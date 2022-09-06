أسواق “الرحمة” للأدوات المدرسية.. إقبال محتشم

عارضون تخلفوا في الحضور

إقبال محتشم في الأيام الأولى من افتتاح معرض الدخول المدرسي بالجزائر العاصمة، الذي يحمل شعار “لمسيد”، إذ لم يستقطب العارضون، وحتى بولايات أخرى، إلا قلة من العائلات الباحثة عن المستلزمات الدراسية لأبنائها. فيبدو أن تأخر الدخول المدرسي، وعدم وجود فارق كبير بين أسعار أسواق الرحمة ونظيرتها الخارجية، جعل المواطنين مترددين في الشراء.

تعتبر أسواق “الرحمة” للمستلزمات المدرسية، التي نظمتها وزارة التجارة، الأولى من نوعها لهذا الموسم الدراسي، التي حملت شعار “من أجل سنة دراسية موفقة للجميع”. والأسواق، احتضنها قصر المعارض “صافكس” بالجزائر العاصمة، إضافة إلى فتح أسواق ببقية الولايات، وذلك منذ الفاتح من سبتمبر الجاري لتستمر إلى غاية 18 سبتمبر وأخرى إلى غاية 30 سبتمبر.

والظاهر، أن أسواق الرحمة عرفت إقبالا محتشما للزوار، إضافة إلى مشاركة “منقوصة” من طرف العارضين.

جناح واحد لبيع الأدوات المدرسية

“الشروق” تجولت في معرض الأدوات المدرسية المنظم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، للاطلاع على أسعار المعروضات وإقبال العائلات.. وبحسب ما رصدناه، فالأسعار في المعرض تنقص بين 5 دج و10 دج، مقارنة بأسعار المكتبات. فمثلا، يبلغ سعر كراس 288 صفحة 300 دج، كراس 120 صفحة 120 دج، 192 صفحة 200 دج، 96 صفحة 90 دج، 64 صفحة 75 دج.

ويبلغ سعر كراريس الأعمال التطبيقية، حجم صغير 120دج والكبير200 بـ دج. أما بالنسبة لأسعار السجلات فتتراوح بين 350 دج و550 دج. غلافات حجم صغير 30 دج، والحجم الكبير 40 دج. مقلمة ابتداء من 200 دج إلى غاية 500 دج.

جناح لبيع الكراريس بالمجموعة

وأثناء جولتنا، لاحظنا وجود جناح آخر مختص ببيع الكراريس فقط وبالمجموعة، لزيادة حجم المبيعات وسهولة حساب المجموع. وعن رأي المتوافدين على المعرض حول الأسعار، أكد ” محمد خليل ” وهو أحد الباعة بالجناح، أن ألسعار مناسبة جدا، إذ يبلغ سعر كراسين 288 صفحة 550 دج، 5 كراريس 64 صفحة 300 دج، 6 كراريس 96 صفحة 500 دج و6 كراريس 120صفحة بمبلغ 650 دج.

وفرة كتب جميع الأطوار الدراسية

وشهد المعرض جناحا للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والذي تعرض فيه جميع الكتب المدرسية، للأطوار التعليمية الثلاثة. وفي حديثنا مع “عبد الغني” وهو أحد بائعي الكتب بالجناح، فقد أبدى أسفه للتوافد القليل للعائلات على اقتناء الكتب المدرسية، وعلى حسب رأيه، الأمر راجع إلى تأجيل الدخول المدرسي، وأضاف قائلا: “يومي الجمعة والسبت تزداد نسبة الزوار للمعرض، باعتبارهما يوم عطلة وكذلك في الفترات المسائية.. إذ إن أغلب الأولياء انقضت مدة عطلتهم الصيفية”. وأضاف بأن العائلات الجزائرية، تنتظر الأيام الأخيرة لاقتناء الأدوات المدرسية”.

تكوينات في تعليم اللغات

وعرف معرض “صافكس” مشاركة مؤسسات لتعليم اللغات والتكوين، ومنها مؤسسة “The modern learning center”. وعند اقترابنا من أحد أعضاء المؤسسة، أخبرتنا بأنّ سعر تلقين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية 6500 دج، للمستوى الواحد، أي حوالي 5 أسابيع. أما بالنسبة للغات الإيطالية، التركية والألمانية، الإسبانية، الروسية بـ 7000دج. أما اللغة الصينية فيبلغ سعر المستوى الواحد 9000 دج.

وأضافت محدثتنا، بأن أوقات الدراسة مخصصة بالدرجة الأولى، لكي تناسب الطلبة والموظفين. مثل الدراسة في الأوقات المسائية من الساعة الرابعة زوالا، إلى غاية السادسة مساء. وكذا في أيام العطل الأسبوعية.

وتختص هذه المؤسسة بتدريب متمدرسيها، في تخصصات المجال القانوني والإعلام الآلي.

انتقلنا، لاحقا إلى جناح مؤسسة الذكاء الاصطناعي للدعم المدرسي، المتواجد مقرها بالقبة، التي تقدم بدورها، مجموعة من الخدمات للتلاميذ، حسب ما صرحت لنا به إحدى العاملات بالمؤسسة. إذ بمجرد الدخول للموقع، تظهر للتلميذ مجموعة أسئلة تقييمية، لمعرفة مستواه.

إضافة إلى تصحيح تفاعلي للواجبات المنزلية، وإنشاء تمارينات مستهدفة للنقائص عبر المنشئ الآلي. كما يوفر موقع الذكاء الاصطناعي، مراجعة للتلميذ عبر مجموعة من الملخصات ومقاطع الفيديو.

محافظ ومآزر بأسعار معقولة

ويتواجد بالمعرض جناح لبيع المحافظ لشركة Mc Sport، وشهد هذا الجناح إقبالا كبيرا من طرف العائلات، نظرا لجودة المعروضات والأسعار التنافسية. وقالت إحدى الزائرات وتدعى مسعودة “أسعار المحافظ تتراوح ما بين 1000 دج إلى غاية 10500 دج، أما سعر المقلمات فلا يزيد عن 200 دج”، مشيرة إلى اقتنائها محفظة لأختها من المعرض بسعر 650 دج ولازالت لحد الآن تستعملها نظرا لجودة المنتج.

أما بالنسبة للمآزر، فقد بلغ سعر المئزر 550 دج، للبنات والذكور.

ولأن المعرض كان بمساهمة من مؤسسة النقل للطاكسي ” يسير”، فقد عرضت الشركة، مجموعة من الخدمات لزبائنها، كما كشفت عن خدمتها الجديدة لتوصيل المواد الغذائية مباشرة من مراكز التسوق، في أقل من 30 دقيقة وبأدنى الأسعار للمنتجات في السوق، بحسب ما صرحت به إحدى الموظفات في مؤسسة ” يسير”.

وعرف المعرض مشاركة بعض باعة الكتب شبه المدرسية وغير المدرسية، لتحفيز وتوسيع ثقافة الأجيال الصاعدة.

عائلات أثنت على انخفاض الأسعار

إلى ذلك، يلاحظ الزائرون لمعرض الدخول المدرسي بقصر المعارض، وجود عدة أجنحة فارغة لم يلتحق أصحابها، رغم مرور 5 أيام من انطلاق التظاهرة، وفسرها بعض العارضين، بأن الدعوة وصلتهم متأخرة، وسيلتحقون الأيام القادمة.

بينما تفاوتت آراء المتوافدين من العائلات، بحيث أخبرتنا ” صليحة ” وهي أم لطفلين، بأن الأسعار بالمعرض أقل من نظيرتها بالمكتبات، ما جعلها تقتني مجموعة من الكراريس، بمبلغ 3000دج. أما ” أم إسحاق ” التي حضرت إلى المعرض فور علمها بعملية فتح أسواق ” الرحمة ” لمساعدة العائلات ذوي الدخل الضعيف، حتى دون أن تسأل عن الأسعار في المكتبات.

“أسواق رحمة” بمنتزه الصابلات

وبمنطقة “الصابلات” بالجزائر العاصمة، تم افتتاح جناح لمستوردي الأدوات المدرسية، وأخبرنا أحد العارضين بالمكان، بأن إقبال العائلات “متوسط”، بينما مبيعاتهم لم تتجاوز 20%، مؤكدا أن أغلب المتوافدين على معروضاته، اشتروا وبكثرة الأقلام، وكل عائلة حسب ميزانيتها.

وأكد محدثنا أن الأسعار التي يقدمونها للزبائن في المعرض، أقل بـ 40% من تلك الأسعار الموجودة في المكتبات، وذلك تلبية لطلب الدولة، ومساعدة للمواطنين في اقتناء المستلزمات المدرسية، في ظل ارتفاع أسعارها قبيل الدخول المدرسي.