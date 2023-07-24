أزيد من مليون مشترك يلتفّون حول مشروع الجزائر الخضراء

في ظل الارتفاع المقلق لدرجات الحرارة

في ظل الارتفاع الكبير والمقلق لدرجات الحرارة هذا الصيف، إلتفّ أزيد من مليون مشترك حول مشروع “الجزائر الخضراء” الرامي لزراعة شجرة أمام كل بيت عبر 58 ولاية.

وشهدت صفحة “الجزائر الخضراء” على فيسبوك، مؤخرا، تزايدا لافتا في أعداد المشتركين، حيث تقدم القائمون عليها بجزيل الشكر لكل الداعمين للمشروع الهام الذي يعود بالنفع على الجميع بزيادة المساحات الخضراء التي توفر الظل.

وسجلت الصفحة زيادات بالآلاف في ظرف وجيز، بسبب الترويج الجيد والتوعية بضرورة المشاركة في خلق بيئة صحية تساعد على مجابهة الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة.

يذكر أن مشروع الجزائر الخضراء مكن من غرس مئات الآلاف من أشجار الزينة وكذا المثمرة عبر 58 ولاية، حيث يظهر صاحب المبادرة الرائدة فؤاد معلى في عديد الفيديوهات المتداولة عبر الشبكات وفي تصريحات تلفزيونية وهو يتحدث عن ثقافة التشجير والأهداف المسطرة.

ويحرص القائمون على هذا العمل التطوعي على اختيار أنواع محددة من الأشجار يتم غرسها على مستوى حواف الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، وكذا المناطق الحضرية والتي تتميز بجمالها على غرار أشجار الجكاروندا والميليا والبيزا والتوت.

أما الأشجار المثمرة المعمرة كالزيتون، البلوط، الخروب، الفستق الأطلسي والتين الشوكي فيتم غرسها على مستوى الغابات.

ويحظى المشروع الحامل لشعار “خضراء بإذن الله” والذي انطلق عام 2013 من ولاية باتنة، بمبادرة من مجموعة من المتطوعين بدعم السلطات العمومية وكذا المواطنين والمحسنين.