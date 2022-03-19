“أرشح الجزائر لبلوغ المونديال.. وتغيير الكاميرون للمدرب لن يخدمهم”

المدرب الفرنسي هوبير فيلود يتحدث عن فاصلة "الخضر" أمام "الأسود"

رشح الفرنسي هوبير فيلود، المنتخب الجزائري لبلوغ كأس العالم المقبلة التي ستحتضنها قطر شهر نوفمبر القادم، وذلك قبل خمسة أيام من خوض “الخضر” لقاء الذهاب في “دوالا” أمام المنتخب الكاميروني لحساب ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال فيلود، الذي يعرف جيدا خبايا الكرة الجزائرية، بحكم تدريبه لأندية إتحاد العاصمة، وفاق سطيف وشبيبة القبائل في وقت سابق، إن لاعبي المنتخب الجزائري يمرون بفترات جيدة مع أنديتهم قبيل أيام قلائل من موعد لقاء السد، حيث خص بالذكر الثنائي سليماني ومحرز الذي يبهر في ناديه سبورتينغ لشبونة ومانشستر سيتي على التوالي، معتبرا أن الاستفاقة الحالية لغالبية اللاعبين الدوليين من شأنها أن تصب في مصلحة المنتخب الجزائري عشية مواجهة نظيره الكاميروني، حيث قال فيلود في حوار خص به “ليكيب” الفرنسي: “أعتقد أن المنتخب الجزائري سيظهر بوجه مغاير في مباراتي السد مقارنة بما شاهدناه في “الكان” الأخيرة، بالنظر إلى أهمية المباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكاميروني، في كأس إفريقيا الأخيرة، سوء التحضيرات أثر على مردود المنتخب في العرس الكروي الإفريقي، التحضيرات في ديسمبر كانت متذبذبة، وأنا شخصيا أعرف رد فعل اللاعبين الجزائريين الذين سيعملون كل شيء من أجل كسب تأشيرة المرور إلى المونديال المقبل، على اعتبار أن بلوغ كأس العالم سيكون أفضل من التألق في “الكان” بالنسبة للجزائريين، قبل أن يضيف مدرب المنتخب السوداني سابقا: “في الوقت الحالي، أظن أن الحالة الجيدة التي يمر بها محرز وسليماني ستصنع الفارق في المباراتين المقبلتين.. أرى الجزائر في المونديال وفي ملعب البليدة جزئيات صغيرة هي التي ستحدد المتأهل إلى كأس العالم”.

ولم يخف التقني الفرنسي، الخطأ الذي وقع فيه الاتحاد الكاميروني للكرة عقب إقالة التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو، معتبرا أن تغيير الكاميرون للمدرب في الوقت الراهن وقبل أيام قلائل من مواجهة “الخضر” لن يخدمها إطلاقا، مؤكدا أنه كان يتوجب على القائمين على شؤون الكرة في الكاميرون الاحتفاظ بكونسيساو على رأس العارضة الفنية، خصوصا عقب إنهاء “الأسود” في كأس أمم إفريقيا الأخيرة المسابقة في الصف الثالث”، قائلا في هذا الصدد: “تغيير منتخب الكاميرون لمدربه الرئيسي لن يخدمه كثيرا، لا أرى أدنى سبب في إقالة كونسيساو عقب تحقيق المركز الثالث في “الكان” الأخيرة.. حقيقة كنت دوما أتساءل عن سبب إقالة التقني البرتغالي”.