البالغة من العمر 40 سنة أن الدعم المعنوي الذي قدمته لها عائلتها وخاصة والديها شكل لها حافزا قويا لإعادة هذه التجربة التي سبق لها وأن خاضتها قبل دخولها السجن إلا أنها فشلت فيها، لافتة إلى أن جميع النزيلات الخمسة اللواتي شاركن في هذا الامتحان هذه السنة حققن النجاح.

بدورها عبرت سجينة أخرى تبلغ من العمر 24 سنة عن فرحتها بالفوز في هذا الامتحان بتحقيقها لمعدل 13.02 وهي الفرحة التي أضحت فرحتين -على حد قولها- بعد استفادتها من العفو الرئاسي وتخفيض مدة محكوميتها بسنتين.

وقالت هذه النزيلة التي تعد أصغر النزيلات المشاركات في هذا الامتحان أن هذه التجربة ساعدتها على التغلب على الحالة النفسية التي أصابتها عقب دخولها السجن ومنحت لها دافعا للتفاؤل بالمستقبل الذي تطمح إليه بتحقيق حلمها في أن تصبح صحفية.

من جهته، أشاد أحد النزلاء الفائزين في هذا الامتحان بالظروف المناسبة والإمكانيات التي وفرتها لهم إدارة السجن التي لم تبخل عنهم بمنحهم مختلف الكتب والمراجع خلال الموسم الدراسي، فضلا تنظيمها لنشاطات ثقافية ورياضية للترفيه عنهم زد على ذلك عن طبيعة العلاقة الطيبة المبنية على الاحترام التي جمعتهم بأساتذتهم وكذا الحراس.

ومن بين المنخرطين في برنامج إعادة التأهيل، نزيل في العقد الرابع اختار مواصلة دراسته بالرغم أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد، غير أنه لم يفقد الأمل وحرص على ملء وقت فراغه بالدراسة.

وأكد هذا النزيل الذي قضى مدة تسع سنوات من فترة محكوميته في السجن أنه اختار مواصلة دراسته بعد مرور سنته الأولى بالسجن والتي وصفها بأصعب فترة له داخل هذا الوسط المغلق، حاول خلالها التأقلم مع حياته الجديدة والتي تمكن من تجاوزها بفضل مرافقة الأخصائيين النفسانيين له، كما قال.

واعتبر سعادة وافتخار والدته به أجمل هدية تحصل عليها عقب فوزه في امتحان نهاية التعليم المتوسط، معبرا عن نيته وإصراره على مواصلة دراسته ونيل شهادة البكالوريا.

وبالرغم من اختلاف أهداف وطموحات مختلف النزلاء الفائزين في امتحان شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا، إلا أن طموحهم وسعيهم نحو تحقيق بداية حياة جديدة بعد خروجهم السجن يبقى الأهم.

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حزب العمال يطالب بإعلان حالة طوارئ صحية

طلب حزب العمال، أمس الأربعاء، إعلان حالة طوارئ صحية في البلاد، من أجل تسخير كل الوسائل المالية العمومية والبشرية والمادية لمواجهة “انتشار وباء كورونا”.

وأكد الحزب في بيان له، نشر عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”، خلال انعقاد دورته الأسبوعية ومناقشة الوضع العام في البلاد، أن حزب العمال يضم صوته لصوت الخبراء والمسؤولين المطالبين بالإعلان عن حالة طوارئ صحية من أجل تسخير كل الوسائل المالية العمومية والبشرية والمادية لمواجهة النكبة، وذكر حزب العمال، أن الحفاظ على صحة المواطنين والمواطنات والوقاية من الأوبئة والأمراض، من مسؤولية الدولة حصريا.

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أركسترا شباب الجزائر تتأسس قانونيا و”دادا” يعد ببرنامج حافل

زهية. م

أعلن المايسترو سليم دادا عن التأسيس القانوني لأركسترا شباب الجزائر وهذا بعد ثلاث سنوات من النشاط الثقافي والعروض وخاصة التكوين، حيث تعتبر أركسترا شباب الجزائر مشروعا واعدا أطلقه سليم دادا بهدف جعله فعل ثقافي وموسيقي مدني وحر يرمي إلى المساهمة في التكوين لصالح الشباب، بالشراكة مع وزارة الثقافة وعدد من الهيئات الفاعلة.

التأسيس القانوني للأركسترا جاء بعد الجمعية العمومية التي احتضنها المسرح الوطني الجزائري في 25 جويلية الجاري بحضور 25 شخصا ومحضر قضائي.

وقال بيان للأركسترا إن الجمعية التأسيسية ضمت 19 فردا كما تم انتخاب المكتب التنفيذي المكوّن من 5 أفراد إضافة إلى المصادقة على القانون الأساسي

واعتبر سليم داد أن التأسيس القانوني لأركسترا شباب الجزائر يعتبر لحظة تاريخية مهمة للموسيقى الجزائرية وهي تأسيس أول أوركسترا سيمفونية وطنية خاصة بالشباب فقط، وأكد دادا على أهمية مواصلة العمل والتكوين وتأهيل الشباب الموسيقي الجزائري وعلى ترقية الموسيقى السيمفونية في بلادنا والذائقة الفنية لدى جمهورنا “ووعد قائد ومؤسس الأركسترا ببرنامج ثقافي حافل وواعد للعام المقبل”.

وقد ضمت قائمة المؤسسين 19 اسما هم سليم دادا وبوبكر سكيني وإسلام مغيرف وأمال عليق وهشام شرقي ونبيل شويكي وعبد الرزاق صميدة ورضا بغياني ولزهر بصباص ومونية الحمري وزاهير شريفي وعقبة حموش ونوال قرين وأيمن سعادنة وكسيلة أجراد ورضا زنيمي وسميرة عقوني ومهدي جامة ونور الهدى بوروينة.

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50 فنانا يحيون أمسيات افتراضية لمرافقة الجمهور خلال الحجر الصحي

زهية. م

تنظم جمعية الفنون الحديثة والموسيقى بوهران أمسيات موسيقية افتراضية على شبكة الإنترنت لتنشيط الساحة الثقافية حيث تأتي مبادرة الجمعية في إطار المجودات الرامية إلى تنشيط الساحة الثقافية ومرافقة الناس خلال فترة الحجر الصحي خلال هذه الفترة التي تفاقمت فيها الإصابات بالكوفيد.

وفي إطار البرنامج الذي سطرته الجمعية لهذا الغرض يقدم أكثر من 50 فنانا بين موسيقيين ومغنيين، يحيون هذه الأمسيات بالتعاون مع المديرية العامة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتضمن برنامج هذا النشاط الذي بدأ الأسبوع الماضي عشر أمسيات موسيقية تبث على المواقع الرسمية للجمعية بمشاركة خمسة مطربين لكل أمسية مدتها ساعة.

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السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفويّة

س. ع

يندرج كتاب “السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفويّة 1501-1576″، للباحث علي إبراهيم درويش، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في إطار البحوث التاريخيّة التي ما زالت وقائعها ماثلةً في الحاضر ومؤثِّرةً في حوادثه. وهو مكرّسٌ لدراسة علاقة “الشاهات” برجال الدين في الدولة الصفويّة: هل كانت علاقةً استتباعيّةً أم علاقةً ندِّيّة؟ ويتساءل الكتاب عن مواقف العلماء، هل كانت موحّدةً أم متعدّدة؟ وترتسم هذه الأسئلة وغيرها عبر مراجعة تاريخ الدولة الصفويّة، لكنّها تصبح أكثر إلحاحًا بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران سنة 1979، ورواج عقيدة “ولاية الفقيه”، جرّاء ذلك.

يتحدّث الكتاب، الذي توزعه في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، عن الجغرافيا السياسيّة للعالم الإسلاميّ قبل قيام الدولة الصفويّة، ثمّ يعرض للحركة الصفويّة وتأسيسها دولةً أنشأت بدورها علاقاتٍ متفاعلةً مع العثمانيّين والمماليك والأوروبيّين.

كما يركّز الكتاب على مسألة الصفويِّين والدين من خلال دراسته التصوُّف، والتشيُّع، والتوظيف الأيديولوجيّ للأفكار الدينيّة، كي يصل إلى الأسباب الجوهريّة لاعتناق الصفويّين المذهب الإماميّ.

ويتحدّث الكتاب بالتفصيل عن دور الفقيه في الدولة الجديدة، وعلاقة الفقهاء بالحاكم، وصراعاتهم معه كذلك، لذلك يعتبر الأحدث مما كتب عن الدولة الصفوية عربياً، ويأتي في سياق تنامي البحوث عن هذه الحقبة، إذ أن حقل “الدولة الصفوية” يشهد انجذاباً ملحوظاً إن على مستوى الكتابة العربية أم الإنكليزية. ولهذا أسباب عديدة يقع الكتاب ضمن مقدمة وخاتمة وملاحق وتسعة فصول، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى ثلاث دوائر رئيسية، الأولى تخصّ البحث التاريخي للدولة الصفوية جغرافياً وسياسياً، والثانية تتعلق بالبحث الشكلي للدولة الصفوية الذي يتناول هياكلها الإدارية والاقتصادية، أما الدائرة الثالثة فتتمحور حول البحث الإشكالي المعرفي الذي تناول علاقة الدين؛ وتحديداً المذهب الشيعي، بالدولة

وتندرج في الدائرة الأولى الفصول الأربعة الأولى وهي: الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي ما قبل الدولة الصفوية، ونشأة الدولة الصفوية، والدولة الصفوية وجوارها.

وقد وفق المؤلف في هذه الفصول الأربعة في سرد الحبكة التاريخية لهذه العناوين، خصوصاً إضاءاته للتاريخ القريب جداً من نشوء الدولة الصفوية، بل للحضن السياسي والاجتماعي للحركة الصفوية كطريقة صوفية.

أما الدائرة الثانية، فهي تضمن الفصلين الخامس والسادس، وهما: الدولة الصفوية (التنظيم الإداري) والدولة الصفوية (التنظيم الاقتصادي والمالي)، حيث عرض المناصب الإدارية للدولة وسياسة التنصيب فيها، وتوزعها العرقي والديني، دور كل منصب، والتجاذبات السياسية فيها.

كما اشتملت الدائرة الثالثة على الفصول السابع والثامن والتاسع وهي: الصفويون والدين، دور الفقيه في الدولة الصفوية، العلاقة بين الفقيه والشاه

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آرون سوركين لعبة مولي برياض الفتح في 5 أوت القادم

زهية. م

دعا نادي” فادرا فيلم كلوب” الجمهور السينمائي إلى حضور العرض الحادي والثلاثين لنادي الأفلام. حيث سيقدم فيلم آرون سوركين لعبة مولي يوم الخميس 5 أوت 2021 الساعة 6.30 مساءً في سينما كوزموس في رياض الفتح. وقد تم تحديد سعر الدخول عند 400 دينار وهذا في حال تحسن الوضع الوبائي.

ويروي الفيلم قصة مولي بلوم وهي متزلجة شابة لديها آمال كبيرة بعد سنوات من التدريب المكثف تحت إشراف والدها، لاري، الذي يطالب بالتميز من أبنائه الثلاثة. لكن خلال إحدى التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2002، تعرضت لإصابة خطيرة من كسر فرع واجهته في طريقها، ما وضع حدًا لطموحاتها الرياضية. وبدلاً من الانغماس في كلية الحقوق على الفور، وخلافًا لنصيحة والدها، أخذت إجازة لمدة عام وانتقلت إلى لوس أنجلوس، حيث حصلت على وظيفة كنادلة في أحد النوادي. في أحد الأيام، تلتقي بالعميد كيث المستبد، مطور العقارات المتفاخر المليء بالديون، والذي يعرض عليها وظيفة كمساعد وسرعان ما تشاركها في عالم بطولات البوكر رفيعة المستوى، حيث تتجاذب أطراف الحديث مع نجوم السينما والمغنين، كبار رجال الأعمال والمشاهير الآخرين. تكسب مولي الكثير من المال فقط من النصائح.

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هنا غنت فيروز وخاطب بن بلة النساء وتصادم أنصار الفيس مع ليندة دوسوزا

زهية. م

تعتبر قاعة سينما الأطلس أو الماجستيك سابقا أكبر من مجرد قاعة سينما أو مكان منزو في أكبر وأهم حي شعبي في الجزائر العاصمة باب الوادي، بل تعد هذه القاعة جزءا من ذاكرة الجزائر احتضنت أحداث وشخصيات وارتبط وجودها بأهم وثيقة سياسية في الجزائر وهي أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة.

قاعة الأطلس أو “الماجستيك” كما كانت تسمى في السابق، أحد أكبر المعالم الثقافية في الجزائر، يعود بنائها إلى عام 1930 من قبل المهندسيْن المعماريَيْن جويرينو وباستيليكا.

وجاء تشييد القاعة بمبادرة من جوزيف سيبيراس، الرجل القادم من عالم الفن السابع الذي كان يقف وراء إنشاء عديد المسارح والقاعات في جميع أنحاء الجزائر. وقد بنيت سينما الأطلس “ماجستيك” لتكون مقابلة لكنيسة “سانت فنسنت دي بول”، التي أصبحت مسجد التقوى حاليا.

أقيمت هذه القاعة لتكون في مكان احتفال فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر، فأقيم هذا الصرح الذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، في حي باب الواد العتيق بالجزائر العاصمة، وكان على الفنان جوزيف سيبيراس جمع أكثر من مائة عامل، في مواجهة أزمة العمالة المحلية، فأحضر عمال بناء من إيطاليا، وكان حريصا على تقديم تحفة تصل إلى طموحاته في سعيه إلى تخليد اسمه فكان أن قدم قاعة جميلة تسع لـ4000 متفرج، وصنفت بذلك كواحدة من أكبر عشر قاعات في العالم. وبلغت حينها تكلفة هذا الإنجاز أكثر من 3 ملايين فرنك.

بعد الاستقلال تواصلت رمزية قاعة الماجستيك وتحلت رمزيتها من الثقافي إلى السياسي حيث ارتبط اسمها بأول دستور للجزائر المستقلة في 1963 عندما هرب بن بلة الوثيقة التي كان يفترض أن تناقش ضمن دائرة موسعة لتناقش داخل القاعة ضمن دائرته الضيقة، حيث جمع رئيس الجمهورية يومها 300 مندوب من جبهة التحرير الوطني، الذين وافقوا على دستور بن بلة، وهو الدستور الذي عارضه كل من محمد بوضياف، حسين آيت أحمد، وكريم بلقاسم.

وفي نفس القاعة تم انتخاب أول برلمان للجزائر المستقلة، أو ما سمي بالمجلس التأسيسي، وكان عدد نوابه 196 عضو، وذلك يوم 20 سبتمبر 1963، حيث جرت وقائع الاستفتاء على القائمة التي فرضها المكتب السياسي، وفي 25 سبتمبر، عقد المجلس التأسيسي أول جلسة له ليصبح بذلك الهيئة الرسمية التي حلّت محل الحكومة المؤقتة، والهيئة التنفيذية التي احتفظ رئيسها عبد الرحمان فارس، بمقعد له في المجلس الجديد، بينما تم إقصاء بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة منه، وانتخب أول رئيس للحكومة المؤقتة فرحات عباس، كرئيس لهذا المجلس بـ155 صوت مقابل 35 ورقة بيضاء.

كثيرة هي الأحداث التي عرفتها هذه القاعة وارتبطت بذاكرة الجزائر قديما وحديثا، ومنها أول خطاب وجهه الرئيس السابق أحمد بن بلة للنساء الجزائريات، بمناسبة الثامن مارس، في تجمع نظمته المجاهدة وطبيبة الثورة نفيسة قايد حمود، المعروفة بـ”نفيسة لليام” زوجة الطبيب لليام، الذي كان في الولاية الثالثة، فبعد أن مثلت الجزائر “نفيسة لليام” في احتفالات الثامن مارس بألمانيا، بقيت تثابر على تجسيد الاحتفالات في الجزائر، وكانت هي أول رئيسة للاتحاد بعد إنشائه، وأشرفت على جمع أزيد من 5 آلاف امرأة في قاعة الأطلس، لإجبار بن بلة على النزول إلى “الماجستيك” وإلقاء خطاب يطمئن فيه الجزائريات كون مكانتهن محفوظة، وفعلا، وجه الرئيس الراحل أحمد بن بلة خطاب للنساء الجزائريات في أول احتفال لهن بعيد المرأة في 8 مارس 1965، حيث تطوّعت فيه نساء الجزائر لتنظيف شوارع العاصمة من الزبالة بعد انسحاب الموظفين الفرنسيين، تحتفظ أيضا ذاكرة قاعة الأطلس بمرور عدد من الأسماء الكبيرة عليها، على غرار المطربة اللبنانية فيروز التي أحيَت حفلا بها في سنة 1968، حيث أدت أغنية “سافرت القضية” وهي أغنية نادرة جدا من تلحين الأخوين الرحباني، وهي الأغنية التي تشير إلى تقاعس العرب تجاه القضية الفلسطينية، وطالبت فيروز من خلالها برد حق الشعب الفلسطيني المهضوم وإنهاء الاحتلال القائم، وكان حفلها الأول والأخير بالجزائر.

ومن نفس القاعة مرّ أيضا الفنان القبائلي آيت منقلات بعد غياب طويل، وبها أصر المطرب المتمرد معطوب الوناس على لقاء جمهوره في ذروة الإرهاب، ومنها عادت وردة الجزائرية للغناء في ذكرى الاستقلال بأمر من الرئيس الراحل هواري بومدين.

ويبقى أبرز حدث تحتفظ به ذاكرة “الأطلس” هو مرور المطربة والممثلة الشهيرة ليندة دوسوزا منها في بداية التسعينيات، حيث كانت المطربة في تلك الفترة معروفة في الجزائر عن طريق مسلسلها “حقيبة من كارتون”، الذي كان يبث على القناة الوطنية الوحيدة، وكان للمطربة جمهور كبير من الشباب والمراهقين في تلك الفترة جاؤوا لمشاهدة عرضها قبل أن يقرر أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ يومها منع الحفل والدخول في صدام مع قوات الشرطة التي طوقت المكان.

من الناحية الفنية للعمران، تتميز القاعة بتقنية السقف المفتوح، تحتوي على قاعة عروض كبيرة، تقدر طاقة استيعابها بـ1111 مقعد، إضافة إلى قاعة متعددة النشاطات بسعة 411 مقعد، وقاعة شرفية ورواق للمعارض، وقد أعيد ترميمها في عهد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وأعيد تدشينها ووضعها حيز الخدمة سنة 2008، من خلال حفل أحياه البالي الوطني.

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برلمانيون يقترحون حجرا شاملا على ولاية الشلف

ب/ يعقوب

اقترح أربعة برلمانيين عن حزب سياسي في ولاية الشلف، حجرا صحيا لمدة 15 يوما يشمل كامل الفضاءات العمومية، وفرض تضييق كلي على التجمعات العشوائية لمحاصرة بؤر كورونا وكسر العدوى الآخذة في الاتساع على مستوى الولاية، وقال البيان الموقع من قبل النواب تلقت الشروق نسخة منه، إنه بات ضرورياً التضييق على التجمعات العشوائية من أعراس وحفلات، مجالس عزاء ودورات رياضية، كما قدموا إقتراحات على مكتب الوالي الذي استقبلهم صباح الأربعاء، تقضي بإلزامية الاستغلال الأمثل لطاقة الاستيعاب الاستشفائية، والتخلي عن تسقيف هذه الطاقة ورفعها من 310 إلى 500 سرير، بسبب ما وصفه نواب الشعب بخوف المسيرين من نفاذ الأكسجين .

وطالب النواب بهبات تضامنية مؤطرة لمد العون للمصابين بكورونا في ظل إرتفاع عدد الإصابات والوفيات في مستشفيات الشلف، مؤكدين أن الأكسجين بات مطلباً شعبيا، حيث يتم أحيانا توزيع 4000 لتر على أربع مستشفيات سرعان ما تنفذ هذه الكمية في ظرف يقل عن 11 ساعة .

على هذا النحو، طالب أعضاء البرلمان عن الولاية، بتفعيل خلية الأزمة الولائية من خلال التنسيق مع الخلية المركزية لتسيير الأكسجين على مستوى الوزارة الأولى، في ظل الخصاص الحاصل في مادة الأكسجين على مستوى مستشفيات الشلف.

ممثلو الشعب اقترحوا في بيانهم، فرض إجبارية التلقيح على كامل موظفي القطاعين العام والخاص، واتخاذ إجراءات ردعية بحق كل ممتنع، كون أن التلقيح ضد الفيروس التاجي كوفيد 19، هو الحل الوحيد للخلاص من الأزمة الصحية المستجدة .

وبرأي أصحاب البيان، فإن الوضع الوبائي الخطير في الشلف ، الذي يتسم بإرتفاع الحالات الحرجة والخطيرة، يقتضي تشكيل فرق طبية متنقلة لاستهداف سكان الأرياف والقرى لتعميم عملية التلقيح، وتوسيع الحملة لتشمل كامل الفئات بدون استثناء .

وذهب البرلمانيون إلى اقتراح فرض عقوبة ضد كل من يمتنع عن ارتداء القناع الواقي، واقتراح عطلة سنوية واستثنائية والعمل بنظام 50 بالمائة على مستوى المؤسسات، على أن تكون الأولوية لذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

في هذا السياق، طالب هؤلاء النواب باعتماد مالي استعجالي لاقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين وقارورات الأكسجين ذات سعة 50 لتر على عاتق ميزانية الولاية، وإشراك البلديات من خلال تحويلات مالية مستعجلة .

كما اقترح أصحاب المبادرة تسخير كافة هياكل الإستقبال من فنادق، إقامات، مراكز راحة وتكوين، للتكفل بمرضى كوفيد 19 أمام هذا الارتفاع الهائل في الإصابات ونسبة الفتك.

أما بخصوص ضرورة ضبط الدعم اللوجيستي في ظل اشتداد الأزمة الصحية، التمس النواب ضرورة إشراك كامل المديريات، لاسيما التجارة، لدعم المستشفيات بإقتناء معدات التطهير والتعقيم لكسر عدوى الفيروس .

وبحسب مصادر الشروق، فإن رجل أعمال معروف في الولاية يكون قد جسد وعده الذي قدمه منذ يومين بإقتناء مولد أكسجين قيمته أكثر من 1.5 مليار سنتيم لفائدة مرضى كوفيد بمستشفى الأختان باج في مدينة الشلف، بينما تنتظر مستشفيات تنس والصبحة هكذا مبادرات إنسانية لإنقاذ العشرات من الأرواح، أمام إرتفاع استهلاك الأكسجين من 10 إلى 30 لتر في السرير الواحد .

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طبول الحرب على “البراريك” والتوسعات التجارية الفوضوية تقرع بوهران

خيرة غانو

سوف لن يسمح لأي تاجر استغلال أي مساحة عمومية محاذية لمحله إلا بترخيص مسبق، ووفق دفتر شروط محدد يكون المعني قد اطلع على كافة بنوده للتوقيع عليه وتحمل مسؤولياته القانونية حياله، وهذا ضمن إجراءات يجري تفعيل العمل بها في قادم الأيام، في إطار تقنين هذا النوع من الاستغلال الذي تحول إلى فوضى شوهت كثيرا مناظر العمران خاصة بالمدن الكبرى، حسب معاذ عابد، رئيس قسم النقل ومدير قسم الطرق والمرور ببلدية وهران.

وعن التفاصيل، أوضح ذات المسؤول أن بلدية وهران كانت قد أصدرت منذ حوالي عام، وفي مبادرة وتجربة نموذجية منها صيغة مثلى لدفتر شروط، قال إن من شأنه تهذيب ممارسات عدد كبير من التجار المعتدين، ممن يتعمدون توسيع النطاق الجغرافي لمحلاتهم، بالاستيلاء الشرس والعشوائي على مساحات عمومية محاذية لها، بحيث يقضي هذا الإجراء بتمكين التاجر من رخصة تسمح له بفعل ذلك، لكن بموجب شروط متفق عليها، تجيز له اكتراء مساحة من الرصيف المحاذي لمحله، وهذا تحديدا بالنسبة لأصحاب المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، بشرط أن يكون هيكل التوسعة الإضافية قابلا للطي أو التحريك والنقل، وليس مثبتا أو منجزا بدعائم أو حواجز إسمنية لا يمكن إزاحتها بشكل يومي بعد نهاية العمل.

كما أشار مدير قسم الطرق ببلدية وهران إلى أن هذه الصيغة القانونية الجديدة التي شرع في اعتمادها مؤخرا في بعض المواقع على مستوى حي العقيد لطفي ومارفال، من شأنها دعم مداخيل البلدية من جهة، إلى جانب القضاء على التشوه العمراني الذي تتسبب فيه هذه الظاهرة الخاضعة في جل المواقع بوهران لأهواء التجار وطبقا لما يغذي أطماعهم على حساب المصلحة العامة.

وبالموازاة، تحدث معاذ عابد عن وجود برنامج عمل لتطهير المساحات العمومية من التجارة الموازية على مستوى بلدية وهران، ومن ذلك قيام مصالحه الشهر الفارط بإزالة حوالي 14 هيكل فوضوي من مادة الفولاذ كان مستغلا في البيع غير المرخص للخضر والفواكه في شكل – براريك- بحي بوعمامة، وكذلك أعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية في حق مستغلي المساحات العمومية المحاذية لقاعات الشاي وشرب الأرجيلة (الشيشا)، الكائنة بالقرب من محور الدوران المرشد، فيما ينتظر أن تفصل العدالة في ملفات هؤلاء للبدء في إجراءات الإزالة، لاسيما أن المعنيين لا يحتكمون منذ سنوات على رخص الاستغلال.

وفي سياق غير بعيد، أعلن محدثنا عن وجود سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات جارية حاليا بين بلدية وهران ومديرية التجارة لولاية وهران من أجل إطلاق مشروع مناطق أسواق متخصصة بطريقة حديثة، من شأنها المساهمة أكثر في تنظيم وترقية النشاطات التجارية بوهران، وأيضا إعطاء هذه الفضاءات قيمتها المستحقة، كأن تخصص سوق لبيع الأسماك فقط وتكون معروفة بذلك، وأخرى لبيع منتجات الحرف التقليدية إلى غير ذلك، مع الحرص على توفير كل المتطلبات والمعايير التي تسمح بانتعاش هذه النشاطات وتأمين استقرار التجار على مستواها، على غرار إرفاقها بشبكة نقل حيوية، ضمان الأمن، المياه، الصرف الصحي وغيرها من الضروريات التي تسبب العبث بها في وأد أسواق قبلها كان قد هجرها أصحابها منذ ولادتها نتيجة الإهمال وسوء التخطيط لإنشائها منذ البداية.

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أحد أكبر مصانع إنتاج الأكسجين متوقف عن النشاط بغليزان

ناصر بلقاسم

علمت الشروق من مصادر مطلعة بشؤون الاستثمار بولاية غليزان، أن المنطقة الصناعية ببلدية سيدي خطاب تحتوي على أكبر مصنع لصناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى مصنع أخر لصناعة الغازات الصناعية وتصنيع الأكسيجين والآزوت تابع لمصنع “صارل ميقا ستيل” ضمن شراكة جزائرية-صينية، لا يزال مغلقا منذ سنة 2019 والذي تم فتحه آنذاك لعدة شهور، كما تم تشغيل نحو 50 عامل، غير أن أشغاله توقفت بعدما أصبح لا يشتغل بكامل طاقته الإنتاجية لأسباب متعلقة بعدم ربطه بشبكة بالكهرباء.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن مصالح توزيع الكهرباء والغاز طلبت من مسؤولي المصنع تسديد مبلغ 11 مليار سنتيم من أجل تزويد الكهرباء بالمصنع، لكن مسؤولي مصنع “ميقا ستيل” طالبوا بتسديد المبلغ على دفعات، لتوفير هذه المادة الحيوية، بهذا المصنع الضخم الذي خصصت له مبالغ مالية ضخمة، والذي من شأنه تشغيل أكثر من 700 عامل دائم.

وفي ظل جائحة كورونا تحركت عدة جمعيات ومواطنو الولاية لمطالبة والي ولاية غليزان عطاالله مولاتي بضرورة إيجاد حل استعجالي من اجل إعادة فتح هذا المصنع خاصة ما تعلق بتصنيع مادة الأكسيجين وتوفيرها بالمؤسسات الاستشفائية عبر تراب الولاية حيث يعول على المسؤول الأول في الولاية للإسراع في تذليل الصعوبات لدى الجهات المعنية من أجل رفع العراقيل، قصد إعادة تشغيل هذه المنشأة المخصصة لإنتاج الأكسيجين التابعة لمصنع تدوير النفايات الحديدية وإنتاج مواد البناء المتوقف عن الإنتاج منذ 2019.

وفي غضون ذلك تتواصل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 عبر تراب ولاية غليزان، والتي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وحتى الشباب، في ظل الارتفاع الكبير لحالات الإصابة، ما استدعى تطبيق إجراءات الحجر الصحي على ولاية غليزان لمدة 10 أيام بداية من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

إلى ذلك فإن عملية التلقيح تبقى هي الحل الوحيد لحماية الأشخاص من الإصابة بهذا الفيروس المتحور الذي زرع الرعب في أوساط المواطنين، ما أدى بهم إلى الانخراط في حملة التلقيح الواسعة النطاق، والتي تسعى من خلالها السلطات الولائية إلى بلوغ نسبة كبيرة لعملية التلقيح التي قدرت بأكثر من 50 بالمائة لضمان الحماية الكافية للمواطنين من الفيروس، أين استفادت الولاية مؤخرا من 18 ألف جرعة لقاح إضافية من قبل الوزارة الوصية، في إطار تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروز كورونا كوفيد – 19.

الشروق حاولت الاتصال بمدير سونلغاز بغليزان للاستفسار حول هذا الإشكال، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

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“سوسيتي جنرال” تجدد شراكتها مع اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة

أحمد عليوة

أعلن “سوسيتي جنرال الجزائر”، عن تجديد شراكته الهامة مع الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، للسنة العاشرة على التوالي، وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك، مع الامتثال الكامل للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا بحضور سليمان ماعاشو، رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد إريك وورمسر، رئيس مجلس إدارة “سوسيتي جنرال” الجزائر.

وحسب بيان لـ”سوسيتي جنرال” الجزائر، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الشراكة بين البنك والاتحادية هي أولا وقبل كل شيء “قصة تشاطر القيم المتجذرة في الحمض النووي لمجموعة سوسيتي جنرال”، وتأتي لتبرز، مرة أخرى، استمرار التزام “سوسيتي جنرال” الجزائر بدعم وتشجيع تطوير الرياضة الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه للخطة الاستراتيجية للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها جهة فاعلة ملتزمة في الاندماج الاجتماعي والتنوع والشمول.

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“آل جي” تلتزم بالانتقال الكلي إلى الطاقة المتجددة بحلول 2050

منير ركاب

أعلنت شركة أل جي إلكترونيك عن التزامها بالانتقال الكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 كعامل رئيس في إطار استراتيجية الاستدامة، على خلفية تقرير الاستدامة الذي تم إصداره مؤخرًا تبعا لوعودها السابقة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 من خلال مبادرة صفر كربون التي تعهدت فيها الشركة بخفض انبعاثات الكربون في مرحلة الإنتاج إلى 50 بالمائة مقارنة بمعايير 2017.

وقالت الشركة في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، بأنه سيتم تنفيذ التحوّل من منطقة إلى أخرى بدءًا من أمريكا الشمالية، حيث سيتطلب تحقيق هذا الهدف على الصعيد العالمي استراتيجية متنوعة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية عالية الكفاءة من إل جي على مبانيها، واستخدام اتفاقيات شراء الطاقة التي تسمح للشركات بشراء الكهرباء مباشرة من الموردين، واستخدام شهادات ائتمان الطاقة المتجددة (REC) والمشاركة في برنامج القسط الأخضر في كوريا وسوق إل جي المحلي لشراء الطاقة النظيفة مباشرة من شركة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO).

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292 حادث مرور في المدن خلال أسبوع

ق و

سجلت مصالح الأمن الوطني 292 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جويلية 2021، أسفر عنه وفاة 7 أشخاص وجرح 354 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-35) حادث، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-9) جريح، مع تسجيل كذلك انخفاض في عدد الوفيات بـ (-6) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.