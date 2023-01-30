أشبال بوقرة يقتربون من حلم التتويج بـ”الشان”

الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

يواجه، مساء الثلاثاء، المنتخب الوطني المحلي نظيره من النيجر في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2022، على ملعب ميلود هدفي بوهران، بمعنويات عالية من أجل الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية وتمهيدا للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه..

بعد أن كان اكتفى في مشاركته السابقة عام 2011 في السودان باحتلال المرتبة الرابعة، ويرشح متابعو كتيبة مجيد بوقرة للتتويج بلقب النسخة الحالية من “الشان” بالنظر للمستويات الكبيرة التي قدموها لحد الساعة.

وتتجدد مواجهة الجزائر والنيجر للمرة الثانية خلال 3 أشهر بعد أن كانا تواجها شهر نوفمبر الماضي وديا خلال تربص “طبرقة” بتونس، وفاز آنذاك أشبال مجيد بوقرة بنتيجة هدفين دون رد، قبل أن يصطدم المنتخبان مرة أخرى في “شان 2022″، في وقت قدم فيه منتخب النيجر مستويات جيّدة فاجأت الجميع في “شان الجزائر”، بدليل إقصائه لمنتخب الكاميرون في دور المجموعات ومنتخب غانا في الدور ربع النهائي، الأمر الذي يدفع بوقرة ولاعبيه إلى ضرورة توخي الحذر في لقاء الثلاثاء.

ويخوض “الخضر” مباراتهم أمام النيجر على ملعب ميلود هدفي بوهران بعد أن لعبوا كل مبارياتهم السابقة في ملعب نيلسون مانديلا، وكان بوقرة اعترف بأن اللعب في وهران لا يشكل أي عائق أمام لاعبيه لأنهم سبق ولعبوا هناك وهم يعرفونه جيّدا، بعد أن تخوف البعض من إمكانية تأثر اللاعبين بمغادرة ملعب نيلسون مانديلا الذي تعودوا عليه ووجدوا فيه معالمهم، وسيحظى زملاء محيوص دون شك بدعم قياسي من جماهير وهران، الذين كانوا ينتظرون بشغف لعب “الخضر” بملعب ميلود هدفي منذ برمجت مباراة الدور نصف النهائي بهذا الملعب، علما أن تذاكر مباراة الجزائر والنيجر نفذت في ظرف قياسي بعد طرحها للبيع وخلال 5 ساعات فقط.

من جهة أخرى، ينتظر أن يواصل بوقرة الاعتماد على نفس التشكيلة الأساسية التي خاض بها المواجهة الماضية أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، وهي في الأصل تشكيلته المثالية، حيث سيعتمد على الحارس فريد شعّال لخلافة ألكسيس قندوز المعاقب، فضلا عن مختار بلخيثر وشعيد كداد وأيوب عبد اللاوي وزين الدين بلعيد ويوسف لعوافي في خط الدفاع، ولو أن الصورة من الناحية التكتيكية ستكون عكس ذلك، على اعتبار أن بوقرة سينتهج خطة 3-5-2، أما في خط الوسط فسيراهن “الماجيك” كالعادة على الثلاثي أحمد قندوسي (بعد أن سمح الكاف للأخير بمواصلة المشاركة في “الشان” رغم انضمامه إلى الأهلي المصري)، وزكرياء دراوي وحسام الدين ميريزاق، في حين سيشكل الثنائي أيمن محيوص وعبد الرحمن مزيان خط الهجوم.

ويدخل زملاء محيوص مباراة النيجر متسلحين بمعنوياتهم العالية لبلوغ المباراة النهائية وهم الذين يستهدفون في الأصل التتويج باللقب، فضلا عن صلابة خط الدفاع الذي لم يتلق أي هدف لحد الآن (4 مباريات)، في وقت سجل فيه خط الهجوم 4 أهداف جاءت كلها من كرات ثابتة (ضربتي جزاء ومخالفتين).

جدير بالذكر، أن لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عينت الحكم الجنوب إفريقي، أبونجيل توم، لإدارة مباراة الجزائر والنيجر، وسبق لهذا الحكم أن أدار المواجهة الافتتاحية لـ”الخضر” في “شان 2022” أمام ليبيا.

لن يٌسمح لغير حاملي تذاكر الدخول للملعب بركوبها

تخصيص 15 محطة للحافلات لنقل أنصار الخضر إلى الملعب

تم تخصيص 15 محطة للحافلات لنقل أنصار المنتخب الوطني إلى ملعب ”ميلود هدفي”، بمناسبة مباراة الجزائر- النيجر برسم الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية للأمم (الشان) للاعبين المحليين، والتي ستلعب اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء.

وأوضح نفس المصدر بأن نقاط نقل الأنصار إلى ملعب ”ميلود هدفي”، الواقع بالتجمع السكني لبلقايد، موزعة على عديد دوائر عاصمة الغرب الجزائري، ويتعلق الأمر بدوائر وهران وأرزيو وقديل والسانية وعين الترك وبوتليليس وبطيوة ووادي تليلات.

وذكر المنظمون أنه لن يسمح لغير حاملي تذاكر الدخول إلى الملعب بركوب الحافلات المسخرة، فضلا عن وجوب استظهار بطاقة التعريف الوطنية مع الإشارة إلى أن عملية نقل الأنصار ستبدأ في منتصف نهار الثلاثاء. وانطلقت عملية بيع التذاكر منتصف نهار يوم السبت بواسطة المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث تم استنفاذ جميع التذاكر المخصصة لدخول الملعب الأولمبي الجديد لوهران، الذي يتسع لـ40 ألف مقعد، في ظرف قياسي. ويلعب المنتخب الوطني لأول مرة بوهران منذ انطلاق ”الشان” بعدما خاض مبارياته الأولى، لحساب دور المجموعات والدور ربع النهائي، بملعب ”نيلسون مانديلا” ببراقي (الجزائر العاصمة). يذكر أن ”الشان” ستختتم يوم 4 فيفري المقبل بإجراء المباراة النهائية بملعب ”نيلسون مانديلا”، فيما يستضيف ملعب ”ميلود هدفي” المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث يوم 3 فيفري.

محيوص بخصوص مباراة النيجر:

“المواجهة ستكون صعبة لكننا عازمون على التأهل”

كان هداف المنتخب الوطني للمحليين أيمن محيوص الى جانب مجيد بوقرة في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بملعب ميلود هدفي بوهران، واستهل حديثه حول لقاء النيجر اليوم قائلا:” نعلم جيدا صعوبة المهمة التي تنتظرنا، ومع ذلك سنحاول الفوز باللقاء وبلوغ النهائي.

مدرب منتخب النيجر “هارونا دولا”

“نعرف نقاط ضعف منافسنا، والجمهور لا يخيفنا”

أكد مدرب منتخب النيجر “هارونا دولا” خلال ندوته الصحفية التي عقدها قبل ملاقاة الخضر اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران بأن أشباله جاهزون للقاء نصف النهائي، ولما الذهاب للمواجهة الختامية، وقال في هذا الشأن:” سنقوم بأفضل ما لدينا، فالمباراة ستجمع بين أحسن دفاعين في الدورة، والذي يرتكب أخطاء أكثر لن يتواجد في النهائي، لدينا معرفة جيدة بنقاط ضعف المنافس وكذا قوتهم، ونعرف جيدا بأنهم يتميزون بالسرعة ويخلقون فرصا كثيرا للتسجيل، لكن هناك نقص فعالية أمام المرمى من جانبهم، ومع ذلك فإنهم منتخب رائع للغاية، ولا توجد بيننا أسرار حيث سبق لنا وأن واجهناهم وديا في مباراتين وهذا منذ فترة ليست بالبعيدة، وأعتقد فعلا بأن الضغط الأكبر سيكون عليهم باعتبار أنهم الطرف المطالب بالفوز وحمل اللقب، وبدورنا حضرنا لهذا الشان بشكل جيد، وخضنا الكثير من اللقاءات الودية، ومخطئ من يظن بأن هناك ثقلا على أكتاف لاعبي فريقي، بل على العكس نحن متحفزون أكثر من أي وقت مضى لبلوغ النهائي، فلا ندري إن كنا سنصل إلى هذه المرحلة مرة أخرى مستقبلا، وبالنسبة لي كل المتأهلين للمربع الذهبي لديهم نفس الحظوظ.”

وفيما يخص الضغط الجماهيري الذي سيتعرض له منتخب النيجر، قال دولا: “المباراة ستلعب فوق أرضية الميدان وليس في المدرجات، قلت للاعبي أن يركزوا فقط على المباراة ولا يستمعوا لما يأتي من المدرجات.”

واختتم هارونا ندوته بالقول: “الشان هو المنافسة الإفريقية الأصلية لأنها تضم اللاعبين المحليين الناشطين داخل القارة، سيكون خطأ كبيرا إيقاف هذه المنافسة، وبحسب رأيي يجب أن تستمر مع إمكانية تطويرها عن طريق السماح لكل اللاعبين الذين ينشطون في أندية إفريقيا باللعب فيها، ما سيرفع المستوى أكثر.”

مدرب منتخب النيجر هارونا دولا يؤكد:

سنخوض لقاء الخضر بنية “الثأر”

يستعد منتخب النيجر لمواجهة الجزائر في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأمم (الشان) للاعبين المحليين بمعنويات مرتفعة بعد انجازيه الكبيرين ضد الكاميرون (1-0) وغانا (2-0)، مما سمح له بالتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي لهذه البطولة التي لا يريد التوقف خلالها عند هذا الحد، حسبما صرح به مدربه هارونا دولا بعد تأهله التاريخي بملعب ميلود هدفي بوهران. وزاد هذا التأهل من رفع معنويات أشبال دولا، الذين حققوا مفاجأتين كبيرتين في هذا “الشان” بإقصائهم للأسود غير المروضة ثم النجوم الغانية، ما يجعلهم يتطلعون لإنجاز ثالث أمام ”الخضر” في نصف النهائي الأول الذي يجمع الفريقين وهلل الاتحاد النيجري للتأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي لـ”الشان”، معلقا بصفحته الرسمية بفايسبوك بأن هذا الإنجاز ”يدفع الملاحظين والاختصاصيين بالكرة الإفريقية لأن يراجعوا تصنيفهم لتشكيلة ”مينا” لأنها أضحت منافسا لا يستهان به ويتوجب أخذه على محمل الجدية”.

وواصل الاتحاد النيجري بالتأكيد أنه ”منذ الفوز على الكاميرون، تتهاطل التعليقات المثنية على قوة منتخب النيجر من طرف الصحافة الإفريقية”. ويزيد التصنيف الجديد لمنتخب النيجر في هذه البطولة من تحفيز لاعبيه الذين يريدون استغلال ذلك من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ المنتخب من خلال التأهل إلى نهائي “الشان” وذلك بمناسبة مشاركته الرابعة في هذه المنافسة، وفق الاتحاد النيجري دائما.

وأمام غانا، لعبت النيجر للمرة الثانية الدور ربع النهائي من “الشان”، حيث تعود المرة الأولى إلى 2011 في النسخة السودانية، عندما وصلوا إلى هذه المرحلة من المسابقة قبل أن يتم إقصائهم بركلات الترجيح من طرف منتخب البلد المضيف.

ويبدو المدرب “هارونا دولا”، الذي كان على رأس العارضة الفنية للنيجر خلال نفس النسخة لعام 2011، واثقا أكثر من أي وقت مضى في قدرة أشباله على رفع التحدي أمام أقوى المنتخبات في إفريقيا.

وصرح في هذا الشأن: “نحن نحترم المنتخبات الإفريقية الكبيرة ولكن يجب احترامنا أيضًا. تعودنا على التغلب على كبار إفريقيا، مثلما كان الحال عليه أمام الجزائر في 1981، ومصر بطلة أفريقيا سبع مرات عام 2010، لذا فإن النيجر ليست دولة مجهولة في كرة القدم. لكن هذا جيد، نحن نحب اعتبارنا منتخبا من الدرجات السفلى لأن ذلك سيخفف من الضغط علينا. علينا أن نظهر أنه يمكننا أيضًا التنافس على اللقب”. للتذكير، التقى المنتخبان الجزائري والنيجري في مباراة ودية ضمن تحضيراتهما لبطولة “الشان” يوم 2 نوفمبر الماضي في طبرقة بتونس، في لقاء انتهى بفوز “الخضر” بهدفين من إمضاء اللاعبين فتح الله الطاهر وشعيب دبيح. وقبل ذلك، التقى المنتخبان يوم 6 يونيو 2022 بالجزائر العاصمة في دورة ودية وعاد الفوز أيضا للجزائر بهدف نظيف من توقيع عبد الرحمان مزيان.

هذا الأمر دفع أحد أعضاء الطاقم الفني للنيجر للتصريح، على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت لقاءه ضد غانا، بأن مباراة الثلاثاء سيخوضها أشباله ”بنية الثأر”.

تصريحات اللاعبين:

أيوب عبد اللاوي: “نعرف جيدا منافسنا وعلينا الحفاظ على تركيزنا”

“لدينا فكرة على منتخب النيجر الذي سنواجهه في نصف نهائي “شان-2022″، حيث سبق لنا مواجهته وديا. منافسنا يضم فريقا محترما يعتمد على الكرات الطويلة نظرا لامتلاكهم مهاجمين ذو قامة طويلة. نحن ملزمون على أن نكون جاهزين في موعد المربع الذهبي لدورة “الشان-2022″. الأكيد أن مصير المباراة سيحسم عبر تفاصيل صغيرة ولهذا علينا الحفاظ على تركيزنا بهدف إحراز التأهل إلى المحطة النهائية”. من جهة أخرى وبخصوص بقاء قندوسي مع المنتخب الوطني، أكد عبد اللاوي ” نحن بحاجة لخدماته. فرحنا كثيرا بخبر انتقاله إلى النادي المصري حيث هنأناه والعاقبة للاعبين الآخرين. شرف كبير بالنسبة للاعب المحلي أن يمضي قندوسي في نادي الأهلي الكبير. منتخبنا يضم شبابا يمتازون بمستوى فني جيد ويستحقون فرصة الممارسة في بطولات أقوى”. وحول الحالة النفسية للحارس قندوز قال أيوب عبد اللاوي” فيما يخص الحارس ألكسيس قندوز، صحيح أنه تأثر في لقطة طرده، لكن العبور إلى نصف النهائي أنساه كل شيء و الأمور على أحسن ما يرام. نحن جد متحمسين لملاقاة الجمهور الوهراني مجددا، أتمنى أن يساندنا بقوة كما جرت عليه العادة و سوف نهدي له التأهل إلى النهائي”.

يوسف لعوافي: “جاهزون للتضحية فوق الميدان والمرور للنهائي”

“نحن مدركون بصعوبة المهمة، فالمقابلة ستكون صعبة ضد منتخب النيجر. نحن

مستعدون لبذل قصارى جهدنا فوق أرضية الميدان من أجل تقديم أفضل مردود ممكن في سبيل الفوز بالمباراة وانتزاع تأشيرة التأهل إلى النهائي. صحيح أنه سبق لنا خوض مباراة ودية ضد منتخب النيجر خلال تربصنا بتونس وفزنا عليه بثنائية (2-0)، لكن المقابلات تختلف بين الرسمية والودية خاصة وأننا في محطة المباريات الإقصائية بخروج المغلوب. فمباراة الدور نصف النهائي تلعب على جزئيات بسيطة. و سننجح في بلوغ النهائي. المباراة ستلعلب بشبابيك مغلقة وهذا أمر إيجابي و مشجع للدخول بحالة معنوية في سبيل تأدية المأمورية على أكمل وجه لتنشيط النهائي”.

فريد شعال: “أنا جاهز وسنبذل كل ما نملك من أجل التأهل وإسعاد الجزائريين”

” أنا متواجد ضمن المنتخب الوطني المحلي منذ سنتين وأسعى أن أكون في المستوى المنتظر مني بمعية رفاقي. سنبذل قصارى جهدنا فوق المستطيل الأخضر لخدمة الفريق الوطني وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي. المقابلة الودية تختلف عن المنافسة الرسمية فالمعطيات تتغير خاصة في لقاء الإقصاء المباشر. الأهم أن نعطي كل ما لدينا فوق المستطيل الأخضر حيث نلعب أمام جمهورنا، إذ نتوقع مساندة الشعب الجزائري بأكمله. نأمل أن نكون في المستوى من أجل إسعاد أنصارنا ولما لا التتويج بالكأس القارية في الجزائر. تغيير الملعب لا يمثل أي عائق لأننا في بلادنا مهما كان الملعب أو المدينة فنحن فوق التراب الجزائري. أمر محفز حينما تسمع بأن تذاكر اللقاء بيعت في ظرف قياسي فكما هو معروف شعبنا يعشق كرة القدم و سنسعى لتتواصل الأفراح”.

تعيين الجنوب إفريقي “آبونجيل” حكما للقاء الجزائر والنيجر

عيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الدولي الجنوب إفريقي، آبونجيل توم، حكما لمباراة الجزائر أمام النيجر، والمقررة اليوم على الساعة الخامسة مساء بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بالجزائر”شان-2022″ (المؤجلة لـ2023)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

و حسب نفس المصدر، سيكون في مساعدة، آبونجيل توم، كل من الأنغولي إفاميلدو ميرال دي أوليفيرا (مساعد أول) والغامبي عبد العزيز بولال جاوو (مساعد ثاني). أما الحكم الرابع فهو السوداني محمود علي محمود، فيما سيكون المصري محمود عاشور مكلفا بجهاز الفيديو المساعد للحكم (فار).

للتذكير، أدار الحكم آبونجيل المباراة الافتتاحية للنسخة السابعة بين الجزائر و ليبيا (1-0)، التي جرت يوم الجمعة 13 جانفي بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

برنامج الدور النصف نهائي:

ملعب “ميلود هدفي” بوهران: الجزائر – النيجر ( سا 17.00)

ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي: السنغال – مدغشقر ( سا 20.00)