أزمة كهرباء قوية تضرب 7 دول عربية

تشهد عدة دول عربية أزمة كهرباء قوية تعددت أسبابها منها نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وعدم كفاية إنتاج الغاز، في وقت تشهد فيه المنطقة موجات حر شديدة.

وذكرت منصة “الطاقة” المختصة، أن دولة الكويت تُعد أحدث المنضمين إلى نادي انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك، إلا أن هذه الأزمة شكّلت مفاجأة، لا سيما مع ما تتمتع به الدولة من كفاية في إمدادات الطاقة من النفط والغاز.

وأضافت تقرير المنصة أن مصر تشهد هي الأخرى أزمة كهرباء تتفاقم على مدى عام كامل، حتى اضطرتها إلى زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات بدلًا من مدة الساعتين المقررة يوميًا، مرتين خلال شهر جوان الجاري.

كما تضرب الأزمة كلًا من اليمن وسوريا والسودان ولبنان والعراق، ليصبح عدد الدول العربية التي تشهد أزمة كهرباء متفاقمة، 7 دول، يواجه مواطنوها انقطاعًا متكررًا خلال المدة الأخيرة.

وتأتي أحدث أزمة كهرباء في الكويت رغم أنها تستورد 400 ميغاواط يوميًا من شبكة الربط الخليجي لتعزيز حاجة الشبكة المحلية، ولكن هذه الكميات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة، وهي منتصف النهار بين (12 ظهرًا حتى 6 مساءً).

وكانت مصادر قد أخبرت منصة الطاقة المتخصصة أن انقطاع الكهرباء في الكويت سيستمر إلى منتصف سبتمبر المقبل 2024، إذ من المقرر أن تلجأ الوزارة لقطع الكهرباء بشكل مبرمج 3 ساعات يوميًا، بالتناوب بين المناطق داخل المحافظات خلال شهري جويلية وأوت.

كما يواجه اليمن أزمة كهرباء قوية منذ سنوات طويلة، على الرغم من الدعم السعودي المتواصل -من خلال ضخ كميات ضخمة من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء- إذ يشكّل هذا الملف أزمة كبيرة للحكومة، وسط انقطاعات للتيار تزيد عن 16 ساعة يوميًا.

وفي سوريا تعدّ أزمة كهرباء غير محددة المعالم، إذ إن أوقات قطع التيار من المحطات الحكومية غير منتظمة، وقد تصل إلى 20 ساعة يوميًا، وبينما لا تخضع بعض المنشآت والخدمات لتخفيف الأحمال مثل المستشفيات ومحطات المياه، لم يشهد وضع التغذية للمنازل والمنشآت تحسنًا خلال العامين الماضيين.

أما في لبنان تصل مدد انقطاع الكهرباء إلى نحو 20 ساعة يوميًا، وقد تزيد في بعض المناطق، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا سيما بعدما تقلّصت واردات وقود الديزل والمازوت منذ عام 2020.

وفي السودان ينقطع التيار يوميًا لمدد تصل إلى نحو 14 ساعة يوميًا، على الرغم من محاولات الوزارة الحصول على إمدادات منتظمة من محطات الطاقة الكهرومائية الموجودة في البلاد.