الحوثيون يحتجزون سفينة صهيونية في البحر الأحمر

احتجزت الجماعة انصار الله (الحوثيين) سفينة صهيونية في أعماق البحر الأحمر، يوم الأحد، حيث تمّ احتجاز 52 شخصاً كانوا على متنها ويتم التحقيق معهم والتثبّت من جنسياتهم.

وقال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) لقناة الجزيرة إن قواتهم اقتادت “سفينة إسرائيلية” إلى شواطئ اليمن، مضيفا: “اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة”.

وعلق مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو: “اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية”، وكشف أن “اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني -حسب وصفهم-، وندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية”.

وتابع مكتب نتنياهو: “رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر”، كما علق جيش الاحتلال على الحادثة: “اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا”.