أخبار “محاربي الصحراء” عشية المونديال

تطرّق الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إلى التربص الأخير، الذي يسبق مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

ويُجرى المونديال بِأمريكا والمكسيك وكندا، على أن تكون ضربة الانطلاقة في الـ 11 من جوان المقبل.

ويبدأ تربّص “الخضر” في الـ 25 من ماي المقبل، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. قبل أن يشدّ زملاء القائد رياض محرز الرحال جوّا نحو هولندا، لِمواجهة منتخب هذا البلد ودّيا في الـ 3 من جوان المقبل.

ويعني هذا الأمر، أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيضبط قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في كأس العالم، قبل الـ 25 من ماي المقبل بِقليل.

وعلى هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف” بِمركز سيدي موسى، تقرّر أن يخوض “محاربو الصحراء” لقاءً ودّيا أخير بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، في الـ 10 من جوان المقبل، أمام منافس لم تُضبط هُوِّيتُه بعد. عِلما أن كانساس سيتي ستكون معقل مواجهتَي الجزائر أمام الأرجنتين والنمسا في الـ 17 والـ 28 من نفس الشهر، لِحساب الجولتَين الأولى والثالثة من دور المجموعات لِمونديال 2026.

مقالات ذات صلة
وليد صادي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لـ”الفاف” محمد مكيراش

بالفيديو.. بوعناني يساهم في تأهل شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا

أشبال “الخضر”.. استدعاء 20 لاعبا لِودّيتَي مصر

عادل عوشيش: “هدف المنتخب الوطني في كأس العالم هو التتويج باللقب”

هذا ما قاله عوشيش عن طموحاته مع “الخضر”

تعيين حكام مبارتي نصف نهائي كأس الجزائر

