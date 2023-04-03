أخبار الجزائر ليوم الإثنين 03 أفريل 2023

10 سنوات سجنا لفلاح زرع نبتة "الكيف"، شاب يقتل قريبه بطعنة

شاب يقتل قريبه بطعنة خنجر في قالمة

ن. طـلحي

شهد، الأحد، حي 1000 قطعة بأعالي مدينة قالمة، جريمة قتل راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 58 سنة، إثر تعرضه لطعنة خنجر على مستوى الصدر، كان قد وجهها له قريبه وهو شاب عشريني. وتفيد المعطيات الأولية، بأن الجريمة وقعت نتيجة خلافات عائلية بين الضحية والجاني المفترض، والذي لم يتردد في لحظة غضب هستيرية، في توجيه طعنة خنجر أصاب من خلالها قريبه الضحية على مستوى القفص الصدري، ما سبب له نزيفا حادا تم نقله على إثره على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي، غير أن الأطباء أكدوا أنه قد فارق الحياة.

من جهتهم، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، وفور إبلاغهم بوقوع الجريمة، تنقلوا إلى عين المكان وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنت من توقيف المشتبه فيه. ومن المنتظر أن يتم تقديمه خلال الساعات القليلة القادمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

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الممنوعات كانت مغروسة بحديقة المنزل

10 سنوات سجنا لفلاح زرع نبتة “الكيف” ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات ببومرداس حكما يدين فلاحا في عقده الرابع بعقوبة 10 سنوات سجنا عن تهمة زراعة نبات القنب الهندي بطريقة غير مشروعة، ذلك بعد ضبط عدة نباتات مغروسة في حديقة منزله الكائن بمنطقة أولاد موسىى. قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة تحركت بعد تحريات قامت بها مصالح الأمن أثناء متابعتها للنشاط الإجرامي للمسبوقين القضائيين خاصة في مجال المخدرات، من خلال حساباتهم المفتوحة بأسماء مستعارة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث لفت انتباهها محادثة بين شخصين أحدهما كان يستفسر متهم الحال إمكانية اقتنائه نبتة منه حتى يقوم هو الآخر بزراعتها في بستانه.

وقد أثار شكوك ذات المصالح رد المتهم المتحفظ والموعد الذي تم تحديده في سرية تامة ما جعلها تتبع خطوات المعنيين وتأكد نشاطهما المشبوه، قبل مداهمة حديقة منزل المتهم وقاموا بقطع غصن من النبات وإرساله إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف، أين تأكد من أنها عبارة عن قنب هندي وهذا ما تم تأكيده وعليه، تم توقيف المتهم وهو رب أسرة وأب لطفل وحجز المزروعات المتواجدة في حديقة منزله. ومن جهته اعترف الموقوف بما نسب إليه أثناء سماعه في التحقيق. لكنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة، حيث حاول التملص من فعلته على حد قول ممثل النيابة الذي بدوره اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتسليط أقصى عقوبة.

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المسكن عرض للبيع على وسائل التواصل

محتال يستأجر شقة ببومرداس ويبيعها لخمسة أشخاص

سعيدة. م

طوت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملفا خاصا بالنصب والاحتيال تورط فيه بناء في عقده الثالث ينحدر من ولاية بالشرق الجزائري، ذلك بتحويله على محكمة الجنايات للبت في خلال دورة جنائية قادمة بعد ثبوت تورطه في القضية من خلال إيقاعه بـ5 ضحايا وبيعهم شقة كان قد استأجرها لمدة سنة من صاحبها الذي تأسس ضحية سادسة كونه من حرك الشكوى.

قضية الحال حسب مصدرنا انطلقت على إثر قيام المتهم المنحدر من ولاية تبسة باستئجار شقة من الضحية الأول الذي استفاد منها في إطار السكن التساهمي لمدة سنة، حيث دفع المبلغ مسبقا حتى يزرع الثقة في قلب الضحية خاصة أنه عمل لديه لفترة أثناء بناء بيت العائلة وقد تولدت بينهما ثقة تحولت لصداقة فتحت الباب أمام المتهم لسرقته وثائقه الشخصية المتمثلة في شهادة ميلاد ونسخة عن بطاقة الهوية ذلك كي يستغلها لأغراض تدليسية، حيث استخرج بطاقة هوية جديدة مزورة تحمل بيانات الضحية وصورته هو، إلى جانب عقد الإيجار ثم عرض الشقة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أين وقع في فخه 5 ضحايا الأول سلمه عربونا قدره 30 مليون سنتيم ثم تنكر له واختفى عن الأنظار ثم سلب الضحية الثانية المنحدر من العاصمة مبلغ 70 مليون سنتيم هذا الأخير أستاذ بالثانوي قدم للعمل بثانوية في المنطقة واستحسن العرض المقدم من طرف المتهم، حيث اتفق معه على كامل الإجراءات ولم يشك في أمره مطلقا كونه حرر معه اعترافا بدين قدره مليار سنتيم في حين سلمه المبلغ المذكور، في انتظار تحضير الوكالة من طرف الموثق الوهمي. وبعد أيام اتصل الضحية بالمتهم، حيث تفاجأ بكون هاتفه النقال مقفلا ما جعله يتنقل إلى الحي، حيث تتواجد الشقة التي اشتراها، ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب.

ونفس التصريحات جاء بها المتهم الثالث الذي سلم المتهم مبلغ 100 مليون سنتيم قبل إتمام باقي الإجراءات وقد أفاد بأنه لم يشك في أمره حيث إنه أدخله للمنزل محل البيع وعرفه على عائلته ونفس الأمر كان بالنسبة للضحية الرابعة وهي سيدة مطلقة في عقدها الخامس تحصلت على حصتها من الميراث أرادت شراء شقة وقد دلتها صديقة لها على المتهم بعد اطلاعها على إعلان البيع عبر الفايسبوك وقد تمكن المتهم من سلبها مبلغ 15 مليون سنتيم، ثم اختفى عن الأنظار لغاية توقيفه وتمكن الضحايا من التعرف على المتهم من خلال عملية المواجهة وبالتالي تم تحويله على الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية عن تهمة النصب الاحتيال.

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ضبط 182 شريحة هاتف لدى المتهمين

أجانب يشكلون عصابة للتزوير بتقرت

فيصل. ن

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في أمن دائرة الطيبات من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم رعية أجنبي ومعالجة قضية تكوين جماعة أشرار وانتحال هوية الغير، حسب ما أفاد به الاثنين بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وجاءت العملية إثر توقيف حافلة لنقل المسافرين على مستوى نقطة مراقبة وتفتيش كان على متنها رعية أجنبي (مشتبه فيه أول) في العقد الرابع من العمر، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق عثر بحوزته على 182 شريحة هاتف نقال “موبيليس” (جديدة غير مستعملة)، حيث تبين أن المشتبه فيه يقيم بطريقة غير شرعية ولا يحوز أية وثيقة تثبت هويته، كما اتضح أنه يعمل لصالح رعية أجنبي آخر (مشتبه فيه ثان) مقابل مبالغ مالية من أجل نقل الشرائح الهاتفية إلى رعية أجنبي آخر يقيم في ولاية مجاورة.

وبتسخير متعامل الهاتف النقال قصد الحصول على كافة المعلومات حول الشرائح الهاتفية المضبوطة بحوزة الرعية الأجنبي (المشتبه فيه الأول)، تبين أنه تم تفعيل عدة شرائح هاتفية وبيعها للمشتبه فيه الأول بأسماء أشخاص من مختلف ولايات الوطن وذلك بتواطؤ ثلاثة من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة، مستغلين في ذلك نسخ بطاقات الهوية الوطنية المتواجدة على مستوى محلاتهم والتي تخص الزبائن الذين سبق لهم شراء شرائح هاتفية، وفق ذات المصدر. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم (أصحاب المحلات) تم إنجاز ملفات جزائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث صدر في حقهم إيداع الحبس المؤقت عن تهمة جنح تكوين جماعة أشرار وخيانة الأمانة وانتحال هوية الغير والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية واستعمالها، وفقا لذات المصدر.

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سمسار يستدرج زبائن ليبيعهم سيارات مستأجرة من وكالة كراء!

مريم. ز

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، الإثنين، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق تاجر سيارات متهم بجنح النصب والاحتيال ووضع مركبة غير مطابقة لقوانين السير، عقب تورطه في عمليات احتيال راح ضحيتها عدة أشخاص من بينهم صاحب وكالة كراء المركبات عن طريق إبرام صفقات لإعادة بيع سيارات مستأجرة دون علم مالكها.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه للنصب والابتزاز، بعد قيام المتهم بعقد صفقة بيعه سيارة فاخرة بقيمة 3 ملايير سنتيم ومنحه المبلغ دون تسوية إجراءات البيع على أساس الثقة ولوجود معاملات تجارية بينهما سابقا، وأضاف الضحية أنه اكتشف حدوث تلاعب واحتيال بخصوص الصفقة بعد معرفته أن المركبة مؤجرة من وكالة كراء خاصة وليست ملكا للمتهم، إذ استغل الأخير الفرصة وأبرم اتفاقية البيع دون وثائق، كما رفض إرجاع المبلغ ومقابل ذلك طالبه باسترجاع السيارة بعد افتضاح أمره وتقديم بلاغ أمام مصالح الأمن من طرف مالكها.

التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية في الملف، أسفرت عن وجود 6 ضحايا آخرين من بينهم صاحب وكالة كراء سيارات، قاموا بإيداع شكاوى بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال بالطريقة ذاتها، كما تبين أن المتهم كان يقوم بكراء مركبات سياحية وتجارية من مختلف العلامات وإعادة بيعها دون تسوية عقود البيع، واستنادا للمعلومات التي تلقتها الشرطة تم توقيف الفاعل وإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية قبل إحالته للتحقيق الأمني ثم المحاكمة.

المتهم وخلال مثوله للرد على أسئِلة القاضي أمس، كشف أن صاحب الوكالة كان يعلم بحقيقة نشاطه وهو من شجعه وعرض مساعدته مقابل التوسط بين الوكالة والزبائن دون الحصول على العمولة، فيما صرح شاهد بالملف أن المتهم قام بعدة معاملات تجارية لاقتناء قطع أرضية وسيارات بمبالغ وهمية واستغلال عامل الثقة لاستدراج الضحايا على حد قوله، ليجد نفسه وقد تراكمت على عاتقه ديون تجاوزت قيمتها 6 ملايير سنتيم عجز عن تسديدها، كما توبع أمام القضاء بعد إيداع عدة شكاوى عن تهم السرقة والنصب وخيانة الأمانة.

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وفاة بناء وإصابة مرافقه إثر انهيار سقالة

ز. قلعي

اهتز، مساء الأحد، الحي الشعبي المعروف باسم “البيتور” على وقع حادثة عمل، راح ضحيتها بناء، فيما أصيب مرافقه بكسور خطيرة على مستوى الحوض على إثر سقوطهما من أعلى بناية في طور الإنجاز بذات الحي. تفاصيل الحادثة التي وقعت حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، تتمثل في أن بناءين يبلغان من العمر نحو 60 سنة، كانا يقومان بأشغال بناء إحدى البنايات بذات الحي، وتطلب العمل صناعة سقالة، صعدا عليها ليتمكنا من مواصلة أشغالهما على ارتفاع أكثر من 6 أمتار، لكن السقالة لم تكن منصوبة بطريقة محكمة، فهوت بهما ما تسبب في وفاة أحدهما البالغ من العمر 60 سنة وهو رب عائلة تتكون من 5 أفراد، فيما أصيب زميله بكسور خطيرة على مستوى الحوض ما استدعى إدخاله على جناح السرعة إلى غرفة العمليات بمستشفى بني صاف من أجل تلقي العلاج اللازم.

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تساقطات الأمطار أدت إلى لزوجة الطريق

13 جريحا إثر انقلاب حافلتين بقسنطينة

ع. بن منية

شهدت شبكة الطرقات بولاية قسنطينة، منذ منتصف ليلة الأحد، وقوع حادثي مرور خطيرين، نتيجة انقلاب حافلتين لنقل المسافرين، ما تسبب إجمالا في إصابة 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و66 سنة بإصابات متعددة.

ووقع الحادث الأول، منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين، على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب، في شطره العابر من المدينة علي منجلي باتجاه بلدية عين اسمارة، أين انحرفت حافلة لنقل المسافرين من نوع هونداي، عن مسارها لتنقلب وسط الطريق ما خلّف إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و37 سنة، بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة وتعمل الحادثة على خط عنابة ـ غرداية، وكان على متنها 22 مسافرا.

ورجحّت بعض المصادر أن يكون سبب الحادث لزوجة الطريق بعد سقوط كميات من الأمطار على إقليم ولاية قسنطينة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. وبعد ساعات قليلة تم تسجيل حادث آخر على مستوى الطريق الوطني رقم 79 وبمنطقة خلفاوي حسناوي ببلدية ابن زياد، أين انقلبت حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط النقل بين بلديتي قسنطينة وابن زياد، وعلى متنها 20 راكبا، ما تسبب في إصابة 6 منهم بجروح وإصابات متفاوتة.