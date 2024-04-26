أخبار الجزائر ليوم الجمعة 26 أفريل 2024

حجز 20 ألف قرص مهلوس بالأغواط وآفلو، وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في ميلة

زهانة: برنامج شامل لتطوير شبكات السكك الحديدية

خ.م

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، الخميس بالجزائر العاصمة، وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية، من شأنه رفع سرعة القطارات وتقليص مدة الرحلات.

وأوضح زهانة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أنه في إطار الاهتمام الخاص التي توليه الدولة لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية، حصلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بعنوان السنة المالية 2023-2024، على الاعتمادات المالية اللازمة لضمان صيانة الهياكل القاعدية لشبكات السكك الحديدية.

وأوضح الوزير في هذا الخصوص أنه تم إطلاق برنامج شامل لإحصاء النقاط السوداء ومعالجتها بشكل “استعجالي” على مستوى شبكات السكك الحديدية، بهدف رفع سرعة القطارات وتقليص مدة الرحلات وكذا زيادة عددها، مشيرا إلى الشروع في إطلاق المناقصات لاختيار شركات الإنجاز.

كما أضاف زهانة وجود برنامج لتدعيم أسطول الشركة من القاطرات والعربات ذاتية الدفع يمتد إلى غاية 2040 من أجل الاستجابة لاحتياجات الاستغلال المستقبلي.

من جهة أخرى، وبخصوص التقليل من حوادث المرور، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى “لوضع ورقة عمل، خلال الأيام المقبلة، لتحسيس المتعاملين في مجال النقل البري، سواء نقل الأشخاص أو البضائع، من مخاطر حوادث المرور بهدف التقليل من كوارثها”.

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نجاة عشريني سقط من منحدرات زونداي بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت منطقة زونداي السياحية، المعروفة بشلالاتها ومنحدراتها الصعبة ببلدية الحمدانية بالمدية، الجمعة، سقوط شاب، 23 سنة، من علو فاق العشرة أمتار وسط منطقة صخرية، ما أدى إلى إصابته برضوض وكسور في أنحاء مختلفة من جسمه، الأمر الذي تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة القطاع بالحمدانية، أين تم إجلاء وتقديم إسعافات أولية له قبل تحويله إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية.

تجدر الإشارة، إلى أن منطقة زونداي تشد إليها عددا معتبرا من السياح، لاسيما في الربيع والصيف والتي تعرف بشلالاتها وسط طبيعة غناء تعتبر امتدادا لسلسلة جبال وغابات الأطلس البليدي.

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منح 9 رخص استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين بالمسيلة

أحمد قرطي

تواصل السلطات الولائية بالمسيلة تسوية ملفات المستثمرين وأصحاب المشاريع والوحدات الإنتاجية، الذين وجدوا صعوبات خلال السنوات الأخيرة، في الحصول على مختلف الوثائق الضرورية، من رخص استغلال وعقود وغيرها، وذلك تبعا للتعليمات المسداة من قبل السلطات العليا في البلاد، التي تنص على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمستثمرين المحليين وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم، فضلا عن استرجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة من المستثمرين المتقاعسين.

وهو الملف الذي توليه مصالح الولاية، عناية واهتماما خاصا، من خلال تخصيص جلسات الإصغاء واستقبال الشكاوى عبر منصة رقمية وكذا تنظيم لقاءات دورية مع المعنيين للاستماع إلى مختلف العراقيل التي قد تواجههم من أجل التكفل الأمثل بها.

وفي ذات السياق، تم أول أمس منح 9 رخص استغلال استثنائية، لأصحاب المشاريع والمستثمرين في مختلف النشاطات، وهي المشاريع التي ساهمت في خلق 248 منصب شغل، وليرتفع العدد الإجمالي للرخص الموزعة خلال الفترة الأخيرة إلى 34 رخصة استغلال استثنائية، ساهمت في توفير 3121 فرصة عمل، بحسب ما أفاد به عبد العزيز حروز المدير الولائي للصناعة.

كما تم بحسب ذات المتحدث، منح 7 رخص استغل نهائية أدت إلى توفير 806 منصب عمل لفائدة الشباب، خاصة حائزي شهادات جامعية أو خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، ليرتفع عدد المناصب المستحدثة جراء هذه الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال وأصحاب الوحدات الإنتاجية 4 آلاف منصب شغل.

من جانبه، المسؤول الأول بالولاية، أكد حرص السلطات على ضرورة مرافقة المستثمرين والراغبين في استحداث مشاريع ووحدات إنتاجية لإنتاج مختلف المواد والمنتجات، مؤكدا اهتمام مصالح الولاية على دعم الاستثمار المنتج للثروة وخلق مناصب السغل، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة بالولاية، التي من شأنها إنشاء نشاطات استثمارية متنوعة، ستؤهلها لتكون قطبا استثماريا بامتياز.

كما جدد الوالي، نجم الدين طيار، على أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة من قبل أشباه المستثمرين، وهي التدابير التي مكنت من استرجاع أكثر من 212 هكتار، تم وضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للاستثمار، ناهيك عن إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية، فضلا عن استمرار العمل من أجل استقطاب الاستثمارات، في بعض مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، على غرار تلك الواقعة في خطوطي سد الجير وأولاد سيدي إبراهيم وغيرها من الجهات الأخرى.

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57 اعتداء و17 شكوى سجّلتها مديرية الكهرباء والغاز بالحراش

منير. ر

أحصت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 نحو 26 اعتداء وحالة تطويق على القنوات والمنشآت الغازية، ما انجر عنه قطع التزويد بالغاز الطبيعي عن أزيد من 491 زبون إلى حين استكمال أشغال الصيانة، أما بالنسبة للكهرباء فقد سجّلت المديرية 27 اعتداء على المنشآت الكهربائية، ناهيك عن 4 اعتداءات على المحوّلات الكهربائية، التي أسفرت عن قطع التموين بالكهرباء عن أزيد من 29192 زبون، إلى حين استكمال أشغال الصيانة.

وقالت المديرية في بيان لها، تحوز “الشروق” نسخة منه، إن كل هذه الاعتداءات سبّبت خسائر مادية معتبرة للمديرية، وأثرت سلبا على ديمومة ونوعية الخدمة المقدمة للزبون، إذ إن غالبية هذه الاعتداءات نتيجة عدم احترام محيط شبكات الطاقة عبر توسيع البنايات بمحاذاة أو فوق الشبكة، بالإضافة إلى البناء الفوضوي والعشوائي دون مراعاة شروط السلامة العامة وحتى دون الحصول على رخص البناء وشهادات المطابقة، ناهيك عن اعتداءات الشركات المقاولة العمومية والخاصة، خلال قيامها بأشغال الحفر دون الاستعانة بالتصاميم، وهو ما يشكل خطرا جسيما على سلامة الأشخاص والممتلكات.

من جهتها، أودعت مصلحة المنازعات والشؤون القانونية للمديرية خلال الثلاثي الأول لسنة 2024، ما مجموعه 17 شكوى لدى الجهات القضائية على إثر تسجيل اعتداءات على محوّلات كهربائية، وحالات سرقة الطاقة، وكذا خرق معايير رواق الارتفاق.

وفي إطار سعي مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش للتقليل والحد من هذه الظاهرة، دعت هذه الأخيرة كلا من مؤسسات الأشغال الخاصة منها والعامة، فضلا عن الأفراد، إلى التقرب من مصالحها كي يستعينوا بالمخططات والإرشادات اللازمة لضمان السير الحسن لأشغال جميع الفاعلين في المجتمع، إذ إن تضافر الجهود والعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف مآله توفير خدمة ذات جودة ونوعية، يضيف بيان المديرية.

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وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس في ميلة

نسيم. ع

لقيت شابة تدعى “أ.م”، تبلغ من العمر 17 سنة حتفها، إثر سقوطها من مسكنها العائلي الكائن بالطابق الخامس لعمارة تقع بوسط حي بوقرانة، التابع لبلدية شلغوم العيد بجنوب ميلة، مساء أول أمس. وحسب مصدر لـ”الشروق اليومي”، فإن الضحية التي كانت ببهو مسكنها العائلي بالطابق الخامس، سقطت فجأة من أعلى منزلها لأسباب لازالت غامضة، حيث أصيبت بجروح متفاوتة على مستوى الرأس والحوض، ونتيجة لقوة ارتطامها بسطح الأرض، لفظت آخر أنفاسها قبل وصولها إلى المستشفى إثر نزيف في الفم والأنف والأذنين، حيث نقلت من طرف مواطنين على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “هواري بومدين” لبلدية شلغوم العيد، لتحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

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مجهولون يحرقون “مكتبة الشارع” بباتنة

طاهر. ح

استيقظ سكان بلدية المعذر الواقعة على بعد 26 كلم عن عاصمة الولاية باتنة، الجمعة، على اعتداء نفذه مجهولون على مكتبة الشارع التي أسّست منذ شهور، في بادرة لتقريب المواطنين من الكتاب، بما أنها أنجزت على رصيف الشارع الرئيس للمدينة، في بادرة حضارية لقيت استحسان الجميع.

وأقدم مجهولون، بين ليل الخميس وفجر الجمعة، إلى إحراق المكتبة حرقا كليا، فتح إثره تحقيق من طرف مصالح الشرطة على خلفية الاعتداء على الشيء العمومي، فيما أدان سكان المدينة ومثقفو الولاية هذا العمل الإجرامي المزدوج ضد أملاك عمومية وضد رمزية القراءة والثقافة، بما أن المرفق كان وضع في خدمة السكان والزوار بعد تضمينها عددا كبيرا من الكتب والمراجع.

وشرعت مصالح الشرطة فعليا في إجراءات التحري باستجوابها لعدد من الشبان المعروفين بالموازاة مع جمع معلومات وشهادات من شهود عيان، قبل وأثناء وبعد عملية التخريب بغية التعرف على الذين كانوا يسهرون بالمكان ليلا، مع احتمال اللجوء لكاميرات المراقبة المتوفرة لدى عدد من السكان في حال توفرها.

وليست هذه المرة التي تنشأ فيها مكتبة الشارع أو الرصيف، حيث سبق لجمعية محلية إنشاء مكتبة مماثلة بمدينة باتنة، غير أنها أغلقت عقب تعرضها للسرقة والاستيلاء على محتوياتها قبل أعوام.

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تسليم الشطر الأول من الطريق السيار جن جن ـ العلمة شهر جوان

سمير.م/ صالح.ع

يقترب الشطر الأول من الطريق السيار جن جن بجيجل العلمة، من مرحلة التسليم مع نهاية شهر جوان القادم، حسب ما وعد به مجمع الإنجاز، مع تحذيرات باتخاذ إجراءات عقابية للمجمع في حالة التأخر أو التماطل.

وإلى غاية 25 أفريل بلغ إنجاز الشطر الأول الممتد على مسافة 13 كلم، انطلاقا من محول جن جن الى محول شادية بقاوس بولاية جيجل على مستوى الطريق الوطني رقم 77 مرحلة متقدمة وصلت إلى 95 بالمائة، لتنتهي الأشغال به ومن المفروض أن يسلم نهاية شهر جوان القادم، حسب التعهدات التي قدمها مجمع الإنجاز خلال الزيارة التي قام بها الخميس، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، حيث شدد الوزير من خلال تعليماته، على ضرورة استكمال أشغال الطريق السيار عموما والشطر الأول منه خصوصا في أدنى الآجال، بعد ما وصفه بالتماطل الذي لوحظ من طرف مجمع الإنجاز المكون من شركات جزائرية وأجنبية، مهددا باللجوء إلى إجراءات أخرى في حال تسجيل مزيد من التماطل أو الإخلال بالتعهدات والالتزامات المقدمة من طرف المجمع.

مع العلم بأن هذا الشطر المزمع تسليمه نهاية شهر جوان المقبل، كان قد سبق وقدمت وعود بتسليمه منذ سنة 2017 وما يليها من سنوات، غير أن الأشغال لم تنته به لأسباب أرجعها القائمون على المشروع إلى بعض العراقيل التضاريسية والتقنية والمالية مجتمعة، ليبقى الالتزام بتسليمه شهر جوان من السنة الجارية بمثابة بادرة أمل للخروج بهذا المشروع الهام والاستراتيجي بالنسبة لولايتي جيجل وسطيف، من النفق المظلم والذي انتظره سكان الولايتين طويلا بعد حوالي 11 سنة من انطلاق الأشغال به.

وبلغت النسبة الإجمالية لتقدم مشروع الطريق السيار جن جن العلمة في شطره الممتد عبر إقليم ولاية جيجل على مسافة 45 كلم، 52 بالمائة. بينما يعرف بعض التعثر في ولاية سطيف.

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التحقيق في صفقات مشبوهة بالولاية المنتدبة بوسعادة

أحمد قرطي

فتحت الجهات المختصة في ولاية المسيلة تحقيقات إدارية، بخصوص تجاوزات وتلاعبات في دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع التنمية المحلية على مستوى إحدى البلديات الواقعة في الجهة الجنوبية للولاية، حسب ما أعلنه والي الولاية نجم الدين طيار الخميس، على هامش إشرافه على لقاء فعاليات المجتمع المدني على مستوى بلديات دائرة عين الملح، في إطار اللقاءات التشاورية مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والتنسيق بين المنتخبين المحليين والمواطنين، في إطار التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في البلاد، بأن مصالحه باشرت تحقيقا معمقا بخصوص وجود تلاعبات في دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع التنموية شريحة 2024، على مستوى مكتب الصفقات بإحدى البلديات التي لم يذكرها بالاسم، مؤكدا أنها تقع جنوب الولاية المنتدبة ببوسعادة، وذلك بسبب تلاعبات وتجاوزات يكون قد ارتكبها موظفون.

واستناد إلى الوالي نجم الدين طيار، فإن مصالحه قامت بتحويل الموظفين المعنيين من المكتب المذكور، مع فتح تحقيقات إدارية في انتظار ما ستسفر عنه، ومن ثم قد تصل إلى أروقة العدالة، مضيفا بأنه لا ولن يتسامح مع المتلاعبين بالمال العام وبالمشاريع التنموية الموجهة للمواطنين من أجل تحسين الإطار المعيشي تجسيد تلك المشاريع والعمليات التنموية على أرض الواقع.

كما حذر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، المعنيين وغيرهم من أنه سيقف بالمرصاد لكل من يريد العبث بالمال العام أو استغلال الوظيفة، خدمة لأغراض ومصالح شخصية ضيقة، مؤكدا حرص مختلف الهيئات على متابعة المشاريع وبكل شفافية ونزاهة، وأن هذا التحذير موجه للجميع بدون استثناء وأن القانون سيطبق من دون أية استثناءات.

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تسمم 82 تلميذا والسلطات تعلن حالة طوارئ صحية في خنشلة

مامن. ط

أعلنت صباح الخميس، مصلحة الاستعجالات الطبية، بعيادة المحمل، شرق خنشلة حالة طوارئ صحية، وسط فرقها ومصالحها الطبية، وهي تستقبل ما يزيد عن 30 طفلا دون سن الثانية عشرة من العمر، من تلاميذ المدارس الابتدائية، بمدينة المحمل على دفعات عقب إصابتهم بحالة من الإسهال، المصحوب بالتقيؤ، وآلام حادة على مستوى البطن، وهي أعراض إصابة بتسمم غذائي، قبل أن يرتفع العدد إلى ما يفوق 80 تلميذا وتلميذة، من نفس العمر، ليتم تسخير كل الفرق الطبية بغية التكفل بالمصابين، وسارعت وحدات الصحة المدرسية إلى فتح تحقيق وبائي، لتحديد أسباب ومصدر التسمم، الذي يرجح أن يعود إلى شربهم لمياه، ملوثة.

وقال مدير الصحة والسكان بالولاية للشروق اليومي بأنه تم تسجيل إصابة 82 تلميذا وتلميذة، موزعين على أربع ابتدائيات ببلدية المحمل، حيث تتواصل عملية التكفل بهم من طرف وحدات الصحة بالمنطقة، وقد عرفت عيادة المحمل، توافدا كبيرا للأطفال المصابين، خاصة زوال الخميس، من تلاميذ الابتدائيات، الذين نقلوا من قبل أوليائهم، بعد تعرضهم لحالة إسهال مفاجئ، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتي كانت مصحوبة بآلام حادة على مستوى البطن، ليكتشف الوافدون بأن جميع المصابين تلاميذ في الابتدائي، ليزداد العدد طوال يوم الخميس، ويتم فتح تحقيق وبائي مع تحقيق آخر من مديرية التربية بولاية خنشلة، مع إخطار سلطات الولاية، التي تنقل ممثلون عنها إلى عين المكان، وتم الاطمئنان على حالة المصابين التي وصفت بأنها مستقرة عموما وتم إسعاف وفحص المصابين، وتقديم العلاج لهم، قبل تحرير وصفات طبية، ومغادرة أغلبهم العيادة، باستثناء حالات قليلة تم متابعتهم وإخضاعهم للرعاية الصحية، وسارعت بدورها فرق الصحة المدرسية للتدخل، بغرض تشخيص أسباب الإصابات، التي اعادتها مصادر إلى مياه ملوثة شربوها من خزانات مياه موجودة في بعض الابتدائيات، وأخرى إلى مادة التونة، التي كانت ضمن الوجبة المدرسية في نفس اليوم، غير أن ذلك مرهون بنتائج التحاليل.

كما تنقل وفد من جمعية فيدرالية أولياء التلاميذ بخنشلة، إلى المستشفى، وتم الوقوف على الحالة الصحية للمصابين، وطلب رئيس الفيدرالية من السلطات التدخل العاجل، وفتح تحقيق في الأمر مع تحديد المسؤولية والأسباب، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاسيما وأن الأمر يتعلق بصحة التلميذ، ونحن على أبواب الامتحانات الرسمية.

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أوامر بالإسراع في إنجاز الطريق الاجتنابي بزيامة منصورية

ب. منى

قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه يحب التعامل بأولويات مع الانزلاق الكبير الذي حدث بمنطقة بولخماس بزيامة منصورية على الطريق الوطني رقم 43 بجيجل، والذي أدى إلى قطع الطريق بين جيجل وبجاية.

وشدّد الوزير، عند معاينته لحجم الأضرار التي لحقت بالطريق والمساكن المتضررة من هذا الانزلاق، خلال زيارته إلى ولاية جيجل مساء الأربعاء، أن الأولوية الأولى هي الإسراع في فتح الطريق الاجتنابي المخصص لمركبات الوزن الخفيف، الجاري إنجازه انطلاقا من منطقة القيطون إلى بولخماس، على مسافة حوالي 2،5 كلم، والذي سيسمح بفك العزلة عن جيجل من جهتها الغربية، وبإمكان المواطنين المتوجهين نحو بجاية أو الجزائر العاصمة استعماله، حيث سيفتح بعد حوالي 10 أيام، مع ضرورة إنجازه وفق المعايير الضرورية، على أن يسلك أصحاب مركبات الوزن الثقيل طرقا أخرى على غرار الطريقين الوطنيين رقم 77 و27.

أما الأولوية الأخرى، فهي التكفل الأمثل بالمتضررين من هذا الانزلاق، حيث تم معاينة 29 مسكنا، حسب والي جيجل، وملفاتها على طاولة وزارة السكن لتدرس حالة بحالة، من أجل الفصل فيها حسب الأولويات بين من تتطلب إعادة الإسكان أو منح أصحابها إعانات مالية من أجل ترميمها، إلى حين ذلك، تم التكفل مؤقتا بالعائلات المتضررة، حيث يأوي بيت الشباب بزيامة منصورية عددا منها منذ تاريخ الانزلاق.

من جهة أخرى، استمع وزير الأشغال العمومية، خلال معاينته لهذا الانزلاق الذي امتد على مسافة 300 متر، إلى الأخصائيين من مهندسين وجيوتقنيين، حول أسباب هذا الانزلاق، والحلول الممكنة لمعالجته، أين أكد أن الدراسة المعمّقة الخاصة به جارية، وستتم في غضون 10 أيام، وهي التي ستكشف عن الوضعية الحقيقية والحلول الناجعة والنهائية لهذا الانزلاق، وكذا عن نوعية الأشغال الواجب القيام بها ومدتها، مع إيجاد تقنيات لضمان استقرار الأرضية وتأمين المساكن والسكان طوال مدة الأشغال التي سيشرع فيها لإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته الطبيعية وفق المعايير المعمول بها، حيث أكد على تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية وتدعيمها بأخرى إن تطلب الأمر لدعم الأشغال.

في سياق ذي صلة، عاين لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، جسر كيسير بين جيجل والعوانة، والذي كان قد تضرر شهر فيفري الماضي جراء الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة، حيث انطلقت أشغال إصلاحه قبل أيام، على أن تنتهي في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير، مما سيتيح عودة حركة المرور فيه بصفة عادية.

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حجز 200 كلغ من المواد الاستهلاكية الفاسدة ببرج بوعريريج

و. بوجملين

قامت مصالح الأمن بولاية برج بوعريريج بحجز كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية الفاسدة، والتي كانت موجهة للاستهلاك والتي بلغ وزنها 200 كلغ. عملية حجز هذه الكمية الهامة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة، تم على إثر قيام عناصر الشرطة بتوقيف شاحنة وبعد تفتيشها، تبين أنها تحمل مواد غذائية متنوعة، على غرار الألبان ومشتقاتها والتي كانت منقولة على متن شاحنة نفعية غير مهيأة لنقل مثل هذه المواد الاستهلاكية الحسّاسة، وبدون مراعاة لأدنى شروط النظافة والحفظ، كما تبين بعدها أنها غير صالحة للاستهلاك، ليتم على الفور حجزها بالتنسيق مع المصالح المختصّة وإنجاز محضر ضد سائق الشاحنة بغرض إحالته على الجهات القضائية المختصّة.

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الفيلم الجزائري “فرانز فانون”: قصة حياة ملهمة لأجل الإنسانية

محمود بن شعبان

احتضن المسرح الجهوي عز الدين مجوبي لعنابة الخميس، عرض فيلم “فرانز فانون”، للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث عاد زحزاح، على مدار تسعين دقيقة من العرض، بالجمهور إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، ليروي أبرز محطات حياة المناضل الثوري، الطبيب فرانز فانون الذي دفع حياته ثمنا لأجل الحرية والإنسانية.

واختار المخرج أن يقدم فيلمه الروائي الأول “فرانز فانون” باللونين الأبيض والأسود، ليستعيد فضاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في ولاية البليدة، الذي عمل به رئيسا لطاقم الأطباء، بعد أن استقدمته الإدارة الاستعمارية الفرنسية من جزر المارتينيك سنة 1953، كما أبرز الفيلم الذي يدخل المنافسة ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان مختلف الجوانب الإنسانية التي ركّز عليها فانون لإحداث تغييرات جوهوية على أسلوب عمل الطاقم الطبي وتعامل الممرضين مع المرضى، ففتح مقهى وملعب كرة قدم داخل المستشفى وطلب أن يرتكز العلاج على فهم أسباب معاناة أولئك المريضات والمرضى، الذين عانى بعضهم من التعذيب والقهر الاستعماري وعانى آخرون منهم من الجهل والفقر والحرمان العاطفي، إذ سعى إلى تطبيق أساليب جديدة في العلاج النفسي رغم التعقيدات التي واجهها من محيطه الطبي.

وظهر أداء بطل الفيلم متمكنا من تقمص شخصية فرانز فانون، إلى جانب طاقم من الممثلين المخضرمين، الذين انتقاهم المخرج بعناية، أبرزهم الممثل الفرنسي من أصل هاييتي ألكسندر دوزان في دور شخصية الطبيب فرانتز فانون، لتجسيد مرحلة مهمة من تاريخ بطل الفيلم، لاسيما في جانبه الإنساني والمهني مع مرضاه ونضاله ضد العنصرية الفرنسية المقيتة وضد إهانة كرامة الإنسان وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة، ولذلك، فإن المخرج قد أشار في بضع مشاهد الفيلم إلى ذلك الجانب النضالي السياسي المهم الذي طبع يوميات فرانز فانون في الجزائر.

وبأسلوب سردي روائي، لم يغفل المخرج واقعية الأحداث التي تؤرخ لسيرة شخصية ثورية ونضالية مهمة مثل فرانز فانون، موظفا كل التقنيات والجماليات السينمائية في إعادة رسم أجواء بيئة الخمسينيات، من خلال الديكورات والأزياء واستخدام المناظر الطبيعية في التصوير الخارجي، فيما تم تصوير العمل سنة 2022 بمستشفى فرانتز فانون بالبليدة، فضلا عن تصوير مشاهد بمتحف فرانتز فانون الكائن بنفس المستشفى، الذي كان المنزل الوظيفي لفانون وعائلته خلال فترة عمله بالمستشفى.

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مخرج الفيلم عبد النور زحزاح:

الجانب الإنساني من حياة “فانون” زاوية مهمة في مساره النضالي

محمود بن شعبان

كشف المخرج عبد النور زحزاح أنه أراد من خلال فيلمه إبراز الجانب الإنساني النبيل من حياة الطبيب المناضل فرانز فانون، على اعتبار أن الإنسانية هي ما يبقى، وهي ما دفع الشهداء من أمثال بن مهيدي أو بن بولعيد للتضحية بحياتهم في سبيل استقلال الجزائر، لأن فرنسا لم تكن تعتبر الجزائريين بشرا مثل مواطنيها، فالعنصرية الاستعمارية كانت من أهم دوافع فرانز فانون للنضال.

وأكد زحزاح، بالمناسبة: “إن السينما تعيد إنتاج الحقيقة، فنحن لا نقول أي شيء اعتباطي عن شخصية ثورية مهمة مثل الطبيب المناضل فرانز فانون، فالأحداث حقيقيّة ولكن بالطبع أداها ممثلون محترفون، وحتى المرضى الذين أظهرهم الفيلم في أجزاء مهمة منه هم ممثلون، غير أنني توخيت الواقعية في سرد الأحداث والوقائع، خاصة مع اعتمادي على الأبحاث التاريخية ووثائق أرشيفية قبل إقرار السيناريو النهائي وانطلاق مرحلة التصوير”.

وعن صعوبات تصوير هذا النوع من الأفلام، قال المخرج إن قلة الإنتاج وغياب دور العرض المنتظمة في الجزائر، مشكل في حد ذاته، غير أن تجربته في هذا العمل، جعلته يكتشف معاناة المخرجين في إيجاد محترفين في المجال، ويقصد بذلك نقص الكفاءات في المهن السينمائية، إذ ظل هذا الجانب من التكوين الاحترافي المهني في الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر يتناقص شيئا فشيئا، رغم أهميته الكبيرة في هذا المجال.

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حجز 20 ألف قرص مهلوس بالأغواط وآفلو

الشريف داودي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، إثر ورود معلومات مفادها قيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة، حيث تم وضع خطة مكنت من توقيف المعني على متن دراجة نارية، وبعد المراقبة والتفتيش عثر على 69 قرصا مهلوسا نوع بريغابالين 300 ملغ، وبعد تفتيش منزل المعني تم العثور بداخله على 14139 قرص مهلوس من نفس النوع و50 غراما من الكيف المعالج. وبعد تمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة أوقف 4 متورطين آخرين، ليجري بعد ذاك تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي آفلو، قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة بعد العثور على كمية من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ بمقدار 6010 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبته، مع حجز هاتفين نقالين ومركبة سياحية نوع بولو، متورط في القضية.

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امرأة ضمن شبكة لترويج الكوكايين بسطيف

سمير منصوري

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، بإيداع 3 أشخاص، بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت، وهذا، بعد أن تم القبض عليهم من طرف عناصر الأمن بعين ولمان، وبحوزتهم 80 غراما من مادة الكوكايين، و1044 قرص مخدر، ومبلغ مالي من عائدات ترويج السموم.

وحسب مصادر الشروق، فإن المتهمين تم القبض عليهم بناء على معلومات، تفيد بوجود ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة بحوزتهم كمية هامة من الكوكايين والأقراص المهلوسة، وعليه، تم نصب كمين محكم توج بتوقيف المتهمين متلبسين بحيازة هذه المواد السامة والممنوعة قانونيا.

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انتشال جثتي مفقودين في عرض البحر بمستغانم

وأج

قامت مصالح الحماية المدنية بمستغانم بانتشال جثتي شخصين مفقودين في عرض البحر بالسواحل الشرقية للولاية، حس بما بيان لذات المصالح.

وأشار البيان إلى أن وحدات التدخل التابعة للحماية المدنية، مدعمة بفرق الغطس وثلاثة زوارق، شرعت صباح الخميس في عمليات بحث عن 3 أشخاص مفقودين قبالة شاطئ الشعايبية ببلدية بن عبد المالك رمضان، وتمكنت من انتشال جثتي شخصين من عرض البحر، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة عن المفقود الثالث، يضيف المصدر. وتم تحويل جثتي الضحيتين، وهما من جنس ذكر تتراوح أعمارهما ما بين 25 و50 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم.

.. وانتشال جثة شاب من داخل بئر بالجلفة

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية الجلفة، مساء الخميس من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 37 عاما من داخل بئر تقليدية ببلدية دار الشيوخ. وعثر على الضحية في حالة غرق داخل البئر، الذي يصل عمقه إلى 45 مترا وبقطر يناهز ثلاثة أمتار وكذا بعمق مياه يصل إلى 20 مترا، حيث تم انتشال جثته وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاصمة الولاية.