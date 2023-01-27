المنتحب المحلّي الجزائري يبلغ نصف النهائي

تأهّل المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مساء الجمعة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفاز “الخضر” للمحلّيين على نظرائهم من كوت ديفوار بِهدف لِصفر، في إطار ربع نهائي مسابقة “الشان”.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الموريتاني عبد العزيز بوح، بِمساعدة زميلَيه السنيغالي نوحا بانغورا والمالي موديبو ساماري.

وعاد الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى توظيف التشكيلة الأساسية “التقليدية” ضد كوت ديفوار، بعدما أجرى ثمانية استبدالات في المواجهة الأخيرة أمام الموزمبيق.

وعرف الشوط الأوّل طردَ لاعبٍ من كلّ منتخب، والأمر يتعلّق بِالحارس الجزائري ألكسيس قندوز في الدقيقة الـ 20، وعوّضه زميله حامي العرين فريد شعال، مع إخراج بوقرة لِمتوسّط الميدان أحمد قندوسي. وأيضا اللاعب الإيفواري كواسي أتوهوله ياو في الدقيقة الـ 34.

ومثلما كان الشأن في المرحلة الأولى، استمرّ تكافؤ النّزال في الشوط الثاني، وبدا جليّا أن “الخضر” للمحلّيين يجتازون أصعب امتحان في هذه البطولة القارّية.

وتحسّن أداء النّخبة الوطنية في ربع ساعة الأخير من المباراة، حتّى جاء الفرج في الوقت بدل الضّائع، لمّا عُرقل المهاجم أيمن محيوس داخل منطقة عمليات الفريق المُنافس، فلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، وأعلن عن ركلة جزاء لِرجال بوقرة. فانبرى محيوس إلى تنفيذها، وحوّلها إلى هدف الفوز والتأهّل إلى المربّع الذّهبي.

وفي مباراة نصف النهائي بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران سهرة الثلاثاء المقبل، يُواجه المنتخب المحلّي الجزائري الفائز من مقابلة غانا والنيجر.

وتُجرى مباراة المنتخب المحلّي الغاني ومُنافسه النيجري بِعاصمة الغرب الجزائري، سهرة هذا السبت.

وهكذا كرّر المنتخب الوطني المحلّي سيناريو “شان” السودان 2011، لمّا بلغ حينها محطّة نصف النهائي. عِلما أن الجزائر شاركت مرّتَين فقط في هذه البطولة، بِاحتساب نسخة 2023.