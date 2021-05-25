أعوان الغابات يطالبون بالإدماج في مناصب شغلوها لـ20 سنة

يريدون الترسيم من دون شروط مسبقة

ناشد الأعوان الموسميون والمتعاقدون لإدارة الغابات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، وإدماجهم في مناصب عملهم بالقطاع، من دون شروط مسبقة، مؤكدين وجود أعوان قضوا في القطاع أكثر من 20 سنة بعقود منتهية الآجال، دون أن تنظر الجهات الرسمية في وضعيتهم.

وحسب ما أفاد به ممثلون عنهم في حديث لـ”الشروق”، فإن ظروف العمل الصعبة التي يواجهونها إلى غاية يومنا هذا، لا تسمح بالتجاهل أو السكوت عنها أكثر، كون أن الوضع بات لا يحتمل، على رأسها عدم احترام الإجراءات القانونية والحقوق المهنية لكل العمال، وهو ما يعتبر إجحافا في حقهم.

وأكد هؤلاء أنهم انتظروا لسنوات طويلة تحرك السلطات المعنية لتجسيد مطالبهم، في مقدمتها ضرورة إدماج كافة المتعاقدين دون شرط أو قيد، غير أن الوضع لا يزال على حاله، رغم النداءات والمراسلات العديدة التي تقدموا بها إلى كل الجهات المسؤولة عن القطاع، والتي باءت بالفشل، على حد قولهم.

وعبر العمال عن امتعاضهم العميق من وضعية العمل المزرية التي انتهوا إليها بعد سنوات طويلة، بسبب عدم ترسيمهم إلى حد الآن، منددين بضرب القوانين عرض الحائط، لاسيما أن القانون يعاقب كل مؤسسة لا تحترم الشروط الأساسية لقانون العمل، في وقت تساءل هؤلاء عن الأسباب التي حالت دون إدماج الأعوان الموسميين إلى غاية اليوم بعد تكوينهم لسنوات.

وأضاف العمال أنهم اكتسبوا خبرة طويلة نتيجة احتكاكهم بأعوان الغابات ومرافقتهم اللصيقة لرجال الحماية المدنية أثناء تدخلاتهم لإخماد الحرائق وإخلاء الأشخاص المحاصرين خصوصا في موسم الاصطياف، حيث كانت لهم فرصة كبيرة في خوض العمل، فضلا عن قيادة المركبات والمناوبة والحراسة وغيرها.