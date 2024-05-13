“أغْري-صُول” لمرافقة مشاريع الفلاحة العملاقة بالجنوب

أطلقته وزارة البيئة تزامنًا مع عقود ضخمة لجزائريين وأجانب

أطلقت وزارة البيئة والطاقات المتجددة برنامجا وطنيا لاستخدام الطاقة الشمسية في ري المشاريع الفلاحية، تحت مسمى “أغري-صول”Agri-Sol، في إطار رؤية الجزائر الجديدة للأمن الغذائي ورفع المساحات المسقية من 1.4 إلى 2 مليون هكتار.

في هذا السياق، يشير إشعار مفتوح لإبداء الاهتمام الوطني لبرنامج “Agri-Sol” لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة لصالح الفلاحين والمستثمرين، اطلعت عليه “الشروق”، أنه في إطار رؤية الجزائر الجديدة، فإن الأمن الغذائي يمثل تحديا كبيرا للحكومة التي يتعين عليها تطوير زراعة حديثة ومستدامة، موضحا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تهدف إلى زيادة مساحات المحاصيل المسقية من 1.4 إلى 2 مليون هكتار خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك تستعد وزارة البيئة والطاقات المتجددة للعب دور مهم في هذا التوقع.

وتشرح الوثيقة ذاتها أن معظم المستثمرات الفلاحية الكبيرة في الجزائر على مسافات بعيدة عن شبكة الربط بالكهرباء، خاصة في جنوب البلاد، مما يجعل ربطها بالشبكة الوطنية مكلفة للغاية، مشيرة إلى أن هذه المزارع الكبيرة أصبحت الوجهة الجديدة للعديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين يرون في الزراعة فرصة للمستقبل.

وأوضحت الوثيقة بأن هذا الإشعار يسعى إلى إحصاء الفلاحين و/ أو المستثمرين المهتمين ببرنامج “أغري-صول” لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة وسقي المحاصيل المختلفة، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ويهدف برنامج “أغري-صولAgri-Sol” “، حسب الوثيقة، إلى نشر وتفعيل استخدام الطاقات المتجددة خارج الشبكة في الفلاحة والزراعة، والتي تنجر عنها عدة مزايا، منها زيادة مردودية الأراضي الزراعية من خلال رفع المساحات المروية (المسقية)، والمساهمة في خلق الثروة من حيث مناصب العمل والأنشطة الجديدة، على غرار الزراعات الغذائية وتربية المواشي، مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.

ويهدف المشروع إلى توفير نفقات على الدولة من خلال الاقتصاد في استهلاك الفيول والديزل، وخفض نسبة كبيرة من التكاليف التي يتحملها الفلاحون لاسيما ما تعلق بالطاقة مما سيكون له تأثير مباشر على أسعار المنتجات، واستخدام طاقة تحترم البيئة والمحيط وخفض البصمة الكربونية والغازات الحبيسة.

ونص الإشعار على أن المزارع المتواجدة بولايات الهضاب العليا والجنوب هي التي ستكون معنية بدرجة كبيرة بهذا المشروع، والتي تتطلب شروطا للحصول على التمويل.

ويتضمن مشروع “أغري-صول Agri-Sol” تمويلا مشتركا بنسبة 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمحطة الشمسية، يتم احتسابها وفق حاجيات الطاقة لمحور رش 30 هكتارا إضافة إلى عمق البئر.

وبخصوص معايير الأهلية للحصول على التمويل، ذكرت الوثيقة أنه سيتم تحديد المشاريع وتحديد أولوياتها بالتعاون مع مصالح وزارة الزراعة والتنمية الريفية، والتي من بينها البعد عن شبكة الكهرباء بمسافة تزيد عن عشرة كيلومترات، ونوع المحصول الاستراتيجي (القمح الصلب اللين والذرة)، وإجراء دورتين أو ثلاث في السنة لجني المحاصيل من أجل تحقيق أكبر مردود ممكن للأراضي وأنظمة الطاقة الشمسية، ونسبة المساحة المسقية مقارنة بالمساحة الإجمالية.

وطلب الإشعار من المهتمين بالمشروع التقرب من مصالح البيئة لولاياتهم، مع إجبارية الإجابة على سؤالين اثنين فقط، الأول ينص على ما يلي: هل أنت مهتم ببرنامج “أغري-صول”؟ والإجابة بـ”نعم أو لا”، أما السؤال الثاني فينص على: هل تلتزم بدفع إسهام قدره 50 بالمائة من تكلفة المحطة؟، والإجابة بـ”نعم أم لا”، وإذا كان الرد بـ”نعم”، فيجب توضيح صيغة الدفع هل من المال الخاص أم عن طريق قرض بنكي؟

وحدد الإشعار تاريخ 31 ماي الجاري، كآخر أجل من أجل استقبال الطلبات سواء عبر البريد الإلكتروني الذي وضع للغرض agrisol@me.gov.dz، أو عبر المديرات الولائية للبيئة والطاقات المتجددة.