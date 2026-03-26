ألباريس: الجزائر شريك إستراتيجي وبلد صديق لإسبانيا (فيديو)

"8.5 مليار أورو حجم المبادلات التجارية بين البلدين"

أشاد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الخميس، بتميّز علاقات التعاون والصداقة بين الجزائر وإسبانيا. منوّها بتصاعد حجم المبادلات التجارية الثنائية.

وقال ألباريس، في تصريحه عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مستهلّ زيارته الرسمية إلى الجزائر:”المقابلة التي حظيت بها مع رئيس الجمهورية، وزيارتي اليوم وغدا إلى الجزائر، تؤكد امتياز علاقاتنا”.

مضيفا:”الجزائر شريك استراتيجي لإسبانيا. وقبل كل شيئ هي بلد صديق تربطنا به علاقات إنسانية ومصالح مشتركة”.

وتابع الوزير الإسباني في سياق متّصل:”اللغة الإسبانية والعلاقات الثقافية تشكل عنصرا مهما ضمن علاقاتنا. لذلك سأتنقل غدا إلى مدينة وهران، لافتتاح مركز سيرفانتس (لتعليم اللغة الإسبانية)”.

مردفا:”من بين أوجه علاقاتنا الثنائية الممتازة، يبرز أيضا النمو السنوي للتجارة بين البلدين. ففي 2025 بلغ حجم التبادل التجاري بيننا 8.5 مليار أورو”.

كما أشار الوزير ألباريس إلى تضاعف صادرات بلاده نحو الجزائر 3 مرات العام الماضي، مقارنة بالسنة التي سبقته.

ألباريس أبرز أيضا وجود أكثر من 100 مؤسسة إسبانية في الجزائر، باعتباره “مؤشرا على الحركية التي تعرف العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإسبانية”.

وحول قطاع الطاقة، قال وزير الخارجية الإسباني إن الجزائر “تعدّ مموّنا مستقرا وموثوقا وثابتا للغاز. وهي المموّن الأول لإسبانيا على مدار 3 سنوات”.

“كما تتقاسم الجزائر وإسبانيا، في الظرف الجيوسياسي الراهن، قيما ومبادئ مشتركة. على غرار الحلّ السلمي للنزاعات بين الدول، ورفض الحروب”، يقول ألباريس.