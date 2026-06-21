أعلى معدل في بكالوريا تونس: 20.01!

تصدّرت التلميذة ياسمين اليعقوبي من مدينة الكاف القريبة من الحدود الجزائرية، قائمة الناجحين في بكالوريا 2026 بتونس. بمعدل تجاوز العلامة الكاملة.

وقالت اليعقوبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إنها تلقت خبر نجاحها بمعدل 20.01، “بصدمة وذهول كبيرين”. حتى أنها احتاجت إلى إعادة قراءة نتيجتها أربع مرات.

وإلى جانب محافظتها على علامات بين 18 و20 طوال السنة الدراسية، فإن السرّ وراء تجاوزها العلامة الكاملة في البكالوريا هو احتساب المادة الاختيارية، تقول اليعقوبي.

ويحتسب نظام امتحان البكالوريا في تونس، العلامة المتحصل عليها عند اجتياز إحدى المواد الاختيارية، كنقاط إضافية إلى المجموع العام.

ومع تفوّقها في المواد الأساسية، والمادة الاختيارية أيضا، تمكّنت اليعقوبي التي تخطّط لدراسة الهندسة في الجامعة، من كسر حاجز الـ20.