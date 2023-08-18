أخبار الجزائر ليوم الجمعة 18 أوت 2023

شاب يقتل كهلا بالرصاص في باتنة، انتحار مراهق في سكيكدة

شاب يقتل كهلا بالرصاص في باتنة

طاهر حليسي

لقي، مساء الأربعاء، رجل في الثالثة والأربعين من العمر حتفه، ببلدية زانة البيضاء بدائرة سريانة بولاية باتنة، إثر تعرضه لطلق ناري من غريمه، غير بعيد عن مسكنه العائلي.

وأطلق شاب، وهو من نفس البلدية في العشرينات من العمر، النار على شخص آخر يدعى وليد مناصرة، في الأربعينات من العمر، من بندقية صيد، ما سبّب له إصابات بليغة في أماكن حساسة من الجسم، أدت إلى وفاته متأثرا بنزيف داخلي حاد.

وفتحت مصالح الدرك المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الواقعة المأساوية، عقب توقيف الفاعل، الذي تردّد أن لديه علاقة قرابة بالضحية ما أشعل خلافا حول قطعة أرض فلاحية، ولم تؤكد الجهات الأمنية الدافع الرئيس الذي يقف وراء الجريمة، في انتظار نتائج التحقيق النهائي، في الوقت الذي شيّع فيه أهل زانة البيضاء الضحية عصر الخميس إلى مقبرة المنطقة في أجواء من الحزن والأسى.

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انتحار مراهق في سكيكدة

إسلام. ب

وضع، طفل انتقل إلى السنة الثالثة متوسط في مشواره التعليمي، يدعى “ل.إن. أ”، يبلغ من العمر 13 سنة، الخميس، حدا لحياته في ظروف دراماتيكية مبهمة، أين أقدم على تنفيذ عملية الانتحار شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه، حيث عثر عليه معلقا بسقف المنزل العائلي الواقع بطبة الرفيس الحامورة، ببلدية تمالوس، بغرب ولاية سكيكدة.

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هلاك شاب في حادث سير بقسنطينة

س. ع

توفي شاب في الرابعة والثلاثين من العمر، فجر أمس الجمعة، متأثرا بإصابة خطيرة جدا، جراء تصادم ما بين شاحنة وسيارة “إيبيزا”، وهذا بالطريق الوطني رقم 79، طريق مطار “محمد بوضياف” الدولي ببلدية قسنطينة،

حيث خلّف الحادث وفاة سائق السيارة الذي كان بمفرده، ووجدت مصالح الحماية المدنية صعوبة في إخراج الضحية، الذي كان محاصرا داخل السيارة، إذ لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، حيث تم تأكيد الوفاة من طرف طبيب الحماية المدنية، وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “علي منجلي بن شريف” بولاية قسنطينة.

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توقيف مزورين للتأشيرات بتيزي وزو

أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي التابع لبلدية فريحة في تيزي وزو، أربعة اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة ضمنهم فتاة، متورطين في عمليات نصب واحتيال بالتزوير واستعمال المزور مقابل مبالغ مالية.

قضية الحال تتمثل حسب ما أفاد به البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، في شكوى تقدم بها أحد الضحايا بعد تعرضه للاحتيال وسلبه مبالغ مالية، وهو ما دفع ذات المصالح لفتح تحقيق في القضية وتوصلت لتحديد هوية 4 اشخاص ناشطين ضمن شبكة تقوم بتزوير الوثائق والمحررات الرسمية بمقابل مادي، وينحدرون من ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة المختص اقليميا، أسفرت عن توقيف المتورطين وحجز بعض الأجهزة المستعملة في تزوير الوثائق ضمنها جهاز إعلام آلى وطابعة، دعائم إلكترونية، ملفات ووثائق إدارية مزورة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق ” ان أغلبية الملفات التي يزورها هؤلاء مقابل مبالغ مالية توجه لتكوين ملفات الفيزا وغيرها.

وأفضت التحقيقات الأولية لتحديد 6 ضحايا لهذه الجماعة، التي أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهم تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة تزوير محررات ادارية، واستعمال المزور مع النصب والاحتيال.

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حجز كميات من التبغ الفاسد ببومرداس

فيصل. ن

تمكّن أفراد فصيلة الدرك الوطني على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب بخميس الخشنة بولاية بومرداس، من حجز كميات معتبرة من التبغ غير صالح للاستهلاك، كانت معبأة على متن ثلاث شاحنات لنقل البضائع، حسب ما أورده بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن وقائع هذه العملية تعود إلى “قيام أفراد فصيلة الدرك الوطني، على مستوى الطريق السيّار ببلدية خميس الخشنة، بتوقيف ثلاث شاحنات لنقل البضائع وتفتيشها، ليتم العثور على علب كرتونية مغطاة بصناديق وبراميل بلاستيكية بداخلها أكياس تبغ للترشق (الشمة) محلية الصنع ومجهولة المصدر، قادمة من ولاية شرقية باتجاه ولاية الجزائر، حيث تم حجز 893160 كيس بوزن إجمالي قدره 10287 كلغ”، واقتياد الموقوفين نحو الفرقة لمواصلة التحقيق. وبعد “التنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة ببلدية خميس الخشنة قصد معاينة التبغ المحجوز، خلص التقرير إلى أنها غير صالحة للاستهلاك وتم إتلافها”، يضيف البيان.