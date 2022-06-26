أزمات البشرة الدهنية في فصل الصيف.. كيف تتعاملين معها؟

البشرة الدهنية، هي الأكثر عرضة للمشاكل والأزمات في فصل الصيف، حيث لا تخلو من البثور، الرؤوس السوداء، التصبغات المزعجة جدا، التعرق المفرط، الذي يسبب الحرج، خاصة عند تطبيق المكياج.. ما يعني أنها تحتاج إلى عناية خاصة جدا في هذا الفصل.

الشروق العربي، استشارت عددا من خبراء التجميل، وجمعت لك هذه التوصيات والتوجيهات المهمة، لاتباعها في فصل الصيف، حتى تتمتعي ببشرة صافية، قليلة المشاكل.

التقشير الدوري والتنظيف العميق

ينصح خبراء العناية والتجميل باتباع روتين خاص بالبشرة الدهنية، وعدم الحياد عنه طوال فصل الصيف، إذ من الضروري أن تنظفيها باستخدام غسول طبي من الصيدلية، وعدم استخدام صابونات الماركات غير المضمونة، مرتين إلى خمس مرات في اليوم، بحسب درجة دهنية البشرة، بحيث يزيل الغسول فائض الزيوت فيها، ويمنع تراكم الخلايا الميتة، ما يخفف بالتالي من فرص ظهور الشوائب غير المرغوب فيها، مع الحرص على تقشيرها بمنتجات صيدلانية أو طبيعية يصفها طبيب الجلد كذلك، حيث يساعد تقشير البشرة الدهنية على إزالة الخلايا الميتة والأوساخ المتراكمة نتيجة الإفرازات الفائضة من الزيوت، ويقلل من نسبة السموم التي تسبب البثور وبقية المشاكل الأخرى. قد تحتاج البشرة الدهنية إلى التقشير مرة في الأسبوع.

كريم الترطيب وواقي الشمس

تشير خبيرة التجميل بمدرسة اليد الذهبية، إلى أن أغلب مشاكل البشرة على اختلاف طبيعتها وفي جميع الفصول، راجعة إلى إهمال الترطيب اليومي. أما في فصل الصيف، فيؤدي التغاضي عن استخدام واقي الشمس إلى تفاقم مشاكلها. لذا، تشدد الخبيرة على اختيار هذين المنتجين بدقة وبتوجيه إخصائيين، بحيث يكون الكريم المرطب ذا تركيبة تناسب البشرة الدهنية، ما يسمح بموازنة الزيوت فيها، ويحمي طبقتها الداخلية من فقدان الماء.

فيما يحميها واقي الشمس من تأثير العوامل الخارجية المضرة بها، في أثناء النهار الحار، حين تكون البشرة الدهنية أكثر تأثرا بها، بسبب الزيوت التي تفرزها.

الخيار المكون الطبيعي السحري للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية

يعرف الخيار باحتوائه على نسبة عالية جدا من الماء، الأمر الذي يجعله مثاليا لعلاج جفاف البشرة ومنحها ملمسا حريريا، إضافة إلى ذلك، للخيار قدرة خارقة في إزالة مختلف الشوائب عن الجلد، مثل البقع الداكنة، فيمنحها لونا موحدا ومشرقا، ويحارب التجاعيد وحب الشباب. لهذا، يعتبر خبراء التجميل الخيار من أهم المكونات الطبيعية التي تغني النساء عن مستحضرات العناية التي تباع في الأسواق أو الصيدليات، إذ يعتبر مثاليا للبشرة الدهنية، فهو يمتص دهونها ويرطبها ويمنحها صفاء ونضارة.

يمكن استخدام الخيار على البشرة على شكل شرائح، بعد تنظيف كليهما، قد تأخذ العملية ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة، حتى يمتص الجسم الماء الموجود في الخيار بكل مكوناته الفعالة والمفيدة، كما يمكن وضعه في الخلاط للحصول على قوام كريمي ودهنه على البشرة.

تحذير:

تعاني البشرة الدهنية أكثر من غيرها من الحساسية في موسم الحر، حيث يمكن أن تلتهب فجأة، بسبب لسعة حشرة مجهرية، تحمر وتتورم، أو قد تصاب بالحكة لمجرد ملامسة الغبار، بالإضافة إلى إصابات متكررة بالإكزيما.. كل هذا، لا يستدعي الهلع والهروع إلى الطبيب، يكفي في بداية الصيف زيارة مختص جلدي يصف بعض تدابير ومنتجات الوقاية، ويعطيك توجيهات مهمة للتعامل مع أي مشكل يظهر على البشرة، ثم إن اتباع الروتين الصحي سابق الذكر يمنع عنك أخطار البشرة الدهنية، فلا تهمليه.