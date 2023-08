ألمانيا: الأمطار تغمر مطار فرانكفورت وإلغاء 100 رحلة جوية (فيديو)

أعلنت السلطات الألمانية يوم الخميس عن إلغاء 100 رحلة جوية، بعد أن غمرت المياه مدرج مطار فرانكفورت الدولي، على إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار مساء أمس.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام محلية، دخول مياه الأمطار إلى مساحات واسعة من المدرج. وطوابير طويلة للمسافرين بعد إلغاء العشرات من الرحلات.

وقالت الشركة المشرفة على المطار في بيان إن “الأحوال الجوية السائدة يوم الأربعاء، ستؤثر على جدول رحلات الخميس. ما سيؤدي إلى المزيد من الإلغاء والتأخير”.

ودعا البيان المسافرين إلى التحقق من مواعيد الرحلات مع شركات الطيران الخاصة بهم. مع الوصول إلى المطار قبل ساعتين ونصف من موعد الرحلة.

Dozens of flights were cancelled at Germany’s Frankfurt Airport after heavy rain led to flooding on parts of the tarmac and hours-long suspension of ground operations. pic.twitter.com/obqqj0Zkpe

— DW News (@dwnews) August 17, 2023