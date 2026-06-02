أكسيوس: مكالمة غاضبة بين ترامب ونتنياهو قلبت مسار الأحداث

كشف موقع “أكسيوس”، تفاصيل المكالمة الغاضبة التي قلبت مسار الأحداث في لبنان، والتي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو.

وكشف تقرير استقصائي لموقع “أكسيوس” الأمريكي، عن كواليس مكالمة هاتفية وصفها بأنها “حادة وعاصفة” جرت يوم الإثنين، شن خلالها ترامب هجوما لاذعا وغير مسبوق على نتانياهو بسبب التصعيد العسكري في لبنان.

وصرخ ترامب بغضب في وجه نتنياهو متسائلا: “ماذا تفعل بحق الجحيم؟”، ووصفه بـ “المجنون” متهما إياه بنكران الجميل والتسبب في عزلة إسرائيل دوليا وكراهية الجميع لها، ومذكّراً إياه بالدعم السياسي المطلق الذي حماه من السجن إبان محاكمته بتهم الفساد.

وبصريح العبارة قال ترامب: “أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك”.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن غضب ترامب العارم اندلع عقب تهديد إيران الرسمي بالانسحاب من المفاوضات الجارية مع واشنطن على خلفية تصاعد وتيرة الغارات الصهيونية على الجنوب اللبناني.

وأضاف المسؤولون أن ترامب شعر بأن نتنياهو يعمد إلى التصعيد بشكل غير متناسب ويهدم مبانٍ سكنية كاملة للقضاء على قائد واحد من حزب الله، مما يهدد بانهيار الصفقة الأمريكية الإيرانية الكبرى.

وعقب هذا الضغط، فرَضَ ترامب معادلة التهدئة علنا عبر منصته “تروث سوشيال”، معلنا وقفا تاما لإطلاق النار ومنع الهجوم الواسع على بيروت، مشيرا إلى موافقة حزب الله على التهدئة عشية مفاوضات واشنطن المرتقبة.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الوضع بأن “إسرائيل باتت تحت الوصاية”، أما رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان فقال بأن “نتنياهو ليس رئيسا للوزراء بل مجرد دمية”، لتمتد الشظايا إلى حكومة الاحتلال، حيث أحرج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو عبر “إكس” قائلا: “حان الوقت الآن لتقول لصديقنا الرئيس ترامب: لا”.

وفي وقت سابق كشف ترامب عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع إيران، متوقعا التوصل إلى مذكرة تفاهم خلال الأسبوع المقبل، كما أعطى توضيحات بخصوص العدوان على لبنان.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة “ABC News” الأمريكية، إن المفاوضات مع طهران واجهت “تعثرا طفيفا” خلال الفترة الماضية، مؤكدا نجاحه في تجاوز العقبات التي أعاقت سير المحادثات.

وأضاف إن سبب التعثر يعود إلى استياء الجانب الإيراني من الهجمات الصهيونية على لبنان، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات أسفرت عن تفاهمات هدفت إلى منع مزيد من التصعيد بين الاحتلال وحزب الله.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران يبقى الخيار الأفضل مقارنة بأي مواجهة عسكرية جديدة، معتبرا أن الحلول الدبلوماسية أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية المصالح الدولية.

وجات تصريحات ترامب بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن حكومة البلاد أوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، احتجاجا على سلوك الاحتلال في لبنان.

وفي سياق متصل، كشف ترامب في تدوينة عبر منصته تروث سوشيال أنه أجرى اتصالات مباشرة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى عدم تنفيذ هجوم واسع على العاصمة اللبنانية بيروت.

كما أشار إلى وجود اتصالات غير مباشرة مع حزب الله، مؤكدا أن الجانبين وافقا على الامتناع عن تنفيذ هجمات متبادلة خلال المرحلة الحالية، في محاولة للحفاظ على الهدوء ومنع توسع دائرة المواجهة.

وجاءت هذه الاتصالات في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.