العالم

“أسطول الصمود” يقترب.. هذه هي المسافة الفاصلة بينه وبين غزة الآن

الشروق أونلاين
أعلن “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة، صباح الأحد، أنه بات على بُعد نحو 825 كيلومترًا فقط من سواحل القطاع، مؤكدًا مواصلة الإبحار رغم “التهديدات الصهيونية”.

وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، بأن الأسطول يواصل تقدّمه باتجاه القطاع المحاصر، مشيرة إلى تقليص المسافة تدريجيًا منذ انطلاق الرحلة.

وكان “أسطول الصمود المغاربي”، وهو أحد مكونات الأسطول العالمي، قد أعلن الخميس الماضي أنه بات على بعد 995 كيلومترًا من غزة.

وفي أحدث التطورات، قال أحد النشطاء على متن القارب “ألما” التابع للأسطول، في تسجيل مصور نُشر عبر منصة “إكس”، إنهم باتوا على بعد 430 ميلا بحريًا (نحو 692 كلم) من غزة، مؤكدًا: “نقترب أكثر يوميًا”.

وأضاف الناشط، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن طائرتين مسيّرتين حلّقتا على علو منخفض فوق قوارب الأسطول خلال الليلة الماضية، دون أن تنفّذا أي هجوم، مشيرًا إلى أن الفريق مستمر في الإبحار رغم كل التهديدات.

