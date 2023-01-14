أخبار الجزائر ليوم السبت 14 جانفي 2023

المؤبد لقاتل شاب في شجار جماعي، ثلاث سنوات حبسا لأستاذ اعتدى على تلميذ

المواجهات روّعت السكان

المؤبد لقاتل شاب في شجار جماعي بأم البواقي

ج. ل

شهدت قاعة الجلسات الجنائية بمجلس قضاء أم البواقي، خلال دورتها العادية يوم الأربعاء، محاكمة متهمين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة ترؤس عصابات أحياء أو تولي أي قيادة فيها بالنسبة للمتهم الرئيسي “ب.ص”، وجناية الاشتراك في مشاجرة بين عصابات أحياء ترتب عنها وفاة شخص من أعضائها، وجنح أخرى للجميع وعددهم سبعة من بينهم أربعة أشقاء من كلا المجموعتين المتشاجرتين، المحاكمة دامت إلى وقت متأخر من الليل، وبقي أولياء المتهمين ووالدا الضحية، متسمرين في أماكنهم، ينتظرون النطق بالحكم، الذي نزل كالصاعقة على بعضهم فملؤوا أجواء المحاكمة بالعويل والبكاء.

تعود وقائع الجريمة، إلى تاريخ 25 أوت من سنة 2021، بحي 1500 سكن المعروف بحي الشيشان في أم البواقي، حين تلقت فرقة المناوبة بأمن الولاية مكالمة هاتفية، من مستشفى ابن سينا بأم البواقي مفادها أن مصلحة الاستعجالات، قد استقبلت شابا تعرض لطعنة غائرة على مستوى البطن، وحين انتقال مصالح الضبطية القضائية للمستشفى، تبيّن أن المصاب تعرّض لطعنة سكين، من قبل المتهم ب.ص، وبعدها تلقت فرقة المناوبة بأمن الولاية من ذات المصلحة مكالمة تفيدب استقبال شخص آخر تعرض لطعنة على مستوى البطن، وتم التعرف على المصاب بالطعنة من قبل رجال الشرطة وهو المدعو “د.م”، حيث أجريت له عملية جراحية، إلا أنه فارق الحياة، ليقوم مجموعة من الأشخاص مدججين بأسلحة بيضاء من بينهم الفاعل الرئيسي ب.ص، وعدد من رفقائه بالتحصّن داخل قاعة ألعاب مسيّرة من طرف أخي المتهم بحي 220 سكن بأم البواقي رافضين تسليم أنفسهم.

عناصر الشرطة بعد اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة، توجهت إلى مكان تحصّن هؤلاء وحاصرتهم إلى غاية الاستسلام،، حيث تم العثور على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع التي تستعمل لترهيب المواطنين، في إطار عصابات الأحياء، والتي تم رميها خارج المحل من سيوف وسواطير.

المتهم الرئيسي، قال للقاضي، متحججا بأنه قد تعرّض للاعتداء من طرف الضحية الذي استفزه واستل سكينا ووضعه على رقبته مطالبا إياه إعطائه ما في جيبه، وبعد فراره منه استنجد بشقيقيه، وحاولوا قتله، فما كان منه سوى التوجه إلى مطبخ منزله وحمل سكينا وتوجه إلى قاعة ألعاب بحي الجحفة بأم البواقي لتنطلق معركة جماعية، ففر وسط عمارات الحي التساهمي وكان شخص يلاحقه وهو الضحية بحسب قوله، حاملا سيفا كبيرا وحاول ضربه به، ليدخل بعدها إلى مقهى بحي 200 سكن تساهمي، أين لحق به ذلك الشخص، ليهرب من كانوا في المقهى، وبقي هو مع الشخص الذي كان يلاحقه وصاحب المقهى، وعند محاولة الاعتداء عليه من هذا الشخص، ودفاعا عن نفسه وجّه له ضربة بالسكين الذي أحضره من المطبخ فأرداه قتيلا، كما قال.

القاضي طلب من الطرف المدني ذكر قيمة التعويض المطلوب، إلا أن أبا الضحية وأمه امتنعا عن طلب التعويض وذرفا دموعا حارة وقالا بأن أموال الدنيا لا تعوضهما عن ابنهما وهو ما أثّر في الحاضرين، وقد رافع في هذه القضية عدد من المحامين، حيث راح كل واحد منهم يحاول تبرئة موكله، من جهتها، ممثلة الحق العام طلبت الإعدام للمتهم الرئيسي والمؤبد للآخرين، أما هيئة المحكمة وبعد المداولة القانونية فقد نطقت بإدانة المتهم الرئيسي ب.ص، بالسجن المؤبد، فيما عوقب شقيقه ب.م، بـ7 سنوات سجنا نافذة، وشقيقه ب.ي، بـ3 سنوات، أما د.ع.ح، فقد عوقب بـ5 سنوات سجنا نافذا وأدين س.ي بـ3 سنوات مع وقف التنفيذ، وبرأت ساحة البقية.

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العملية تمت بناء على شكاوى الجيران

ضبط صور مواطنين في مسكن مشعوذ بوهران

سيد احمد فلاحي

لم تكن الخرجة الأخيرة التي قادت مصالح الأمن بوهران، نهاية الأسبوع الماضي، إلى منزل مشعوذ عادية، نظرا لهول ما شاهدوه من كوارث، بداية بالعثور على رأس ذئب مجفف، كان يستعمل في أمور الشعوذة، زيادة على ضبط سوائل من جسم الإنسان في أواني بلاستيكية، إضافة إلى صور ضحايا من يتم سحرهم، وهي كلها جرائم كانت تقع بمنزل يتواجد بحي الكميل الشعبي، وقد جاءت عملية المداهمة بعد شكاوى وصلت مصالح الأمن الحضري 13 التي تطرق فيها الشاكون إلى ممارسات مشبوهة من قبل هذا المشعوذ.

وحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن الكثير من السكان، اتصلوا بمصالح الأمن وقبلها شكوا أمر الدجال لإمام الحي السكني، من أجل كبح جماحه وإيقافه عن هذا العمل المشبوه، بعد الحصول على إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية، تم مباغتة المشبوه ودخول المنزل، هناك كانت الصدمة مدوية، أين تمّ الكشف عن عدة خروقات وجرائم، وضبط رؤوس حيوانات تستعمل في الشعوذة، وكتب تعليم السحر، وما شدَ انتباه المحققين الذين تنقلوا إلى المسكن المشبوه، هو حيازة المشعوذ على شهادة مؤقتة لتعليم القرآن الكريم، تحصل عليها للتمويه على نشاطه غير الشرعي، وكسب زبائن جدد، كما تمكن الأعوان من العثور على صور رجال ونساء أغلبهم شباب ومن أبناء الحي، كانوا ضحايا سحر أسود، يظهر ذلك من خلال الطلاسم والكتابات التي دونت على الصور، في مقدمتها مرض، طلاق وموت، وهي المعطيات التي تؤكد على أفعال الساحر الشيطانية، في نفس العملية تم حجز تلك الأغراض والسوائل من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية، لاستكمال التحقيق، كما حول المشعوذ لمركز الشرطة.

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سبّب له عاهة بصرية

ثلاث سنوات حبسا لأستاذ اعتدى على تلميذ بتيارت

لوز محمد أمين

أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيسمسيلت الأسبوع الفارط، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمهدية بتيارت السنة الماضية، ضد أستاذ للغة العربية بمتوسطة “محمد درويش” بدائرة مهدية بتيارت، القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتعويض قدره مائة مليون سنتيم، لتسببه بإحداث ضرر على مستوى الشبكية لتلميذ يدرس عنده، حيث أدخل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية مستعجلة.

وحسب دفاع المتهم خلال أطوار المحاكمة، فإن موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه، خاصة أن الطفل كان يعاني، حسب الدفاع من عاهة بعينه منذ مدة طويلة، ولحظة احتكاكه بالتلميذ لفقت له التهمة بمؤامرة من والده، الذي كان يعلم بتضرر الشبكية لدى ابنه من قبل، فيما أكد الأستاذ أنه لم يقم بصفع التلميذ حسبما ادعاه والده، والذي قال إن ابنه تعرض لست صفعات أدت إلى تضرر شبكية عينه، مؤكدا لقاضي الجلسة أنه بريء من التهم المنسوبة إليه. فيما صرح والد الطفل خلال أطوار المحاكمة، أن ابنه تعرض فعلا للضرب بست صفعات، أدت إلى تضرر الشبكية، ما دفعهم إلى إدخاله للمستشفى وإجراء له عملية جراحية، مضيفا أنه حاول حل المشكلة وديا لحظة ذهابه إلى مديرة المؤسسة التربوية، غير أنه لقي معارضة من قبل الطاقم التربوي وحتى من طرف المديرة التي تجاوبت معه من قبل، وقالوا له بالحرف الواحد (روح اشتكي الأستاذ لم يضرب ابنك) ما دفعه إلى تقديم الشكوى لدى محكمة مهدية، والتي أدانت الأستاذ بالعقوبة الصادرة أعلاه، مضيفا أنه كان ينوي مسامحة الأستاذ من خلال إقامة جلسة صلح، لكن بعد سوء المعاملة التي لاقاها من طرف الطاقم التربوي بمتوسطة محمد درويش، قرّر تقديم الشكوى وعدم التساهل بحق ابنه، الذي يراه حقا مشروعا، فيما طالب دفاع المتهم في مرافعته بالبراءة لموكله، كونه لم يلمس التلميذ أصلا، ولم يقع عنصر الضرب، فيما طالب والد التلميذ بتعويض الضرر التي تعرض له ابنه، لتنطق غرفة الجنح بالحكم المذكور.

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محتالان يسوقان أدوية وهمية على فايسبوك

م. قورين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تنس شمال الشلف، الخميس، بإيداع شخصين مختصين في النصب والاحتيال على المرضى عن طريق تسويق مواد صيدلانية وأدوية وهمية بأثمان باهظة دون رخصة أو دراية بعواقبها على صحة المستهلكين والمرضى.

حيثيات القضية حسب مصادر الشروق تعود إلى شكاوى بعض المواطنين لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبلدية أبو الحسن الشلف، تفيد بوجود أشخاص يعرضون أدوية وهمية لحالات مرضية مستعصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإقناع المتتبعين وذوي المصابين بتلك الحالات المرضية المستعصية وإيهامهم بتقديم يد المساعدة لهم، عن طريق جلب بعض الأدوية والمواد الطبية والصيدلانية من مناطق بعيدة كالصحراء والدول المجاورة، وبيعها لهم بأثمانها، فيما يقوم بعضهم بصنع تلك الخلطات وتقديمها لهم على أنها أدوية تقليدية مستوردة وذات فاعلية قوية لترغيبهم في اقتنائها وتوسيع نشرها بين المواطنين.

وبعد فتح تحقيق معمق تمّ الإيقاع بشخصين على متن سيارة بترقيم إحدى ولايات الشرق الجزائري، متلبسين بحيازة مواد صيدلانية يدعيان استعمالها في علاج مرضى السكري، وكمية كبيرة من مواد صيدلانية متمثلة في حقن انسولين وشرائط خاصة بمرضى السكري، ولدى مثولهما أمام قاضي التحقيق أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.

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وفاة شاب جراء طعنة خنجر بالمنيعة

عبد المالك. أ

توفي صباح السبت شاب في العقد الثاني من العمر متأثرا بجرح خطير على مستوى الصدر نتج عن طعنة خنجر، تلقاها خلال اعتداء تعرض له من قبل عدد من الأشخاص، في بلدية حاسي لفحل التي تبعد بـ150 كلم عن عاصمة الولاية المنيعة، حيث جرى إسعافه هناك، قبل نقله من قبل عائلته إلى عاصمة الولاية أين يوجد مقر سكناه، وفور وصوله إلى مقر سكناه دخل في غيبوبة، لينقل على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة، لكن تعذر إنقاذ حياته، بسبب خطورة الإصابة، والنزيف الحاد الذي تعرض له، حيث توفي داخل قاعة العمليات. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة.

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حجز 3.6 قناطير من الكيف ببشار

ن. مازري

مكنت مؤخرا عملية منفَّذة، بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، وحجز كمية معتبرة من المخدِّرات، وأفادت مصادر أمن ولاية بشار نهار السبت، بأن العملية تمت بعد ورود معلومات، مفادها محاولة شبكة إجرامية تهريب كمية من المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، ومحاولة إدخالها للتراب الوطني، ونقلها لإحدى الولايات بشمال الوطن، وأضافت ذات المصادر المذكورة، بأن الاستغلال الجيِّد للمعلومة، والتحريات التقنية المنفَّذة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة بشار، مكَّنت من التعرف على عنصر من عناصر الشبكة الإجرامية.

إلى ذلك، وبتنسيق الجهود العملياتية ميدانيا، مع المصالح المختصة للقطاع العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار، تمَّ رصد، وتوقيف مركبة نفعية بترقيم ولاية شمال غربي الوطن، كانت مهيأة لغرض نقل شحنة المخدِّرات بشكل مُموه، في محاولةً للتملص من مراقبة مصالح الأمن، حيث تم توقيف المشتبه فيه، وحجز كمية من المخدِّرات، قُدِّر وزنها الإجمالي بأكثر من ثلاثة قناطير و62 كلغ، من مادة الكيف المعالج.

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الجاني استعان بصديقه في تنفيذ الجريمة

يقتل شقيقه بسبب الميراث في البليدة

حسناء. ب

اهتز حي بن عاشور ببلدية البليدة نهاية الأسبوع على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها خمسيني اختفى عن الانظار لمدة ثلاثة ايام ليتبين أنه قتل على يد شقيقه طعنا باستعمال سلاح ابيض.

وذكرت مصادر من محيط الحادثة للشروق أن الضحية مهاجر يقطن بفرنسا وعاد إلى مسقط راسه تزامنا وجائحة كورونا ليقرر بعدها الاستقرار بالبليدة بمنزل عائلته، وبعد وفاة والديه وقع خلاف بينه وبين أشقائه الذين اتهموه بالاستيلاء على تركة والديهم وضمنها المنزل العائلي ليتضح ان الوالد قد باع المنزل لابنه قيد حياته حسب ما تثبته الوثائق ما أدى إلى وقوع خلافات متكررة بين الطرفين، وخلال الأسبوع الفارط اختفى الضحية عن الأنظار ما دفع أحد أقاربه لإبلاغ مصالح الشرطة ليعثر عليه جثة بأحد المساكن وسط مدينة البليدة، باشرت اثرها الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة إجراءات التحقيق والذي أسفر على وجود جريمة قتل بحسب المعاينه باستعمال أسلحة بيضاء.

وفي وقت قياسي تمكنت مصالح الأمن بالبليدة من توقيف المرتكب المفترض لجريمة القتل واسترجاع أداة الجريمة واتضح ان شقيق الضحية ترصده بمنزله قيد البناء ورفقة صديق له نفذ جريمته، واستمرارا للتحقيق وباستغلال الأدلة الجنائية، مكنت إجراءات البحث والتحري من تحديد هوية الشخصين المشتبه فيهما في ارتكاب الجريمة مع توقيفهما في ظرف وجيز واسترجاع السلاح الأبيض الذي قتل به الضحية. المتهمان تم تقديمهما أمام نيابة محكمة البليدة الخميس عن قضية “تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بواسطة أسلحة بيضاء وأودعا رهن للحبس بالمؤسسة العقابية في البليدة في انتظار المحاكمة.

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صيدلي يتورط ضمن عصابة لترويج أقراص “الصاروخ”

مريم.ز

كشفت محاكمة أفراد عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، عن تورط صيدلي بوسط العاصمة في تزويد المدمنين بأدوية مصنفة بخانة الحبوب المهلوسة.

تفاصيل الملف، انطلقت من تحريات باشرتها مصالح الأمن بعد معلومات وردتها حول مخطط عصابة مختصة في ترويج وبيع المؤثرات العقلية بضواحي العاصمة، وتحويل مقهى شعبي من أجل تخزينها واخفائها قبل إبرام صفقات بيعها، حيث تمكنت عناصر الضبطية القضائية بعد عملية ترصد وتتبع استغلالا لتسجيلات كاميرات مراقبة من توقيف أربعة أشخاص من بينهم بائع صيدلي، وحجز كميات معتبرة من أدوية مهلوسة من صنف “ترامادول” بعد مداهمة المحل وتفتيشه .

بالمقابل، اعترف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بصاحب المقهى، أنه كان على علاقة مسبقة بالصيدلي بحكم قرب مكان عمليهما، أين اضطر إلى التوجه نحو الصيدلية وطلب منه بيعه أدوية عبارة عن مسكنات بسبب آلام قوية يعاني منها منذ فترة طويلة، من دون أن يظهر وصفته الطبية التي تحجج أنه نسيها بمنزله أين يقيم في ولاية أخرى، وتكرر الأمر حسب المتهم خلال تصريحاته أن الصيدلي اقترح عليه حبوب ترامدول لتخفيف آلامه الحادة، وأنكرا نيتهما في ترويج المهلوسات أو عرضها للبيع، وهي الوقائع التي فندها بقية المتهمين، كما أنكروا وساطتهم من أجل جلب الأقراص المهلوسة وترويجها.

وأمام ما سلف ذكره من مناقشات بمحكمة الحال، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.

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توقيف شابين كانا وراء انتحار قاصر ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج شخصين الحبس المؤقت لتورطهما في قضية اغتصاب قاصر وتهديدها بفضح أمرها والتشهير بها، حيث أقدمت على الانتحار خوفا من الفضيحة.

وكانت ولاية برج بوعريريج قد اهتزت قبل فترة قصيرة على خبر سقوط قاصر من الطابق الخامس، حيث فارقت الحياة قبل وصولها إلى مستشفى لخضر بوزيدي المركزي، وظل أهلها يعتقدون أن سقوطها من شرفة المنزل مجرد حادث قبل أن يكتشفوا تفاصيل ما حدث لابنتهم القاصر، والتي قام أحد المتورطين في جناية هتك عرض قاصر بالاعتداء عليها، فيما قام صديقه بتهديدها بكشف أمرها أمام أهلها وعامة الناس، وهو الأمر الذي يجعل الضحية تفكر في الانتحار خوفا من الفضيحة والعار، حيث اعترف الجانيان بفعلتهما الدنيئة في انتظار محاكمتهما.

علما أن أحدهما هو ابن إطار سابق بولاية برج بوعريريج، كما تتمتع الضحية وهي فتاة قاصر بأخلاق عالية حسب كل من يعرفها وحتى أهلها، حيث تشير كل المعطيات إلى أنه تم الاعتداء عليها بالعنف الجسدي.