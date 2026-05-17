بِالفيديو: أشبال “الخضر” على بعد خطوة من المونديال

عزّز المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مساء الأحد، فرص بلوغ ربع نهائي البطولة الإفريقية وأيضا منافسة المونديال.

وفاز أشبال “الخضر” بِهدفَين لِصفر على نظرائهم من جنوب إفريقيا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “كان” صنف أقل من 17 سنة بِبلاد مراكش.

وسجّل هدفَي المنتخب الوطني أشبال المهاجم ياسين عابد من نادي البارادو، في الدقيقتَين الـ 41 والـ 85.

هذا ومنح المنظمون الجزائري ياسين عابد، جائزة أحسن لاعب في المباراة.

وعن نفس الفوج الرابع، تغلّب أشبال السنيغال بِهدف لِصفر على نظرائهم من غانا.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

1- الجزائر 4ن

2- جنوب إفريقيا 3ن

3- السنيغال 3ن

4- غانا 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة مساء الأربعاء المقبل، يلعب أشبال الناخب الوطني أمين غيموز مع فريق السنيغال، وتتبارى جنوب إفريقيا مع غانا.

وعند نهاية المطاف، يتأهّل رائد ترتيب الفوج ونائبه إلى ربع نهائي “كان” الأشبال. كما يبلغان نهائيات كأس العالم لِهذه الفئة المبرمجة بِقطر في نوفمبر المقبل.

ويُمكن لِثالث الترتيب أن يتأهّل أيضا إلى المونديال، إذا فاز لاحقا في مواجهة السد، على نظيره في مجموعة أخرى للبطولة الإفريقية. علما أنه توجد أربعة أفواج في “الكان”، كما منحت “الفيفا” لِإفريقيا 10 مقاعد في مونديال صنف أقل من 17 سنة.