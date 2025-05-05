أسعار سكنات عدل 3.. بلعريبي يكشف

قال وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، الإثنين، إن أسعار سكنات “عدل 3” ستكون مقاربة لأسعار سكنات الترقوي المدعم LPA.

وعلى هامش اشرافه على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ27 للصالون الدولي لمواد البناء والأشغال العمومية، “باتيماتيك 2025″، أكد بلعريبي أن وكالة عدل عملت على ضبط الأسعار لتكون في متناول الجميع.

وفي هذا الصدد، صرح الوزير أن الأسعار ستكون أقل أو مثل أسعار الترقوي المدعم، معتبرا أن الأمر الجيد في صيغة عدل هو دفع الأقساط على 25 و30 وحتى 30 سنة.

وبالنسبة لموعد بداية الأشغال، قال وزير السكن إن الـ200 ألف وحدة سكنية المسجلة في قانون المالية 2025 قد انطلقت بها الدراسات.

وعن النمط العمراني لسكنات عدل 3، أوضح الوزير أن هذا الأخير سيشهد تغيرا وتطورا كبيرين.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن القطاع أن سكنات هذه الصيغة ستكون مجهزة بالتدفئة المركزية لأول مرة للحفاظ على أرواح الناس.

للإشارة، فقد حددت وكالة عدل يوم 20 ماي كآخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية، وذلك بالنسبة للمكتتبين المتأخرين عن إتمام العملية.