أسعار”خيالية” للفواكه.. غلاء قياسي يضرب الأسواق

منعت السلطات استيراد الفواكه لحماية المنتوجات المحلية، لكن سوق الفاكهة لم يخل من المضاربين الذين رفعوا السعر عاليا لدرجة أثقلت جيب المواطن.

دخلت الفواكه الموسمية إلى السوق بأسعار مرتفعة جدا، وجولة بسيطة في أسواق الخضر والفواكه تظهر جليا الارتفاع الكبير الذي لم يعد المواطن قادرا على مجاراته.

وكشفت مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بحطاطبة عبر موقعها الإلكتروني، عن أسعار الفواكه ليوم الاثنين: التفاح 600 دج، الخوخ 550 دج، الدلاع 110 دج للكلغ، البطيخ الأصفر230 دينار والتمر مابين 250 إلى 550 دينار للكلغ في حين بلغ سعر المشيمشة 180 دج.

وتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تداول أسعار الفواكه من صفحة سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة بولاية البليدة والتي جاءت كالتالي في اليومين الأخيرين، الموز 400 دينار، فراولة 270/320 دينار، حب الملوك 700/1200 دينار، تفاح أصفر 600/900 دينار ، تفاح أحمر 700/850 دينار، برتقال 500 دينار ، نكتارين 270/450 دينار، خوخ 500/650 دينار، مشيمشة 250/350 دينار.

أسعار سوق الجملة المرتفعة أوصلت الفاكهة إلى الأسواق الجوارية بأثمان مرتفعة جدا حيث بلغ سعر المشمش 850 دج في حين وصل ثمن التفاح إلى 750 دج والبطيخ الاحمر الذي يعتبر فاكهة الموسم لا يزال مرتفعا.

وفي 2020 منعت الحكومة استيراد 15 صنفا من الفواكه الموسمية والفصلية، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي وكبح فاتورة الواردات.

وقررت “وزارة التجارة رفع قائمة الفواكه الممنوعة من الاستيراد لتشمل 15 نوعا من الفواكه، ويتعلق الأمر بالحمضيات، المشمش، الكرز، الخوخ، البرقوق، العنب، الإجاص، التفاح، اللوز، التين، الرمان، الزعرور، والسفرجل”.

وكان هدف السلطات من منع الاستيراد هو دعم الانتاج المحلي ومساعدة الفلاحين وحمايتهم من ظاهرة كساد السلع، بسبب المنافسة التي فرضها استيراد كميات كبيرة من مختلف المنتجات المتوفرة محليا.

ويبدو أن قرار منع الاستيراد لا يزال حجة لدى المضاربين ومنفذا للتحكم في سوق الفواكه المحلية، وعلى سبيل المثال لا يزال التفاح المحلي يعرض بأسعار مرتفعة منذ أزيد سنوات من تاريخ منع استيراده وبات حلما بعيد المنال للكثير من العائلات الجزائرية على غرار فواكه أخرى موسمية.

ولا تزال فاكهة الموز المستوردة تشهد تباينا في سعرها يتراوح مابين 400 دينار إلى 700 دينار، في حين دخلت فاكهة الكرز أو ما يعرف بحب الملوك إلى السوق بـ 3000 دينارا للكلغ و حاليا تتراوح ما بين 700 إلى 1500 دينار للكلغ، أما فاكهة المشمش الموسمية فلا تزال بعيدة عن المتناول رغم قصر فترة بقائها في السوق.