“ألفيار” توسع قائمة مورديها الأجانب بالأغنام الموجهة للذبح والتسمين

لضمان وفرة المنتجات

أقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال إجراءات لتوسيع القائمة الضيقة للمتعاملين بالخارج الذين يمكنهم تصدير رؤوس أغنام حية موجهة سواء للذبح أو التسمين إلى الجزائر لأغنام، ما يؤشر لعمليات استيراد أوسع في الفترة المقبلة.

وجاء هذا الإجراء من خلال دفتر شروط لشركة الجزائرية للحوم الحمراء العمومية “ألفيار”، حمل تاريخ 4 افريل 2024 تحوز “الشروق” نسخة منه، تضمن تحديد شروط المشاركة في المناقصة دولية لإبداء الاهتمام رقم 06/ALVIAR/2024، لتوسيع القائمة المصغرة (Short-List ) للمنتجين والمهنيين والمتعاملين في مجالات إنتاج وتصدير سلالات الأغنام الحية الموجهة لإنتاج اللحوم الحمراء سواء المعدة للذبح أو التسمين، وهذا من أجل ضمان توريد هذه المنتجات إلى شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”.

ونص دفتر الشروط على إلزامية أن يتم شحن المنتجات المتضمنة في دفتر الشروط، حصريا من دول الإنتاج المعتمدة من طرف السلطات الصحية للتصدير إلى الجزائر والتي وقعت على اتفاقية صحية ثنائية مع الدولة الجزائرية.

وتنتهي آجال إيداع العروض من طرف المتعاملين الأجانب المهتمين بدخول القائمة المصغرة لشركة “ألفيار”، في 16 أفريل الجاري، وفق الوثيقة ذاتها.