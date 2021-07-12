أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جويلية 2021

انتشال جثة غريق آخر بتيبازة، حرائق غابية بمعسكر ومستغانم

6 سنوات سجنا والبراءة للمتهمين في فساد مؤسسة التسيير السياحي

ب. بوجمعة

نطق، الإثنين، مجلس قضاء تيبازة بأحكام تراوحت بين الحكم بالسجن مدة 6 سنوات والبراءة للمتهمين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، فيما شددت عقوبة بعض الإطارات على غرار رئيس مجلس الإدارة ومديرين سابقين، فيما استفاد المدير العام الحالي ب. محمد ومديران مركزيان وأعضاء بمجلس الإدارة و15 شخصا، من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.

أيد مجلس القضاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المديرين العامين السابقين بهلول امحمد وكعولة ياسين وسلط عليهما عقوبة السجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية بـ 500 ألف دج عن تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة.

كما أيد الحكم الابتدائي في حق المديرة التقنية بالمؤسسة م. سامية بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ300 ألف دج عن جنحة سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، ورئيس المشروع س. عبد الحق بـ 4 سنوات نافذة وغرامة بـ 300 ألف دج عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة للغير فيما أبطل المجلس تهمتهما من تبديد أموال عمومية.

وأصدر المجلس نفس الأحكام في حق المتهمين خليفي حمزة وكعوان نور الدين مدير الإدارة والوسائل بـ4 سنوات و300 ألف دج غرامية مالية نافذة.

فيما شدد عقوبة رئيس مجلس الإدارة ب عزيز من سنتين نافذتين ابتدائيا إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بـ500 ألف دج، وكذا بالنسبة للمديرين السابقين أقلوشي محمد ومنصوري عبد الكريم، حيث رفعت العقوبة في حقهما من سنتين إلى 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة بتهمة سوء استغلال الوظيفة.

وبالنسبة للمدير العام السابق ر. ش الذي أدين ابتدائيا بسنتين نافذتين قرر المجلس تعديل الحكم إلى سنتين منها سنة موقوفة النفاذ.

كما ألغى المجلس حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق مدير جهوي لبنك عمومي ورئيس وكالة بنكية وأدانهما بسنتين نافذتين وغرامة مالية بـ200 ألف دج بجنحة استغلال الوظيفة كما برأ ستة متهمين من الحكم المستأنف بحقهم، كما استفاد المدير العام الحالي بودومة محمد ومديرون مركزيون وأعضاء بمجلس الإدارة و15 متهما من البراءة من جنحة المشاركة في جريمة الفساد التي هزت مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة.

وكان ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة قد التمس عقب جلسة المحاكة، تسليط عقوبات تتراوح بين 2 و8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مشروع عصرنة وترميم المركبات السياحية القرية السياحية “السات”، القرن الذهبي و”متاريس”، حيث التمس تسليط عقوبة السجن 8 نافذة وغرامة مالية بـ1 مليون دينار في حق المديرين العامين السابقين لمؤسسة التسيير السياحي “ب. محمد” و”ك. ياسين”، و6 سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار في حق سبعة متهمين آخرين ويتعلق الأمر برئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي ب عزيز والمدير العام السابق ش رابح، والمدير العام السابق بالنيابة أقلوشي محمد بالإضافة إلى مدير المالية السابق ك نور الدين والمديرة التقنية م. سامية رئيس مشروع عبد الحق س وخ حمزة.

كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة السجن النافذ بـ3 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار في حق 6 موظفين آخرين من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي، وإدانة 11 شخصا من أعضاء لجنتي الصفقات وفتح الأظرفة الذين استفادوا من البراءة في الحكم الابتدائي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ستة متهمين بالسجن النافذ بين 6 سنوات و4 سنوات وغرامات مالية بـ500 ألف و300 ألف دج من بينهم مديران عامان سابقان وهما “ب. م “و “ك. ي” عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وأربعة إطارات وموظفين بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من سلطة تأثير أعوان عمومية للدولة أو المؤسسات العمومية لتغيير منتوجات أو الزيادة في أسعارها، أما باقي المتابعين الذين تجاوز عددهن 20 شخصا فقد نطقت المحكمة بأحكام تراوحت بين سنتين سجنا نافذا والبراءة.

كما أدانت المحكمة الابتدائية، الشركة الأجنبية البرتغالية “آكا” حكما غيابيا بغرامة مالية بـ5 ملايين دينار جزائري وإقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات عن تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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الجيش يواصل تدخله لإخماد النيران

ن. ب

واصلت، الأحد 11 جويلية، مفارز الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، تدخلها للسيطرة على النيران في الغابات وهذا عن طريق فتح المسالك في المناطق الجبلية الوعرة لتمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المشتعلة داخل الغابات وكذا إقامة عوازل ترابية باستعمال الجرافات ومختلف الآليات لوقف زحف النيران، بالإضافة إلى مساهمة أفراد الجيش الوطني الشعبي في إخماد الحرائق مع مصالح الحماية المدنية ومد يد المساعدة لسكان المداشر والقرى المنعزلة.

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دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين هذا الأسبوع

إلهام. ب

انطلقت، الإثنين، الدورة التكوينية الموجهة للقضاة والموظفين بوزارة العدل حول “تحديث نظام تسيير الموارد البشرية”، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة والتي تدوم يومين، وتندرج ضمن برنامج دعم قطاع العدالة بالتعاون مع البرنامج الأوروبي.

وسيشارك 22 إطارا وموظفا في الدورة التكوينية حول “تحديث نظام تسيير الموارد البشـرية”، التي ستنشطها الخبيرة كريستين تريقواي.

وفي ذات السياق، سيشارك 05 قضاة في ورشة عبر الأنترنت حول “التحقيقات المالية والتحريات ذات المصدر المفتوح في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين” من 11 إلى 15 جويلية، في إطار التعاون مع المكتب الجهوي للشـرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.

وبالموازاة مع ذلك، شارك 96 قاضيا و96 موظفا من الجهات القضائية (بمعدل قاض وموظف من كل مجلس قضائي ومحكمة إدارية) و28 إطارا وموظفا من الإدارة المركزية في ندوة دولية افتراضية عبر الانترنت حول “رقمنة العدالة”، من تأطير خبراء من وزارة العدل الألمانية المختصين في المجال ومتدخلين من قطاع العدالة.

كما ستشارك قاضية وإطار من الإدارة المركزية في ندوة علمية حول “قانون الانتخابات وعيوبها (مدى تمثيلها للمجتمع، موقفها من المقصـر والممتنع، منتخب متعدد الجنسيات)”، من 13 إلى 15 جويلية 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من تنظيم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت لبنان.

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وسائل وقائية ضد كورونا لفائدة 21 ألف عائلة معوزة

س. ع

انطلقت، الإثنين، من قصر المعارض بالجزائر العاصمة، قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري، لإيصال مساعدات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، لفائدة أزيد من 21 ألف عائلة من ذوي الدخل المحدود عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما كشفت عنه رئيسة الهلال ، سعيدة بن حبيلس.

وأوضحت بن حبيلس خلال إشرافها على انطلاق هذه العملية، أن هذه القافلة “تضم وسائل تعقيم وكمامات وألبسة واقية ومعدات طبية، من بينها أجهزة قياس درجة الحرارة ستكون موجهة لفائدة أزيد من 21 ألف عائلة معوزة، على أن تتبع مستقبلا بمساعدات غذائية لهذه العائلات”.

وذكرت بالمناسبة أن الهلال الأحمر الجزائري “يواصل دعم المجهود الوطني الرامي إلى الحد من انتشار جائحة كوفيد-19، من خلال تنظيمه لعمليات تضامنية مماثلة لصالح العائلات المعوزة على المستوى الوطني، سيما تلك التي تقطن مناطق الظل والمعزولة”.

من جهة أخرى، كشفت بن حبيلس عن تنظيم حملة وطنية لإعادة تشجير المساحات الغابية التي تعرضت للحرائق مؤخرا بولاية خنشلة وذلك في أواخر شهر أكتوبر المقبل بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات.

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أخصائي يؤكد أن الجرعتين تكفلان حماية بنسبة 90 بالمائة

هل تعتمد الجزائر الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا”؟

تسارع بعض الدول الأوروبية، منذ أسابيع، إلى إعطاء مواطنيها جرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي كوفيد 19، رغبة في تسريع وتيرة التلقيح من أجل اكتساب مناعة أقوى وتحقيق التعافي الكلي من تبعات الجائحة، بينما تظل فيه الدراسات قائمة بشأن مدة فعالية اللقاحات الحالية. وفي الجزائر، تحول الحديث عن إصابة مواطنين بفيروس “كورونا” سبق لهم أن أخذوا الجرعتين المطلوبتين، إلى وقود للنقاش في الساحة الصحية الوطنية، وهو ما دفع إلى التكهن بإمكانية لجوء السلطات الصحية في الجزائر إلى منح الحقنة الثالثة للأشخاص الذين استفادوا من التلقيح في مناسبتين. واستبعد مختصون احتمال اللجوء إلى جرعة ثالثة من اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الجزائر، مركزين على أن التحدي حاليا هو مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر نسبة من المواطنين، وتوسيع دائرة التلقيح لتشمل فئات عمرية أخرى ما فوق 35 عاما.

الدكتور بن خلف الله عابد، المختص في الطب الوقائي وعضو لجنة التلقيح في وهران، قال إن نسبة ضئيلة من الجزائريين الملقحين أصيبت بالفيروس، مؤكدا أنها لا تتعدى 0.0004 بالمائة، وهو ما يعني، حسبه، أن “اللقاح الروسي أو البريطاني أو الصيني يحمي من الوباء الآخذ في الانتشار في الجزائر”. وذكر المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن اللقاح يحمي من الفيروس ويحمي من الخطورة حتى نسبة 90 بالمائة، ضاربا المثل بروسيا وبريطانيا.

ويشرح بن خلف الله بالقول، تسجل بريطانيا 9 إلى 10 وفيات يوميا، لأنها بلغت نسبة تلقيح وصلت إلى 66 بالمائة، فيما تسجل روسيا أكثر من 100 وفاة في اليوم نظرا لضعف التلقيح. وأضاف أن “ما يجب القيام به بسرعة الآن، هو تلقيح أكبر عدد من المواطنين بحقنتين”، مشددا على ضرورة تلقيح كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وتراهن الجزائر على تلقيح 70 بالمائة من الساكنة لتحقيق مناعة القطيع، وهي نسبة تظل بعيدة المنال حاليا، ما يستلزم الالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة، وستكون الجزائر أمام تحديات عديدة، خصوصا على مستوى ضمان التوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية عدة، ويبقى اللقاح السبيل الوحيد من أجل استعادة الاقتصاد الوطني حيويته المفقودة منذ تفشي أولى موجات وباء كورونا.

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سيدة تطلق حملة للبحث عن ابنها المفقود منذ 6 أشهر

طاهر حليسي

ناشدت السيدة ناريمان مرابط، السلطات المركزية والولائية وسكان الولايات الجزائرية، خاصة مواطني ولاية جيجل، مساعدتها في العثور على ابنها المختفي منذ عدة أشهر، بعد رحلة قصيرة إلى مدينة جيجل يوم 6 فيفري 2020.

وكان الشاب المفقود محمد أسامة لبيد، البالغ من العمر 18 سنة، وهو تلميذ بثانوية عائشة وسط مدينة باتنة، خرج من المنزل الواقع قرب كتامة الذي تمتلكه العائلة بمدينة جيجل، لأداء صلاة العشاء قبل أن يختفي عن الأنظار بصورة غامضة. وقالت والدة الشاب الغائب، خلال وقفة تحسيسية قرب ثانوية عائشة حضرها جمع من أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه، أنها اتصلت بجميع السلط الأمنية كما بثت نداءات عبر كافة الولايات الجزائرية وتنقلت إلى جيجل وقسنطينة والقليعة تقفيا لآثاره طبقا لشهادات مواطنين اشتبهوا برؤيته هناك، لكن تلك الأبحاث المستمرة منذ زهاء 6 أشهر، لم تجد نفعا، ليكلم قلب والدته وجدته وأبناء خالته وأصدقائه بالثانوية والحي.

وأكدت والدته وهي إطار بمصالح الفلاحة أن اختفاءه مرتبط بحالة غير طبيعية ظهرت عليه وأثرت عليه قبل فترة من الحادثة، حيث أشار لها أنه يعاني من اضطراب غير مفهوم يومئ له بأنه سيفترق عن عائلته، داعية السلطات للبحث عنه في الغابات النائية لولاية جيجل بأفواج سينوتقنية وكلاب مدربة شمامة لثيابه، عساها تعثر عليه، عاقدة العزم على عدم توقفها في البحث عن فلذة كبدها إلى غاية العثور على ابنها الوحيد.

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موجة الحر تدخل العشرات المستشفى بقالمة

نادية طلحي

استقبلت مصالح الاستعجالات الطبية عبر مختلف الوحدات الطبية بولاية قالمة، أمس، عشرات الأشخاص، الذين تعرضوا لوعكات صحية نتيجة إصابتهم بضربات شمس، أغلبهم من المسنين الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة وحتى الأطفال، الذين تم إخضاعهم للكشف الطبي والإسعاف.

وتجتاح ولاية قالمة هذه الأيام موجة حرّ شديدة، تجاوز فيها مقياس درجات الحرارة عند منتصف نهار أمس، عتبة الـ45 درجة مئوية، ما دفع بالمصالح المختصّة، إلى إطلاق جملة من التحذيرات لحث المواطنين على ضرورة البقاء في منازلهم، وعدم التعرض لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للمسنين والأطفال والمصابين بمختلف الأمراض المزمنة، على غرار داء السكري والقلب والضغط الدموي وحتى الربو.

وقد حذّرت مصالح مديرية الحماية المدنية بقالمة، المواطنين من خطورة التعرض لأشعة الشمس، في ظلّ موجة الحرّ الشديدة التي تجتاح إقليم الولاية هذه الأيام، ودعتهم إلى تجنب التنقل وقت الذروة الحرارية أو القيام بالأعمال الشاقة وتأجيلها إلى وقت لاحق، مع التأكيد على ضرورة منع الأطفال من الخروج من المنازل وعدم التعرض لأشعة الشمس. وذكرت مصادر استشفائية أن الحالات المسجلة على مستوى المؤسسات الصحية لا تعكس الحقيقية، خاصة وأن كثيرا من الأشخاص في القرى والأرياف قد يتعرضون لضربات شمس قاتلة، لكنهم لا يتوجهون إلى المستشفيات، ويكتفون بالعلاج التقليدي في بيوتهم أو الموت في صمت دون معرفة سبب وفاتهم. وتحولت ولاية قالمة في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر ولايات الوطن من حيث ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف والتي يتجاوز فيها زئبق الترموميتر عتبة الـ50 درجة مئوية في بعض الأحيان، ناهيك عن ارتفاع معدل الطوبة، بسبب موقعها الجغرافي من جهة وكذا المياه الجوفية الساخنة والتي تفجرت في مئات المنابع المائية الحارة في مناطق مختلفة من إقليم الولاية التي تشتهر بحماماتها المعدنية الساخنة.

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إتلاف 20 هكتارا في حريق تيكجدة بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مصالح محافظة الغابات لولاية البويرة عن الحصيلة النهائية للحريق الذي نشب بمنطقة تيكجدة السياحية والذي تم إخماده صباح الإثنين، حيث بلغت 20 هكتارا مقسمة بين الأحراش وأشجار البلوط، فيما نجت المنطقة السياحية الهامة بالولاية من خسائر فادحة لاسيما أشجار السدر بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح بما فيها أعوان للحماية المدنية من ولاية بومرداس.

وكان الحريق قد نشب بمنطقة تيكجدة السياحية زوال الأحد، ليستمر إلى غاية صباح الإثنين، اين سخرت مصالح الحماية المدنية في البداية 45 عونا من مختلف الرتب يتقدمهم المدير الولائي بالنيابة، إضافة إلى 7 شاحنات وسيارة إسعاف بالتعاون مع مصالح الغابات والجهات المحلية بالمنطقة، ليتم تدعيم هؤلاء بأفراد من الجيش الوطني الشعبي وبالرتل المتحرك لولاية بومرداس ليلا، وهو ما مكن صباح أمس من إخماد الحريق الذي نشب عبر 4 مواقد، مخلفا إتلاف مساحة فاقت 20 هكتارا من الأحراش وأشجار البلوط، فيما تم إنقاذ المساحة الغابية الكثيفة المجاورة، والمشكلة للمنطقة السياحية، حيث تتشكل من غطاء نباتي هام على غرار أشجار السدر وغيرها إضافة إلى الثروة الحيوانية التي تعيش بالمنطقة والمهدد بعضها بالانقراض.

.. و9 جرحى في انحراف حافلة

تسبب حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين نهار أمس بالمكان المسمى اللاحقية ببلدية الجباحية شمال البويرة في إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الطريق الولائي رقم 23 بالجباحية، أين انحرفت حافلة لنقل المسافرين على الطريق وانقلابها، مخلفا إصابة 9 أشخاص من ركابها بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي عمر – الجباحية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول الحادث.

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تأخر إنجاز المحطة الجوية بوهران يربك تحضيرات الألعاب المتوسطية

ب. يعقوب

تشير كل الدلائل إلى أن مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة، لن يتم استلامه قبل انطلاق النسخة الـ19 من الألعاب المتوسطية 2022 التي ستقام في وهران، والدليل أن الأشغال توقفت تماماً منذ تاريخ 10 مارس الماضي من السنة الجارية، بسبب نقص الأموال، وتلفت المصادر إلى أن هذه المنشأة الضخمة التي تعتبر مكسبا هاما للجزائر بشكل عام وعاصمة الغرب الجزائري خاصة، بحاجة إلى أموال لإتمام نسبة 5 بالمائة من الأشغال المتبقية، حسب ما أشار إليه مصدر مسؤول بمديرية تسيير مصالح مطارات غرب الوطن في تصريح لـ”الشروق”، حيث ذكر أن أشغال المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي بالسانيا، بلغت نسبة 96 بالمائة، وكانت التجارب التقنية للمحطة الجديدة مبرمجة شهر أوت من السنة الماضية 2020، كون أن دخولها حيز الخدمة كان مقررا نهاية شهر ديسمبر المنصرم (2020) وتوقفت الأشغال بها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليعاد برمجة استلامه خلال السداسي الثاني من العام الجاري، لكن تأخر إطلاق المخصص المالي خالف كل التوقعات وحال دون استلامه في الآجال المحددة.

وحسب ما أورده المصدر، فإن المشروع بحاجة إلى أكثر من 57 مليار سنتيم للقيام بالأعمال الضرورية المتبقية، التي تعتبر هامة في المشروع، وتتلخص في أشغال داخلية، سقوف، إنارة عمومية عالية الجودة ومساحات خضراء بمقاييس دولية، وأعلن في هذا الصدد أن المخصص المالي قيد الدراسة على مستوى الوزارة الوصية، التي تناقش إقرار الغلاف والإعلان عن توفير المبلغ المالي الكامل قبل تاريخ 18 جويلية، لأجل ضخ دماء جديدة في هذا المشروع الحيوي.

ومعلوم أن شركة كوسيدار كانت أعلنت عن استئناف الأشغال لمدة شهر قبل أن تتوقف لمدة 4 أشهر كاملة لأسباب إدارية ناجمة عن عدم حصول الشركة على مستحقاتها المالية نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها والمقدرة بنحو 5،7 مليار دج، فيما تم استلام باقي التجهيزات الكاملة للمطار على غرار المصاعد الآلية، البساط المتحرك الخاص بالأمتعة، علاوة على وضع كاميرات المراقبة التي اقتنيت بالعملة الصعبة لجودتها ومطابقتها الشروط الأمنية المطلوبة في هكذا مطارات دولية.

وقد وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع حاليا إلى 38 مليار دج، والذي يتضمن أيضا انجاز لأول مرة منطقة الشحن (استيراد وتصدير)، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، والتي تتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع، بعد أن تم تهيئة مستودعات قديمة بالمطار، بالإضافة إلى حظيرة للسيارات ذات ثلاثة طوابق تتسع لما يقارب 1.200 مركبة بتمويل من مؤسسة تسيير مطارات الغرب وحظيرة خارجية أخرى تتسع أيضا لنحو 1.200 مركبة، وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” بحوالي 3،5 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر.

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حرائق غابية بمعسكر ومستغانم

قادة مزيلة / ف. س

اندلع، الإثنين، حريق على مستوى غابة ترزيزة القريبة من بلدية نسمط في ولاية معسكر، حيث التهبت النيران أجزاء كبيرة من الغابة، قبل تدخل عناصر وحدة تيغنيف وكذا الجهاز الأمني المرابط في الغابة، إضافة إلى الرتل المتنقل للحماية المدنية المتخصص في مكافحة حرائق الغابات الذي نصب منذ الفاتح جويلية، حيث دامت عملية الإطفاء ساعة كاملة، امتدت من منتصف النهار حتى الواحدة زوالا. وقد أتت ألسنة اللهب على نصف هكتار من الضرو والأدغال، حيث تم الإبقاء على فرقة أمنية للحراسة حتى لا تشتعل النار مرة أخرى، مع العلم أن الحريق تزامن مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 44 درجة.

كما شب حريق مساء يوم الأحد على مستوى غابة عين يقبوب ببلدية الصفصاف التابعة إقليميا إلى دائرة بوڨيرات بمستغانم، وبحسب المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الفور بمختلف الفرق والوحدات من شتى دوائر الولاية، إضافة إلى الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، كما تدخلت شاحنات الإطفاء لولايات غليزان، سيدي بلعباس ووهران، للمشاركة في إخماد الحريق الذي تسبب في خسائر مادية قدرت بـ15 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي والأدغال والكاليتوس، حيث تواصلت عمليات إخماد الحريق لساعات متأخرة من الليل، إلى أن تمت السيطرة عليه، في حين لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.

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الأطباء العامون يتبرؤون ويؤكدون “النساء الحوامل في خطر”

أحمد خلفاوي

يعيش مستشفى المجاهد سعداوي المختار بعين وسارة في الجلفة، خلال الآونة الأخيرة، أوضاعا مزرية للغاية، تسببت في معاناة كبيرة للنساء الحوامل، نتيجة عدم تواجد أي قابلة بمصلحة أمراض النساء والتوليد، بعد خروج جميع القابلات في عطلة مرضية، ما تسبب في العديد من المشاكل.

وحمل بيان للأطباء العامين العاملين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين وسارة، استلمت “الشروق” نسخة منه العديد من المشاكل الناجمة عن خروج جميع القابلات العاملات في عطلة مرضية، ومن ذلك حدوث فوضى ومناوشات في مصلحة الاستعجالات الطبية بسبب رفض المرضى توجيه الأطباء لهم نحو المستشفيات المجاورة، وإرغام الطبيب العام على مستوى الاستعجالات الطبية وطبيب مصلحة الولادة على القيام بعمليات توليد النساء في حالات حرجة، بالرغم من أنهم لم يتلقوا تكوينا خاصا في التوليد ما يعرض حياة الأم والطفل للخطر، في ظل غياب قابلة أو منسقة قابلة أو رئيسة قسم التوليد للإشراف والتوجيه بمساعدة الطبيب العام الذي وجد نفسه لوحده بدون عتاد ولادة ولا دراية بمستلزمات قاعة الولادة، ليصبح يعمل عمل كل من القابلة والممرضة ومربية المواليد الجدد ومساعدة للطبيب المختص في الجراحة لتحويل حديثي الولادة من قسم العمليات إلى قسم حديثي الولادة، وكذا رفض الطبيبة الكوبية المختصة في النساء والتوليد استقبال المريضات على مستوى مصلحة أمراض النساء والتوليد رغم أنهن بحاجة لرأيها كمختصة للفصل في حالتهن.

وأضاف الأطباء العامون العاملون بالمؤسسة أنهم يخلون مسؤولياتهم من تحمل عواقب القيام بعمليات التوليد خاصة في ظل وجود طبيب مختص في التوليد وقابلات رئيسيات، مطالبين بضرورة التدخل الفوري من أجل إيجاد الحلول الجدية والسريعة ووضع حد للأزمة والأوضاع المزرية التي تعرفها المؤسسة، وخاصة الوضعية الاستثنائية التي يشهدها المستشفى، لاسيما مصلحة أمراض النساء والتوليد .

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إقبال كبير على التلقيح ضد كورونا بالعيادات والساحات العمومية بالعاصمة

راضية مرباح

شهدت مختلف العيادات المتعددة الخدمات وحتى الساحات العمومية المخصصة لعمليات التلقيح ضد “كوفيد 19” على مستوى مختلف بلديات العاصمة أمس الأول، إقبالا كبيرا للمواطنين من أجل تلقي الحقن خاصة بعد الارتفاع المعلن لحالات الإصابة والتي أدخلت الجزائر في موجة ثالثة لكورونا، حسب أغلب تصريحات الأطباء، لاسيما وأن آخر الإحصائيات تؤكد أن العاصمة اعتلت قائمة أكبر عدد الإصابات وهو الوضع الذي شجع عديد المواطنين للتوجه فرادى وجماعات من أجل تلقي التلقيح بعد تخطي حالة الشك والخوف من اللقاح بسبب الإشاعات.

طوابير كبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات تجمعت، أمس الأول، بمختلف العيادات الطبية العمومية وحتى بالساحات المخصصة للتلقيح ضد “كوفيد 19” على مستوى مختلف بلديات العاصمة وذلك استجابة لنداء السلطات العمومية والأطباء خوفا من تأزم الأوضاع الصحية تزامنا والانتشار الكبير في عدد الإصابات بالفيروس خاصة مع ظهور المتحور الجديد منه، وحسب الجولة الخاطفة التي قادت “الشروق” لبعض المواقع والعيادات متعددة الخدمات ومنها تلك الواقعة ببن عمر ببلدية القبة، حيث شهد مدخلها وساحتها صبيحة أمس، إقبالا كبيرا وغير مسبوق مقارنة بالأيام الماضية، حيث اصطف طالبو اللقاح جماعة وفرادى وهم ينتظرون موعد التلقيح بكل شغف علهم يتخلصون من كابوس اسمه “كورونا”.

“الشروق” اقتربت من بعض النسوة والعجائز وكبار السن باعتبارهم أكثر الفئات المتوافدة على العيادة التي لبست جدرانها ملصقات إشهارية تشجع على التلقيح، فكانت أغلب أجوبتهم تتمحور حول الحفاظ على صحتهم وحياتهم بعد الانتشار الرهيب للفيروس وتصاعد معه عدد الإصابات بشكل مخيف، مؤكدين أن الوقاية أحسن بكثير من العلاج، خاصة وأن بعض الوافدين ممن أصيبوا بالفيروس في السابق يعلمون جيدا صعوبة الأعراض وخطر المرض الذي يمكن أن يقتل صاحبه في حال ضعف الجسد أو نقص المناعة أو حتى أصحاب الأمراض المزمنة وكباري السن –على رأي إحدى النسوة التي تعدت سن الـ60، حين قالت “أدركت المرض وأعي جيدا خطره لأني عشته..أقدمت اليوم على التلقيح بعد مد وجزر وإزاحة الخوف عن طريقي بعدما أيقنت أن اللقاح عادي ويمكن أن يحميني من الفيروس الفتاك بنسبة كبيرة”.

رجل طاعن في السن يؤكد أن وجوده اليوم بالعيادة ضرورة من أجل الحفاظ على صحته، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة ويمكن للقاح أن يحميه من الإصابة، مؤكدا أنه تشجع للعملية بعدما سبقه أحد أبنائه لأخذ اللقاح، حيث تبين وبعد مرور أسبوع أنه في صحة جيدة ولم يعان من أي آثار جانبية.

امرأة أخرى في مقتبل العمر ارتأت أن تشارك في عملية التلقيح، مصرة في حديثها لـ”الشروق” على أخذ اللقاح بعد ارتفاع عدد الإصابات، لاسيما وأنها من النوع الذي لا يمكن له أن يبقى في البيت من دون عمل أو الخروج لقضاء حاجيات المنزل، فوجدت نفسها مجبرة على أخذ الجرعة حفاظا على صحتها بالموازاة مع ارتفاع عدد الإصابات… حالات أخرى لم ترد الإجابة عن تساؤلنا حول توافدهم الكبير في يوم واحد، واكتفوا بالقول التلقيح أصبح ضرورة والعالم بأسره أقدم عليه.

وعن اختيارهم لنوع اللقاح، فقد تبين من خلال حديثهم أنهم يجهلون مصدره أو اسمه المهم الكل يريد التلقيح وكفى، في وقت شهدت العيادة في الصبيحة -حسب بعض الشهادات- مناوشات كلامية بين النسوة حول الخلط الذي لازم ترتيب حضورهن.

إلى ذلك، فقد شهدت الساحات العمومية التي خصصت فيها عمليات التلقيح ضد كورونا على مختلف البلديات إقبالا كبيرا هي الأخرى للمواطنين، لاسيما بمنطقة عين الطاية وغيرها، بعدما تشجع هؤلاء ورموا جلباب الخوف والريبة جانبا بسبب الإشاعات التي خوفتهم من الآثار الجانبية للقاح.

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انقطاع التموين بمياه الشرب عبر 11 بلدية بسبب أشغال بتيزي وزو

ق. م

تسجل 11 بلدية بولاية تيزي وزو، انقطاعا في التموين بمياه الشرب بسبب إنجاز أشغال، وفق ما جاء في بيان للوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

ويمس هذا الانقطاع في التزويد بمياه الشرب البلديات التي يموّنها سد كودية أسردون بالبويرة، وهي فريقات وذراع الميزان ومكيرة وتيزي غنيف وبوغني ومشطراس وتيزي نتلاثة وايت بوعدو وبونوح وواضية وجزء من بلدية معاتقة، وفق نفس البيان.

وأوضح بيان لوحدة البويرة للجزائرية للمياه، أن هذا الانقطاع راجع إلى تدخل الفرق التقنية لوحدة الإنتاج لسد كودية أسردون من أجل “إصلاح خلل تقني على مستوى المضخات الغاطسة لهذه المنشاة المائة”.

كما أفاد ذات المصدر بـ”مواصلة عملية التموين بالماء تدريجيا فور انتهاء هذه الأشغال”.

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مسرحية “الخيش والخياشة” تتوج بالونشريس الذهبي

محمود بن شعبان

اختتمت جمعية الونشريس للإبداع، بولاية تيسمسيلت، أول أمس، فعاليات الدورة الثانية للأيام الوطنية للمسرح الملتزم، بحضور الفرق المشاركة، إلى جانب عدد من الفنانين من مختلف ولايات الوطن والجمهور الذي تابع فعاليات التظاهرة منذ انطلاقها في الثامن جويلية الجاري.

تمكنت جمعية “قطار الفن” لولاية وهران من افتكاك جائزة الونشريس الذهبي، لأحسن عرض متكامل، عن مسرحية “الخيش والخياشة”. وذلك في الأيام الوطنية الثانية للمسرح الملتزم التي احتضنتها مدينة برج بونعامة بولاية تيسمسيلت، فيما عادت جائزة الونشريس الفضي لجمعية “شباب وفنون” لبلدية تابلاط بالمدية، عن عملها المسرحي “بروسي”، كما تمكنت جمعية “الرسالة” لولاية المسيلة من نيل جائزة الونشريس البرونزي عن عرضها “عندما ترقص الكلاب”.

وقد تحصل الممثل الشاب زغرار علاوة من جمعية “عشاق الخشبة” للعروض لولاية سطيف على جائزة السلطان لأحسن ممثل، وذلك عن دوره في مسرحية “المهمة بزبارة”، فيما عادت جائزة السلطانة لأحسن ممثلة لخريجة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، علوي غزال، من جمعية “شباب وفنون” تبلاط، بعد تألقها في العمل المسرحي “بروسي”. أما جائزة لجنة التحكيم، فقد منحت لجمعية “شباب تياترو” لولاية تيارت التي شاركت بمسرحية “عودة لميس”.

للتذكير، فإن لجنة تحكيم التظاهرة ضمت عدة أسماء معروفة في سماء الفن الرابع، على غرار الفنانة فتيحة وراد التي ترأست اللجنة، بالإضافة إلى الفنانين منير بومرداس وعبد الرزاق قوادري هباز وضيفة الشرف الفنانة جميلة بحر.

هذا، وتميز حفل اختتام الدورة الثانية للأيام الوطنية للمسرح الملتزم بتكريم جميع الفاعلين والمساهمين في إنجاح هذا الموعد الثقافي، الذي نظم على مدار ثلاثة أيام، بمبادرة من جمعية “الونشريس” للإبداع لبلدية برج بونعامة، بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون، في إطار إحياء الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب. كما عرفت التظاهرة مشاركة سبع فرق مسرحية من عدة ولايات، على غرار تيارت، تيسمسيلت، غليزان، المدية، وهران، المسيلة، سطيف، بالإضافة إلى برنامج ثري ضم العديد من النشاطات، كالورشات التكوينية واللقاءات الفكرية لصالح جمهور تيسمسيلت والمولعين بالفن الرابع.

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من أعمال الفيلسوف العربي إبراهيم البليهي

“الإنسان كائن تلقائي”.. تأسيس لرؤية شاملة عن الإنسانية

س. ع

في كتابه الجديد “الإنسان كائنٌ تلقائي… نظرية جذرية تؤسس لرؤية شاملة عن الإنسان والإنسانية”، الصادر في جزأين، ضمن سلسلة تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، عن داري ابن النديم الجزائرية والروافد الثقافية ببيروت، يؤكد الفيلسوف العربي إبراهيم البليهي أن طاقات الإنسان تتجه مع اتجاه اهتمامه العفوي وليس مع الاهتمام القسري.

ويكشف الكتاب، الذي توزعه في الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوكستور، تلقائية الإنسان مبرزًا النتائج الفردية والاجتماعية، والإنسانية؛ التي تترتب على هذه الطبيعة التلقائية.

ويعطي المؤلف للناس مفاتيح لفهم ذواتهم، وفهم العوامل التي أدت إلى تنوع أوضاع البشر، فهو يتحدث عن الكل ويحتاج إليه الكل؛ يحتاج إليه كل من يرغب في أن يتعرف على ذاته وعلى الآخرين؛ إنه يقدم مفاتيح للكيفية التي يستطيع بها الإنسان تعبئة قابلياته بما يريد أن يكون عليه من أخلاق أو معارف أو مهارات أو كفايات، إنه لم يقتصر على إثبات نظرية أن الإنسان كائن تلقائي ولكنه كتاب استقصائي عن كل ما يتعلق بالطبيعة البشرية؛ إنه عن تجليات التلقائية الإنسانية وارتباكاتها.

يقول الفيلسوف السعودي إن الإنسان كائنٌ تلقائي لكن الناس في كل العالم ومن مختلف الأمم لا يدركون أنهم كائناتٌ تلقائية، وأنهم وُلِدوا بقابليات فارغة وأنهم تكيَّفوا وتطبَّعوا تلقائيًّا ثم قصْدًا بأنساق ثقافية متباينة، ومع تبايناتها العميقة، ومع كل التناقضات التي تَفْصل بعضها عن بعض؛ فإن المتطبعين بأي نسق ثقافي ينشؤون مغتبطين بما تطبعوا به ومقتنعين بشكل تلقائي بأن كل الأنساق الثقافية الأخرى هي أنساقٌ موغلة في الضلال والحماقة.

وأضاف البليهي أنه لكي ينعتق الفرد من غيبوبة التطبع التلقائي، ويفكر بوعي موضوعي حقيقي، وباستقلال فردي؛ لا بد أن يولد ولادة فكرية جديدة؛ فينتقل من بداهة الغفلة، إلى بداهة اليقظة، حيث على كل فرد في أي مجتمع كان؛ أن ينتبه إلى أنه ليس طليقًا كما يتوهَّم وليس مفتوح القابليات كما يعتقد، بل إنه محكومٌ بأطواق عميقة لا يدركها ولا يحس بها فتتحكم به وهو لا يدري.

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استغلال سيارة نقل مرضى تصفية الكلى لترويج المهلوسات!

عصام بن منية

أحبطت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بعين اسمارة، في ولاية قسنطينة، محاولة ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ420 كبسولة من دواء البريغابالين، التي تم نقلها من طرف مروجيها باستغلال سيارة مخصصة لنقل مرضى تصفية الكلى، لتمويه المصالح الأمنية، حيث أنه وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن بشأن قيام شخصين باستغلال مركبة مخصصة لنقل مرضى تصفية الكلى، في نقل وترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة عين اسمارة، تم تكثيف الأبحاث والتحريات، التي مكنت من توقيف المشتبه فيهما على متن المركبة.

وبعد إخضاعها للتفتيش، ضبط رجال الشرطة على متنها كيسا بلاستيكيا يحتوي على 13 علبة بريغابالين ذي الخصائص المخدرّة، بمجموع 390 كبسولة، وبإخضاع المشتبه فيهما البالغين من العمر 37 و40 سنة للملامسة الجسدية، عثر رجال الشرطة بحوزة أحدهما على 30 كبسولة، ليتم تحويلهما برفقة المركبة وكمية المهلوسات المحجوزة إلى مقر الأمن للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة ممارسة مهنة الصيدلة من دون رخصة لغرض المتاجرة في أدوية ذات تأثير عقلي، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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حجز 10 قناطير من الياغورت و2500 لتر من الحليب بعنابة

نادية طـلحي

تمكنت فرقة من أعوان قمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية لمديرية التجارة بالحجار، بالتنسيق مع مصالح الأمن والمفتشية البيطرية لبلدية سيدي عمار بعنابة، من حجز وإتلاف كمية معتبرة من مادة الحليب ومشتقاته وإتلافها.

وقد تمت هذه العملية على مستوى الحاجز الأمني بسيدي عمار، عندما تم توقيف شاحنة مجهزة للتبريد وإخضاعها للمراقبة، ليتبين أنها محملّة بكمية معتبرة من المواد الغذائية الحساسة تتمثل في 2400 لتر من الحليب المبستر، و100 لتر حليب بقر وأكثر من 10 قناطير من مادة الياغورت، وبعد مراقبتها تبين أن صاحبها لم يحترم درجة حرارة نقل المواد الغذائية.

وقد تم حجز تلك الكمية من السلع وإتلافها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة، فيما تم تحويل صاحبها إلى مقر الأمن وإنجاز محضر مخالفة ضده.

وكانت فرق قمع الغش بالمفتشية الإقليمية لدائرة الحجار قد تمكنت نهاية الأسبوع الماضي بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة الحجار، من حجز وإتلاف كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة منها أكثر من 8 قناطير من مادة الكاشير، وأزيد من 5 قناطير من الشكولاطة، وقنطار من الزبدة و20 كلغ من المرطبات التي تم نقلها دون احترام درجة نقل المواد الغذائية.

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محسنون يجمعون 1.3 مليار لنقل مريض إلى الخارج

أحمد. ق

جمع في ظرف وجيز محسنون وميسورو حال ومواطنون بسطاء 1.3 مليار سنتيم، من أجل التكفل بعلاج مريض يعاني من التليف الكبدي في مقرة شرق المسيلة.

وفي مبادرة ليست بالغريبة على سكان المنطقة والولاية، تمكن هؤلاء من جمع مليار و300 مليون سنتيم للمريض الموظف على مستوى الدائرة، جهيد بوشارب، البالغ من العمر حوالي 60 سنة، والقاطن بقرية الذبابحة، إثر إصابته بالمرض المذكور أعلاه.

وبالنظر إلى وضعيته الاجتماعية، خاصة وأنه يتكفل بعائلته التي تتكون من 9 أفراد، وفي ظل عدم تمكنه من توفير المبلغ الكاف، هبّ العشرات من المواطنين وأهل الخير والإحسان في عملية تضامنية إلى إطلاق نداءات تكافل تكفلت بها جمعية كافل اليتيم المحلية، مكّنت من جمع المبلغ المحدد في ظرف أيام قليلة، بفضل مساهمات أهل المنطقة من تجار ومحسنين وميسوري الحال وحتى بسطاء كل حسب استطاعته.

وحسب ما علمته “الشروق” اليومي، فإن المعني بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة في إحدى المستشفيات التركية، بعد ما تم تشخيص حالته لزرع كبد، حيث يرتقب أن يتم نقله بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

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انتشال جثة غريق آخر بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت الإثنين مصالح الحماية المدنية بتيبازة من انتشال جثة الغريق المفقود منذ الجمعة الماضي بالمنطقة الصخرية كوشة الجير، بالقرب من شاطئ شنوة، وهو الغريق الثاني الذي يتم انتشاله منذ 72 ساعة، فيما تتواصل عملية البحث عن غريق آخر مفقود على مستوى صخرة باربار بمنطقة البلج .

يبلغ الضحية “ر.أ” الذي تم انتشاله 21 سنة من العمر، وينحدر من ولاية الجلفة، وقد تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، وكان فريق الغطاسين قد انتشل أول أمس بالشاطئ الصخري بمنطقة كوالي الغريق “إ.ب” البالغ من العمر 23 سنة وينحدر من بلدية بوڨرة بولاية البليدة .