أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جويلية 2023

تفكيك شبكة تهريب "حراقة"، حجز 10 كغ من البارود الأسود

في عملية نوعية لمكافحة الهجرة السرية بوهران

تفكيك شبكة تهريب “حراقة” بحوزتها مليار و178 مليون سنتيم

خ. غ

تمكنت فرقة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بأمن ولاية وهران، مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر رحلات الإبحار السري.

وبحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية أمن ولاية وهران، فإن هذه العملية قد أسفرت عن توقيف 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و54 سنة، إلى جانب حجز قارب صيد مزود بمحرك (40 حصانا) من نوع ياماها، محرك بحري (40 حصانا) من نوع سوزوكي، وأيضا 3 أجهزة خاصة بتحديد المواقع الجغرافية، دراجتين ناريتين، ومعدات وأغراض أخرى تستعمل في الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات هذا النشاط الإجرامي قدره مليار و178 مليون سنتيم.

كما يفيد ذات المصدر أن تفكيك هذه الشبكة الدولية جاء بفضل التنسيق المحكم من قبل عناصر المصلحة المختصة، وبعد تكثيف تحرياتها البوليسية وتتبع وترصد تحركات المشتبه فيهم، ليتم على ضوء ذلك وضع حد لنشاطها الإجرامي، الذي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين، من خلال القبض على منظمي هذا النوع من الرحلات وشركائهم المتورطين معهم، فيما تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفبن الخمسة، والذي سيحالون بموجبه أمام العدالة لمتابعتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم.

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فيما تم حجز 958 غرام من الكيف المعالج بالدحموني

حجز 10 كغ من البارود الأسود بقصر الشلالة بتيارت

لوز محمد أمين

تمكن، الإثنين، عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، من حجز 958 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 16000 دج من عائدات بيع السموم، العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط في شطره بين مدينة تيارت ودائرة الدحموني، وهذا على إثر استغلال معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات بسيارة سياحية قادمة من مدينة تيارت نحو بلدية الدحموني، أين تم وضع خطة عمل مع تشكيل أمني مكنهم من توقيف السيارة المعنية وتفتيشها، ليتم العثور على الكمية سالفة الذكر من المخدرات تحت مقاعد السيارة، فيما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 28 سنة.

كما تم حجز المركبة المستعملة، وفي سياق آخر تمكن أفراد فرقة البحث والتحري بدائرة قصر الشلالة من توقيف سيارة سياحية حامت حولها الشكوك، ليتم إكتشاف بداخلها كمية تقدر بـ 10 كلغ من مادة البارود الأسود و 500 كبسولة أين تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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وفاة شاب متأثرا بطعنة خنجر في المسيلة

أحمد. ق

لفظ، صبيحة الإثنين، شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرا بنزيف جراء تعرضه لطعنة خنجر قبل أيام قليلة بالمسيلة، حسب ما علمته الشروق من مصادر محلية.

وذكرت مصادرنا بأن الضحية الذي أصيب على خلفية ملاسنات وشجار بينه وبين المتهم على مستوى أحد شوارع حي “سونيتاكس” ببلدية عاصمة الولاية، سرعان ما تطور إلى غاية توجيه طعنة قاتلة بواسطة سلاح أبيض، تمثل في سكين حاد وجهها له الجاني في صدره وبالتحديد بالقرب من القلب لأسباب لا تزال غامضة إلى غاية الآن، ليتم نقل المصاب على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، في وضعية حرجة، أين خضع لعملية جراحية مستعجلة استمرت عدة ساعات، على أمل إنقاذ حياته من قبل الطاقم الطبي الذين بذلوا جهودا مضاعفة من أجل وقف النزيف الداخلي، إلى أن توفي في ساعة مبكرة من نهار أمس الاثنين.

وفي إطار التحقيقات في القضية، تم توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا، وفتح تحقيق والاستماع إلى أقوال وتصريحات الموقوف الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حيث أمرت الجهات القضائية إيداعه رهن الحبس، بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة باستعمال آلة حادة.

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حجز 4.2 طن من الدجاج الفاسد ببومرداس

سعيدة. م

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببودواو البحري في بومرداس، من مداهمة مذبح مشبوه للدواجن حيث أسفرت العملية على حجز شاحنة مزودة بمبرد على متنها كمية معتبرة من لحوم الدجاج غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 4280 كلغ كما تم تحويل صاحب المذبح وسائق الشاحنة على التحقيق قضية الحال تحركت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري مفادها قيام شخص بممارسة نشاط الذبح العشوائي للدواجن، فورا تم التنسيق مع مصالح التجارة، مصالح البيئة، مصالح الطب البيطري والتنقل إلى عين المكان، بعد طلب الوثائق الخاصة بالنشاط التجاري من المعني اتضح أنه يمارس نشاط ذبح الدواجن وتخزينه بدون رخصة، كما تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء مهيأة للتسويق على متن شاحنة بمبرد، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة تبين أن صاحبها لا يملك سجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط ولا يحوز على شهادة الطبيب البيطري، ليتم عرض المحجوزات على الطبيب البيطري لمعاينتها والذي أكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، على إثرها تم اقتياد كل من صاحب المذبح وسائق الشاحنة ومرافقه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وعلى إثر صدور تقرير الطبيب البيطري الذي أكد أن اللحوم المحجوزة غير قابلة للاستهلاك البشري، وتم تشكيل لجنة متكونة من أفراد الفرقة وممثل عن مفتشية التجارة والطبيب البيطري ورئيس مركز الردم وصاحب المذبح الغير الشرعي، أين تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة والمقدرة بـ 4280 كلغ من لحوم الدجاج الفاسد.

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مشكلة صحية أودت بحياتها ليلة زفافها

وفاة رجل حزنا على ابنته بخنشلة

مامن. ط

لم تستيقظ مدينة قايس بخنشلة، من فاجعة الوفاة المفاجئة للعروس هدى قداش البالغة من العمر 27 سنة، ليلة الجمعة إلى السبت الماضي بعد ساعات فقط من زفافها، حتى نزل الإثنين، خبر وفاة والدها المجاهد بضياف قدّاش كالصاعقة على أهل المنطقة، متأثرا برحيل آخر عنقود العائلة.

وحسب مصادر مقربة من وسط العائلة فإن صدمة رحيل ابنته كانت جد قوية على نفسيته وحالته الصحية التي ظلّت تتدهور يوما بعد يوم، ودخل في حالة هستيرية، ظلّ يستقبل فيها معزوّه في رحيل ابنته، بعبارات ظلّ يكررها باستمرار متسائلا “كيف لهدى أن تنام لوحدها في قبرها المظلم؟” “وكيف لهدى أن تفارقني بعد 27 سنة كاملة من العيش سويا” وغيرها من العبارات التي كان يرددها الوالد المكلوم والتي كانت تمزّق قلوب المعزّين، إلى درجة أن بعضهم لم يتحملوا مشهد المجاهد بضياف في تلك الحالة ومنهم حتى من كان يبكي لبكائه محاولا مواساته والتخفيف من حدّة الصدمة التي تعرض لها.

وقد ظلّ الوالد حسب بعض أفراد العائلة في حالة حزن شديد على مدار يومين كاملين من تشييع جثمان ابنته العروس، إلى مثواها الأخير، وامتنع عن تناول الأكل والشرب بعد فقد ابنته وفقد معها الإحساس بالحياة رغم درجة الحرّ الشديد، ما ساهم في تدهور حالته الصحية تدريجيا، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد بمدينة قايس، ونظرا لخطورة حالته تم تحويله إلى عيادة مزداوت أين لفظ انفاسه الأخيرة، متأثرا بالصدمة العنيفة التي تعرض لها بعد رحيل ابنته، التي دفن إلى جانبها ظهر أمس، وتم تشييع جنازته بحضور جمع غفير من المواطنين وأهالي المنطقة الذين أبدوا تضامنا واسعا مع العائلة المصدومة في رحيل ابنتها ووالدها.

وأضافت مصادرنا من العائلة بأن الجميع كان يحضرون لعرس هدى بكونها أصغر أفراد العائلة، وكانت بمثابة الطفلة المدللة طيلة 27 سنة كاملة من عمرها لدى والديها وإخوتها، ليقام لها عرس كبير، وزفت إلى بيت زوجها كملكة، وسط فرحة كبيرة شاركها فيها أفراد عائلتها وكل سكان المنطقة، لكنه وبعد وصولها إلى بيت زوجها تم نقلها ليلا إلى المستشفى بسبب مكشلة صحية طارئة، ليتم بعد لحظات من وصولها المستشفى إعلان خبر وفاتها الذي صدم الجميع من افراد عائلتها الذين لم يصدقوا الخبر وأهل عريسها، ما حوّل الأفراح إلى مأساة حقيقية اهتزت على وقعها مدينة قايس، ليتم تشييع جثمانها في اليوم الموالي في أجواء جنائزية مهيبة، قبل أن يلحق بها والدها بعد ساعات من ذلك متأثرا بصدمة فراق ابنته الصغرى.

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في عمليتين متفرقتين الأسبوع الماضي

توقيف 4 أشخاص وضبط 280 ألف قرص مهلوس

ف. ع

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي وفي عمليتين متفرقتين، من توقيف 4 أشخاص وضبط ما يقارب 280 ألف قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “تمكنت الأسبوع الماضي وفي عمليتين متفرقتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية انطلاقا من الحدود الجنوبية الشرقية للوطن، وحجز ما يقارب 280 ألف كبسولة بريغا بالين.

وتمت العملية الأولى على مستوى ولاية الوادي، ومكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و38 سنة، وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ179355 كبسولة بريغابالين (300 ملغ).

أما العملية الثانية التي باشرتها الضبطية القضائية لذات المصلحة، فقد أسفرت–يضيف البيان– عن “تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي (30 سنة) المنحدر من ولاية الوادي المسبوق قضائيا، والذي تم توقيفه على مستوى مدينة بئر توتة (الجزائر العاصمة) مع ضبط شحنة من المؤثرات العقلية قدرت بـ100020 كبسولة بريغابالين (300 ملغ).

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة، عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل وتخزين وتسليم قصد البيع للمؤثرات العقلية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، تبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة.

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كانت تترصد مساكن الضحايا

فتاة ضمن عصابة للسطو على المساكن بشرق العاصمة

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنح لدى محكمة الرويبة بالعاصمة، حكما يدين عناصر عصابة مكونة من 03 أشخاص من بينهم فتاة في 25 من العمر بعقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا نافذ، لتورطهم جميعا في قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة مع ظروف الليل والتسلق مع استحضار مركبة، وهي الأفعال التي راحت ضحيتها ثلاث عائلات من منطقة عين طاية شرق العاصمة، بحيث اقتحم عناصر العصابة 3 فيلات واستولوا على أموال وأشياء ثمينة وكان ذلك بتخطيط من المتهمة “ح. م” التي رسمت مخططا لتنفيذ الجريمة.

وقائع القضية تعود إلى حادثة اقتحام شخص ملثم كان يحمل خنجرا منزل أحد الضحايا من أغنياء منطقة عين طاية بشرق العاصمة، وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم نقدا ومجوهرات فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم من داخل خزانة غرفة النوم، إلى جانب هاتف نقال وبعض الأجهزة الالكترونية الباهظة الثمن. وقد أثبتت التحريات التي قامت بها عناصر الأمن مباشرة بعد تبليغ الضحية واكتشافه للجريمة، أن المتهم دخل عن طريق التسلق للمنزل، ولمحه أحد الجيران لكنه ظن أنه عامل، وأنه يغطي وجهه لاتقاء البرد.

ومع تكثيف التحريات تم التوصل لهوية اللص، الذي تبين أنه ليس ابن المنطقة بل يقطن في حي الحراش بالعاصمة وقد تنقل لعين طاية رفقة شريكه خصيصا، من أجل تنفيذ العملية التي خططت لها المتهمة “ح م” صاحبة 25 سنة المنحدرة من نفس حي الضحية، حيث رسمت له مخططا عن موقع الفيلا وترصدت لمكان بمساعدة المتهم الثاني.

كما حققت مصالح الأمن في قضيتين مماثلتين، إحداهما تخص السطو على فيلا في الحي الذي يقيم به المتهم “ف ك”، حيث استغلت العصابة غياب أهله، ولم تكتشف السرقة إلا بعد مضي أسبوع، وبلغت قيمة المسروقات 100 مليون سنتيم أغلبها أجهزة الكترونية، أما الضحية الثالثة وهي سيدة تعمل حلاقة بحي بلكور فقد قيدت شكواها ضد مجهول، وصرحت أنها تعرضت لسرقة ما قيمته 55 مليون سنتيم بين نقود ومجوهرات. وأظهرت التحقيقات أن السرقات الثلاثة تمت بالطريقة ذاتها، ووقعت في توقيت متزامن.

وخلال مواجهة المتهمين الثلاث، اعترفت المتهمة أنها كانت تترصد منازل الضحايا في المنطقة التي تقطنها، وتضع مخططات لشريكها المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة، وقد انهار هذا ألأخير فور توقيفه واعترف بما نسب إليه، وكشف عن الشريك الثالث. إلا أن هذا الأخير وبمجرد توقيفه للإشتباه فيه حتى انهار وأتى على ذكر هوية شريكيه. يحال الجميع على الحبس المؤقت بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص.

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6 منها سجلت بالشواطئ الصخرية وغير المحروسة

سبع حالات وفاة غرقا منذ انطلاق موسم الاصطياف بتيبازة

ب. بوجمعة

أحصت مصالح الحماية المدنية بتيبازة، توافد حوالي مليونين ونصف مليون مصطاف على شواطئ الولاية منذ افتتاح موسم الاصطياف في الفاتح من جوان إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، وشهدت هذه الفترة وفاة سبعة أشخاص غرقا من بينهم ست وفيات بالمناطق الصخرية والشواطئ غير المسموحة للسباحة، فيما تم إنقاذ أزيد من 3 ألاف شخص من الغرق المحقق.

كشف الملازم رابح بن دوحة من خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية، عن إحصائيات تقديرية حول توافد المصطافين على الشواطئ المسموحة للسباحة عبر الشريك الساحلي الممتد على مسافة 120 كم، حيث قدر العدد بزيد من مليونين و400 ألف مصطاف في الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 23 جويلية الجاري، وتدخلت وحدات الحماية المدنية عبر 52 مركز إسعاف خلال هذه الفترة 4802 مرة مكنت من إنقاذ 3199 شخص من بينهم 1420 شخص بالمناطق الصخرية والشواطئ غير المسموحة للسباحة، كما سجلت وفاة سبعة أشخاص غرقا من بينهم ستة أشخاص توفوا بالمناطق غير المحروسة.

وأشار الملازم بن دوحة إلى تسخير مديرية الحماية المعدنية لإمكانيات بشرية ومادية لتأمين موسم الاصطياف، فبالإضافة إلى التعداد البشري المقدر بـ 117 عون ومراقب وأطباء وغطاسين محترفين وحراس مهنيين، تم توظيف 670 عون موسمي وزعوا على الشواطئ المسموحة للسباحة، ويتوقع مسؤول خلية الإعلام ارتفاع عدد المصطافين خلال الفترة المتبقية من موسم الاصطياف على غرار السنة الماضية التي سجل فيها توافد أكثر من 13 مليون مصطاف، مشيرا إلى الضغط الذي ميز الشواطئ خلال الأيام الأخيرة التي شهدت ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة.