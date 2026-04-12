أزمة عمورة تتواصل وبن سبعيني يعود إلى نقطة الصفر

في لقاءين جمعا رباعي "الخضر" في "البوندسليغا"

على بعد خمس جولات فقط من نهاية الدوري الألماني، شاءت الصدف أن يلتقي مساء السبت رباعي الخضر، في مباراتين فقط، حيث واجه فارس شايبي زميله في الخضر أمين عمورة، وواجه رامي بن سبيعي زميله إبراهيم مازة، في مباراتين أكدتا أن ما يعانيه عمورة صار أزمة حقيقية، وأن أداء رامي بن سبعيني صار مثل الأرجوحة أو المصعد ما بين نزول وصعود، فبعد أن أعادته للحدث ثنائيته التي حولت هزيمة فريقه إلى انتصار، من أزمته النفسية عقب تسببه في خروج فريقه من رابطة أبطال أوربا، أمام أطلنطا الإيطالي، عاد لنفس الأزمة وخرج السبت وسط استهجان، وعدم رضا، بعض مناصري الفريق الأصفر.

فريق بوريسيا دورتموند الذي ضمن المشاركة في رابطة أبطال أوروبا والمرتبة الثانية في “البودسليغا”، استقبل رفقاء مازة في لقاء التأكيد، ولكن المواجهة سارت عكس ما يشتهي رامي، الذي نال أضعف نقطة في المباراة، وكان المتسبب الأول في هزيمة فريقه في ميدانه بهدف نظيف، استغل فيه مهاجم بيار ليفركوزن، كرة طائشة من رامي كلفت فريقه الهزيمة، كما تلقى رامي بن سبعيني بطاقة صفراء بعد عرقلته الواضحة لمازة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول فلعب بتحفظ طوال أطوار المباراة، بينما قدم الصغير مازة مباراة محترمة ونال 7.7 في الوقت الذي لم يتخط فيه بن سبعيني نقطة 5.5، ليستقر ناديه في المركز الثاني، بينما صعد رفقاء مازة إلى المركز الخامس المؤهل لـ”أوروبا ليغ”، ويمتلك الفريق كل الحظوظ ليكون ضمن رباعي رابطة أبطال أوروبا.

وقدّم مازة كعادته مباراة جيدة، في انتظار الفاعلية سواء بالتسجيل أم التمرير الحاسم للاعب يتطور وينضج من مباراة إلى أخرى على أمل أن يبلغ القمة خلال مباريات كأس العالم القادمة.

كما استقبل فولفسبورغ وعمورة، فريق فرانكفورت، وكانا معا، أي عمرة وفارس، أساسيين، مثلهما مثل بن سبعيني ومازة. ولكن المباراة سارت في اتجاه واحد، وتيهان متواصل لعمورة، الذي كاد يسجل في عدة مرات وكادت تمريراته تحقق الانتصار، ولم يزد تقييم أمين عمورة عن 6.5، وصار ناديه من دون روح، وفقد إمكانية البقاء في الدرجة الأولى، حيث يتواجد في المركز 17، وبعيدا عن صاحب المؤخرة بنقطتين، بينما أدى فارس شايبي مباراة مقبولة جدا، وفي هدف المباراة الثاني لفرانكفورت، كان الصانع الحقيقي من مخالفة غير مباشرة.

هؤلاء من كوادر المنتخب الوطني، والمطلوب مساعدة بعضهم البعض، فقبل مباراة فولفسوبرغ، لاحظنا فرحة فارس، بعمورة بمجرد مشاهدته على أرضية الميدان، كما فرح رامي بالصغير إبراهيم مازة، وتجاذبا أطراف الحديث.

وبقي عن نهاية الدوري الألماني خمس جولات فقط، ستكون تحضيرية للمونديال من خلال المشاركة المستمرة وخطف دقائق عديدة لعب من المستوى العالي جدا.