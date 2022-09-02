أخبار الجزائر ليوم الجمعة 02 سبتمبر 2022

ضبط 206 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بقصابة في بجاية، طفلة تشنق نفسها بخمار أمها في سطيف

مسافرون بمحطة الخروبة بالعاصمة يشتكون

ن. س

مع انطلاق أشغال إعادة تهيئة محطة الخروبة لنقل المسافرين بالجزائر العاصمة، يتمنى المسافرون إنشاء قاعة صلاة، مؤكدين أنهم لا يجدون مكانا “نظيفا” يؤدون فيها صلواتهم المفروضة، في ظل انتظارهم غالبا لعدة ساعات، بمحطة الخروبة في انتظار الحافلات التي ستنقلهم لوجهتهم.

وبحسب ما نقلته المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، لانشغال طرحه عليها مسافرون، فمحطة الخروبة البرية بالجزائر العاصمة، ومع اتساعها وعدد قاصديها، المقدرين بمئات الآلاف يوميا، لا يجدون مكانا مناسبا يؤدون فيه الصلوات، لغياب مصلى بالمحطة.

ويقول صحب الشكوى المطروحة، بأنه قصد المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة، يوم 31/08/2022، وهي يتوافد إليها آلاف المسافرين يوميا، فلاحظت أنها لا تتوفر على مصلى ولا حتى على مكان نظيف لأداء الصلاة، وهذا ما لم نعهده من قبلُ، ونتأسف على ذكره. وسألت أحد الأعوان العاملين بالمحطة، عن وجود مصلى، فأجابني.. لا يوجد أخي اذهب من ناحية المراحيض، ستجد سجادا على الأرض صلّ عليه.

كما طرح المسافرون مشكلة غلاء الأسعار بالمحطة، التي تكاد تشابه الأسعار المفروضة في مطاعم مطار الجزائر، من حيث ارتفاعها.

وبحسبهم، كثير من المطاعم والدكاكين المنتشرة، داخل محطة الخروبة “تمارس السرقة جهارا نهارا، بحيث تبيع بأسعار غالية جدا “.

كما يعتبر المسافرون أن فرض دفع نقود عند استعمال المراحيض، أمر غير مقبول، لأن المؤسسة وطنية، وتستقبل آلاف المسافرين يوميا منهم أطفال ونساء ومرضى وحوامل، يحتاجون استعمال المراحيض، والمفروض أن يكون المرحاض خدمة مجانية، لأنه جزء من أي مؤسسة.

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وفاة حامل أثناء تحويلها من مستشفى مقرة إلى سليمان عميرات بالمسيلة

أحمد قرطي

لفظت، الخميس، امرأة حامل أنفاسها الأخيرة بالعيادة متعددة الخدمات في أولاد دراج بالمسيلة، في طريق نقلها من المؤسسة العمومية الاستشفائية مقرة باتجاه المؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد سليمان عميرات بعاصمة الولاية، على مسافة تناهز 70 كلم بواسطة سيارة إسعاف.

وبحسب ما علمته “الشروق”، فإن المتوفاة البالغة من العمر حوالي 37 سنة، متزوجة وأم لأربعة أطفال، فارقت الحياة في الطريق، اثر مضاعفات صحية، بعدما تنقلت في صبيحة نفس اليوم لوضع مولودها الجديد، إلا أنه ونتيجة انعدام الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد، تم تحويلها رفقة قابلة وممرضة على متن سيارة إسعاف بالنظر إلى تعسر حالتها الصحية وحاجتها إلى عملية قيصرية، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تطالب بتدخل السلطات الوصية ومسؤولي الولاية لفتح تحقيقات معمقة تحديد المسؤوليات.

من جهتها، إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية في مقرة أكدت بأن المعنية تقدمت إلى مصلحة الولادة في حدود الساعة الثالثة صباحاً، وتمت معاينتها من قبل القابلة وطبيبة المصلحة وكانت في وضعية صحية جيدة، وتم قبول استشفائها، إلا أنها وبعد حوالي 12 ساعة ظهرت عليها آلام الولادة، ليتم توجيهها إلى غرفة الولادة، لكن مع تعسر ولادتها، مما أدى إلى وفاة الجنين داخل بطنها وذلك في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة.

وبحسب ذات الجهات، فقد قررت الطبيبة المناوبة إجلاء المريضة إلى مستشفى سليمان عميرات وفي الطريق تدهورت حالتها، مما أدى بالطاقم المرافق لها التوجه نحو عيادة أولاد دراج، وبعد تدخل الطبيبة هناك، استعادت وعيها ومنه قرر الطاقم الطبي مواصلة الطريق، إلى أن وافتها المنية هناك، كما نفت إدارة المستشفى المعلومات المتداولة حول تعطل سيارة الإسعاف.

وأعادت هذه الحادثة الأليمة، الحديث عن معاناة النساء الحوامل، خاصة وأن هذه الحالة ليست الأولى، آخرها قبل أسابيع قليلة، حيث وضعت امرأة حامل مولودها داخل سيارة في الطريق بين المسيلة والبرج، بسبب عدم استقبالها بفعل غياب الأطباء، ونقص وانعدام الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد، وعزوفهم عن العمل في مستشفيات الولاية لعدة أسباب رغم إقرار الوزارة الوصية، عدد من المناصب المالية.

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مرض نادر يهدد حياة ملاك من المنيعة

عبد المالك

طلبت العديد من جمعيات المجتمع المدني بولاية المنيعة، من وزارة الصحة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الطفلة ملاك ذات 4 سنوات، التى ترقد بمستشفى العقيد شعباني بولاية المنيعة.

وتعاني الصغيرة ملاك، من مرض نادر وخطير، يتطلب العلاج بالخارج، خاصة أن عائلة الطفلة تعيش حالة مزرية بسبب وفاة جدها الذي كان يتكفل بها، بسبب أن والدها منفصل عن والدتها، وهو دون عمل.

وبسبب الحالة المزرية لعائلة الفتاة المريضة ذات 4 سنوات، ما جعلها تخطف قلوب ساكنة ولاية المنيعة، فسارعوا لمراسلة مديرية الصحة لولاية المنيعة، من أجل التدخل ونقل الفتاة على جناح السرعة إلى الخارج من أجل تلقي العلاج في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن مصاريف العلاج تتجاوز مليارا ونصف مليار سنتيم. كما أن العملية جد معقدة وتحتاج مستشفى مختصا بإحدى الدول الأوروبية أو تركيا، من أجل منح الفتاة حياة أخرى .

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منصة رقمية لتقليص غرامات التأخير وتكاليف البواخر والحاويات

خالد.م

أعلن وزير النقل، منجي عبد الله، الخميس، على مستوى المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء الجزائر العاصمة، عن الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها، مما سيسمح بتحسين جودة الخدمات وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة.

وبعد إعطاء تفاصيل وشروحات وافية من طرف تقنيي مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، الذي أنجز المنصة، قال منجي، في كلمة له بالمناسبة، إن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجمع المينائي يعد “خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها”.

واعتبر ان اطلاق مثل هذه المنصة يعد “حدثا هاما” سيكون له أثر كبير على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ لاسيما ما تعلق بشقها الخاص بـ”آجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة”.

وحسب الوزير، ستتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك. وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و7 أيام على 7 أيام.

كما أكد الوزير أن هذه المنصة “المتكاملة” ستسمح بـ”تقليص معتبر” لغرامات التأخير والتكاليف اللوجيتسكية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة.

وقال في السياق ذاته إن المنصة تتضمن مزايا عديدة أخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة الكترونية…).

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توقيف شبكة إجرامية أثارت الرعب في أوساط الصيادين

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة قوراية في ولاية تيبازة، نهاية الأسبوع، من توقيف شبكة إجرامية تنشط ضمن عصابة أحياء متكونة من تسعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، قامت بتنفيذ اعتداءات على الصيادين بالميناء .

وجاءت العملية بعد تلقي مصالح الشرطة بلاغا عبر الرقم الأخضر 1548، مفاده تعرض طاقم سفينة صيد بميناء قوراية للاعتداء من طرف أشخاص مجهولين مدججين بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور قامت فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الدائرة بالتدخل ومداهمة الميناء، حيث سمحت العملية بتوقيف 9 أشخاص وضبطت بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.

وبعد اقتيادهم إلى مقر أمن الدائرة وإنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية قيادة وإنشاء عصابة أحياء تثير الهلع على مستوى الميناء باستعمال أسلحة ظاهرة، السرقة تحت طائلة التهديد، الضرب والجرح العمدي متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير، وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة نطلع الأسبوع .

وبعد حدوث العملية التي أثارت الرعب في أوساط الصيادين، قام ليلة الخميس إلى الجمعة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، مرفوقا بوالي ولاية تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، بزيارة ميدانية لميناء قوراية، أين استمع لانشغالات المهنيين، التي صبت أساسا حول توفير الحماية وتحسين الظروف المهنية للصيادين.

وطمأن الوزير بالمناسبة المهنيين بتوفير الأمن وشجعهم على مواصلة توفير الإنتاج في هذه الفترة التي تعرف وفرة كبيرة في إنتاج الأسماك الزرقاء، بما فيها سمك السردين التي انعكست إيجابا على الأسعار المتداولة في السوق .

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تحويل سير الشاحنات من السيّار نحو الطريق الوطني رقم 5

أحسن حراش

كشفت مصالح الجزائرية للطرق السيارة عن تحويل حركة سير الشاحنات ذات الوزن الثقيل من الطريق السيار نحو الطريق الوطني رقم 5، بداية من هذا الأحد، وذلك كإجراء مؤقت قصد الحد من حوادث المرور عبر شطر منحدر الجباحية الخطير، على أن تعود الشاحنات إليه بعد استكمال أشغال إصلاحه.

ونشرت ذات المصالح بيانا عبر صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك، جاء فيه أنه في إطار التدابير الاستعجالية لوضع حد لتزايد حوادث المرور بمقطع الجباحية للطريق السيار شرق غرب بالبويرة، قامت لجنة السلامة المرورية لذات الولاية بمشاركة الفاعلين والمتدخلين على غرار الدرك الوطني والنقل، بخرجة ميدانية قصد معاينة كيفيات تطبيق مقترح تحويل مسار مركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5.

وبعد التدقيق في المخارج الممكنة بالبويرة ودراسة الأكثر ملاءمة لعملية تحويل مسار المركبات ذات الوزن الثقيل ومدى تأثيرها على حركة السير وكذا على السيولة المرورية، فقد تم الاتفاق على مقترح تحويل مسار تلك المركبات نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مخرج واد الرخام بداية من هذا الأحد 4 سبتمبر بما يوفره من ظروف ملائمة للعملية حسب البيان .

ونبهت الجزائرية للطرق السيارة بأن هذا المقترح المشروط بإصدار قرار ولائي يرخص لعملية التحويل، هو إجراء مؤقت بما يمكن مصالحها بمباشرة أعمال الصيانة لمعالجة التشوهات التي ظهرت على مستوى الأروقة التي تسير فيها مركبات الوزن الثقيل بسبب الحمولة الزائدة لها، على أن تعود تلك المركبات المعنية للسير مجددا عبر الطريق السيار بعد استكمال تلك الأشغال .

تجدر الإشارة إلى أن قرار تحويل سير الشاحنات لاسيما المقطورة منها نحو الطريق الوطني رقم 5 كان مطلب الكثير من مستعملي الطريق السيار، لاسيما عبر شطر الجباحية الذي كان يعرف حوادث مرور يومية تتسبب في عديد الضحايا، كما أن لجنة المعاينة التي تم تشكيلها من قبل قد أقرت بتسبب الشاحنات بالدرجة الأولى في الحوادث والمجازر المرورية بهذا الشطر من الطريق السيار، لتباشر في الأخير إجراءات استعجالية قصد الحد من تلك الحوادث على غرار أشغال إصلاح فواصل التمدد للجسور التي تضررت بشكل كبير، وكذا وضع لافتات تأمر السائقين بتخفيض السرعة وفق 60 و80 كلم، فضلا عن تحويل حركة سير الشاحنات نحو الطريق الوطني رقم 5.

وأثار القرار مخاوف بعض مستعملي الطريق الوطني رقم 5 من جهة وسكان منطقة محطة عمر، من أن ينعكس سلبا على الهدوء والسكينة وكذا السيولة المرورية بالمنطقة، مما يستدعي حسبهم وضع خطة إضافية لتنظيم حركة السير وتسهيلها خاصة أيام السوق الأسبوعي للسيارات بالمدينة .

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اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرازيل في الصناعة التقليدية

فاتح. ل

وقعت الجزائر والبرازيل، الخميس، على اتفاقيات تعاون بهدف تجسيد مشاريع جديدة في مجال نقل المعارف والتقنيات لفائدة الحرفيين بولاية تمنراست.

وخلال إشرافه على حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، بحضور سفير البرازيل بالجزائر، فلافيو ماريغا، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أن توثيق هذه الشراكة الجديدة بين البلدين “يندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب” ويأتي “تجسيدا لاتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي والتقني الموقع بين البلدين وتكملة لملحق الاتفاقية المتعلقة بنقل المعارف لفائدة الحرفيين في مجال النحت على الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والحلي وإنشاء مدرسة نموذجية على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بتمنراست”.

وأوضح حمادي أن قطاع الصناعة التقليدية حظي بـ”اهتمام كبير” من قبل البلدين، وهو ما كرسه “التعاون الوثيق المدرج في الملحق الخاص بوضع حيز التنفيذ مشروع نقل المعارف لإنتاج ونحت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والحلي والصناعة التقليدية المعدنية الموقع بالجزائر في 2008”.

وأشار إلى أن التعاون الثنائي بين الجزائر والبرازيل في هذا المجال “توج بتكوين 84 مكونا في مختلف التخصصات لإنتاج الحلي والنحت على مختلف الأحجار التي تتميز بها منطقة الأهقار بولاية تمنراست”.

وبعد تنقل 13 خبيرا من الوكالة البرازيلية للتعاون خلال سنة 2019 إلى ولاية تمنراست، تم الاتفاق -يضيف الوزير- على تسجيل “ثلاثة مشاريع تعاون تتعلق بتحسين عملية معالجة الجلود بالجزائر، التحويل الإبداعي للأحجار ومعادن الصحراء في مجال الصناعة التقليدية والأحجار الكريمة والحلي وكذا وضع استراتيجيات لرفع نسبة إنتاج الحلي لتعاونية تهارتيت نهقار بتمنراست”.

من جهته، قال السفير البرازيلي أن المرحلة الأولى من التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة التقليدية “استغرقت 7 سنوات من أجل تكوين مكونين ساهموا في تكوين حرفيين محليين، ناهيك عن إنشاء مدرسة نموذجية على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بتمنراست”.

وأضاف في السياق ذاته أن الطرفين الجزائري والبرازيلي اتفقا على “تكثيف التعاون في مجال الصناعة التقليدية وتحديدا في تخصص الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والجلود”، مبرزا أن فرق العمل المختصة “ستشرع مباشرة في تجسيد المشاريع الثلاثة على أرض الواقع””.

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بائعو الخضر والفواكه ببرج الأمير خالد يطالبون بسوق جوارية

جعفور. م

طالب عديد تجار وبائعي الخضر والفواكه، ببلدية برج الأمير خالد بعين الدفلى، السلطات البلدية والولائية، بإنشاء سوق جوارية مغطاة، تسهل عليهم ممارسة نشاطهم التجاري بطريقة منتظمة وقانونية، خاصة وأن المنطقة لا تملك سوق جوارية، هذا ما دفع بالتجار إلى إنشاء طاولات وشاحنات مخصصة لبيع الخضر والفواكه، بالقرب من الطريق الوطني رقم 14، متسببين بذلك في حوادث مرور خطيرة نظرا للازدحام وضيق الطريق، ناهيك عن انتشار الأوساخ التي يخلفها هذا النشاط الفوضوي يوميا.

الشباب المالك لطاولات الخضر والفواكه صرحوا لـ”الشروق”، أنهم يعانون يوميا من ارتفاع درجات الحرارة، وهم يمارسون عملهم تحت مظلات لا تقيهم من الحر صيفا، كما طالبوا السلطات بالنظر إليهم، وتوفير لهم سوق جوارية يزاولون فيها نشاطهم دون عناء التنقل ومشقة تحميل السلع، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء، حيث تزداد معاناة هؤلاء مع تهاطل الأمطار على مظلاتهم التي يستعملونها لا تسمن ولا تغني من جوع في الأيام الممطرة والرياح القوية، المتسببة بكثير من الأحيان في إتلاف سلعهم.

وحسب بعض المواطنين، فإنه ورغم الطاولات والشاحنات التي تعرض عليها مختلف أنواع الخضر والفواكه، إلا أن المكان يعرف انتعاشا و إقبالا كبيرا من طرف أصحاب السيارات والمارة الوافدين من مختلف مناطق الولاية، وحتى المسافرين من الولايات المجاورة، الذين يتوقفون لشراء ما يوجد على الطاولات والشاحنات، خاصة وأن الأسعار منخفضة بالمقارنة مع الأماكن الأخرى.

من جهة أخرى، عبر القاطنون عن استيائهم من تواجد السوق قرب موقف الحافلات المشكل لزحمة المرور والتوقف العشوائي للسيارات، فضلا عن تراكم الأوساخ ومخلفات هذا النشاط الفوضوي المشوه لمنظر الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين مدينة خميس مليانة وتيسمسيلت، كما ساهمت مخلفات السوق في تفاقم الحشرات الضارة والناموس، وانتشار البقايا وتطاير أكياس البلاستيك نحو العمارات والأحياء السكنية، هذا ما جعل القاطنون يشتكون من أمراض عدة كالحساسية والربو راح ضحيتها أطفالهم الصغار في كثير من الأحيان تستدعي حالاتهم نقلهم إلى المستشفى، خاصة ونحن في فصل الصيف، حيث تكثر الإصابة بعديد الأمراض ولسعات الحشرات.

ويطالب سكان بلدية برج الأمير خالد، والتجار أصحاب طاولات الخضر والفواكه، السلطات المحلية، ببناء سوق جوارية مغطاة تقيهم من حر الصيف وقساوة البرودة شتاءا، حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم التجاري بعيدا عن العمل الفوضوي والعشوائي بجانب الطريق، كما تخلصهم من معاناتهم من جهة، وكذا القضاء على مشكل انتشار النفايات وبقايا السوق التي أثارت غضب الأحياء السكنية المجاورة من جهة أخرى.

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تعليمات بتسريع صرف المنحة المدرسية ببلديات العاصمة

حورية. ب

تحضر ولاية الجزائر لتأمين دخول اجتماعي مريح، وذلك من خلال الاستعداد للدخول المدرسي عبر تهيئة المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ والمعلمين، بالإضافة إلى متابعة ملف البيئة والعناية بالمحيط والنظافة الحضرية.

وشدّدت المصالح الولائية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى والعناية البالغة للنظافة وتهيئة المحيط في إطار مخطط الجزائر العاصمة مدينة نظيفة والذي سيتم خلاله تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحــــة للعناية والتكفل بالمحيط وتحسين ظروف معيشة الساكنة، ولاسيما من خلال إيجاد حلول ناجعة وفعالة لإشكالية رفع، تجميع، معالجة واسترجاع النفايات بمختلف أنواعها ومصادرها، وهذا بتوفير عدة شاحنات وآليات وحاويات جمع النفايات، لتدارك العجز المسجل في أغلبية أحياء بلديات العاصمة، وتثمينها وفقا للأساليب الحديثة والتقنيات العصرية المعتمدة في كبريات العواصم العالمية والتي تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وعلى هذا الأساس، أسدى المسؤولون المحليون، تعليمات بالسهر اليومي على نظافة المحيط، رفع النفايات ومحاربة كل النقاط السوداء، مواصلة عمليات تنقية الوديان، الحرص على مراقبة إصلاح وضعية الطرقات والأرصفة وتنظيف الأقبية والتأكد من التطهير التام لقنوات الصرف الصحي.

واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، تعمل السلطات المحلية على تهيئة كل المؤسسات التربوية الجديدة التي ستستفيد منها ولاية الجزائر هذا الموسم، مع تحضير المطاعم المدرسية من أجل توفير أحسن الظروف لاستقبال التلاميذ، كما أسدى الوالي تعليمات لكل المسؤولين بالتعجيل في صرف المنحة المدرسية المقدرة 5000 دج وتسليمها لمستحقيها في أقرب وقت.

ويشار إلى أن التسجيلات للحصول على المنحة للموسم الدراسي الحالي انطلقت مارس الماضي، حيث يستفيد منها المتمدرسون المحرومون المسجلون في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية والمتمثلون في فئة الأيتام “يتيم الأب أو الأم أو الأبوين” وفئة ضحايا الإرهاب “ابن أو بنت ضحية إرهاب”، فئة البطالين حيث يتطلب على صاحب الملف إيداع شهادة البطالة للأب والأم وشهادة عدم الانتساب إلى الصندوق الوطني للتقاعد أو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” وكذا فئة المعوزين الذين يتقاضون منحة الإعانة من البلدية وفئة ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 8000 دج.

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تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق المؤمّنين لدى صندوق التعاون الفلاحي بالبويرة

أحسن حراش

كشف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالبويرة محمد بشور عن تعويض مصالحه لجميع الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة بعد تقديمهم للملفات اللازمة، مؤكدا بأن دراسة الملفات وتقديم الصكوك لا تتعدى آجالها فترة 15 يوما.

وأبرز مدير صندوق التعاون الفلاحي بأن مصالحه استقبلت لحد الآن ملفات 9 فلاحين مؤمنين تقدموا لديها ممن تضررت محاصيلهم من الحرائق الأخيرة بمساحة تعدت 30 هكتارا، حيث تسلموا جميعهم للتعويضات اللازمة في ظرف وجيز لا يتعدى 15 يوما ينقسم لجزئين الأول متعلق بالتصريح والثاني بالتعويض، وذلك بفضل التسهيلات التي وضعتها ذات المصالح أمامهم للتأمين ثم الحصول على المستحقات.

وبالرغم من عدم بلوغ المبتغى بالنسبة لتقدم الفلاحين قصد تأمين محاصيلهم الفلاحية، إلا أنه تم تسجيل تطوّر في هذا الشأن في الآونة الأخيرة، حسب ذات المتحدث، مشيرا إلى أن مصالحه وضعت عدة تسهيلات أمامهم تحسبا لموسم الحرث والبذر الذي هو على الأبواب، ومنها المكتب الموحد للتأمين على مستوى تعاونيات الحبوب وكذا المكتب المتنقل لدى الفلاحين على مستوى مزارعهم للتأمين بالمزرعة، فضلا عن تخفيض مبلغ التأمين إلى غاية 55 من المائة، وفترة تقديم التعويضات وتقليصها.

وأضاف محدثنا بأن مصالحه كانت لها رؤية جديدة في المجال عكس التأمين الكلاسيكي، ويتمثل في المرافقة الدائمة للفلاح المؤمن واستغلال تواجده بتقديم النصائح والتحسيس حول ثقافة التأمين وضرورة التمسك بها حفاظا على ممتلكاته وضمان نشاطه في حالة وقوع الكوارث وما تخلفه من خسائر فادحة.

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ضبط 206 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة بقصابة في بجاية

ق. و

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية بجاية، في إطار العمليات المشتركة مع مصالح مديرية التجارة والفلاحة، من حجز 206 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك لا تحمل أية تعريفة تبين مصدرها كانت معروضة للبيع بقصابة على مستوى شارع ناصر بومداوي بمدينة بجاية.

وجاءت العملية إثر خرجة ميدانية من أجل المراقبة والتفتيش لمختلف المحلات التجارية، وقد تقرر إتلاف الكميات المحجوزة بحضور مالكها، كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله للمصالح المختصة لاستكمال الإجراءات.

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وفاة الطفل “مداني” تكشف مأساة عائلية ومعاناة أطفال جمع الخردة

م. عبد الرحمان

لا تزال تداعيات، وفاة الطفل مداني من أولاد جلال صاحب الـ 15 ربيعا، الذي عثر عليه منذ أربعة أيام ميتا، تحت جسر صغير بوادي ديفل ببلدية أولاد جلال، بسبب لدغة ثعبان، بحسب مصادر محلية، تثير الرأي العام المحلي، لكون هذه الوفاة كانت تراجيدية بأتم معنى الكلمة، فهي لطفل صغير شاء قدره أن يكون كبيرا بإرادته وسعيه لإعالة أمه المطلقة وإخوته، من خلال جمع خردة المواد الحديدية والبلاستيكية القابلة للاسترجاع من مجاري الشعاب والأودية وأماكن رمي النفايات، ثم إعادة بيعها بأثمان زهيدة لضمان قوت يوم عائلته، لتكون نهاية هذا الطفل الوفاة في ظروف غامضة تحت جسر وبلدغة ثعبان.

هذه الوفاة التي أحزنت الجميع كشفت الحياة المأساوية لعائلة هذا الطفل، فقد تبين أنها عائلة تتكون من أم وأربعة أطفال منهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هذه العائلة تعيش ظروفا مأسوية حقيقية داخل شبه منزل مستأجر في أطراف فيض الحبال أقصى شرقي حي المجاهدين بعاصمة الولاية، وهذا المنزل يفتقر إلى أبسط مقومات وشروط الحياة الكريمة، بحسب ما جاء على لسان الجيران وبعض مسؤولي الأحياء والجمعيات، ومنها تنسيقية جمعيات الأحياء ببلدية أولاد جلال، الذين زاروا جميعهم هذه العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل بعد وفاة ابنها الأكبر.

العائلة المكونة من أم مطلقة وأربعة أبناء من بينهم المتوفى مداني، كانت تعيش حياة صعبة جدا، فمنزلها بلا تجهيز ولا تأثيث، وبلا كهرباء ولا غاز ولا ماء إلا ما كان من توصيلات عشوائية، بحسب ما أفادنا به رئيس تنسيقية أحياء أولاد جلال، وهذه الوضعية تتطلب وقفة تضامنية عاجلة وشاملة ترفع الغبن عن عائلة الفقيد الطفل مداني وتعيلهم ماديا في ظروفهم الصعبة الحالية.

كما كشفت طريقة وفاة هذا الطفل، وكيفية العثور عليها ميتا ملقى على الأرض وحيدا، وهو جثة هامدة أسفل جسر صغير، بعد أن تعرض للدغة ثعبان، بحسب بعض المصادر، وتعرضه لنهش من الكلاب، فوفاة هذا الطفل، وبهذه الطريقة التراجيدية، كشفت مجددا معاناة أطفال جمع الخردة من أبناء العائلات الفقيرة، ومنهم الطفل الفقيد مداني وغيره كثير، فهؤلاء الأطفال يعيشون الفقر والعوز من جهة، وهم محرمون من طفولتهم التي لم يتذوقوا لا براءتها ولا متعتها، كما أن هؤلاء يواجهون يوميا مخاطر كبيرة في المناطق الجنوبية أين يكون هؤلاء الأطفال وفي مثل سنهم وضعفهم عرضة لخطر الحشرات والزواحف السامة، وعرضة أيضا لخطر الكلاب المتشردة، وأحيانا حتى المسعورة. فنشاط هؤلاء الأطفال يكون دوما في الأماكن الخطيرة جدا التي تتجمع فيها كل المخاطر الصحية، بداية من خطر الزواحف والحشرات السامة المنتشرة في المناطق الصحراوية، كالعقارب والأفاعي والثعابين، وأيضا خطر الكلاب الضالة والمتشردة، إضافة إلى خطر الروائح الكريهة أثناء جمع الخردة من أماكن رمي النفايات عبر الأودية والشعاب وحتى الأحياء النائية والبعيدة.

وتبين مأساة هؤلاء الأطفال عامة والطفل الراحل مداني بصفة خاصة، كما جاء في تعاليق رواد التواصل الاجتماعي طوال اليومين الماضيين، الحاجة إلى تدخل الهيئات الوصية لحماية هؤلاء الأطفال وضمان عيشهم لطفولتهم في أريحية وأمان، وبعيدا عن كل المخاطر، كما أنّ السلطات المعنية مطالبة حسب الكثيرين بالتكفل العاجل بعائلة الطفل مداني وكل العائلات أمثالها، حتى لا تجبر هذه العائلات على إرسال أبنائها إلى العمل في أنشطة خطيرة وفي سن مبكرة جدا.

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مقتل كهل بطلق ناري في خنشلة

م. ط

باشرت الخميس، الضبطية القضائية، للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بمدينة الحامة، غرب خنشلة تحقيقا أمنيا معمقا بخصوص قضية العثور، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، داخل منزل عائلي، بمنطقة فرنقال، تعرض لطلقة نارية، في ظروف غامضة ومجهولة، حيث تم نقل جثة الضحية، وسط صدمة كبيرة لدى ساكنة المنطقة، لمكانة المعني في المجتمع، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وحيثيات القضية.

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قتيل وثلاثة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة في قسنطينة

ق. م

شهد مقطع الطريق السيار شرق- غرب عل مستوى منطقة زيغود يوسف بولاية قسنطينة، باتجاه سكيكدة فجر أمس الجمعة، حادث مرور، تمثل في اصطدام سيارة من نوع “سامبول” كان على متنها ثلاثة أشخاص بشاحنة.

وخلف الحادث وفاة شاب قارب الثلاثين من العمر، وإصابة رفيقيه في السيارة وسائق الشاحنة، وتتراوح أعمار الجرحى ما بين 20 و42 سنة، تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى زيغود يوسف، حيث أكد الطبيب وفاة الشاب وتم التكفل بالجرحى موازاة مع فتح مصالح الدرك الوطني لتحقيق في الحادث.

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طفلة تشنق نفسها بخمار أمها في سطيف

سمير منصوري

أنهت تلميذة، تبلغ من العمر 12 سنة، حياتها بطريقة مأسوية، حيث قامت، أول أمس، بالانتحار شنقا باستعمال خمار والدتها، وذلك بالمنزل العائلي بحي أم لعلو ببلدية بوقاعة شمال ولاية سطيف.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن التلميذة عثر عليها من طرف أفراد عائلتها جثة هامدة، معلقة بخمار والدتها، قبل أن يتم إخطار مصالح الحماية المدنية وكذا عناصر الدرك الوطني لبوقاعة، وكذا عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي حضرت إلى عين المكان للمعاينة، قبل أن يتم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى بوقاعة لتشريحها لمعرفة أسباب وفاتها التي تبقى مجهولة وصادمة، كون الصغيرة الضحية، تلميذة نجيبة في السنة الأولى متوسط ولا تعاني من أي مرض، واقتنت في الفترة الأخيرة بعض الحاجيات الضرورية الخاصة، بالدخول مدرسي من ثياب وأدوات مدرسية.

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توقيف عصابة حاولت الاعتداء على عائلة وحرق منزلها ببومرداس

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بودواو غرب بومرداس من وضع حد لنشاط عصابة أحياء كانت تبث الرعب وسط السكان تحت طائلة التهديد باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف والكلاب الهجينة، حيث حاولت الاعتداء على عائلة وسط المدينة وسلب ممتلكاتها مع حرق منزلها باستخدام كلب هجين.

تفاصيل العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن بودواو تعود لبداية الأسبوع الجاري، أين حاولت مجموعة أشرار تتكون من 4 مسبوقين تتراوح أعمارهم بين 19 و39 سنة، الاعتداء على مواطن وعائلته مع الاستيلاء على ممتلكاتهم وحرق منزلهم باستعمال كلب هجين وأسلحة خطيرة، فضلا عن قنابل المولوتوف، لتتدخل عناصر الشرطة القضائية على الفور وتقوم بتوقيف عناصر العصابة التي شكلت عصابة أحياء قصد بث الرعب وسط السكان مع الإعداد لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجرح والحرق العمديين باستعمال أسلحة خطيرة، حيث مكنت العملية من حجز كمية من الأسلحة البيضاء وسكاكين من مختلف الأنواع والأحجام، سواطير، بندقيتي صيد بحري، كلب هجين وقنبلة مولوتوف، ليتم تقديم الموقوفين بعد استكمال التحقيق معهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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تفحم جثتي شخصين في حادث احتراق شاحنة بعين صالح

ش. بن ايعيش

لقي سائق ومرافقه مصرعهما حرقا، نهار أمس الجمعة، في حادث احتراق شاحنة ذات صهريج لنقل الوقود، على مستوى الطريق المزدوج لمدخل مقر بلدية اينغر، وتحديدا على الطريق الوطني رقم 52 في شطره الرابط بين ولايتي عين صالح وادرار.

وأسفر الحادث عن احتراق كامل للشاحنة والصهريج، مما تسبب في تفحم جثتي السائق ومرافقه داخل مقطورة الشاحنة. وبحسب مصادرنا، فإن سبب حادث الاحتراق ناتج عن عطب على مستوى العجلات الخلفية، مما أدى إلى نشوب حريق على مستوى الصهريج وامتداده إلى باقي أجزاء الشاحنة، وفور وقوع الحادث تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة اينغر من اجل إطفاء الحريق وفتح الطريق في وجه حركة المرور، وبعد جهود كبيرة تم إطفاء الحريق، ليعثر على جثتين متفحمتين بالكامل، ليتم تحويلهما إلى مستشفى عين صالح.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

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إصابات بليغة بين أفراد عائلة واحدة في حادث انفجار غاز بمعسكر

قادة مزيلة

نجت عائلة متكونة من خمسة أفراد من الموت، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد انفجار للغاز داخل مسكنها العائلي الكائن بمدينة سيق في ولاية معسكر، الانفجار كان متبوعا باندلاع ألسنة اللهب، حيث أدى إلى إصابة أفراد العائلة بحروق، مما استدعى نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى سيق، ليتقرر فيما بعد نقل بعضهم لمستشفى وهران، بسبب الإصابة الحرجة.

وقد تنقل صباح فور وقوع الحادثة والي معسكر، رفقة السلطات الأمنية ومسؤولي دائرة وبلدية سيق إلى مستشفى المدينة، أين تمت معاينة حالة المصابين، قبل التنقل إلى مكان وقوع الحادثة للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمسكن، أين تقرر ترميم البناية وتهيئتها ومنح مساعدات غذائية من طرف الهلال الأحمر الجزائري للعائلة.

وفي الفترة المسائية تنقل رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من الأعضاء لزيارة المصابين في المستشفى، ومعاينة حالة السكن المتضرر جراء الانفجار المدوي، وباشرت في نفس الوقت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.

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توقيف 3 فلاحين يسقون حقول الحمضيات بمياه قذرة في الشلف

م. قورين

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية بالشلف، أول أمس، من توقيف ثلاثة فلاحين تتراوح أعمارهم ما بين 47 و51 سنة، متلبسين بسقي أزيد من 12 هكتارا من مختلف أنواع الحمضيات وحقول الرمان بمياه الصرف الصحي بمستنقع مجرى واد الشلف بين منطقتي الأرض البيضاء والمنطقة الصناعية بواد سلي.

حيثيات القضية بحسب المساعد مسعودان عز الدين قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية لـ”الشروق”، تمت على اثر ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص يقوم بسقي محاصيلهم الزراعية خاصة الأشجار المثمرة بمياه الصرف الصحي القادمة من مصبات عاصمة الولاية، فتم نصب له كمين محكم مكنهم من الإيقاع بهم متلبسين في منتصف الليل بسقي المحاصيل الزراعية وقرابة 4000 شجرة من الحمضيات وحقول الرمان وحجز مضختين و65 أنبوبا كانت تستعمل للسقي، فتم حجز جميع هذه المعدات وتحويلهم إلى المحشر البلدي.

للإشارة، هذه الحادثة تعد الخامسة خلال فترة وجيزة التي عالجتها مصالح الدرك أولاد فارس الصبحة أولاد بن عبد القادر.

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نجاة 3 أطفال سقطوا من الطابق الثاني لعمارة بالمشرية

محمدي. ع

شهدت مدينة المشرية، صباح الخميس الماضي، حادثًا مروعا وغريبا في نفس الوقت، حين هوى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 9 سنوات من الطابق الـثاني بإحدى العمارات الواقعة بحي 900 مسكن اجتماعي شرق المدينة (المعروف بعمارات شناوة). وفور الحادث، تدخلت عناصر الحماية المدنية، وتم نقل الأطفال الثلاثة (من بينهم أخوان) ووالدتهما إلى مصلحة الاستعجالات مستشفى الأخوين شنافة، كما انتقلت عناصر الأمن لعين المكان لإجراء التحريات حول هذه الواقعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الواقعة، حيث أعرب الجميع عن حزنهم، بسبب واقعة السقوط، وتساءلوا عن المتسبب فيها وأين كان أهل الأطفال أثناء وقوع الحادثة، ويتعلق الأمر بطفل عمره 9 سنوات ما زال تحت الصدمة، وآخر عمره 7 سنوات، كان قد أصيب بجروح في الرأس، وطفلة ذات 3 سنوات أصيبت بجروح في الفم.

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مقتل شاب وإصابة آخر في شجار حاد بالأسلحة البيضاء بسبدو

س. م. نذير

قتل شاب، يبلغ من العمر 25 سنة، يدعى “ر. أ”، ليلة الجمعة، بحي بومدان محمد بسبدو، جنوب تلمسان، عقب شجار حاد بين مجموعة من شباب يقطنون في المدينة، لينتهي العراك بجريمة نكراء، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، في حين يرقد شاب آخر من المشتبه في تورطه في الجريمة، بمستشفى المدينة.

من جهتها، فتحت مصالح أمن دائرة سبدو تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث .

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سهرة فنية فكاهية مع المنشط مستر براوني بالحديقة العمومية

فاطمة عكوش

كان، سهرة الجمعة، عشاق الضحك والفكاهة، وضمن البرنامج الذي سطرته مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة، في إطار صيفيات البويرة، وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان – مكتب البويرة – وجمعية لجنة الحفلات حمزة، على الموعد مع سهرة فنية ذات طابع فكاهي مع الممثل والمختص في مسرح الطفل المنشط “حسام براوني” المدعو “مستر براوني” بالحديقة العمومية الشهيد خليفة عبد القادر وسط المدينة.

للإشارة، فإن الممثل والمختص في مسرح الطفل والمنشط “مستر براوني” شقّ طريقه تدريجيا، فمن مسرح الهواة إلى المسرح المحترف، واليوم في المسرح الوطني بفضل نشاطه المسرحي، كما أنه مختص في مسرح الطفل، ويملك في رصيده أعمالا مسرحية وتلفزونية نذكر منها، مسرحية بعنوان “إنقاذ الفزاعة” و”صديق البيئة”، كما شارك في السلسلة الفكاهية الرمضانية “حاجي يا لمجة”، في حين كانت أول مشاركة تلفزيونية له مع المخرج الجزائري القدير جعفر قاسم سنة 2013 في “دار البهجة”.

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حجز أزيد من 44 ألف قرص مؤثر عقلي بالعاصمة

ن. ب

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية 3 الأبيار، قضية حيازة المؤثّرات العقلية لغرض البيع، النقل، التخزين والعرض على الغير بطريقة غير مشروعة، حيث تمّ توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا.

تعود حيثيات القضية إلى معلومة استقتها عناصر فرقة قمع الإجرام بذات المقاطعة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج والبيع للمؤثّرات العقلية بكل أنواعها باستحضار مركبات سياحية، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصّة إقليميا، قامت عناصر الفرقة بعملية ترصّد أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه، مع حجز 44550 قرص مؤثّر عقلي، سيارتين سياحيّتين وهاتفين نقّالين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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صعقة كهربائية تودي بحياة شاب بمطعم في سكيكدة

إسلام. ب

لقي، صباح الخميس، في حدود الساعة العاشرة، شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، حتفه، بصعقة كهربائية، حيث عثر عليه ملقى بالطابق الأرضي لمطعم يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، وبالضبط بحي 20 اوت 1955، ببلدية بني بشير، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة بغرض معرفة أسباب الوفاة الحقيقية. للإشارة فإن جنازته شيعت أمس بحضور جمع غفير من أقاربه بمقبرة البلدية.