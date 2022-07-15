أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 جويلية 2022

انتشال جثة شاب بالشاطئ الأزرق بتيبازة، العثور على الشاب المختفي حسام ميتا ببسكرة

تمديد آجال إيداع والمصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية

ع.س

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبصفة استثنائية تمديد آجال إيداع والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى غاية 31 أوت المقبل، بعد ما كان التاريخ المحدد للعملية هو 30 جوان الماضي.

وابلغ المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، بقرار آجال تمديد المصادقة على مخططات الموارد البشرية، عبر مراسلة بعث بها بتاريخ 11 جويلية الجاري اطلعت عليها “الشروق”، وأرجع السبب في التأجيل إلى “التأخر الملحوظ وغير المبرر في إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية”، إضافة إلى “رفع التحفظات القانونية المُبداة بشأن دراستها”.

في سياق آخر، ردت ذات المديرية بالرفض على استفسار وصلها يخص إمكانية ترقية الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبتي ملحق رئيسي للإدارة ومتصرف بعد تاريخ 9 نوفمبر 2016، من الترقية إلى رتبتي متصرف ومتصرف رئيسي.

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ارتفاع بـ3 بالمائة في رقم أعمال الشركة الجزائرية للتأمينات

ق.و

ارتفع رقم أعمال الشركة الجزائرية المحقق في سنة 2021 إلى 25،4 مليار دج أي بتسجيل بزيادة بـ3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 حسب بيان للشركة. وعلى أساس هذا الإنجاز المتميز بمحفظة متنوعة “تحافظ الشركة على مكانتها كشركة تأمين من مخاطر المؤسسات، فيما تحتل المركز الثاني من حيث حصتها في السوق” حسب البيان.

من جهة أخرى، أكدت الشركة أن “التعويضات المدفوعة خلال الفترة المذكورة بلغت أكثر من 8.13 مليار دينار أي بزيادة بلغت 25 بالمائة مقارنة بسنة 2020، كما أنها تمثل تسوية أكثر من 150.000 ملف الكوارث”. كما أعربت الشركة عن ارتياحها كون “هذه الخدمات تؤكد بشكل واسع كل الاهتمام بجودة الخدمة واحترام الالتزامات تجاه الزبائن”.

وقد تميزت حصيلة نشاطات الشركة في إطار السنة المالية 2021 بربح صاف قدر بـ9.2 مليار دينار مقابل 7.2 مليار دينار في 2020 أي بزيادة نسبتها 5 بالمائة، حسب ذات المصدر.

وقد سجلت الجمعية العامة العادية لذات الشركة التي انعقدت يوم 28 جوان المنصرم بوزارة المالية لدراسة الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2021 “التصديق على الحسابات والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة”.

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العثور على الشاب المختفي حسام ميتا ببسكرة

م.عبد الرحمن

عثر مساء الخميس، على الشاب حسام الدين المفقود منذ مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والبالغ من العمر 28 سنة، ميتا داخل سيارته من نوع أكسنت، كانت مركونة داخل مرآب منزل يقع بحي ملاح عطية غرب مدينة طولقة بولاية بسكرة، حيث كان المعني يستأجره من صاحب مسكن، لركن مركبته، وحسام الدين الأعزب والبطال، حسب مصادر محلية، تم اكتشاف جثته بعد أربعة أيام ظل فيها مختفيا، ومحل بحث من طرف عائلته.

وحسب ذات المصادر، فإنّ صاحب المنزل والمرآب المستأجر تفطن لرائحة كريهة تنبعث من المرآب، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الأمن، التي تنقلت إلى المكان، وبحضور الهيئات المعنية تم العثور على الشاب حسام الدين خليفة، جثة هامدة في حالة متقدمة من التعفن داخل سيارته، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيوشي بطولقة، ومباشرة التحقيق لمعرفة الأسباب والملابسات كما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات، حيث رجح بأن الشاب بقي في سيارته مشغلا المكيف الهوائي بسبب الحرارة، وقد خلفت حادثة وفاة حسام الدين صدمة عنيفة لأهله وأهل طولقة الذين قضوا أربعة أيام في البحث عنه وهو المعروف بارتباطه بعائلته وهو وحيد والديه والمحبوب من أصدقائه الذين تواجدوا بقوة زوال الجمعة في مراسيم دفنه.

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تسديد مستحقات مشاريع غير مكتملة في مستشفى بالبيّض

نور الدين مهداوي

فجر عدد من أعضاء المجلس الولائي بالبيض المنتهية أشغال دورته الخميس، ملفات فساد ثقيلة في ملف القطاع الصحي، تكاد تكون الأولى من نوعها في توليفة جمعت بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية على موقف واحد، حيث كشف المسئول الأول عن الولاية تفاصيل جزء منها موثق بالأدلة الدامغة، ويتعلق الأمر بملف العمل التخريبي المتعمد الذي تسبب في تعطيل جهاز طباعة أفلام التصوير داخل جهاز السكانير بمستشفى محمد بوضياف بالبيض، وحرمان مئات المرضى من الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية بعد تعرض الجهاز المخصص لطباعة أفلام التصوير الطبي، والذي يصل ثمنه إلى ما يقارب 150 مليون سنتيم لعمل تخريبي وتعطيل متعمد، وبعد معاينة العطل، تبين وجود قطعة قماش محشورة داخل الجهاز بطريقة متعمدة تمنع عملية غلق غطاء الجهاز بصورة صحيحة، الأمر الذي يمنع طباعة فيلم التصوير.

وتسبب العمل التخريبي في عدم طباعة 133 فيلم – كليشيه – ودفع بالمرضى وبخاصة الفئات الفقيرة إما للاستدانة والتوجه نحو الخواص أو الامتناع عن إجراء فحوصات أشعة السكانير بسبب عدم توفر المال، وهو ما وصفه والي الولاية بعملية مقصودة، وعمل إجرامي مثله مثل العمل التخريبي الذي طال المسبح شبه الأولمبي، الذي تم تعطيل برمجية ضخه المائي، وفي ذات السياق يعرف ملف إنهاء أشغال مستشفى دائرة بوعلام بوعلام ضجة كبيرة، بعد ما تحول إلى وصمة عار في جبين مسؤولي الولاية، بعد ما بقي الإهمال يراود إنجاز مرافقه منذ حوالي 10 سنوات إلى غاية شهر ديسمبر 2021، ليضطر مدير الصحة وبتوجيهات من والي الولاية إلى فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز “سوباتي” ومكتب دراسات المتابعة، وإعلان مزايدة جديدة تم على إثرها تعيين مكتب دراسات، قام إلى حد الآن بإنجاز 7 حصص مع مصالح وزارة الصحة، من أجل إعادة تفعيل وتيرة الإنجاز وإنهاء الأشغال، كون أن الوضعية الحالية للمستشفى لا تتجاوب مع المعايير الصحية المتعارف عليها لتسيير المستشفيات، كما أن الملف حسب تصريح المدير الولائي للصحة السيد طاحي، مطروح على مستوى العدالة، وتم تعيين خبير من طرف المحكمة الإدارية بشأن أشغال منجزة غير صالحة وأشغال غير منجزة تمت مخالصتها.

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ارتفاع حصيلة حادث “ابادو” ببجاية إلى أٍربعة قتلى

تقمونت. ع

لا يزال الحزن يخيم على سكان منطقة أوزلاڤن بحوض الصومام في بجاية، اثر حادث السير الأليم الذي أودى، ثاني أيام العيد – للتذكير – بحياة زوجين بمنطقة “أبادو” على الطريق الوطني رقم 26 الذي يربط بجاية بولاية البويرة، في شطره الرابط بين القصر وسيدي عيش، وذلك قبل وفاة ابنتهما الصغرى “ياسمين” متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها، فيما نزل الخميس، خبر وفاة ابنتهما الثانية “لينة” البالغة من العمر 9 سنوات، كالصاعقة على سكان المنطقة، لترتفع حصيلة الحادث الذي وقع بالمكان المذكور اثر اصطدام بين ثلاث سيارات سياحية، إلى أربع ضحايا ويتعلق الأمر بزوجين وطفلتين، فيما نجا طفلهما الوحيد بأعجوبة وهو يخضع حاليا للعلاج جراء تعرضه لكسر على مستوى الذراع.

وأضحى من الضروري إيجاد حل نهائي وسريع لمشكل عدم ازدواجية جل المحاور الوطنية على مستوى ولاية بجاية، باستثناء مقاطع منها، فيما يتواجد البعض منها في وضعية مزرية كما هو الشأن بالنسبة للطريق الوطني رقم 24 الساحلي الذي يربط بجاية بولاية تيزي وزو، جراء الاهتراء المثير للاستياء الذي نال منه، هذا الأخير الذي يكتظ كل موسم اصطياف بقاصدي الشواطئ الغربية للولاية.. فمن المسؤول على هذا الإهمال الذي أضحى يودي بحياة الأبرياء؟

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صدور الطبعة الجزائرية لمذكرات السفير الفرنسي السابق بالجزائر

زهية. م

أعلنت منشورات “فرانتز فانون” بتزي وزو عن إطلاق الطبعة الجزائرية لمذكرات السفير الفرنسي السابق بالجزائر اكزافيي دريانكور “اللغز الجزائري.. مذكرات سفارة بالجزائر”، والذي خرج إلى المكتبات في مارس الماضي وغطى من خلاله الدبلوماسي الفرنسي السابق بالجزائر فترة 2008 إلى 2020، حيث تطرق في هذا الكتاب الذي قالت الدار إنها تصدره في إطار ستينية الاستقلال “دفعا لحوار صريح ثري وغير معقد بين الضفتين”.

يعود الدبلوماسي الفرنسي السابق الجزائر إلى العلاقة الفرنسية الجزائرية التي تميزت بالتاريخ والاستعمار والهجرة، كما تطرّق فيه إلى الروابط الثقافية والاقتصادية والعائلية العديدة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، متسائلا في ذات الكتاب عن سر “العلاقة الغامضة” التي تربط المسؤولين الفرنسيين المنتخبين بالجزائر والتي بقيت، بعد أكثر من نصف قرن على تحريرها، جزءًا من السياسة الداخلية الفرنسية.

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تتويج فرقة “ريثم” لجيجل بجوائز مهرجان المسرح المدرسي

م. ز

توّجت فرقة ريثم المسرحية لولاية جيجل بجوائز مهرجان المسرح المدرسي في طبعته 25 والتي احتضنتها مستغانم مؤخرا.

افتكت البرعمة “بلخلفة صفاء” جائزة أحسن ممثلة صاعدة على المستوى الوطني للمرة الثانية على التوالي وهذه المرة عن دورها بمسرحية “الدوامة” من إخراج الفنان “محمد بن مريومة” ونصّ لأستاذة “ابتسام مزرق” التي حازت هي الأخرى على جائزة أحسن نصّ مسرحي.

للإشارة تعتبر جمعية ريثم الثقافية للآداب والفنون من الجمعيات الجادة والنشطة على مستوى ولاية جيجل والتي تستحق الدعم والتشجيع، حيث دأبت الجمعية على تنظيم عدد من النشاطات الجادة والمهم وخاصة إصدار مجلة أدبية وثقافية محكمة “مجلة جيم” بأقلام محترفة ومهمة، حيث ما تزال هذه المجلة تنتظر الدعم للصدور في طبعة ورقية بعدما بقيت إلى اليوم تصدر فقط في طبعة إلكترونية في غياب الدعم المادي.

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محتال ينتحل صفة إطار سام لسلب أموال الأثرياء بسطيف

سمير مخربش

عالجت مصالح أمن ولاية سطيف، قضية شخص محتال ينتحل صفة إطار سام في قطاع الأمن لينصب على ضحاياه ويسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتهم في العقد الثالث من العمر يستهدف أصحاب المال وميسوري الحال، فيوهمهم بأنه إطار سام في قطاع الأمن، وأن له أقارب من ذوي النفوذ. ويقترح على ضحاياه تقديم خدمات إدارية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وفي آخر عملية له بسطيف احتال على شخص سلب منه مبلغ 120 مليون سنتيم، بعد ما أقنعه بخدمات وهمية، مدعيا بأنه سيصاهره ويزوجه أخته التي ستسمح له بالحصول على الإقامة خارج الوطن، كما أوهمه بأن له شقيقا يقيم بالإمارات العربية المتحدة، وشقيقا آخر مقيما بفرنسا وأنه من عائلة ميسورة الحال. وبمجرد أن استلم المتهم المبلغ المذكور، اختفى عن الأنظار ولم يظهر له أثر، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية احتيال ونصب، قام إثرها بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي تحركت عن طريق فرقة تابعة للأمن الحضري السادس بسطيف التي باشرت تحرياتها على الفور. ورغم نقص المعلومات وقلة القرائن، إلا أن الفرقة تمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد تتبع تحركاته المشبوهة التي تكون عادة وسط الأشخاص المعروفين بوضعهم المادي المريح.

واتضح من خلال التحريات الأولية أن المشتبه فيه أوقع العديد من الضحايا من الجنسين كلهم من عائلات ثرية، والذين تعرضوا للنصب والاحتيال مقابل خدمات وهمية. وفور إحالة المتهم على الجهات القضائية، صدر في حقيه أمر بالإيداع في انتظار محاكمته لاحقا.

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الدرك الوطني يحذّر من مخاطر مكيّفات السيارة

ق. م

وجهت مصالح الدرك الوطني جملة من النصائح للسائقين أثناء استعمالهم لمكيفات السيارات التي يزداد اللجوء إليها خلال موسم الحرارة.

ونبهت المصالح ذاتها، عبر صفحتها الفيسبوكية “طريقي”، إلى بعض المحاذير الواجب اجتنابها بتوصية من قبل الخبراء والمختصين في الصحة ومن أهمها ما ورد بخصوص “ضرورة تهوية المركبة قبل الانطلاق بها في ظل الحرارة الشديدة، وذلك قبل تشغيل المُكيف لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى لا تتكثف كميات البنزول العالقة في مجاري المكيف البلاستيكية الساخنة إلى جو السيارة، خاصة أن البنزول ليس له رائحة ولا لون، وهو أحد مكونات البنزين ويستخدم في إنتاج الأدوية والبلاستيك والمطاط الصناعي والصباغ”.

وتزيد خطورة استنشاق البنزول بسبب ما قد يخلفه من إصابة بأمراض خطيرة في العظام والكليتين والكبد وممكن أن تصل حتى السرطان القاتل.

وأوضحت المصالح ذاتها أن توقف السيارة في الظل ونوافذها مغلقة، يؤدي إلى تجمع البنزول فيها بنسبة تتراوح من 400 إلى 800 ملغ، وفي حالة توقفها تحت أشعة الشمس (درجة حرارة أكثر من 16 درجة مئوية) والنوافذ مغلقة تتجمع فيها كمية من البنزول تتراوح من 2000 إلى 4000 ملغ، هذه الكمية من البنزول تقارب 40 ضعفا من الكمية المسموح بتنفسها عند البشر، وهو ما يجعل تهوية المركبة عبر فتح النوافذ والأبواب قصد تصريف الحرارة منها أمرا مطلوبا وبعدها تضبط المروحة والمكيف على أعلى درجات التبريد وفي وضع التدوير، وبعد حوالي 03 دقائق وعند السير ينصح بخفّض درجة حرارة المكيف.

ويدعو الخبراء إلى ضرورة ضبط المكيف على فارق في درجة الحرارة بين داخل وخارج السيارة لا يتجاوز 08 درجة، لتجنّب حدوث مشاكل بالدورة الدموية للسائق، كما ينبغي غلق مكيّف الهواء في الوقت المناسب قبل إيقاف المركبة، مع ترك المروحة تعمل بعض الوقت، حيث يساعد هذا على منع تكثف الماء، الذي قد يؤدي بعد فترة من الوقت إلى تراكم الجراثيم.

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وفاة عشريني وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالجلفة

نورين.ع

توفي مساء الجمعة، شاب في العشرينيات من العمر في حادث سير تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “شيفروليه كابتيفا” على الطريق الوطني رقم 46، بمنطقة باب مسعود. الحادث تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة وإصابة 04 آخرين تترواح أعمارهم بين 20 و29 سنة، وقامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الاولية اللازمة وتحويلهم إلى المستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة وتحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

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وفاة 12 شخصا في حوادث المرور بالمدن خلال أسبوع

س ع

سجلت مصالح الأمن الوطني 426 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 يوليو الجاري أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 487 آخرين، حسب حصيلة أوردتها ذات المصالح.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ+89 حادثا وفي عدد الجرحى بـ+97 حالة وكذا في عدد الوفيات بـ+3 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة -حسب نفس المصدر- إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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انتشال جثة شاب بالشاطئ الأزرق بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشل غطاسو المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة في ولاية تيبازة مساء الخميس، جثة غريق متوفى بالشاطئ الصخري الممنوع للسباحة روشي باربار بالقرب من الشاطئ الأزرق بحي البلج .

الغريق شاب ينحدر من ولاية البليدة ويبلغ من العمر 20 سنة، تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى تيبازة.