أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 جوان 2021

إلزام مديريات التربية بمراسلة مديري الابتدائيات مباشرة

م. عبد الحفيظ

ألزمت وزارة التربية الوطنية مديري التربية بتحسين قواعد التراسل الإداري، وذلك بالتأكيد على أن أي مراسلة من المراسلات الصادرة عن مصالح المديريات بالولايات، يجب أن تكون موجهة إلى مديري الابتدائيات مباشرة، لأنهم هم الفئة المعنية بالتخاطب، دون إغفال إعلام مفتشي إدارة الابتدائيات بهذه المراسلات، وعدم الاقتصار على توجيه هذه المراسلات لمفتشي إدارة المدارس الابتدائية مباشرة، وكأنهم هم المعنيون بمضمون هذه المراسلات مثلما هو جار به التراسل الإداري في الوقت الحالي.

وأشارت المراسلة الوزارية التي حملت رقم 1151 المؤرخة في 10/06/2021 والتي اعتمد فيها على المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، كمرجع، بأن طريقة توجيه المراسلات إلى مفتشي إدارة الابتدائيات مباشرة في الوقت الحالي يعتبر سلوكا غير مقبول.

والوزارة، إذ تذكر بهذه المقتضيات التنظيمية، فإنها تؤكد ضرورة التزام جميع مصالحها الخارجية الممثلة في مديريات التربية بالولايات، باحترام ضوابط المراسلات الإدارية وإعادة الاعتبار لفئة مديري الابتدائيات ومخاطبتهم ومراسلتهم مباشرة، دون إغفال إعلام مفتشي إدارة المدارس الابتدائية. جدير بالإشارة، أن طريقة التراسل الإداري التي كانت تقصي مديري الابتدائيات من توجيه المراسلات إليهم مباشرة ومرورها حتما عبر مفتشي الإدارة، ظلت تشكل مطلبا نقابيا لسنوات، ولحسن الحظ أن الوزارة تفطنت إليه وتكفلت به عبر مراسلتها هذه.

—

تلقيح أكثر من 10 آلاف شخص ضد وباء كورونا بتيبازة

س. ع

كشف مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية تيبازة، محمد بورحلة، الجمعة، عن تلقي حوالي 10200 شخص تلقيحا ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، دون تسجيل أي مضاعفات تذكر.

وأكد بورحلة لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة التلقيح ضد وباء كورونا لصالح جميع المواطنين بولاية تيبازة، أن مصالح الصحة لم تسجل أي مضاعفات أو آثار جانبية ظهرت على الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح ضد وباء كورونا منذ انطلاق الحملة في الفاتح فيفري الماضي.

وأضاف: “نظرا للوضع الوبائي في العالم بأسره فإنه لا مناص من التلقيح الذي أكد نجاعته وفعاليته من أجل مكافحة وباء كورونا وتوقيف سرعة انتشاره،” معلنا عن تسجيل “استجابة وإقبال كبيرين لدى المواطنين”، حيث يفوق عدد الراغبين في التلقيح بولاية تيبازة 50 ألف شخص من شتى الفئات العمرية.

وبخصوص حملة التلقيح الموسعة لجميع المواطنين بولاية تيبازة، على غرار باقي أنحاء الوطن، جندت مديرية الصحة 36 مركزا صحيا تؤطرها فرق طبية متخصصة إلى جانب العيادات الطبية المتنقلة التي سخرتها وزارة القطاع لدعم العملية بولايات تيبازة وبومرداس وتيزي وزو، وفقا لما صرح به السيد بورحلة.

كما جندت المديرية المحلية للصحة، فرق من الأطقم شبه الطبية للقيام بحملة تحسيس وتوعية من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين داخل منازلهم وحثهم على التلقيح.

وتستقبل الفرق الطبية الموزعة خلال اليوم الأول من الحملة الموسعة المواطنين الراغبين في التلقيح، عبر الساحات العمومية لكل من تيبازة وشرشال وحجوط والقليعة، مع توفير جميع الشروط الصحية لإنجاح العملية، يضيف نفس المصدر، الذي أشار إلى أن الحملة تتواصل طيلة فترة موسم الاصطياف، أي إلى غاية شهر سبتمبر القادم .

وبخصوص مخزون اللقاحات، قال مدير الصحة إن مصالحه استلمت يوم الأربعاء حصة تقدر بـ 20 ألف جرعة لقاح من نوع “سبوتنيك واسترا-زينيكا وسينوفارم وسينو فاك” على أن يتم تدريجيا استلام جرعات أخرى حسب الحاجة.

وفي ما يتعلق بالوضعية الوبائية بولاية تيبازة التي تخضع للتدابير الوقائية المفروضة من قبل الحكومة، على غرار الحجر من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة صباحا، أفاد ذات المسؤول بأنها “مستقرة” إلا أنها تبقى “مقلقة” بالنظر لمعدل الفحوصات الطبية على مستوى وحدات كوفيد البالغة 50 فحصا طبيا يوميا.

—

الأطباء وعمال الصحة في وقفات تضامنية مع الأطباء المتابعين بسطيف

إلهام بوثلجي

قرر ممارسو الصحة على اختلاف وظائفهم الخروج في وقفات احتجاجية تضامنية عبر المستشفيات، يوم الأحد 13 جوان للمطالبة بإجراء خبرة في قضية أطباء سطيف الثلاثة، المتابعين قضائيا بسبب وفاة امرأة حامل.

ودعا الأطباء وممارسو الصحة إلى وقفات تضامنية غدا الأحد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بالمستشفيات الجامعية الكبرى والمؤسسات العمومية الاستشفائية، للمطالبة بإنصاف زملائهم المدانين من قبل المحكمة الابتدائية بسطيف بعقوبة 6 سنوات سجنا في حق كل من الطبيب الجراح “رحماني” مع أمر بالإيداع ضده، وزوجته الطبيبة المختصة في الولادة بمستشفى الولادة بسطيف مع المنع من ممارسة مهنة الطب لخمس سنوات ، وعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس المصلحة الدكتور بلحرش.

وذكر أحد الأطباء في اتصال بالشروق بأن الحركة الاحتجاجية للمطالبة بإجراء خبرة مضادة لإظهار الحقيقة في القضية والتي ستعاد فيها المحاكمة أمام المجلس خلال الأيام المقبلة، ولفت المتحدث إلى أن الوقفات ستكون بصفة مستقلة بعيدا عن كل مظلة نقابية، وستنظم من قبل الأطباء والممرضين وعمال الصحة لإنصاف زملائهم، مؤكدين ثقتهم في العدالة الجزائرية لإنصاف جميع الأطراف سواء الأطباء ولاسيما الجراح المتواجد رهن الحبس أو عائلة المريضة رحمها الله وإظهار الحقيقة، من خلال إجراء خبرة لتقدير وجود الخطأ الطبي من عدمه أو مضاعفات قد تحدث في أي عملية جراحية.

—

رسم بنسبة تصاعدية على توقيف الحاويات بالموانئ

فاتح.ع

تم استحداث رسم جديد بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ لمدة تتجاوز 30 يوما، حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2021 الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 44.

وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي 2021 (المادة 91): “يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات، وتحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء”.

ويتم احتساب فترة مكوث الحاويات ابتداء من توقيفها وتفريغ الحمولة على رصيف الميناء التجاري مع تحديد معدل الضريبة بمستويات تناسبية عندما تتجاوز فترة الإعفاء ثلاثين (30) يوما.

من 1 إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء، يتم تحديد الأسعار بنسبة 40 بالمائة من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية، بينما بالنسبة للفترة الممتدة من 11 إلى 20 يوما، يتم تحديد المعدل بنسبة 80 بالمائة من تكاليف التوقيف.

واعتبارا من اليوم الحادي والعشرين بعد فترة الإعفاء، يخضع المستورد لمعدل 120 بالمائة من تكاليف التوقيف .تُدفع الضريبة على توقيف الحاويات بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة الناقل أو ممثله خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل.

بالنسبة للمخالفين، فسيخضعون حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي لغرامة قدرها 10.000 دج لكل حاوية في اليوم من التأخر في دفع هذه الضريبة.

—

تنصيب لجنة خاصة لتسريع العملية

رخص استثنائية للناشطين في مجال إعادة بيع البضائع على حالها

فاتح.ع

نصبت وزارة التجارة لجنة خاصة بتقديم رخص استثنائية للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط إعادة بيع المنتجات والبضائع على حالتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن اللجنة تشتغل على مدار الساعة لتقديم رخصة استثنائية للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول أو تجديد شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

وأضافت الوزارة، أن الأمر يتعلق “بالمتعاملين الاقتصاديين الذين تعذر عليهم الحصول على الشهادة في الآجال المحددة وتم وصول بضائعهم أو تمت عملية التوطين البنكي وفق الإجراءات السابقة”.

وأكدت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي “تجنبا لأي تذبذب في عمليات تموين السوق بمختلف المواد ولتسهيل عمليات ولوج السلع عبر مختلف المعابر الحدودية والموانئ وجمركة البضائع لأصحاب هذه الحالات في انتظار تسوية وضعيتهم وفق المذكور”.

ودعت الوزارة في بيانها المتعاملين المعنيين إلى التقرب من المديرية العامة للرقابة وقمع الغش التي تمت على مستواها إنشاء اللجنة الخاصة بالرخص الاستثنائية.

—

خريجو التكوين المهني مدعوون إلى تحيين معلوماتهم قبل 25 جوان

خ.م

دعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الخميس، كافة الشباب خريجي مؤسسات التكوين المهني الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، للاتصال بمؤسسات التكوين المهني التي تكونوا فيها من أجل تحيين معلوماتهم الشخصية قبل 25 جوان الجاري، حسب بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وطلبت وزارة التكوين والتعليم المهنيين من “كافة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة، من خريجي مؤسسات التكوين المهني، التقرب من مراكز التكوين التي سبق لهم التكوين فيها في مهن وحرف يمكن أن تتجسد في مشروع لمؤسسة مصغرة، قبل تاريخ 25 جوان 2021 من أجل تحيين معلوماتهم الشخصية (رقم الهاتف، البريد الالكتروني) لبحث إمكانية التسجيل في مشروع استحداث مؤسسات مصغرة والذي بادرت به الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة”.

ويأتي هذا الاجراء في انتظار استدعاء هؤلاء الشباب من طرف دور المرافقة المتواجدة عبر الولايات أو ممثلي وكالات الدعم ANADE))، حسب البيان.

كما يندرج في إطار “سعي الحكومة لتشجيع الشباب للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية وبناء نسيج صناعي توفر لهم من خلاله كافة الفرص لإنشاء مؤسساتهم المصغرة”. كما يأتي تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، يضيف نفس المصدر.

كما يأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي لإنشاء مليون مؤسسة مصغرة في آفاق 2024، حيث سيتم إنشاء أكبر عدد من المؤسسات المصغرة التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والوطني، حسب البيان.

—

إدانة شابة بعامين حبسا في قضية مواد صيدلانية بالأغواط

الشريف داودي

عالج الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية الأغواط، بحر الأسبوع الجاري، قضية متعلقة بـبيع مواد صيدلانية من دون رخصة.

وتعود حيثيات النشاط الأمني إلى استغلال معلومات تفيد بقيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء المدينة المتواجدة بقطاع الاختصاص، ليتم توقيف سيارة على متنها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 24 من بينهم فتاتان، وبعد إخضاع المركبة سالفة الذكر لعملية المراقبة والتفتيش عثر بداخلها على كمية من الأقراص المهلوسة، ليتم على الفور تحويل المركبة والأشخاص الذين كانوا على متنها إلى مقر المصلحة ومواصلة التحقيق الخاص بقضية الحال.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال الملف على إجراءات المثول الفوري للجلسة، ليصدر في حق امرأة (22 سنة) من بين المتورطين، حكم قضائي يدينها بعامين حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم فيما صدر في حق البقية حكم يقضي بعام حبس نافذ دون إيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم.

—

حجز 56 محركا مموهة داخل شاحنة محملة بأكياس عباد الشمس بالبرج

أحمد قرطي

حجز عناصر مفتشية الجمارك في برج بوعريريج، العشرات من المحركات مموهة داخل شاحنة، بحسب ما علمته “الشروق اليومي” من ذات الجهات.

وتأتي هذه العملية النوعية التي تؤكد فطنة وحرص أعوان الجمارك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب والجريمة، بالتنسيق مع القطاع العملياتي العسكري في برج بوعريريج، وكذا فرقة البحث والتدخل وفرقة الشرطة القضائية التابعتين لمصالح أمن الولاية المذكورة، التي مكنت من حجز 56 محركا قديماً ومستعملا من مختلف الأنواع، تم ضبطها حسب البيان الذي تحوز “الشروق اليومي” نسخة منه، مموهة بإحكام داخل الصندوق الخلفي لشاحنة تحمل 370 كيسا من بذور عباد الشمس.

ليتم في الأخير حجز الشاحنة وتوقيف صاحبها المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة إقليميا واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

—

تذبذب مياه الحنفيات يثير استياء سكان العاصمة

راضية مرباح

تستمر معاناة سكان العديد من بلديات العاصمة، خاصة مع الأجواء الحارة التي تعلن عن دخول موسم الصيف، مع أزمة انقطاع مياه الحنفيات التي لم يعد لها وقت لزيارتها أو برنامج معتمد يمكن السير عليه وانتظاره في ظل غياب الإعلانات والإشعارات المسبقة التي يفترض أن تساير أي جديد في ما يخص التزود بهذه المادة الحيوية، التي أصبحت حديث العام والخاص وأعادت إلى الأذهان مشاهد القرن الماضي من اقتناء للدلاء والصهاريج وعادت معها صور الخزانات المائية الموضوعة بأسقف المنازل وشرفاتها.

لم يعد المواطن القاطن بمختلف بلديات العاصمة، يعلم توقيت زيارة المياه لحنفياتهم بعدما ظل العاصميون لسنوات مضت يستقبلون المياه بمنازلهم طيلة اليوم ولمدة 24 ساعة /24 ساعة قبل أن تتأزم الأوضاع انطلاقا من السنة الماضية، حيث ظل التذبذب يتزامن وإعلانات مؤسسة “سيال” حول القطع لأسباب تقنية تتمحور حول الاعطاب أو أعمال الصيانة، غير أن الأوضاع استمرت إلى أكثر من ذلك، ليتحول المشكل إلى ظاهرة يومية أثقلت كاهل المواطن الذي تاه بين توقيت انقطاع المياه وعودتها إلى الحنفيات في ظل غياب أي برنامج معد من طرف الجهات المسؤولة للتخفيف من حدة الغليان الذي أخرج العديد من سكان البلديات للاحتجاج بالشارع شأن أولاد فايت، عين البنيان وبرج الكيفان، في وقت لا تزال العديد من المناطق تعيش نفس الأوضاع حيث تغيب المياه طيلة اليوم أو لساعات طوال مثل ما هو معاش بمنطقة سيدي عبد الله بالمدينة الجديدة، فضلا عن بوزريعة وأولاد فايت والشراقة وبولوغين، بالإضافة إلى عين البنيان التي شهدت الأيام الماضية بعض أحيائها انقطاعا للمياه لمدة 5 أيام كاملة.

يحدث كل هذا أمام غياب أي تصريحات للجهات المسؤولة التي يفترض أن تعطي شرحا للوضع أو حتى منح تطمينات للمواطنين الذين أثقلتهم هموم العيش، خاصة وأن مثل ما تعيشه بعض البلديات لا يعادل جهات أخرى بنفس الولاية، ما يتطلب إيجاد برنامجا عادلا بين كل بلديات العاصمة حتى يضمن تكافؤ الفرص في استغلال الماء بين سكانها .

—

درك المدية يحجز 13 ألف قرص مهلوس وسيارتين سياحيتين

ب. عبد الرّحيم

تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك ولاية المدية من وضع يدها على عصابة وطنية مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة من بينهم فتاة، وهو ما أفضت إليه المعلومات المستغلة من طرف فصيلة الأبحاث، والتي مفادها الاشتباه بشخصين ينقلان مهلوسات في سيارة سياحية، وذلك من جنوب البلاد نحو شمالها ليتم تتبع السيارة محلّ الشبهة قبل أن توقفها عناصر الدرك بالمخرج الشمالي لمدينة قصر البخاري على مستوى الطريق الوطني رقم 1 وعلى متنها شخصين اثنين، وبعد تفتيش دقيق لها تم ضبط 13710 وحدة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام داخل واقي السيارة الخلفي، أين قامت قوات الدرك بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بالقضية ومباشرة تحقيقات مع المشتبهين بمقر الدرك وهو ما أفضى إلى إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم امرأة لهم علاقة بترويج المهلوسات منهم اثنين مسبوقين قضائيا، ليرتفع بذلك أفراد الشبكة الوطنية الموقوفين إلى خمسة أشخاص.

كما تم ضبط سيارة أخرى ومبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، تمثل عائدات بيع المهلوسات وهواتف نقالة، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.

—

تسويق 70 قنطارا من المشمش يوميا بتاجموت بالأغواط

الشريف داودي

تعرف بلدية تاجموت شمال غرب الأغواط، في الفترة الأخيرة توافدا وإقبالا كبيرين للتجار القادمين خاصة من مدينة مسعد، بغية جمع ما أمكن من ثمرة المشمش التي تتم معالجتها وإعادة تعليبها وفق معايير وشروط حفظ معينة، من قبل مؤسسة المصبّرات الغذائية عمر بن عمر وحدة مسعد، قبل شحنها إلى المصانع الخاصة بها لاستغلالها في إنتاج المربى والعصائر على اختلافها.

وحسب أحد الفلاحين ببلدية تاجموت من أصحاب البساتين الغنّاء، التي تنتج كثيرا من الثمار الموسمية. فإن بلدية تاجموت تصدّر في هاته الفترة بالذات ما بين 70 إلى 80 قنطار يوميا من مادة المشمش العادي بسعر موحد تقريبا لا يتجاوز 32 دج للكيلوغرام الواحد في انتظار اليومين المقبلين أو الأسبوع المقبل على أكبر تقدير، من أجل تمام نضوج باقي الأنواع الجيدة من ثمار المشمش دائما، وهو ما يؤكد أهمية بساتين تاجموت في الإنتاج الفلاحي خاصة الثمار الموسمية، ما يتطلب إيلاء بساتين تاجموت التي يزيد تعدادها عن 400 بستان حسب معلوماتنا، العناية التي تستحقها مع توجيه الاهتمام بها من خلال دعم أصحابها وتشجيعهم للمزيد من البذل والعطاء وتجديد الأشجار التالفة، للحفاظ على الأنواع الجيدة التي بدأت في الانقراض إن صح التعبير في ظل الإهمال الكبير الذي تشهده هاته البساتين في السنوات الأخيرة.

—

موظفون متهمون بالنصب على طالبي السكن بسطيف

سمير منصوري

تمكن أفراد الأمن الحضري الثاني بسطيف، الخميس، من شل نشاط شبكة تتشكل من 4 أفراد يحترفون عمليات التزوير في المحررات الإدارية مع انتحال صفات الغير بهدف النصب والاحتيال على المواطنين مع متابعة بعضهم بتهمة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة.

العملية، التي جرت وسط المدينة، جاءت إثر إيداع شكوى من قبل مواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من طرف شخص ادعى بأنه إطار بإحدى الإدارات العمومية، أين كانت الضحية بصدد تحضير ملف للحصول على سكن وإيداعه بالمصالحة الإدارية المختصة، حيث التقت المشتبه فيه الذي ادعى أنه إطار بالمصلحة المعنية، يمكن له تقديم تسهيلات وامتيازات لها شريطة الحصول على مقابل مالي، مستغلا ظرفها المعيشي الصعب، مقدما لها وعودا كاذبة ومحررات إدارية تبين بعد فحصها بأنها مزورة.

الضبطية القضائية تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه مع توقيفه مباشرة، حيث تم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه وحجز عديد الوثائق المزورة التي تصدر عادة عن بعض الهيئات والمؤسسات العمومية، نسخ من بطاقات تعريف تخص عديد المواطنين، صكوك بريدية لأشخاص عدة، محررات إدارية رسمية مختومة وموقعة وغير موقعة، وبعد التقدم في التحقيق تم كشف هويات 3 موظفين في إدارات عمومية مختلفة ثبت أنهم ضالعين في القضية، بعد أن قاموا بتسهيل عمليات النصب والاحتيال التي كان المعني يقوم بها.

—

النيران تأتي على مساحات زراعية بغليزان

ق. م

تسبب حريق شب بولاية غليزان في إتلاف 8 هكتارات من المحاصيل الفلاحية، بإقليم بلدية وادي الجمعة (10 كلم شرق غليزان) ، بحسب ما علم، الخميس، لدى الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بالولاية. وذكر ضابط المناوبة بذات الوحدة، الملازم يوسف شايب الدور لوأج، أن الحريق وقع مساء اليوم الخميس، بأحد الحقول الواقعة بدوار “البلاعيد”، ببلدية وادي الجمعة. وأتى على 8 هكتارات من محصول الشعير. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى، ما سمح بإنقاذ 16 هكتارا و200 حزمة تبن، إلى جانب حماية مساكن مجاورة كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها، مثلما أشير إليه. وقد استغرقت عملية الإخماد حوالي ثلاث ساعات، نظرا لحرارة الطقس، حيث سخرت وحدة الحماية المدنية للحمادنة فريقا من أعوانها بمختلف الرتب، مجهزا بشاحنات إطفاء وعتاد تدخل، بحسب ما ذكره ذات المصدر. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

—

صور المترشحين تطارد الناخبين في كل مكان قبيل الاقتراع

ب. عيسى

إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس الجمعة، وعلى بعد ساعات قليلة من عملية الاقتراع للهيئة التشريعة، بقيت صور الناخبين وأرقامهم مزينة للكثير من الجدران وأبواب مختلف الهيئات بعيدا عن الأماكن الإشهارية المخصصة لها، خاصة في الأماكن التي لا يوجد بها حراس، أو تلك التي يتخيّل الناس أنها ملك مشاع للجميع، ففي مدينة قسنطينة تحوّل الجسر العملاق وجسر سيدي راشد إلى فسيفساء من الصور العملاقة التي تترجى الناخبين وحتى العازفين عن الاقتراع لأجل التكرم بأصواتهم لهذا المترشح أو تلك، ولم تبذل بلدية قسنطينة أي جهد لنزع هذه الصور العملاقة التي ملأت أماكن كثيرة خارج المجال الإشهاري المحدد لها، حيث تراكمت الصور فوق بعضها البعض في كل محطات النقل وحتى في المعالم التاريخية والسياحية التي تزخر بها مدينة قسنطينة.

أما في تبسة، فإن تمثال المفكر الجزائري مالك بن نبي كان عرضة لمجاورته بصور لمترشحين أرادوا أن تنطلق برامجهم من تحت تمثال المفكر الكبير، وحتى السور الشهير في قلب المدينة المعروف بكراكلا تزين بصور المترشحين، والغريب أن هناك صور قديمة تعود إلى انتخابات تشريعية سابقة مازالت موجودة لحد الآن لرجال منهم من لم يدخل قبة البرلمان أصلا، ومنهم من أنهى عهدته، وبقيت صورته وشعارات حزبه المعلقة على الجدران شاهدة على أنه مرّ من هنا.

رواد التواصل الاجتماعي وقبل ساعات من ساعة الحسم نشروا العديد من الصور التي كسرت صمت المقابر ومنها من ألصقت على الجدران الخارجية للمساجد والثانويات وفي قلب المواقع الأثرية الرومانية مثل تيديس بقسنطينة وجميلة بسطيف وتمقاد بباتنة.

وحتى في المنتجعات الطبيعية التي أمّها أمس الجمعة الآلاف من المواطنين ظهرت صور بعض المترشحين تحاكي الغابات والحظائر الخضراء، كما انتقلت إلى أسوار العديد من الشواطئ تزامنا مع يوم الجمعة الذي كان مناخه ربيعيا مائلا إلى الصيف، ولاحظ المواطنون بأن الكثير من الصور والإشهارات تم تعليقها حديثا في آخر طلقة قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية التي ستفرز وجوها جديده في الساحة السياسية الوطنية وقد يكون البعض منها من ألصق صورته بتمثال زيغود يوسف أو مالك بن نبي.

—

“خميس أسود” على طريق بجاية – سطيف

ع. تڤمونت

عاش الخميس، مرة أخرى، مستعملو الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، يوما أسود وسط الاختناق المروري الذي امتدت طوابيره على عشرات الكيلومترات، عبر محور الطريق الرابط بين سوق الاثنين وخراطة، بسبب حادث سير وقع داخل أنفاق خراطة والذي أدى مرة أخرى إلى توقف حركة السير على الطريق المذكور لساعات طويلة.

وشهدت الخميس، أنفاق خراطة حادث سير مادي اثر اصطدام مباشر بين سيارة سياحية وشاحنة لنقل البضائع قبل اصطدام هذه الأخيرة بجدار النفق الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير داخل الأنفاق التي تمتد على مسافة سبعة كيلومترات، لساعات طويلة جراء صعوبة إخراج وإزالة الشاحنة المتضررة من النفق الأمر الذي أدى إلى تشكل طوابير غير منتهية من المركبات على طول جهتي الطريق على امتداد كيلومترات عديدة، فيما احتجز الحادث عشرات المواطنين داخل الأنفاق التي تفتقر إلى التهوية اللازمة.

وليست هذه أول مرة تتوقف فيها حركة السير على الطريق المذكور، حيث شهدت أنفاق خراطة مؤخرا العديد من الحوادث التي أدت إلى شل حركة السير عبرها، في انتظار الإسراع في تسليم ما تبقى من مشروع الطريق الاجتنابي لهذه الأنفاق، علما أن الطريق المذكور يشهد مؤخرا حركة مرور متزايدة بالنظر إلى الإقبال الكبير للمواطنين على شواطئ بجاية انطلاقا من ولايات الهضاب والجنوب الجزائري. ويبقى مطلب ازدواجية محور الطريق الرابط بين سوق الاثنين وصولا إلى حدود ولاية سطيف أكثر ضروري بالنظر إلى المعاناة اليومية لمستعملي هذا الطريق الذي يعج بالمخاطر.

—

نحو استعادة قاعات السينما من الجماعات المحلية وإلحاقها بالثقافة

زهية. م

انتهى المجلس الوزاري المشترك حول الصناعة السينماتوغرافيّة الذي عقد الخميس إلى جملة من القرارات الخاصة بقطاع السينم،ا في مقدمتها “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات الـمحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون”، حيث تستعيد وزارة الثقافة بموجب المرسوم القاعات التي كانت سابقا في حوزة البلديات.

كما أقر المجلس الوزاري، حسب بيان الوزارة الأولى، إنشاء “فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم الـمؤسساتي، الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي”. وأقر المجلس أيضا ضرورة تقييم لتكاليف إعادة تأهيل القاعات المتواجدة في حالة متدهورة تمهيدا لاستغلالها.

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري المشترك انتهى إلى إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز أستديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني، فضلا عن توسيع عرض التكوين الـمهني في مجال الـمهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات البيداغوجية اللازمة.

وفي إطار القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المشترك، سيتم تقييم “مدى فعالية الأجهزة الـمالية للدعم الـمباشر وغير الـمباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، الـمتمثلة تحديدًا في: الإنتاج والتوزيع والاستغلال”.

وأكد بيان الوزارة الأولى أن الإجراءات المتخذة تأتي “في إطار تنفيذ توصيات والتزامات رئيس الجمهورية، من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد المشاكل التي تعيق هذا المجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط”.

—

سعاد ماسي تعلن عن حفلها القادم بباريس شهر ديسمبر المقبل

زهية. م

أعلنت سعاد ماسي عن حفلها القادم بباريس، الذي سيكون بتاريخ 4 ديسمبر القادم، على الساعة الثامنة والنصف مساء.

وشاركت ماسي جمهورها برنامج حفلتها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، وقالت في منشورها إنها تلتقي بفرح بالمشهد الباريسي، ودعت جمهورها إلى الإقبال بكثرة على شراء التذاكر وحضور الحفل.

من جهة أخرى، تشارك سعاد ماسي في الطبعة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، المقرر انطلاقها في 11 جويلية المقبل، وتستمر إلى غاية 17 أوت.

وستتضمن البرمجة حفلة للثلاثي جبران الفلسطيني، والمطربة والملحنة المغربية أم الغيث بنت الصحراوي، المعروفة باسم أوم والفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة. واقتصرت الحفلات العربية على حضور هذا الثلاثي، نظرا للظرف الصحي الذي أجبر المنظمين على فرض إجراءات صارمة تفاديا لتفشي الفيروس.

وستعرف الدورة أيضا حضور الفنان حسن الدوس، وعرض “حوار الأوتار” لكمال الفرجاني، بمشاركة لطفي بوشناق وشهرزاد هلال، وعرض أيقونة الفن الشعبي في تونس الهادي حبوبة، الذي سيغني لأول مرة منذ بداية مسيرته سنوات السبعينيات في عرض منفرد على مسرح قرطاج الأثري. وتضمنت دورة هذه السنة أيضا عرض “ياقوتة” لليلى طوبال، وعرض “على هواك” للفنان المسرحي توفيق الجبالي.

—

ندوة “خيارات الجزائريات” تسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع

محمود بن شعبان

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الخميس، على افتتاح ندوة تحت شعار “خيارات الجزائريات في.. المواطنة والثقافة والسياسة”، بمساهمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي عرفت حضور ثلة من الباحثات الناشطات والجمعيات بالإضافة إلى فنانات ومثقفات.

وأكدت مليكة بن دودة، في كلمتها التي ألقتها خلال افتتاح الندوة التي احتضنتها قاعة المحاضرات بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، على دور المرأة في التنمية الشاملة لكل مجالات الحياة متى امتلكت زمام ثقافة الديمقراطية التي من شأنها أن تفتح أمامها فرص المشاركة الفعليّة في اتخاذ القرارات، كما أشارت بالمناسبة إلى دور المرأة في المجتمع والأسرة وخياراتها في ولوج المشهد السياسي بثبات وممارسة حقها في المواطنة.

من جهته، ثمّن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيّد رضا تير، الوعيَ السّياسي للمرأة الجزائرية واقتحامها مجالات عديدة تمكّنها من لعب دورٍ فعّال في الحياة الثّقافية والسياسية والاقتصادية في الجزائر.

وأجمعت المشاركات في الندوة، على ضرورة حضور المرأة في المشهد السياسي ومشاركتها في التغيير، وأبانت عن سُبل نجاها في هذا المسعى.

—

مجوهراتي ضمن عصابة لسرقة الذهب بالمسيلة

أحمد.ق

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضية سرقة عن طريق الكسر والتسلق والتعدد تورط فيها 3 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وتعود وقائع القضية، على إثر تقديم الضحية لشكوى عقب، تعرض مسكنها للسرقة بالكسر، وهو الفعل الذي استهدف كمية معتبرة من المعدن الأصفر، هاتف نقال ومبلغ مالي من العملة الوطنية، على الفور فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية وباشرت تحرياتها التي مكنت من توقيف المشتبه فيهما ويتعلق الأمر برجل وامراة، بالإضافة إلى شريكهما الثالث الذي يشتغل مجوهراتيا.

ليتم حسب الجهات التي أوردت الخبر، إنجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة من أجل السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الكسر والتسلق مع التعدد، الذي أحال الملف على جلسة المثول الفوري، أين أمر قاضي الجلسة بإيداع المشتبه فيه الرئيسي مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

—

صدور كتاب “نافذة على المؤسسة التشريعية”

وهيبة.س

صدر، نهاية الأسبوع الماضي، للدكتور والبرلماني في مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي، كتب تحت عنوان “نافذة على المؤسسة التشريعية – نماذج لارتقاء الثقافة البرلمانية”، ويأتي هذا المؤلف تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021، واقتراب موعد الاقتراع وانتظار برلمان جديد.

يتضمن الكتاب الحديث عن المؤسسة التشريعية في الجزائر باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث “التنفيذية والتشريعية والقضائية”، مهمتها إصدار القوانين والمصادقة عليها.

ومن خلال 3 مباحث في هذا الكتاب، تم التعريف أولا بالأحادية البرلمانية والثنائية البرلمانية وتوضيح مزايا وسلبيات كل منهما، وعرض ثانيا تطور المؤسسة التشريعية في الجزائر من نظام الغرفة الواحدة الذي استمر منذ الاستقلال إلى سنة 1996 التي شهدت ظهور مجلس الأمة كغرفة ثانية للبرلمان الجزائري إلى جانب المجلس الشعبي الوطني تبعا وحسب، الكاتب عبد الكريم قريشي، للظروف التي عاشتها بلادنا خلال تلك الفترة وما شهدته من فراغ دستوري بسبب حل البرلمان واستقالة رئيس الجمهورية.

—

حجز 10 صفائح من الكيف داخل محل تجاري بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من حجز 10 صفائح من المخدرات مع توقيف مروجها في العقد الثالث من عمره، استنادا إلى بيان صادر عن خلية الاتصال.

وبحسب ذات الجهات، فإن العملية تأتي على إثر ورود معلومات لعناصر ذات الفرقة، تفيد بقيام شخص بترويج المخدرات داخل محله التجاري الواقع بأحد أحياء مدينة المسيلة، ليتم إعداد خطة عمل محكمة، مكنت من توقيف المشتبه فيه. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش ذات المحل التجاري، أين عُثر بداخله على 10 صفائح من الكيف المعالج يقدر وزنها الإجمالي بـ 930 غرام، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه بخصوص الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أحاله على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة حيث أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.