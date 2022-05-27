أخبار الجزائر ليوم الجمعة 27 ماي 2022

مقتل طفل خلال لعبه مع شقيقه بمعسكر، غرق شخصين بشاطئ الدلفين في بومرداس

النوادي الجامعية تحت المجهر

بلقاسم.ح

وجه الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تعليمة لمديري الإقامات لتعزيز حماية الطلبة من التسممات الغذائية تزامنا مع موسم الإصطياف، وتشديد مراقبة المأكولات والمشروبات المقدمة داخل النوادي الجامعية، حيث أبلغ المدير العام كافة مسؤولي الخدمات الجامعية والإقامات في مراسلة تحوز الشروق نسخة منها، بضرورة احترام معايير السلامة من حيث الحفظ والتخزين والنوعية، وذلك من خلال التقيد ببنود الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار مع الممونين ومختلف الشركاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية لمراقبة نوعية المواد والأسعار وطريقة التخزين وكيفيات التحضير لمختلف الأغذية والمشروبات المقدمة للطلبة، بالإضافة إلى الحرص على النظافة اليومية للنوادي بإشراك طبيبة الإقامة.

وأمر المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعة بالابتعادعن تقديم أغذية سريعة التلف تزامنا مع موسم الإصطياف، وتفادي منح الوجبات التي تتسبب في التسممات، للوقاية من أي مضاعفات صحية قد تطال الطلبة، وشدد المدير على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التعليمات.

—

تحيين قوائم الحجاج لإسقاط العاجزين ماديا

بلقاسم حوام

أكدت الفدرالية الجزائرية للوكالات السياحية شروع المصالحالإدرية على مستوى البلديات في تحيين قوائم الحجاج لإسقاط العاجزين ماديا وتعويضهم بالميسورين المسجلين في القوائم الاحتياطية، ويأتي ذالك تزامنا مع إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة الخميس انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم الحج في الفترة الممتدة مابين 26 ماي و4 جوان 2022، والتي تلزم الحاج بالتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ85.6 مليون سنتيم دج شاملة لتذكرة السفر مرفقا بجواز السفر البيومتري وشهادة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية، وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية، وذلك من أجل الحصول على وصل دفع تكلفة الحج ووصل دفع تذكرة السفر.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفدرالية مولود يوبي “للشروق” أن زيادة تكلفة الحج بـ30 مليونا، سيؤدي إلى إسقاط الكثير من المواطنين المسجلين في القوائم والعاجزينعن دفع التكلفة الجديدة لزيارة البقاع المقدسة، خاصة بالنسبة للأزواج الذين يكلفهم الحج أكثر من 200 مليون سنتيم بإحتساب المصاريف الإضافية، وأضاف أن الأصداء التي وصلت للفدرالية تؤكد عجز عدد معتبر من المسجلين في قرعة الحج، عن دفع التكلفة الجديدة التي شكلت حسبه صدمة للمواطنين، “وهذا ما سيؤدي إلى مراجعة جذرية لقوائم الحجاج، حيث تم تكليف الأميار والولاة للسهر على هذه العملية”.

ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية للوكالات السياحية بتقديم عملية بيع تذاكر الحج المحددة بتاريخ 15 جوان المقبل، حيث أكد رئيس النقابة نذير بلحاج في تصريح للشروق أن هذا التاريخ متأخر جدا وسيساهم في تأخير المناسك بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أنه جرت العادة أن تنطلق أول رحلة للحج قبل شهر من وقفة عرفة، ليتسنى للبعثة تنظيم المناسك والمشاعر بأريحية، وأكد محدثنا أنه بعد إعلان قائمة الوكالات المعتمدة لتنظيم الحج والمقدرة بـ30 وكالة، والشروع في تنظيم الإجراءات الإدارية للحجاج التي ستنتهي يوم 04 جوان المقبل “يمكن الانطلاق في أول رحلةيوم 10 جوان مع تقديم عملية بيع التذاكر إلى 05 جوان عوض تأخير انطلاق أول فوج من الجزائريين لأداء هذه الشعيرة إلى 20 جوان مثل ما هو محدد”، وهذا ما يسبب حسبه تسجيل ضغط على مستوى التنظيم رغم تقليص عدد البعثة.

—

مصالح الداخلية تشرع في تفتيش الشواطئ

ع. تڤمونت

انطلقت وزارة الداخلية، عشية الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف في مهمة تفتيش شواطئ البحر قصد الوقوف على مدى تقيد الولاة بالتعليمات المتعلقة بالتحضير الجيد لموسم الاصطياف، حيث حلت في هذا الصدد لجان معاينة وتفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمختلف الشواطئ قصد رفع تقاريرها، كما كان الحال بولاية بجاية، أين حلت لجنة معاينة وتفتيش قادمة من وزارة الداخلية وذلك قصد الوقوف على مدى جاهزية شواطئ الولاية لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف.

وأبدى مفتشو وزارة الداخلية ارتياحهم نظير الإجراءات المتخذة محليا قصد إنجاح موسم الاصطياف، علما أن الولاية قد أنشأت لجنة ولائية تتولى مهمة متابعة وضعية شواطئ الولاية من خلال السهر على توفير كل الضروريات على غرار المياه والإنارة ومراكز الأمن والإسعاف والنظافة وتوفير حاويات القمامة وحماية الغطاء الغابي وغيرها من الأمور.

—

الخدمات الجامعيّة تفرض الرقابة على النوادي والرحلات

ع. تڤمونت

أسدى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات صارمة بهدف تفادي التسممات الغذائية على مستوى نوادي الإقامات الجامعية، كما حذر الديوان من تنظيم رحلات سياحية باتجاه الشواطئ خارج التاريخ المحدد لبداية ونهاية موسم الاصطياف ومن تلك التي لا تحوز ترخيصا مسبقا من مصالح المديرية العامة.

وفي هذا الصدد، وجّه الديوان الوطني للخدمات الجامعية تعليمة مؤرخة في 26 ماي الجاري إلى مديري الخدمات الجامعية، ومن خلالهم إلى مديري الإقامات الجامعية، تحوز “الشروق” نسخة منها، تحذرهم من خطر التسممات الغذائية تزامنا وموسم الصيف نتيجة تناول الطلبة لمأكولات ومشروبات بنوادي الإقامات الجامعية، والتي لا تحترم معايير السلامة من حيث الحفظ والتخزين والنوعية. وأمرت التعليمة في هذا الصدد ببرمجة زيارات تفتيشية لنوادي الإقامات الجامعية بهدف مراقبة نوعية المواد والأسعار وكيفيات التخزين والتحضير وغيرها، مع الحرص على النظافة اليومية للنوادي بإشراك أطباء الإقامات كما طلبت التعليمة بضرورة الابتعاد عن المواد سريعة التلف، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف، مع تفادي تقديم الوجبات التي تتسبب في التسممات.

من جهة أخرى، حذر الديوان الوطني للخدمات الجامعية في تعليمة أخرى، تحوز “الشروق” نسخة منها، من الرحلات السياحية “العشوائية” المنظمة لفائدة الطلبة، وذلك بعد تسجيل مصالح الديوان قيام العديد من مديريات الخدمات والإقامات بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية لفائدة الطلبة والطالبات من وإلى خارج حدود الولاية من دون طلب ترخيص مسبق من مصالح الديوان، رغم التعليمات التي أسديت في هذا الشأن.

وشدد الديوان مرة أخرى على ضرورة طلب الترخيص المسبق من طرف المديرية العامة فيما يتعلق بجميع الرحلات التي يتم تنظيمها خارج حدود الولاية كما منعت التعليمة منعا باتا تنظيم الرحلات السياحية باتجاه الشواطئ خارج التاريخ المحدد لبداية ونهاية موسم الاصطياف.

—

توقيف جماعة أشرار اختلست أموالا عمومية

نوارة.ب

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الوسط للشرطة القضائية 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 40 و 65 سنة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن المتهمين ينحدرون من ولاية الجزائر، تم توقيفهم في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الاستفادة من أداءات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة مع اختلاس أموال عمومية والمشاركة.

وإلى ذلك، فقد استولى المتهمون على مبلغ مالي يقدر بـ1.54 مليون دينار جزائري. وبعد استكمـال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

—

مجلس قضاء الشلف يؤيد حبس رشيد نكاز

م. قورين

أيدت الخميس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف أمر إيداع الناشط السياسي رشيد نكاز برفقة محاميه وسائقه الشخصي رهن الحبس المؤقت، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العقابية بحي بن سونة، ورفضهم إخلاء المكان والاستجابة لمصالح الأمن التي طلبت منهم مغادرة المكان.

لكن الناشط السياسي تمسك برأيه ودخل معهم في شجار لفظي، فوجهت له عدة تهم، منها التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيأة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية.

وقد حاول رشيد نكاز استغلال وقفته لاستقطاب وتوسيع رقعة المحتجين والمتضامنين معه، وذلك عن طريق الدخول مع مصالح الأمن في مشادات ومناوشات كلامية، والتظاهر برفضه الاستجابة لمطالبهم، فسارع أفراد الشرطة لتوقيفه برفقة محاميه وسائقه وتحويلهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتم الخميس تأييد أمر الإيداع على مستوى غرفة الاتهام.

—

إقبال كبير للأطفال على حديد بناية “سامباك” بحسين داي

راضية مرباح

حذرت بلدية حسين داي، كافة مواطنيها من الخطر المحدق بالمارين قرب ورشة الأشغال المعنية بتهديم بناية “سامباك” بشارع طرابلس، وانطلقت مؤسسة خاصة في تحطيم المبنى المصنف في الخانة الحمراء، منذ أسابيع، لاسيما منهم فئة الأطفال الذين اغتنموا الفرصة من أجل التقرب من الموقع لجمع مادة الحديد التي غالبا ما توجه للبيع كلما تم التخلص من أي هيكل سكني.

وجاءت تحذيرات كل من الدائرة الإدارية لحسين داي والبلدية، بسبب إقبال بعض الأطفال على الورشة والاقتراب من موقع الأشغال بهدف جمع الحديد المتأتي عن عملية الهدم والتي تعتبر من مخلفات المبنى، وأشار بيان البلدية والدائرة على حد سواء، إلا أنه بات من الضرورة على الأولياء تحمل مسؤولياتهم تجاه إقبال بعض الأطفال على موقع ورشة بناية “سامباك” بحي طرابلس، داعية كل المواطنين بمن فيهم فئة الصغار عدم الاقتراب من الموقع إلى غاية إتمام كامل التهديم، مؤكدة أن تواجدهم بعين المكان يعرقل المؤسسة عن إتمام الأشغال، كما أنهم يعرضون حياتهم لخطر أكيد وعلى الأولياء تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم القصر، مؤكدة أن أرضية البناية بعد الانتهاء من التهديم، ستوجه لإنجاز مشروع رياضي كبير، لفائدة أبناء حسين داي وحتى البلديات المجاورة.

ولم يخل البيان من التذكير بأن مصالح الخبرة التقنية للبنايات، صنفت البناية ضمن تلك المهددة بالانهيار تتطلب التهديم.

يذكر أن رئيس بلدية حسين داي عادل بن يحي كان قد أكد في تصريح سابق “الشروق”، بالموازاة مع مباشرة عملية الهدم أن هذه الأخيرة يمكن أن تستغرق أكثر من شهرين، نظرا لضخامة البناية، حيث تضم 14 جزءا وبمساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن لجنة مختصة كلفت بدراسة الاقتراحات التي يمكن أن تكون مشروعا بديلا عن أرضية البناية في المستقبل القريب، وخلص الاقتراح حسب آخر بيان للدائرة الإدارية لحسين داي، لإنجاز مشروع موجه للشباب ويعني قطاع الرياضة.

—

الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي بالحجرة الزرقاء بالبويرة

أحسن حراش

أفرجت، الخميس، السلطات المحلية لدائرة برج أخريص جنوب البويرة عن قائمة المستفيدين الأوليين من حصة 16 سكنا اجتماعيا لبلدية الحجرة الزرقاء، وسط جو من الفرح بالنسبة للعائلات التي ستودع قريبا سكناتها الهشة وغير اللائقة، فيما تم توجيه غير المستفيدين لتقديم طعونهم لدى الجهات المختصة وفق القانون، حيث حملت القائمة مستفيدين من فئتي أقل وأكثر من 35 سنة بعد دراسة معمقة للملفات المودعة التي فاقت 300 ملف، أين أكدت ذات الجهات تخصيص مشاريع أخرى قصد توسيع دائرة الاستفادة من هذه الصيغة من السكن، في انتظار الإفراج عن قوائم المستفيدين في بلديات أخرى قريبا بمجرد الانتهاء من إعدادها، خاصة وأن أغلب مشاريعها قد تم الانتهاء منها منذ مدة.

—

عمال مطرودون من مجمّع “أسميدال” بالبويرة يراسلون الرئيس

أحسن حراش

راسلت مجموعة من العمال الذين انتهت عقود عملهم ورفض تجديدها بفرع مجمع الشركة الوطنية “أسميدال” بواد البردي في البويرة، رئيس الجمهورية قصد النظر في وضعيتهم وإنصافهم، خاصة في ظل تعنت إدارة المجمع على رفض طلباتهم رغم حيازتهم لحكم قضائي يقضي بإعادة تكييف عقود عملهم إلى عقود غير محددة المدة.

وبدأت معاناة 8 عمال كانوا يشتغلون بفرع مجمع “أسميدال” بواد البردي منذ تاريخ 26 أكتوبر 2021، حيث تم توقيفهم عن العمل حسب المراسلة التي نحوز على نسخة منها، خاصة وأن أغلبهم عبارة عن أرباب عائلات وعلى عاتقهم مسؤولية توفير قوت عيشها، ليجدوا أنفسهم في بطالة مفروضة عليهم بعد أن كانوا يشتغلون وفق نظام العقود المحددة يتم تجديدها في كل مرة، وهو ما دفع بهم إلى مطالبة الإدارة بإعادة تكييف عقود عملهم إلى عقود غير محددة المدة حسب ما تنص عليه القوانين، لاسيما بالنسبة للمؤسسات العمومية.

غير أن إدارة مؤسستهم رفضت طلباتهم – كما قالوا- ومضت فيما بعد إلى عدم تجديد عقود عملهم كعقاب لهم على حد وصفهم، ليجدوا أنفسهم في بطالة ووضعية لا يحسدون عليها، ليدفعهم ذلك إلى المضي في الطرق القانونية عبر رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة بعد نفاذ كل الطرق الأخرى، على غرار مفتشية العمل، لتحكم تلك الجهات بحكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية يقضي بإجبار المؤسسة على إعادة تكييف عقود عملهم إلى عقود غير محددة المدة، غير أن الإدارة واصلت رفضها لتنفيذ منطوق الحكم ما عدا مسألة دفع المصاريف القضائية المترتبة عليها.

ودفعت هذه الوضعية بهؤلاء العمال كما قالوا إلى مراسلة رئيس الجمهورية قصد التدخل وإيجاد حل لوضعيتهم قصد إنصافهم وإنصاف عائلاتهم المهددة بالتشرد بعد توقيفهم عن العمل، كما طالبوا بضرورة تنفيذ الحكم القضائي عبر إعادة تكييف عقود عملهم وإعادتهم إلى مناصب عملهم، مشيرين إلى إقدام المؤسسة على توظيف عمال آخرين في الآونة الأخيرة.

أما إدارة مؤسسة مجمع “أسميدال” الواقع مقرها بولاية عنابة، فأكدت عبر المكلفة بملف المنازعات بوعصيدة أميرة التي اتصلنا بها للاستفسار عن القضية، بأن الشركة في ظل وضعيتها الاقتصادية الصعبة لا تسمح بإعادة هؤلاء العمال، حيث كانوا موظفين بعقود محددة لم يتم تجديدها بعد انتهاء آجالها، مؤكدة في ذات السياق تسوية مؤسستها لباقي ما ورد بمنطوق الحكم الصادر وهي المصاريف القضائية.

—

163 مليار سنتيم مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها

ن. أوهاب

أطلقت، وحدة الجزائرية للمياه ببجاية، بداية من 15 ماي الجاري، حملة واسعة لتحصيل الديون العالقة لدى مشتركيها على مستوى البلديات المسيرة من قبلها والمقدرة بـ163 مليار سنتيم.

وحدة الجزائرية للمياه، كشفت أن الديون العالقة لدى مختلف زبائنها، تؤثر سلبا على السير الحسن للخدمة العمومية لمياه الشرب بالولاية، الأمر الذي دفعها لتنصيب لجنة مهمتها، وضع حيز الخدمة خارطة الطريقة المسطرة، من قبلها بغية تحصيل هذه الديون قبل نهاية فصل الصيف، حيث قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمختلف وكالات الوحدة من أجل تجسيد العملية ميدانيا، موازاة مع ذلك باشرت الوحدة، عملية تحسيس على مستوى منازل المواطنين، لحثهم على تسوية وضعياتهم وفواتيرهم، في أقرب وقت ممكن، مع اللجوء إلى القطع المباشر للمشتركين الممتنعين عن الدفع، رغم النداءات المتكررة خاصة أصحاب الفواتير المتعددة.

—

إدانة أستاذة بالتعليم الابتدائي في قضية مخدرات بسطيف

سمير منصوري

أصدر، مساء الخميس، قاضي المثول الفوري بمحكمة بوقاعة شمال ولاية سطيف، حكما يقضي بإدانة أستاذة لغة عربية وشريكها، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، لتورطهما في قضية الاتجار بالمهلوسات. عملية الإطاحة بالعصابة، نفذت من قبل الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن دائرة بوقاعة، وجاءت عقب استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين، ويتعلق الأمر بأستاذة ابتدائي في مادة اللغة العربية تبلغ من العمر 39 سنة وشريكها، كانا يحترفان ترويج المؤثرات العقلية بمدينة بوقاعة والمناطق المجاورة لها، أين تم على الفور تعيين فوج مهمته ترصد وتتبع المشتبه فيهما، حيث تم توقيفهما في حالة تلبس بحيازة كمية من المؤثرات العقيلة قدرت بـ2000 قرص. الضبطية القضائية وبعد استكمالها للإجراءات القانونية اللازمة، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن تهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة وحيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض البيع، أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

—

سائق بدون رخصة يقتل تلميذين ويدخل اثنين الإنعاش بالبليدة

حسناء. ب

تسبب مراهق كان يقود سيارة والده بسرعة جنونية في وقوع مجزرة مرورية بمفتاح في البليدة، حيث راح ضحيتها أربعة تلاميذ، فارق اثنان منهما الحياة بمكان الحادث، ويرقد الآخران في وضع حرج بمصلحة الإنعاش الطبي.

اهتز حي السرايجية الواقع ببلدية مفتاح شرق ولاية البليدة الخميس، على وقع حادث مرور أودى بحياة تلميذين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، الحادث سجل على الساعة الحادية عشرة و15دقيقة، عندما كان الأصدقاء يمشون بالرصيف باتجاه مؤسستهم التعليمية متوسطة المرابطين من أجل سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، أين لاحت سيارة من نوع رونو سينيك رمادية كانت تسير بسرعة جنونية وارتطمت بهم في مشهد مروع. وقال شاهد عيان للشروق اليومي إن قوة الارتطام قذفت أحد الضحايا بعيدا، فيما دهست المركبة زميله الثاني الذي فاضت دماؤه وتوفي على الفور، بينما جرّت المركبة الضحية الثالث في مشهد مفزع، أمتارا في الشارع وبقيت تترنح بعدما فقد سائقها السيطرة عليها وانحرفت عن مسارها لتنقلب بالأحراش على حافة الطريق الولائي رقم 59.

وأضاف الشاهد خلال حديثه، أن المركبة المجنونة أحدثت حالة من الهلع والارتباك وهرع المارة إلى الضحايا، أين تأكدت وفاة تلميذين ويتعلق الأمر بـ”يونس بعلي” ومسعودي عبد الرؤوف البالغين 17 سنة فيما تعرض زميلهما مسعودي عبد الخالق “15 سنة” لجروح بليغة، بالموازاة مع تعرض مرافق سائق المركبة لإصابة ونزيف على مستوى الرأس. أما السائق فأصيب بجروح خفيفة ونط خارج المركبة ودخل في حالة هستيريا وصراخ كونه أخذ مركبة والده من دون علمه ولا يملك رخصة القيادة.

وعلى الفور تدخل أعوان الحماية المدنية وتم إجلاء القتيلين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لمفتاح. أما التلميذ عبد الخالق فنقل على عجل نحو مستشفى زميرلي بالحراش في العاصمة. وقال عمه في اتصال بالشروق اليومي إن وضعه خطير وفقد البصر، ويعاني نزيفا على مستوى البطن والرأس، وخضع لعملية جراحية معقدة. أما مرافق السائق البالغ من 15 سنة فنقل نحو مستشفى مطصفى باشا بالعاصمة، فيما تم إيقاف السائق “17 سنة” مرتكب المجزرة المرورية، والقاطن في حي سواكرية بمفتاح من قبل الجهات الأمنية.

—

وفاة تلميذة دهستها شاحنة بسطيف

سمير منصوري

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تدرس السنة الثانية ابتدائي، مصرعها، بعد أن دهستها شاحنة بالقرب من المنزل العائلي ببلدية عين الروى بشمال ولاية سطيف، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، ونقلت الطفلة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى السعيد عوامري ببوقاعة، مع فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني في هذا الحادث.

—

شاب تهجره خطيبته فيورطها في قضية “كوكايين” بتبسة

ب. دريد

أوقف، مساء الخميس، عناصر من الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة، شابا يبلغ من العمر 26 سنة، حاول برفقة شاب آخر، توريط خطيبته، في قضية حيازة المخدرات الصلبة أي الكوكايين والمتاجرة فيها.

حيثيات القضية بحسب مصادر أمنية، تعود إلى العلاقة التي كانت تربط الشاب المعني بفتاة في العشرين من العمر، والذي تقدم لخطبتها، منذ سنة، وتم قبول الخطبة، وبعد أشهر عديدة، تحولت العلاقة إلى فتور بسبب عدم قدرة الشاب على القيام بخطوات أخرى نحو الزواج، ثم تحول الفتور إلى نفور، فأقدمت الفتاة على فسخ الخطوبة من الشاب مع تأييد كامل من عائلتها، وهو ما اعتبره الشاب إهانة، خاصة بعد أن علم بأن خطيبته السابقة على مشارف خطبة جديدة من شاب آخر، وهنا أراد هذا الشاب المشتبه فيه الانتقام بطريقته الخاصة، من خلال الإيقاع بخطيبته السابقة، حيث فبرك سيناريو لتوريطها والزج بها في السجن، إذ اتصل بعناصر الشرطة رفقة صديقه، مصرحا بأن هناك عصابة إجرامية تقوم بترويج مادة الكوكايين.

ليتم بناء على المعلومات فتح تحقيق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، ليتم التنقل إلى منزل الفتاة، وفي تلك الأثناء ظهر صديق للمشتبه فيه قرب منزل الضحية، وفي يده كمية من المخدرات تقدر بـ17 غراما من الكوكايين، مؤكدا أنه قام بشرائها من عندها، وبعد إذن من وكيل الجمهورية، تم تفتيش المنزل، حيث كانت النتيجة سلبية ولم يتم العثور بمنزل الفتاة على المخدرات الصلبة، ليتم مباشرة تحويل كل الأطراف إلى التحقيق، حيث اكتشف المحققون أن ما قام به الخطيب هو انتقام من الفتاة، لتوريطها في جريمة وهمية. ليتم سماع الشاب المبلغ على محضر قبل إحالته أمام الجهات القضائية لاحقا بتهمتي، حيازة المخدرات الصلبة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة وهمية.

—

سقوط طالبة من الطابق الثاني لإقامة جامعية بخنشلة

مامن. ط

سجلت الإقامة الجامعية، للطالبات 1500 سرير، بحيموسى رداح عند المدخل الغربي، لمدينة خنشلة، حالة سقوط غامضة لفتاة من إحدى غرف الإقامة الجامعية، بالطابق الثاني، حيث تم نقلها على جناح السرعة، من طرف أعوان الإقامة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بن بلة بوسط المدينة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادثة للوصول إلى حقيقة الأمر، والفصل في الاحتمالات التي طرحت نفسها بين محاولة الانتحار، مع فرضية تعرض الفتاة لاعتداء أو حالة إغماء تسببت في سقوطها المفاجئ كما قالت بعض الطالبات. في حين أوفدت مديرية الخدمات الجامعية لجنة تحقيق، قبل أن تصدر بيانا توضيحيا، نشر على الصفحة الرسمية لها في الفايس بوك، أكدت خلاله حادثة السقوط، وأشارت إلى أن الضحية، تم استضافتها على مستوى إقامة البنات 1500 سرير، من قبل زميلتها المقيمة بنفس الإقامة، وأن إجراءات الاستضافة، مستوفية كل الشروط القانونية، من خلال التصريح بها على مستوى كل مصالح الإقامة حسب البيان، كما أن الفتاة سقطت من نافذة غرفة الطالبة المستضيفة بالطابق الأول، مؤكدة أن كل الاجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت لاسيما التكفل بنقل الضحية.

من جهة أخرى، ذكر مصدر طبي للشروق، أن الحالة الصحية للضحية، مستقرة الآن، وأنها تعرضت إلى كسور على مستوى الحوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم، أين تم التكفل بحالتها، ووضعها تحت تدابير الرقابة الطبية، في الوقت الذي لا تزال تحريات مصالح الأمن مستمرة بخصوص الحادثة.

—

وفاة شخص وأربعة جرحى في انقلاب سيارة بالدبداب

معتز روابح

أسفر حادث مرور، ليلة الخميس، بالدبداب الحدودية بولاية ايليزي، في وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا، بحيث اصطدمت بالجدار في منتصف الطريق المزدوج بين المدينة القديمة والحي الحضري، فيما تدخل أعوان الحماية المدنية التابعون لوحدة الدبداب، أين تم إسعاف ونقل الضحايا إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، كما تم تحويل جريحين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيميضي بايليزي، من بينهم واحد في حالة حرجة، فيما تم فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني للكشف عن ملابسات الحادث.

—

مسابقة ومعسكر تدريبي يوم 29 ماي لاختيار راقصي حفل الافتتاح

زهية. م

قال رئيس لجنة تحضير حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط سليم دادة إنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار الراقصين الذين يشاركون في حفل افتتاح الألعاب وهذا يوم 29 ماي الجاري وهذا بعد المسابقة الأولى التي جرت أطوارها ما بين 27 و29 افريل الفارط والتي عرفت مشاركة 504 مترشح.

ويستفيد هؤلاء المرشحون من معسكر تدريبي لمدة ثلاثة أيام تحت إدارة وتأطير مصممي رقصات وراقصين محترفين، وذلك، من 29 إلى 31 ماي الجاري في “قرية البحر المتوسط” في وهران 504 مترشح.

وكشف سليم دادة في اتصال معه أن حفل الافتتاح سيتوقف عند أبرز المحطات الثقافية في الجزائر والطبوع الموسيقية في البلاد مع التركيز على استعمال التكنولوجيا والوسائل الحديثة في تقديم العرض الذي ينتظر أن كون في مستوى الحدث المتوسطي المنتظر الشهر المقبل.

إلى ذلك، قال سليم دادة إن مدينة وهران ستكون قبلة لجملة من النشاطات الثقافة على هامش تنظيم الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومن بين هذه التظاهرات مهرجان الموسيقى الحالية والذي تقر تنظيمه بمسرح الهواء الطلق بوهران وهذا بمشاركة عدة فرق من دول البحر الأبيض المتوسط، كما ينظم المسرح الجهوي لوهران أيام المسرح المتوسطي بمشاركة فرق من الجزائر وتونس ومصر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى عروض سينمائية وكذا إقامة فنية بجبل المرجاجو حيث يحط بها الرحل معرض فني متجول طاف بعدد من الدول قبل أن يحط الرحال بوهران.

وفي نفس الإطار، قال سليم دادة إن وهران ستحضن أيضا إقامة إبداعية بمشاركة 14 اسما أدبيا من عدة دول تطل على البحر الأبيض المتوسط تنتهي بإنتاج نصوص عن وهران تطبع في نهاية التظاهرة في كتاب خاصة وفي نفس الإطار سيكون متحف زبانة أيضا قبلة لمعارضوتظاهرات فنية في إطار ذات المناسبة.

—

مقتل طفل خلال لعبه مع شقيقه بمعسكر

قادة مزيلة

اهتزت بلدية حسين في ولاية معسكر مساء الأربعاء، على وقع حادثة وفاة طفل يبلغ من العمر ست سنوات متأثرا بإصابة خطيرة تسبب فيها مقص، خلال لهوه قي قناء المنزل، مع شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات. ونقل المصاب إلى العيادة متعددة الخدمات بالمنطقة، قبل إجلائه إلى مصلحة الإستعجالات لسيدي سعيد في معسكر أين لفظ أنفاسه الأخيرة ليلا. وتعدّدت الروايات حول ظروف الواقعة، فيما تعالت الأصوات، داعية إلى عدم وضع الأدوات الحادة والمواد الخطيرة في متناول الأطفال. وفتح الدرك الوطني تحقيقا في حادثة وفاة الطفل، الذي عرضت جثته على الطبيب الشرعي، قبل تشييع جنازته إلى مقبرة حسين.

—

جامعة خميس مليانة تخطف جائزة صوت الجامعة

ب. عبد الرّحيم

عرفت مسابقة صوت الجامعة الوطنية، في طبعتها الأولى، التي احتضنت فعالياتها جامعة يحيى فارس بالمدية، فوز الطالب عبد الرزاق قرنوق، وذلك عن جامعة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، الذي توّج ملكا للطبعة التي عرفت مشاركة 80 طالبا مثلوا 12 جامعة جزائرية من مختلف ربوع ولايات الوطن. واستقطبت المسابقة أصحاب الأصوات الإذاعية والتلفزيونية الهاوية والمتميزة في التعليق التفزيوني والإذاعي، وكذا التقديم.. وجرت التصفيات الأولى عن بعد، قبل أن تنتقي اللّجنة التحكيمية 30 طالبا، لتتمة الدورين نصف النهائي والنهائي حضوريا بالمدية، وهما الدوران اللذان شهدا تنافسا قويا بين المشاركين، ما صعب من مهمة لجنة التحكيم، المشكلة من الأستاذين حمدان طهرواي وعمر يخلف والإعلامي الصاعد مروان مولاي مصطفى. هذا، وقد حملت الطبعة التي عرفت تنظيما محكما من الاتحاد الطلابي الحرّ شعار “مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة”. هذا، وقد لقيت الطبعة استحسان الوسط الجامعي، كما أكد القائمون عليها على طبعة ثانية أكثر تميزا وحضورا من الطلبة، معتبرين التجربة ناجحة إلى حد بعيد.

—

انتشال جثة شاب مفقود من سد خراطة

ت. ع

تم، مساء الأربعاء، انتشال جثة من سد خراطة شرق بجاية. وبحسب معلومات “الشروق”، فإن الجثة تعود إلى شاب تم الإعلان يوما من قبل عن اختفائه، بعد خروجه من منزله العائلي، في حدود الساعة التاسعة ليلا. وذلك، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة، بسد خراطة، بضواحي جرمونة. وقد تم انتشال الجثة بحضور عناصر الدرك الوطني، الذين فتحوا تحقيقا في القضية، علما أن الضحية يعاني- بحسب معلوماتنا دائما- من اضطرابات نفسية، حيث سبق في وقت سابق لعائلته أن أطلقت حملات بحث عن الضحية بعد اختفائه المتكرر.

—

توقيف جماعة أشرار اختلست أموالا عمومية

نوارة. ب

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الوسط للشرطة القضائية 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 40 و 65 سنة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن المتهمين ينحدرون من ولاية الجزائر، تم توقيفهم في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الاستفادة من أداءات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة مع اختلاس أموال عمومية والمشاركة.

وإلى ذلك، فقد استولى المتهمون على مبلغ مالي يقدر بـ1.54 مليون دينار جزائري. وبعد استكمـال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

—

غرق شخصين بشاطئ الدلفين في بومرداس

أحسن حراش

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، أمس الجمعة، غرق شخصين بشاطئ الدلفين المركزي بالمدينة، ويتعلق الأمر بشابين في مقتبل العمر دخلا قصد السباحة رغم هيجان البحر والحملات التحسيسية المنظمة من طرف مصالح الحماية المدنية للتوعية حول السباحة في الظروف المناخية الصعبة، حيث تدخلت ذات المصالح عبر الوحدة الرئيسية والوحدة البحرية بمجرد إخطارها بالحادثة، أين تمكنت من إنقاذ شخص وإسعافه بعين المكان قبل نقله إلى مستشفى بومرداس، فيما لا يزال الغريق الثاني مفقودا وعملية البحث عنه من طرف فرقة الغطاسين التابعة لذات الوحدة متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر في ظروف صعبة في ظل هيجان البحر وهبوب الرياح .