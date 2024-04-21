أكبر من مجرد “ماتش نتاع بالون”!!

مسرحية “نهضة بركان” وبعدما اعتقدنا أنها تتألف من فصل واحد، تبين أن لها فصلين!!

وبعد واقعة القمصان في المطار، جاءت واقعة الاجتماع التقني قبل المباراة!! واتضح للجميع أن نادي بركان لم يأت للعب مباراة في كرة القدم، وإنما لتنفيذ مخطط “الوسواس الخناس” “فوزي لقجع”!

مبدئيا فوزي لقجع يا جماعة الخير ليس رجلا عاديا!!

إنه فاسد من منبت شعره إلى أخمص قدميه!!

والغريب، أنني وأنا أطالع تعليقات المغاربة عبر بعض المواقع، وجدتها تفتخر بفساده وتتباهى بسوء أخلاقه وتستدل بقذارة أفعاله!!

حالة تحتاج إلى علم النفس لشرحها وإلى علم الجراحة لتشريحها!!

فكثير من المغاربة يعرفون أن لقجع مسؤول فاسد، لكن “لا يهم”، طالما أنه يوجه فساده ضد خصومهم!!.. سيئ الخلق، لكن “ماعليش” ما دام “يفعلها” مع الآخرين!! أفعاله قذرة…”اييه ومن بعد؟” فإفريقيا تحتاج إلى رجل هكذا ليحكمها!

هذا هو منطقهم… هكذا يفكرون!!

لكنهم لا يعلمون أن لقجع فاسد مع المغاربة أكثر من غيرهم، وسيئ الخلق مع شعبه أكثر وأكثر!! ولأن الموضوع لا يعنينا، أدعوكم فقط إلى التركيز على ما فعله مؤخرا مع منكوبي الزلزال ووكالة إعمار البيوت المنهارة وقضية 120 مليار درهم التي خصصها المخزن… قبل أن يخوصصها لقجع!! أو قضية أجور المعلمين التي تورط فيها كوزير منتدب للمالية!! وكذا دوره في إسقاط الإسلامي الغبي بن كيران، قبل توريط الإخوان في مشروع التطببع ثم التخلص منهم!!

كل هذا يهم المغاربة ولا يعنينا!!

لقجع هو رجل المخزن المفضل الآن!!

والمغرب يحتاج أكثر من أي وقت سابق إلى لفت الانتباه بعدما فقد بوصلته في السياسة الخارجية، ورأينا كيف اختفى الوزير بوريطة، وتوارى عن الأنظار مندوب المخزن في الأمم المتحدة عمر هلال، في الوقت الذي بات العالم بأسره يعرف المندوب الجزائري عمار بن جامع وبعثته في نيويورك، والعمل البطولي المحترم الذي يقومون به دفاعا عن فلسطين، وإمعانا في إزعاج أمريكا وربيبتها المصطنعة!!

أمام كل هذا، كان لابد من استغلال الثغرة الوحيدة التي بات يمتلكها المخزن في العالم، وهي كرة القدم والهيمنة على المشهد!! وليس هنالك أفضل من فرصة مواجهة فريق جزائري وهو اتحاد العاصمة… صانع أفراح الجزائريين، كل الجزائريين في القارة السمراء!

والواقع، أنهم لا يستهدفون اتحاد الجزائر، ولكن الجزائر برمتها!! لذلك، واستكمالا للمسرحية، قرر لاعبو بركان استئناف دورهم في (مدرسة المشاغبين) وحتى قبل المباراة بساعات!!

ليبقى السؤال الآن: ماذا بإمكان الجزائريين أن يفعلوا!!؟

خطوة مساندة الأندية الجزائرية لأبناء سوسطارة مهمة جدا، لكنها غير كافية، نحتاج إلى التحول إلى مناصر واحد وبصوت واحد خلف هذا النادي الذي يمثلنا جميعا!!

تصريحات وليد صادي عن دعم النادي والتنسيق مع الفيفا مهمة، ولكنها غير كافية!! نحتاج فورا إلى خطة عمل حقيقية للتموقع في الكاف، والتخلص من شبح لقجع الراشي والفاسد، وبناء تحالفات جديدة باستغلال اسم الجزائر وسمعتها ومكانتها!!

غدا، سيكون اللقاء وسنشهد الفصل الثالث من المسرحية البلهاء، وسيأتي الاتحاد لمواجهة نهضة بركان!!

حينها، لو كان هنالك حفظ لماء الوجه وبعض الاحترام لما تبقى من قيمة القانون و”شوية” صون لما تبعثر من هيبة الفيفا، فإن بركان لن يدخل بأقمصة تتعارض مع القوانين، لكن إن حدث العكس، فسيكتب التاريخ المسروق فصلا جديدا من هيمنة لقجع، الرجل الفاسد الذي يحبه المغاربة واللص الذي يوظفه المخزن!… خلاصة الكلام: سيادة الجزائر على أرضها لم تقدر عليها جيوش ودول… جمهوريات وممالك، فما بالك بجلد منفوخ يستحوذ عليه رجل منفوخ!!