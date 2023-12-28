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اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بعد عودة حركة الشحن إلى البحر الأحمر

الشروق أونلاين
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أسعار النفط تتراجع بعد عودة حركة الشحن إلى البحر الأحمر
أرشيف
سفن الشحن

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس متأثرة بانحسار المخاوف بشأن تعطل الشحن على مستوى البحر الأحمر، على الرغم من استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وحسب ما رصدته رويترز، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، بما يعادل حوالي 1.3 بالمئة، إلى 78.63 دولار للبرميل. في حين نزلت عقود مارس إلى 78.62 دولار للبرميل.

كما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 73.29 دولارًا للبرميل، حسب المصدر ذاته.

وتوقفت شركات الشحن الكبرى في وقت سابق من الشهر الجاري، عن استخدام البحر الأحمر، بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن المتوجهة إلى فلسطين المحتلة.

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