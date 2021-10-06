حذار.. لا توجد مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم

دوليون سابقون يتحدثون إلى "الشروق" عن لقاء الغد أمام النيجر:

أجمع لاعبون دوليون سابقون أن أشبال جمال بلماضي سيرفعون غلتهم إلى 30 مقابلة بدون هزيمة سهرة الغد على أرضية ملعب تشاكر بالبليدة، بحكم أنهم يستقبلون منتخب متواضع جدا يعتبر احد اضعف منتخبات القارة السمراء ، وقالوا أن بلماضي يبحث عن تحقيق العلامة الكاملة لتعزيز صدارة المجموعة الأولى، وأن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للمباراة الفاصلة، كما اعترف آخرون أن اللقاء ضدد غزلان المهر سيكون صعبا لكن بلماضي له مفاتيح الفوز، وأن موقعة الليلة بتشاكر تعتبر مرحلة تحضيرية لسفرية نيامي الصعبة.

لخضر بلومي: موقعة تشاكر تحضيرية لسفرية نيامي

أعتبر الدولي السابق لخضر بلومي موقعة تشاكر الليلة ضد منتخب النيجر برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال قطر 2022 بمثابة مرحلة تحضيرية لسفرية نيامي الصعبة الثلاثاء المقبل، بحضور 9 آلاف مناصر بالعاصمة نيامي، وهو ما من شأنه أن يمنح أشبال التقني الفرنسي جون ميشال كفالي دعما معنويا، وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر وهذا للحفاظ على كرسي الريادة.

كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للمباراة الفاصلة

وأبدى بلومي تفاؤله الكبير بقدرة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بقدرتهم بتحقيق فوز عريض على حساب أحد أضعف منتخبات القارة السمراء ألا وهو منتخب النيجر، لأن الجزائر حسب الحائز على الكرة الذهبية الإفريقية تملك منتخبا عالميا يزخر بنجوم كما هو الشأن لصانع أفراح ليستر سيتي رياض محرز، وبن رحمة الذي يصنع بداية هذا الموسم افراح ناديه الانجليزي بأهدافه، مؤكدا في تصريحه للشروق أن محاربي الصحراء لديهم كامل المقومات التي تؤهلهم للفوز بالنقاط الثلاث، مقارنة بالمنافس المُتخوف من تمرد كتيبة الناخب الوطني بلماضي، خاصة وأن الضغط سيكون على أشبال جون ميشال كفالي المطالبين بانتهاج خطة هجومية، وهو ما يسهل من مأمورية زملاء محرز وبغداد بونجاح باختراق دفاعه الثقيل، وأنهم يتوفران على قدرات عالية ستعطي دفعا قويا للدفاع، واعتبر قوة المنتخب في لعبه الجماعي وتكاتفه حول الهدف المنشود الذي لن يكون إلا بخطة مدروسة تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وعدم تضييع الفرص مع تحصين الدفاع، مبديا ارتياحه لعدم وجود إصابات مؤثرة، قائلا أن منتخب النيجر متواضع جدا رغم أن تشكيلته مدعمة بلاعبين ينشطون خارج النيجر.

بغلول: لا توجد مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم

حذر الحارس السباق لمنتخب الخضر لسنوات الثمانينات محمد الأمين بغلول من منافس الخضر الليلة برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال قطر 2022 منتخب غزلان المهر، وقال خريج مدرسة وفاق القل ‘لا توجد مباريات سهلة في تصفيات كأس العالم”، مطالبا الناخب الوطني جمال بلماضي بأخذ مباراة النيجر على محمل الجد وتقديم أفضل ما لدينا، وأضاف علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة السابقة أمام بوركينافاسو لنكون في أفضل أحوالنا خلال المواجهة الأولى هنا بالجزائر، وبعدها سنفكر في لقاء العودة في نيامي الثلاثاء المقبل.

كما حذر منشط نهائي كأس الجمهورية سنة 1986 مع وفاق القل من القذف من بعيد والمرتدات الخطيرة لمنتخب النيجر الذي سيعتمد من دون شك على التسديد من أماكن بعيدة، كما ذكر الجميع أن قوة منتخب النيجيري الملقب بمينا تكمن في وسط الميدان وكما هو معلوم في كرة القدم الفريق الذي يحتل تلك المنطقة سيسيطر لا محالة على اللقاء، ورغم صعوبة المهمة طالب الحارس السابق لوفاق القل من زملاء رياض محرز أن يكونوا كرجل واحد فوق الميدان وليؤكدوا علو كعبهم بأنهم أسياد افريقيا وهم من يستحقون الذهاب إلى قطر، وأقر بصعوبة الدقائق الأولى لأن الخصم سيركن إلى الوراء، وطبعا نحن نهاجم في الوقت المناسب.

دزيري: بلماضي يبحث عن العلامة الكاملة

أبدى الدولي السابق بلال دزيري تفاؤله بحصد زملاء محرز ثلاث نقاط الليلة حينما يواجهون منتخب غزلان المهر على أرضية ملعب تشاكر برسم الجولة الثالثة للمجوعة الاولى لدور المجموعات المؤهلة لتصفيات مونديال قطر 2022 .

وقال دزيري لـ”الشروق” أن الناخب الوطني جمال بلماضي يبحث عن تحقيق العلامة الكاملة لتعزيز صدارة المجموعة، بشرط توظيف كل الأوراق الرابحة في مواجهة سهرة الليلة من أجل مد خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الملحق، وقال أن ضمان الفوز يكون بكسب المعركة مبكرا حتى لا يمنح أي ثقة لأشبال التقني الفرنسي جون ميشال كفالي.

وعن الانتقادات الذي طالت الناخب الوطني جمال بلماضي بعد استدعاءه الثلاثي بن سبعيني وبلعمري وسليماني قال أن المنتخب يلعب لقاءين في ظرف 5 أيام، وممكن أنه سيوظفهم في لقاء العودة بنيامي الثلاثاء المقبل وهو أدرى ببعض الأمور الذي يجهلها الجمهور الرياضي والنقاد، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة ديناميكية عدم تلقي أي هزيمة للمقابلة الـ 30 على التوالي.

ولم يبد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة أي تخوّف من المنافس بحكم أن نقطة ضعفه تتمثل في خط دفاعه الثقيل وأن كل الابواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للملحق عن المجموعة الأولى، حتى أن المدرب جون ميشال كفالي أعترف بقوة الخضر وقال أن هدفه ليس التأهل لمونديال قطر لأن فريقه متواضع، وإذا عدنا إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين نجد الغلبة لمحاربي الصحراء بـ 5 انتصارات مقابل فوز واحد فقط 1-0 سنة 1981 برسم تصفيات مونديال إسبانيا 82، كما أن خط هجومنا سجل في مرماهم 14 هدفا مقابل تلقي خط الدفاع هدف واحد فقط.

فرقاني: الفرصة مواتية للمحاربين لتعزيز الصدارة

قال القائد السابق للخضر علي فرقاني إن الفرصة مواتية الليلة لأشبال بلماضي من أجل تعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى، حينما يواجهون منتخب النيجر المتواضع الملقب بمينا الذي يعد حسب خريج مدرسة النصرية أحد أضعف منتخبات القارة السمراء، والدليل على ذلك تأهله في مناسبتين فقط لكأس أمم إفريقيا عامي 2012و 2013، وأنهزم أمام الخضر في 5 مواجهات، حيث تلقت شباكه 14 هدفا، ولم يسجل سوى هدف واحد سنة 1981، برسم تصفيات مونديال إسبانيا 82، أين حضر الفائز بكأس الجزائر 1986 ضد وفاق القل اللقاء الذي برمج على الساعة الثانية زوالا فوق درجة حرارة حارقة.

وأبدى لاعب شبيبة القبائل السابق تفاؤله بمواصلة الخضر المحافظة على سجلهم خاليا من الهزائم للقاء رقم 30 على التوالي بحكم أن المنافس غير متجانس على مستوى الخطوط الثلاث ولم يوفق المدرب جون ميشال كفالي في إيجاد الميكانيزمات التي تمكنه من اللعب الجماعي، عكس منتخبنا المتواجد في الطريق الصحيح، وأضاف أن المقابلة مصيرية لزملاء محرز المطالبون بالفوز ولا بديل غيره للحفاظ على صدارة المجموعة الاولى لان أي تعثر لا قدر الله سيفسح المجال لمنتخب البوركينا الذي ضمن مسبقا 6 نقاط حينما يواجه متذيل المجموعة الأولى جيبوتي، وفي الأخير رشح الخضر بالفوز بسهولة بواقع 4-0، مطمئنا الأنصار أن العائد إلى التشكيلة يوسف عطال سيؤدي لقاء في المستوى.

مغارية: سنفوز على النيجر ذهابا وإيابا

توقع المدافع السابق للمنتخب الوطني فضيل مغارية أن محاربو الصحراء سيفوزون على منتخب النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لأن المنافس حسبه متواضع جدا ويعد أحد أضعف منتخبات القارة السمراء، حيث ستكون المهمة حسبه سهلة للغاية، لكن المطلوب من أصحاب القاطرة الأمامية لمنتخبنا أن يستغلوا الفرص التي تتيح لهم ولا يتعجلوا تسجيل الهدف الأول مبكرا، مع العلم أن أغلبهم محترفين، ولن تفلح الآلة النيجيرية في لعب ورقة الأعصاب.

وأضاف خريج مدرسة جمعية الشلف أن الـتأهل للملحق عن المجموعة الأولى سيكون لا محالة لصالح محاربي الصحراء ولكن بشق الأنفس حيث توقع الحائز على كأس إفريقيا في دورة الجزائر 1990 مع الخضر أن أشبال جون ميشال كفالي سيخلقون مشاكل لزملاء رياض محرزرغم أن محاربي الصحراء هم أبطال إفريقيا وأن تعداد الناخب الوطني جمال بلماضي الحالي بإمكانه أن يرعب أقوى الخصوم فهو منتخب مونديالي، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة سجلها خال من الهزائم للمقابلة الـ 30.

وقال اللاعب السابق للنادي الإفريقي التونسي أن كل المعطيات في صالح منتخب محاربي الصحراء ولا خوف عليهم ومبروك علينا تأهلنا المستحق للملحق عن المجموعة الأولى، وتوقع ابن مدينة الشلف أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيتفوق على التقني الفرنسي كفالي خاصة وان أبطال إفريقيا في أحسن أحوالهم وان كل الظروف مواتية لأداء مقابلة كبيرة فوق ارضية ملعب تشاكر بالبليدة.

ماتام: كل الظروف في صالح الخضر

يرى الدولي السابق رضا ماتام بأن الخضر قادرون على تجاوز عقبة منتخب النيجر سهرة الليلة بملعب تشاكر برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حكم أن المنافس متواضع جدا ويعتبر أحد أضعف منتخبات القارة السمراء، كما أن الخطة التي يطبقها الناخب الوطني جمال بلماضي مند إشرافه على العارضة الفنية للخضر أتت ثمارها، وتوقع اللاعب السابق لشبيبة قسنطينة رضا ماتام أن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للمباراة الفاصلة، بحكم أن هذا المنتخب أتضح أن له روح قتالية مند مجيء بلماضي أين أصبح زملاء محرز وكأنهم يلعبون لأول مرة في المنتخب وهذا بفضل حنكة بلماضي والخطة التي ينتهجها مند البداية وإلى غاية صفارة النهاية حيث أنه يطبق خطة هجومية محضة أفضت إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمقابلة رقم 30، وتوقع أحسن لاعبي الفريق الوطني السابق رضا ماتام أن كل الظروف في صالح الخضر لتجاوز عقبة غزلان المهر.