أخبار الجزائر ليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

امرأة ضمن عصابة لسرقة السيارات، شاحنة نفايات تقتل طفلة بعين وسارة

تفاصيل محاولة “داعش” اقتحام كنيسة سانتا كروز

مريم زكري

كشفت محاكمة جماعة إرهابية تضم أربعة أشخاص، أمس، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن وقائع خطيرة وتفاصيل مخطط اعتداء مسلح كان سيستهدف كنيسة “سانتا كروز” بوهران، حاول تنظيم “داعش” تنفيذه بالتنسيق مع مجنديه بالجزائر، والحصول على تمويلات مشبوهة من دول أوروبية وخليجية كإعانات لتنفيذ العملية.

تفكيك خلايا الشبكة الإرهابية انطلقت بناء على معلومات وردت مصالح فرقة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حول عمليات وتحركات مريبة لتجنيد المقاتلين من الشباب بالمقاطعة الشرقية للعاصمة من أجل الالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي، وكشفت التحقيقات الجارية عن وجود شخص يقيم بضواحي منطقة الحميز له علاقة بالتنظيم كان مكلفا بجمع الإعانات المالية والتبرعات، التي تجمعها خلايا سرية تنشط بعدة دول أجنبية، كما تبين أن الأموال تصب عبر حسابه البريدي الخاص، كما اتضح حسب المعلومات الأمنية أن الأموال تصب لصالح الجماعات الإرهابية، وبإستغلال نتائج التحقيق الأولي توصلت مصالح الأمن لهوية المشتبه فيه وتعلق الأمر بالمدعو “ع.رابح”، تم توقيفه بالقرب من منزله.

المتهم “ع.ر” اعترف خلال سماع أقواله أنه أنشأ حسابا مزيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” استغله لنشر تسجيلات ومقاطع فيديو ومنشورات تشيد بالأعمال الإرهابية، وأصبح يتواصل تدريجيا مع أشخاصا مقيمين بالسويد ناقش معهم توجهاته ورغبته في الجهاد المزعوم، وحديثه عن أمور تخص معاقل الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وكشف المتهم أنه طلب مبالغ مالية من أصدقائه “الافتراضيين” بعد توطد العلاقة بينهم، كما ربط عن طريق أحدهم اتصالا مع حساب بهوية مجهولة تبين لاحقا أنها فتاة من المملكة العربية السعودية تدعى “حنين عساف الغامدي”، وتولت هي إرسال المبلغ الذي طلبه بعد علمها عن طريق صديقهما المشترك، وأضاف المتهم خلال تصريحاته أن أصدقاءه أفصحوا له عن رغبتهم في الانتقام والثأر لضحايا مسجد “نيوزيلندا”، وأن تنظيم “داعش” في رحلة بحث عن أعوان ومجندين لتنفيذ عملية مماثلة ضد المسيحيين، مقترحا عملية قتل الرعايا المسيحيين المتواجدين بكنيسة “سانتا كروز” بوهران. وهي الفكرة التي وافق عليها المتهم “ع. رابح” وأخبره بأن الأمر يحتاج لوضع خطة محكمة وأسلحة.

المتهم “ع. رابح” صرح انه سعى لتنفيذ المطلوب منه وتعرف في إطار ذلك على شخص يدعى “هواري” من وهران، وصاحب حساب الكتروني يكنى “ابو موسى”، يتشاركون نفس الفكر الجهادي، وتنقل المتهم حسب اعترافاته إلى مدينة وهران أين عقد اجتماعا سريا بأحد البيوت القصديرية، حول تفاصيل العملية التي أحبطت قبل تنفيذها وتم توقيف المتهمين وإحالتهم للقضاء.

والتمس النائب العام بعد المرافعة حول خطورة الوقائع، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين، إلى جانب حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية.

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الشروع في تنصيب المجالس الشعبية البلدية بالمسيلة

أحمد قرطي

شرعت السلطات المحلية بولاية المسيلة، في عملية تنصيب المجالس الشعبية البلدية وكذا الأميار الجدد، في ظروف تنظيمية عادية حسب ما استقته الشروق، ماعدا بلدية سيدي امحمد جنوب الولاية، اثر الفوضى التي وقعت مما تسبّب في تأجيل انتخاب الرئيس الجديد للبلدية، في انتظار الفصل من قبل الجهات القضائية المختصة في الطعون المقدمة من قبل القوائم المشاركة في انتخابات المجلس الولائي.

وفي الإطار ذاته، أكد بيان صادر عن مصالح الولاية، عن تنصيب 38 مجلسا مما مجموعه 47 على مستوى ربوع عاصمة الحضنة، كما تم انتخاب وتنصيب 29 رئيس مجلس شعبي بلدي، فيما ينتظر استكمال العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل الضبابية والغموض الذي يكتنف العملية بالنسبة للقوائم التي تحصلت على 35 بالمائة من عدد المقاعد بشكل منفرد وسياسة التحالفات، بعد الفصل في الطعون على مستوى 8 بلديات، على أن تتم الإجراءات ذاتها وخاصة ما تعلق بانتخاب رؤساء المجالس الشعبية المتبقية خلال الآجال القانونية المحددة بـ5 أيام ابتداءً من تاريخ تنصيب المجلس البلدي، وكذا بفعل عدم الاتفاق داخل الكتل على تقديم مترشح للرئاسة والتنافس على اقتسام المناصب النيابات واللجان والمندوبين، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمجلس الولائي.

للإشارة، فإن كبرى بلديات الولاية لم تجر على مستواها الإجراءات اللازمة، خاصة مقر الولاية، بوسعادة، مقرة، برهوم وغيرها وذلك سواءً بسبب الطعون أو عدم التفاهم بين ممثلي الشعب ومسؤولي التشكيلات السياسية على تقاسم المناصب والهياكل وتقديم المرشحين لشغل رئاسة تلك المجالس، وذلك بفعل تقارب النتائج المتحصل عليها وعدم نيل أي قائمة للأغلبية المطلقة.

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إنقاذ فتاتين تعرضتا للاختناق بالغاز في البويرة

أ.حراش

تمكنت عناصر المركز المتقدم 140 مسكن للحماية المدنية بالبويرة من إنقاذ فتاتين تعرضتا لاختناق بالغاز المتسرب داخل منزلهما العائلي بحي الريش بعاصمة الولاية، حيث كشفت المعاينة عن وجود تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة المتواجدة بالمنزل، وهو ما سبب للضحيتين البالغتين 26 سنة من العم ، اختناقا وصعوبة التنفس، حيث تم إسعافهما بعين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، مع العلم بأنها الحالة الثالثة للاختناق إضافة إلى حالة وفاة تسجلها مصالح الحماية المدنية بالولاية منذ بداية موسم البرد.

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حملة تلقيح واسعة وسط عمال قطاع التربية الأسبوع المقبل بالبويرة

أحسن حراش

تعتزم المصالح التربوية رفقة المصالح الصحية لولاية البويرة إطلاق حملة تلقيح واسعة وسط عمال وموظفي قطاع التربية بالولاية طيلة الأسبوع المقبل، حيث حضرت لها كل الإمكانات والوسائل لإنجاحها ورفع نسبة التلقيح بالوسط التربوي، لاسيما بعد تسجيل 5 حالات إصابة بعدوى كورونا مصرح بها.

وكانت مديرية التربية بالولاية بالتنسيق مع مديرية الصحة قد نظمتا حملة تلقيح بداية الموسم التربوي، غير أن الإقبال عليها من طرف عمال القطاع لم يكن بالمستوى المرجو منه، لتدفع عودة تسجيل الإصابة بالعدوى بالوسط التربوي، تلك المصالح إلى تنظيم حملة واسعة أخرى طيلة الأسبوع المقبل، حيث كشفت مصادر موثوقة عن تسجيل 5 حالات إصابة مصرح بها منها 4 حالات بالطواقم التعليمية بمؤسسة تعليمية واحدة وحالة لتلميذة بمؤسسة أخرى لحسن الحظ أثبت التحقيق الوبائي عدم إصابة زميلاتها بالعدوى.

وعن الحملة الموسعة للتلقيح المنتظر الشروع فيها بداية الأسبوع المقبل، فقد كشفت ذات المصالح عن تسخير 25 وحدة للكشف المدرسي عبر بلديات الولاية، إضافة إلى الهياكل الصحية التابعة لقطاع الصحة من مراكز تلقيح ومؤسسات استشفائية التي تعمل باستمرار في هذا الجانب، فضلا عن الطواقم الطبية المسخرة، وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من الهياكل ونقاط التلقيح، بالإضافة إلى توسيع عملية التلقيح لتمس كل المناطق والبلديات قصد إنجاحها، بالتزامن مع تكثيف عمليات التحسيس وسط عمال وموظفي قطاع التربية من أجل الإقبال على التلقيح الذي أصبح حسبها ضرورة ملحة للحفاظ على صحة وسلامة الجماعة التربوية والمجتمع ككل.

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“أفلان خراطة”.. صاحب الأغلبية يخفق في فرض مرشحه على رأس البلدية

ع.تڤمونت

أخفق الخميس، حزب الأفلان الحائز على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي البلدي لخراطة، في فرض مرشحه “السعيد مخناش” على رأس بلدية خراطة، بعد ما تحصل مرشح قائمة الأفلان على 9 أصوات فقط من مجموع 19 صوتا يضمهم المجلس الشعبي البلدي لخراطة، يأتي هذا رغم تحصل قائمة الأفلان المذكورة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على 10 مقاعد فيما تحصلت قائمة الأفافاس على 9، وهي المفارقة التي أثارت الدهشة، حيث من المنتظر أن يتم برمجة جلسة ثانية بغرض انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف أغلبية الأعضاء طبقا للمادتين 64 مكرر و65 من قانون البلدية، وفي حالة إخفاق الأفلان في تمرير مرشحه لرئاسة البلدية فسيكون بإمكان الأفافاس تقديم مرشحه لذات المنصب.

وأشرف الخميس، من جهة أخرى، رئيس دائرة أوقاس ممثلًا لوالي بجاية، على تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد الجلسة الخاصة بالاقتراع السري لانتخاب المجلس الشعبي البلدي والتي أسفرت عن انتخاب “بورنان السعيد” عن القائمة الحرة “أمل أوقاس” رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية أوقاس، كما جرت مراسيم انتخاب “صالح سيداني” رئيسا لبلدية تاسكريوت بحضور رئيس دائرة درقينة، هذا الأخير الذي أشرف في نفس الوقت على تنصيب “بكتاش مجيد”رئيسا لبلدية درقينة، كما أشرف رئيس دائرة أدكار على تنصيب “فرحات حنون” رئيسا لبلدية بني كسيلة، كما تم تنصيب “حميد شترات” رئيسا لبلدية آيت رزين و”نبيل طارب” على رأس بلدية سوق أوفلا و”ناصر توتو” رئيسا جديدا لبلدية أكفادو و”صادق رباعي” رئيسا لبلدية آيت اسماعيل و”عزيز مولاي أحسن” رئيسا لبلدية تيزي نبربر و”حنافي مزغيش” رئيسا لبلدية فناية و”سعيد بوحيرد” رئيسا لبلدية سوق الاثنين و”علاوة بدو” رئيسا لبلدية سيدي عياد، والعملية لا تزال متواصل، فيما ينتظر سكان بلديات أقبو وتوجة وماسيسنا وفرعون بشغف كبير معرفة موقعهم من الإعراب بعد بقاء بلدياتهم من دون مجالس منتخبة لغياب المترشحين.

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إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بعين الدفلى

م. المهداوي

سجل أمسية الخميس حادث مروري بعين الدفلى، تمثل في اصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين من نوع “هايغر” تعمل على الخط الرابط بين ولايتي الشلف والعاصمة و3 سيارات سياحية، الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمكان المسمى “الخضراء” بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية وأدى إلى إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 7 و67 سنة.

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إدانة “مير” تيشي السابق بـ7 سنوات سجنا

ع. تڤمونت

سلطت الأربعاء، محكمة بجاية، 7 سنوات سجنا نافذا في حق حميد عيساني، رئيس بلدية تيشي السابق، مع الإيداع الفوري خلال الجلسة، عن تهم ذات صلة بالفساد والرشوة وذلك خلال فترة إشرافه على تسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيشي بداية العهدة المنتهية، حيث كان والي الولاية السابق قد أنهى مهام رئيس البلدية المذكور، بعد ما أضحى هذا الأخير محل شبهات فساد ومتابعات قضائية على مستوى محكمة خراطة التي أدانته مطلع العام الجاري – للتذكير- بسبعة أشهر سجنا نافذا عن تهم تتعلق بإهدار المال العام، التزوير واستعمال المزور وكذا سوء استغلال الوظيفة.

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ضبط تبغ مقلد بقيمة 25 مليارا في سطيف

سمير مخربش

قامت الخميس، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، بتفكيك ورشة لتصنيع الشمة المقلدة، وحجز كمية هامة من هذه المادة قدرت بحوالي 41 طنا. العملية تمت ببلدية أولاد سي احمد بجنوب ولاية سطيف، أين تمكنت الفرقة المختصة من جمع معلومات حول ورشة تنشط خفية في مجال تحويل التبغ بطريقة غير قانونية، ليتم برمجة عملية مداهمة للموقع ومباغتة ممارسي هذا النشاط، أين قامت الفرقة بحجز ما يقارب 41 طنا من الشمة الجاهزة للتسويق، بالإضافة إلى 5 قناطير من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع هذه المادة. كما تم حجز الآلات والأدوات الموجودة بالورشة. وحسب بيان مصالح الدرك، فقد قدرت قيمة المحجوزات بحوالي 25 مليار سنتيم، وهو ما يدل على ضخامة هذا النشاط الذي استفحل بالجهة الجنوبية لولاية سطيف.

وفي عملية أخرى، نجحت مصالح الأمن ولاية سطيف، في منع كمية هامة من الشمة من الدخول إلى السوق. وكان ذلك ببلدية عين أرنات أين تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كميات معتبرة هذه المادة، حيث تم توقيف مركبتين بهما كمية هامة قدرت بـ23500 وحدة من مادة الشمة المقلدة، والتي كانت معلبة بإحكام وجاهزة للتسويق. وقامت عناصر الفرقة بتوقيف شخصين تم الاستماع إليهما وإحالتهما على الجهات القضائية، بعد ما وجهت إليهما تهمة جنحة حيازة وتسويق مادة “الشمة” المصنعة بطريقة غير قانونية وجنحة التهرب الضريبي.

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إحالة بارون الكوكايين “قنفودة” و10 من شركائه على العدالة بوهران

ب. يعقوب

أحالت فرقة البحث والتدخل بياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، يوم الخميس، عشرة أشخاص موقوفين تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة من ذوي السوابق العدلية، يتقدمهم سفيان بن عمر المدعو “قنفودة” 37 عاما، رئيس وداد مستغانم وكبير المساهمين في شركة مولودية وهران، على أنظار وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في وهران، لمباشرة التحقيق القضائي في قضية على درجة عالية من الخطورة، تخص أخطر تشكيل إجرامي دولي تورط في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة كوكايين والاستيراد غير الشرعي لذات السموم خطيرة التأثير، القادمة من الخارج، إضافة إلى نقل وتوزيع وتنظيم نشاط دولي يخص الاتجار في الكيف المعالج .

قضية الحال التي يتابع فيها المتهم الرئيس “قنفودة” الذي وظف علاقاته مع دوائر نافذة، واستثمر اسمه في مجال الرياضة، وصفت بقضية السنة، لخطورة التهم التي تلاحق المتهمين وكمية المحجوزات الهامة التي ضبطت بحوزة الأشخاص العشرة، بحيث كللت التحقيقات التي دامت أكثر من أسبوع منذ توقيف قنفودة، بتوقيف باقي شركائه في عدد من الولايات عن طريق تمديد الاختصاص الأمني تحت إشراف النيابة العامة في وهران.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن التحقيق الابتدائي الذي أنجزته “بياري” وهران على قدر عال من الاحترافية، أطاح بالمدعو قنفودة من مواليد 1985، فور عودته من سفرية أوروبية وبالتحديد باريس، حيث تم القبض عليه بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة بموجب تسخيرة قضائية، سمحت بتمديد الاختصاص الإقليمي، أسفرت العملية عن توقيفه بتاريخ 2 ديسمبر في إجراء أولي، ليتم إخضاع المتهم فور نقله إلى مبنى مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، إلى تحقيق على درجة عالية من التركيز، حول مصدر الشحنة القليلة التي تم حجزها بحوزة أحد أقربائه في وهران، هذا الأخير أدلى أن قنفودة وراء ذلك وأنه يتاجر في السموم منذ مدة غير معلومة .

محجوزات بقيمة 10 ملايير

الفريق المحقق الذي أخضع المتهم الرئيس إلى تحقيق معمق، توصل إلى حجز هاتفين ذكيين يعودان إلى العقل المدبر للشبكة الدولية في الاتجار في الكوكايين، وبحسب مصادر عليمة، فإن التحقيق أشرف عليه ضباط لهم باع واسع في التحقيقات الجنائية المرتبطة بتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية المنظمة العابرة للحدود، وكللت الأبحاث بالحصول على إفادات هامة ساعدت الفريق المحقق على الوصول إلى شركاء آخرين بعد 48 ساعة من توقيف قنفودة، إذ تم توقيف خمسة من معاونيه في وهران كعملية أولية، وبعد توسيع التحقيق مع باقي الشركاء، أدلى هؤلاء باعترافات دقيقة تم على إثرها توقيف أربعة أفراد آخرين، ليصبح العدد الإجمالي للموقوفين 10 أفراد من ضمنهم المكنى قنفودة، رئيس وداد مستغانم ومساهم في مولودية وهران وصاحب الملهى الليلي”نبتون” وعدد من العلب الليلية في مستغانم ووهران .

وتشير المعلومات التي بحوزتنا في هذا السياق، إلى أن عملية الحجز التي تمت في ظرف وجيز بعد حصول الفرقة الأمنية ذاتها، على إذن قضائي ثان، كللت بضبط 10 كيلوغرامات و60 غراما من المخدرات الصلبة كوكايين معبأة داخل أكياس صغيرة موزونة ومعدة للتسويق، و72 كلغ من راتج القنب الهندي “مخدرات” و 15 هاتفا نقالا، ميزان خاص بتجارة المجوهرات ومبلغ 97.5 مليون سنتيم يشكل عائدات الاتجار في الكيف المعالج، 6 مركبات منها ما هو مجهز بمخابئ سرية في هياكلها تستعمل في النقل والتوزيع، بحيث قدرت حصيلة المحجوزات بأكثر من30 مليار سنتيم .

المتهمون العشرة تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بتهم ثقيلة تخص إنشاء شبكة دولية منظمة عابرة للحدود لغرض التهريب الدولي للمخدرات، تخزين ونقل المخدرات، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال في أنشطة غير مشروعة، تنظيم وتسيير شبكة إجرامية، تبييض العائدات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، الإثراء غير المشروع مخالفة لتنظيم النقد والصرف فيما يخص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

فيلات.. سيارات فارهة وسفريات إلى الخارج

وتفيد مصادر مؤكدة تشتغل على الملف بأن التحقيقات في هذا الملف، ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى صيف السنة بعد الإطاحة بعدد من المسؤولين في وهران للاشتباه في علاقاتهم بالمدعو قنفودة، موازاة مع توقيف عدد من التجار الصغار في مخدر كوكايين في أحياء شعبية في وهران، الذين يكونون وفروا معلومات للمصالح الأمنية بشأن شبكات إجرامية تنشط في مجال السموم لها امتدادات دولية، استطاعت تحقيق الثراء غير المشروع من مساكن ومركبات، وسفريات متكررة إلى الخارج لاسيما باريس وإسبانيا في المدة الأخيرة .

وتشير المعلومات ذاتها، إلى أن التحقيقات المفتوحة في هذا الملف، لا يستبعد أن تعرف منعطفات هامة وقد تمس شبكات تهريب الأشخاص على متن قوارب سريعة “فانتوم” التي غالبا ما يتم توظيفها لإغراق الجزائر بعقار كوكايين من الخارج مقابل الملايير، كما قد تسفر التحقيقات عن استصدار إنابات قضائية دولية في عدد من دول الجوار الأوروبي مع الجزائر بموجب اتفاقيات التعاون الثنائي القضائي والأمني الذي يربط الجزائر بعدد من الدول، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، في ظل وجود شبهات قوية بتهريب عائدات هذا النشاط الإجرامي الدولي إلى الخارج وضخها في حسابات مصرفية سرية. وأدرج المصدر، تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

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تلاعبات بالمنحة السياحية في بنك بقسنطينة

عـصـام بـن منـيـة

مكنت التحريات والتحقيقات المعمقّة، التي باشرها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بشأن وجود شبهة فساد في إحدى الوكالات البنكية بقسنطينة، من توقيف أربعة موظفين بنفس البنك تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و61 سنة، وتقديمهم إلى العدالة. الموظفون الأربعة المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر المعلومات التي وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، بشأن وجود ثغرة مالية في حسابات إحدى الوكالات البنكية، ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية والذي أمر بفتح تحقيق في القضية، وبالموازاة مع ذلك فقد اكتشفت المفتشية الخاصة بالبنك، وجود تجاوزات ارتكبها الموظفون الأربعة المشتبه فيهم، خلال أدائهم لعملهم، ما دفع للمديرية الجهوية للبنك إلى تقديم شكوى بخصوص اكتشاف حالة فساد مسّت مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة على مستوى الوكالة البنكية المعنية، بعدما استغل الموظفون جوازات سفر من دون علم أصحابها للقيام باستخراج المنحة السياحية بالعملة الصعبة عدّة مرّات في السنة، وبنفس جواز السفر، مستغلين في ذلك مناصبهم الوظيفية في الوكالة البنكية.

وكشفت التحريات الأمنية من خلال التدقيق في عمليات استخراج مبالغ المنحة السياحية بالتنسيق مع المفتشية الجهوية للبنك، عن قيام الموظفين المشتبه فيهم باستخراج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2020، وهي السنة التي تم فيها غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والسفر، بسبب تفشي وباء كورونا، حيث كانوا يستعملون عددا معتبرا من جوازات السفر، لاستخراج المبالغ بالعملة الصعبة، والتي لم يتمكن المحققون من تحديدها بدقّة، فيما يرجّح أنها تتجاوز مبلغ الـ700 ألف يورو، حيث أنه وبعد استخراجها من حسابات البنك يقومون ببيعها في السوق السوداء ليستفيدوا من فارق سعر التداول عبر هذه التعاملات غير القانونية.

المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة استعمال بسوء نية وعمدا أموال مؤسسة بنكية لأغراض شخصية، إساءة استغلال الوظيفة مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات المطلوبة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أحالهم على قاضي التحقيق.

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أنيس جعاد يسلط الضوء على ضغوطات المجتمع على المرأة

محمود بن شعبان

احتضنت قاعة ابن زيدون برياض الفتح، أول أمس، العرض الأول لفيلم “الحياة ما بعد” للمخرج انيس جعاد الذي يخوض أولى تجاربه الروائية الطويلة التي تناول من خلالها الحياة الاجتماعية لعائلة جزائرية عانت الأمرين بسبب نظرات المجتمع التي لا ترحم.

تروي أحداث فيلم “الحياة ما بعد” قصة السيدة “هاجر” التي وجدت نفسها في مواجهة مجتمع قاس هي وابنها المراهق “جميل” بعد اغتيال زوجها من قبل جماعة إرهابية، لتبدا رحلة معاناتها مع ظروف الحياة الصعبة التي دفعتها للعمل كخادمة من أجل إعالة ابنها الوحيد، لتصطدم باتهامات المجتمع الخطيرة التي طالت شرفها، فتحاول إعادة بناء حياة أخرى لحماية نفسها وابنها معا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي زادت من تفاقم وضعها الاجتماعي لاسيما وأنها تسكن في بلدة معزولة غرب الجزائر.

وقد أبدعت الممثلة ليديا لعريني في أداء دور “هاجر”، حيث كشفت في تصريحها لـ”الشروق اليومي” عن مدى سعادتها في تجسيد الدور المركب الذي قدمت من خلاله صورة المرأة الجزائرية المثابرة والمسؤولة في ظل غياب زوج يحميها ويسند ظهرها لتقاسم أعباء الحياة الصعبة.

من جهته، عبر الممثل الشاب احمد بلمومن عن سعادته في المشاركة في فيلم “الحياة ما بعد” الذي منح له الفرصة للتعامل مع ممثلين محترفين، أمثال ليديا لعريني والمرحوم جمال بارك، سمير الحكيم، حجلة خلادي، مراد خان، موفق محمد لمين وهند قطاب الذين ساعدوه على تجسيد دور “جميل” كأول تجربة سينمائية له في مشواره الذي بدأه في عالم المسرح.

هذا، وأشاد المخرج انيس جعاد في تصريحه لـ”الشروق”، بإصرار واحترافية فريق العمل الذي لم يدخر أي جهد لتسريع وتيرة التصوير الذي كان بمدينة مستغانم وضواحيها قبل تفاقم الأزمة الصحية في الجزائر نتيجة جائحة كورونا التي أخرت خروج الفيلم وعرضه على الجمهور.

للإشارة، فإن فيلم “الحياة ما بعد” هو أول تجربة روائية طويلة في مشواره بعد تقديمه سلسلة من الأفلام القصيرة،

على غرار “الكوة” في 2012 و”المعبر” في 2014 و”رحلة كلتوم” في 2016 التي شارك من خلالها في العديد من التظاهرات السينمائية الوطنية والدولية فمكنته من نيل جوائز عديدة.

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الهاشمي عصاد ينصب اللجنة المكلفة بالتحضير ببني عباس

زهية. م

قام الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الهاشمي عصاد، بتنصيب اللجنة المحلية المكلفة بتحضير اليوم الدولي للغة الأم، المقرر تنظيم فعالياته في منطقة إيغلي يوم 21 فبراير من العام المقبل.

وجاء هذا التنصيب على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها عصاد إلى بني عباس التي ينتظر أن تحتضن أول نشاط

للمحافظة، مطلع العام المقبل.

وقال عصاد، على هامش تنصيب اللجنة، إن الزيارة سمحت له أيضا بالوقوف على “مختلف المستجدات المتعلقة بإعادة الاعتبار للموروث الثقافي وترقية وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية محليا، في سياق منظور وطني شامل وجامع”.

وأضاف عصاد أن اختيار بني عباس لاحتضان التظاهرة ليس فقط لغناها بالتراث، لكن أيضا لكونها “تشهد تطورا مهما في مسارها الإداري عبر انتقالها، خلال هذه السنة، من مستوى مقاطعة إدارية إلى مصاف ولاية كاملة الصلاحيات، ما يجعلها مؤهلة لكي تكون قطبا سياحيا وتراثيا بامتياز”.

وفي ذات الإطار، أدرج عصاد اللقاء الذي جمعه بالسلطات المحلية للولاية ونشطاء وفعاليات المنطقة ضمن “التواصل الذي تسعى هيئته لربطه وتعزيز أواصره مع كافة الفعاليات والإرادات الوطنية المخلصة التي تتقاطع طموحاتها واهتماماتها مع المهام المخولة للمحافظة السامية للأمازيغية، كهيئة رئاسية تعمل على حماية وصون الرصيد المشترك الذي يتقاسمه كل الجزائريين مع إبراز مميزاته في كل منطقة”.

وأشار عصاد أيضا للإنجاز الذي حققته المحافظة مؤخرا في إصدار مؤلف جديد بالمتغير اللغوي كورانجي، الذي اعتبره لبنة في سياق العمل الذي تعكف عليه المحافظة المتمثل في الشروع في عملية الجرد التي تهدف إلى تحقيق تصنيفها كعنصر من التراث اللامادي الوطني”. وأكد عصاد أن المحافظة تسعى “وفقا لمهامها إلى إبراز الحجم الحقيقي للموروث الأمازيغي كرصيد مشترك بين كل الجزائريين، مع التركز على كل الفضاء الوطني الواحد الموحد الذي تتفاعل فيه جل العناصر الهوياتية في البلاد، ما يكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي”. وأشار الأمين العام للمحافظة أن الأمازيغية “ليست حكرا على أحد، بل هي عنصر يتقاسمه الجميع، فضلا عن كونها عامل وحدة يغذي الحس الوطني، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال عاملا للتشتت والصدام المجتمعي”.

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تنحية مديري الفنون المطبعية وديوان رياض الفتح ودار الثقافة لعنابة

زهية. م

قامت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، بإجراء تغييرات مست بعض المؤسسات التابعة لقطاها، حيث أزاحت شعلال، نهاية الأسبوع، مدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية “إيناق”، ميلود حكيم، وعينت مدير الثقافة للعاصمة مختار الخالدي، خلفا له. وسبق للخالدي أن كان قبلها مديرا للثقافة بجيجل وبومرداس. وينتظر أن يعقد مجلس الإدارة للمؤسسة أول اجتماعاته هذا الأحد لترسيم تعيين الخالدي واستلام مهامه على رأس المؤسسة التي تشهد وضعا إداريا وماليا صعبا، منذ سنوات، وضعها على حافة العجز والإفلاس، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال والمتعاملين في مجال الكتاب والطباعة بوصفها أكبر مؤسسة نشر تابعة للدولة.

في نفس الإطار، أقدت شعلال على إنهاء مهام المديرة المكلفة بتسيير ديوان رياض الفتح، فريدة طهرات، وتعيين عيسى حمودي مديرا عاما للديوان. ويأتي هذا التعيين عقب سلسلة من الاجتماعات التي جمعت إطارات الوزارة بعمال ونقابيي المؤسسة، في سياق مساعي البحث عن حلول للأزمة المالية والصعوبات التي يتخبط فيها الديوان الذي يقف عاجزا عن دفع أجور عماله. وقد ازدادت وضعية الديوان صعوبة خاصة بعد تراجع وتيرة النشاط الثقافي جراء حالة الإغلاق التي فرضها الكوفيد.

وفي إطار التغييرات التي أجرتها شعلال على الهياكل التابعة لقطاها عينت أيضا عبد العزيز زبرطعي مديرا لدار الثقافة بولاية عنابة خلفا لرشيد سعيدي.

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أكلات بحرارة الضغط العالي ترافق موسم الثلوج بسطيف

سمير مخربش

تفرض الثلوج والبرودة القاسية بعض المأكولات على الموائد السطافية، التي تتفاعل مع البساط الأبيض، لتجمع بين ذوق النار وذوق الثلج بأكلات يرتعش لها اللسان وتسخن بها الأبدان.

بعاصمة الهضاب سطيف، إذا بدأ موسم الثلوج تُحال الكلمة والمبادرة للأمهات وربات البيوت لضبط تصادم الأطباق الساخنة مع برودة الثلج، والعمل على إعادة التوازن والدفء إلى المنازل بأكلات شعبية ولدت في المداشر والقرى، ونزحت نحو المدن ببهاراتها وأدواتها التقليدية، فإذا كان البياض يطبع الجبال اليوم، فالمواجهة تكون بأطباق الأمس والعودة إلى احتياطي التراث الذي تتنوع ألوانه بحسب المناطق والجهات.

وبولاية سطيف، تفضل الكثير من العائلات اللجوء إلى الشخشوخة المحلية التي تشكل تطورا طبيعيا للكسرة التي تُقطع بالأظافر أو بالمقص، لتُسقى من مرق دافئ تزداد حرارته مع البهارات والتوابل اللاذعة بحرارة من الضغط العالي، وهو الطبق الذي تنتفض له الأنفس ويعشقه كل ذواق يقدر قيمة الطبق الفني الذي ترسمه امرأة تتقن فن “ترويض” اللسان.

الشخشوخة بسطيف تزداد حلاوتها مع بياض الثلج، فتكاد تجدها في كل بيت، وهي تتنوع في الاسم والشكل والذوق، وتتعدد من السطايفية إلى المسيلية إلى البسكرية، في صورة تعكس تبادل الثقافات الشعبية بين الولايات. وللشخشوخة بسطيف شقيقة تعرف باسم “الفرمسة”، التي تنطلق من نفس المبدإ، وتختلف عن الشخشوخة في رقائقها المسقية بمرق من ذات الفصيلة، فالاثنتان من عائلة واحدة، لكن بمذاق مختلف، وقد تنسحب الفرمسة نحو المذاق الحلو بإشراك الزبيب وأحيانا البرقوق، أما الطبق الثالث، فيعرف محليا باسم “العيش”، وفي مناطق أخرى يدعى البركوكس، وهي الأكلة المناسبة للأيام الباردة، لأنها تجمع هي الأخرى بين حرارة النار والفلفل، وعادة تعرض في قصعة يتداعى لها القوم في قعدة من أيام زمان. وحلاوة الطبق تزداد بإضافة المشمش المجفف المعروف محليا بـ “الفرماس” واللحم/ القديد. هذا الأخير، يعد أهم عنصر في المعادلة، حيث تعمد العديد من العائلات السطايفية إلى تجفيف قطع من اللحم تسربها من أضحية العيد، وتودعها قيد التخزين برعاية الملح الذي يعد الحافظ الوحيد للحم حتى لا يفسد.

وهناك طبق آخر، يعرف محليا باسم الدوارة، وهو طبق يختلف عن الدوبارة البسكرية، ويشترك معه في استعمال الحمص، لكن تضاف إليه “كرشة” الخروف أو البقر، ولها هي الأخرى توابلها وحرارتها التي تبعث الدفء في الأبدان وتُنسي آكلها برودة المكان.

وبالرغم من الأزمة المالية التي تعرفها أغلبية العائلات الجزائرية، إلا أنها في سطيف تسعى دوما للحفاظ على عادة الأكلات الشعبية المرافقة للثلوج، ولو ببعض التعديلات التي تتعلق خاصة بإنقاص كميات اللحم والدجاج، مع المحافظة على حرارة الذوق في أكلات تسقط معها “البيتزا” وكذلك “الطاكوس” و”الهمبرغر”. ولذلك، انتقلت هذه الأكلات من المنازل إلى المطاعم التي أصبحت تعرف بالخيمات التي تقدم هذا النوع من الأكلات الشعبية.

وبحسب منير، من سطيف، الذي يختص في هذا النوع من الطعام بخيمته، فإن الإقبال على المأكولات يزداد في موسم الثلوج، وهو يحرص رفقة زوجته على تحضير هذه الأطباق وتقديمها في شكلها التقليدي للزبائن، الذين يتوافدون على الخيمة أفرادا وعائلات، خاصة إذا علموا أنّ الطبق يُحضر على يد امرأة تحسن تقدير التوابل وضبط الحرارة التي تسيل اللعاب. وبسطيف، إذا شعرت بالبرد فلا تقل “دفيني”، بل آتني بطبق شخشوخة من الضغط العالي ففيها دفء للفؤاد وحرارة للسان الذواق.

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منظمات المجتمع المدني في ضيافة سفارة فلسطين

توافد ممثلو الجمعيات الوطنية إلى سفارة دولة فلسطين بالجزائر بدعوة من المنسق العام للهيئة الشعبية الجزائرية لدعم الشعب الفلسطيني محمد طاهر ديلمي مثل المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، مجلس الأئمة، وجمعية الإرشاد والإصلاح، الجمعية الوطنية الجيل الرائد، وجمعية ناس الخير، وجمعية ذوي الإعاقة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل، وجمعية رياضة مشعل الأبطال، ومنظمة الناشرين، وجمعيه أحبة الخير، والاتحاد الوطني للتجار الحرفيين، وجمعية لقاء شباب الجزائر، رجال الأعمال، دكاترة، اتحاد المرأة الجزائرية، جمعية المرأة الماكثة بالبيت، جمعية كافل اليتيم، اتحاد النساء ذوي الهمم.

وقد أثنى الجميع على زيارة الرئيس الفلسطيني، وهذا ما أكد عليه سفير فلسطين في اللقاء الدكتور فايز ابوعيطة بحضور أعضاء السفارة وبعض أعضاء الجالية الفلسطينية وفي كلمته أشاد السفير بالموقف السياسي المعهود والمشرف للجزائر والدور البارز الذي سيكون حاضرا فيها للدبلوماسية الجزائرية المحنكة لفلسطين وللأمة، ودعوة الفصائل الفلسطينية لندوة حوار في الجزائر للوصول إلى اللحمة والوحدة الوطنية بين مكونات الفصائل الممثلة للشعب الفلسطيني، الدعم المادي، الثقافي والمعنوي المشرفين كما عهدناه تاريخيا من الجزائر.

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يقتل عمّه بعد شجار عائلي في بسكرة

م. ع

لقي الخميس، شيخ ستيني مصرعه على يد ابن أخيه الثلاثيني، وذلك على إثر خلاف عائلي حول الميراث، حسب مصادر محلية، تحوّل إلى شجار جماعي وعنيف بين أفراد عائلتين، وتحديدا بين رب أسرة وابنه من جهة، وابني أخيه المتوفى من جهة ثانية، وقد استعملت في هذا الشجار العصي وقضيب حديدي، ليتلقى الضحية ضربة عنيفة على مستوى الرأس، أدت إلى إصابته بنزيف حاد نتيجة ارتجاج على مستوى دماغه، أدى إلى وفاته رغم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بشير بن ناصر بمدينة بسكرة، كما تسبب ذات الشجار في إصابة ابن الضحية بإصابات خطيرة جدا، وهو يتواجد حاليا بالعناية المركزة، فيما أصيب المعتدي المفترض وشقيقه إصابات متفاوتة، الحادثة، وقعت مساء الخميس بمدخل قرية سريانة غير بعيد عن منطقة سيدي خليل بتراب بلدية شتمة شرق ولاية بسكرة، وحسب ذات المصادر، فإنّ مصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص تدخلت فور إبلاغها للتحقيق في هذه الحادثة، مع توقيف المعتدي المفترض في انتظار إكمال التحقيق لتحديد الأسباب والملابسات.

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الفيلم الأردني” أميرة” متهم بالإساءة إلى الفلسطينيين

زهية / وكالات

تم إيقاف الفيلم الأردني “أميرة” من العرض بمهرجان البحر الأحمر الذي يعقد أول دورته بجدة السعودية تزامنا مع سحبه من طرف الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من سباق الترشيحات للأوسكار وهذا بعد الضجة التي أحدثها العمل الذي اتهم بالإساءة لعائلات الأسرى الفلسطينيين.

وتدور أحداث العمل حول أميرة التي وُلدت من نطفة مهربة من سجن إسرائيلي واكتشافها بعد سنوات أن النطفة كانت لضابط إسرائيلي.

وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في بيان “نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمس بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى… وكان هذا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة التي تم تشكيلها واختارت ليمثل المملكة”، وأضاف البيان أن سحب الفليم جاء”احتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم”.

للإشارة فيلم “أميرة” إنتاج مشترك بين مصر والأردن والإمارات والسعودية، وبطولة صبا مبارك وتارا ووليد زعيتر وعلي سليمان الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. وسبق عرض الفيلم في عدد من المهرجانات منها البندقية التي عاد منها بجائزتين ومهرجان مهرجان الجونة السينمائي وأيام قرطاج السينمائية.

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امرأة ضمن عصابة لسرقة السيارات

نورين. ع

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين وسارة من الإطاحة بشبكة متخصصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها، العصابة تتكون من ستة أفراد من بينهم امرأة تبلغ من العمر 30 سنة والتي تقوم باستدراج أصحاب السيارات لمكان ما حتى يقوم باقي افراد العصابة بالاعتداء على صاحب المركبة، ثم سرقة سيارته، مصالح الدرك الوطني فككت هذه العصابة اثر تلقي اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر يفيد بتعرض مواطن لعملية اعتداء وسرقة لسيارته، لتتحرك مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا معمقا في ظروف هذه القضية، أين تم اكتشاف هوية المشتبه فيهم المنحدرين من عدة ولايات من الوطن وتم توقيفهم واعترفوا ببيع سيارة الضحية التي كانت من نوع لوقان داسيا، وتم انجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم وتحويله للقضاء.

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شل نشاط مروجين للكحول بخميس مليانة

م. المهداوي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بخميس مليانة بعين الدفلى من توقيف شخصين يبلغ أحدهما 35 سنة من العمر والآخر 23 سنة، مع حجز كمية من المشروبات الكحولية. المشتبه فيهما معروفان بسوابقهما في قضايا مماثلة، تم توقيفهما على إثر عملية مداهمة وتفتيش مسكن أحدهما الواقع بحي سوفاي بخميس مليانة، الذي كانا يستغلانه لممارسة نشاطهما الإجرامي أين تم ضبط 222 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب ثلاجة كانت تستعمل في تخزين هذه المواد ومبلغ مالي من عائدات بيعها. المعنيان جرى تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة، التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية، عن جنحة الحيازة من أجل بيع مشروبات كحولية بدون رخصة وجنحة المضاربة غير المشروعة.

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تفوق جزائري في مسابقة دولية للمحامين في موريتانيا

ق. و

توج الخميس، المحامي الجزائري دفاف مبارك، بالمرتبة الأولى في الطبعة الثامنة للمسابقة الدولية للمرافعات التي جرت في موريتانيا، متفوقا بذلك على متنافسين من عدة دول على غرار، بلجيكا، فرنسا، الكاميرون، هايتي، تونس. وتشهد المسابقة الدولية حسب ما أكده ابن ولاية المسيلة، في حديث مع الشروق، مرافعات في مجال حقوق الإنسان بين المحامين، وتنافسا بين أصحاب الجبة السوداء من مختلف أقطار العالم، تقام تحت رعاية المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم بالشراكة مع إتحاد المحامين الموريتانيين.

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يحطم سيارات الموظفين ثم يدعي الجنون

إسلام. ب

أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على تحطّيم 12 سيارة فاخرة تفوق قيمتها المالية نصف مليار سنتيم، ملك لموظفين، كانت مركونة بشارع بعاصمة الولاية سكيكدة، مستخدما قضيبا حديديا، حيث ألحق بها أضرارا بليغة، خاصة على مستوى الزجاج الخلفي والأمامي والجانبي، حيث بلغت الأضرار المادية أزيد عن 720 مليون سنتيم.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بارتكابه الجرم المنسوب إليه، غير أنه صرح أنه لم يكن في كامل قواه العقلية بدليل أنه مصاب باضطرابات نفسية ويتعاطى المهدئات، غير أن النيابة العامة أكدت بوجود قرائن وأدلة تثبت ارتكاب المتهم الجرم المتابع به، حيث أنه زرع الرعب في نفوس السكان اين حمل قضيبا حديديا وشرع في تحطيم سياراتهم والاعتداء على كل من يقف امامه، وان الشهادة الطبية التي يدعي حيازته لها لم يقدمها امام الضبطية القضائية وأن حماية الأملاك الخاصة كرسها الدستور وان الوقائع خطيرة جدا وان السيارات تفقد قيمتها عند البيع في السوق والتمست بسجنه لمدة 18 شهرا، على خلفية متابعته بتهمة تحطيم ملك الغير.

من جهته، أكد الدفاع أن موكله لم يكن في كامل قواه العقلية وأن الوقائع ثابتة بموجب اعتراف المتهم نفسه ومن غير المنطق ان يقدم شخص من دون سابق اندار على تحطيم سيارات السكان، وان موكلي كان بتاريخ الوقائع يعاني من اضطرابات عصبية حادة جدا، والشهادة الطبية تثبت ذلك بعد الفحص الدقيق له أنه كان في حالة هيجان عنيف وهو يتناول أدوية ومسكنات، والتمس البراءة، لأنه لا يتحمل المسؤولية الجزائية واحتياطيا تعيين خبير مختص لذلك، فيما أجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

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شاحنة نفايات تقتل طفلة بعين وسارة

نورين.ع

لفظت مساء الخميس طفلة تبلغ من العمر 12 أنفاسها الأخيرة بعد ما صدمتها شاحنة نقل النفايات بمدينة عين وسارة شمال الجلفة بحي ديدوش مراد، حيث تدخلت مصالح الحماية لتحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

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حجز 56 طنا من السميد منتهي الصلاحية بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست مؤخرا، من حجز كمية من مادة السميد منتهي الصلاحية حيث قدرت الكمية بـ 56.52 طنا.

وقائع القضية، بحسب بيان مصالح الأمن، تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود مستودع بحي تهقوين بوسط مدينة تمنراست، يحتوي على كمية من السميد منتهي الصلاحية، بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وعناصر مديرية التجارة تمنراست، أين تم التنقل إلى عين المكان ومعاينة وجود كمية من مادة السميد منتهية الصلاحية بعد 06 أشهر من تاريخ الإنتاج، يتم إفراغها من الأكياس وإعادة غربلتها ووضعها في أكياس جديدة ليتم تسويقها من جديد، الكمية المحجوزة قدر وزنها بـ 56.52 طنا. القضية تم معالجتها من طرف مصالح مديرية التجارة تمنراست، الكمية المحجوزة من مادة السميد منتهية الصلاحية، تم حجزها ونقلها إلى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بالولاية أين تم إتلاف الكمية المحجوزة.