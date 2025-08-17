أمر نادر في مباراة الجزائر والنيجر

جانب من آخر حصة تدريبية لِمحليي "الخضر" مساء الأحد بِنيروبي.

يلفّ مباراة المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم ونظيره من النيجر هذا الإثنين، أمر نادر في القارّة السّمراء.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة الكينية نيروبي وليس الأوغندية كامبالا، على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت المحلي، والسادسة مساء بِالتوقيت الجزائري. لِحساب الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” 2025.

وفضلا عن إقامتها مساءً تحت الأضواء الكاشفة، تُلعب المقابلة تحت أجواء باردة مع إمكانية تهاطل الأمطار، حيث تتراوح الحرارة زمن تنظيمها ما بين 15 و17 درجة، كما يُبرزه ارتداء لاعبي الناخب الوطني مجيد بوقرة للباس التدريب الشتوي في الصورة المدرجة أعلاه. علما أن كينيا تشهد هذا النوع من الطقس منذ الجمعة الماضية وإلى غاية الثلاثاء المقبل، تقول أحدث بيانات مصالح الرّصد الجوى. والله أعلم.

وسبق للمنتخب الوطني أكابر أن لعب تحت أجواء باردة نسبيا وماطرة في بعض فترات المباراة، خلال مواجهته لِجنوب إفريقيا في ربع نهائي “كان” 1996، حتى أن مدافع “الخضر” طارق العزيزي راح يحتفل بِهدف التعادل بِطريقة مُميّزة، وذلك بِسبب الأمطار التي غمرت أرضية ميدان مدينة جوهانسبورغ (الفيديو)!

صحيح أن كينيا من بلدان شرق إفريقيا التي يسودها مناخ استيوائي، لكن أفضل فترات الطقس في هذا البلد هي شهري أوت وسبتمبر. وعليه “لا يجوز” لِبوقرة هذه المرّة، ترديد عبارة “الحر الشديد والرطوبة العالية والارتفاع على مستوى سطح البحر (نقص الأوكسجين)”!

أمر آخر يُغلّف هذه المباراة، وهي أن المدرب الجزائري مجيد بوقرة قاد المنتخب المحلي، وتفوّق على النيجر (5-0) في نصف نهائي مسابقة “الشان” التي احتضنتها بلادنا في عام 2023. وحينها كان المنافس يدربه التقني المحلي هارونا دولا الموجود حاليا في المنصب ذاته.

ويُمكن لِبوقرة هذا الإثنين الاستثمار في ضعف هجوم منتخب النيجر، الذي عجز عن التهديف في المقابلات الثلاث السابقة، وآخر مواجهتَين من “شان” 2023 (خمسة لقاءات في المجموع).

ويُشرف على إدارة هذه المباراة حكم الساحة التنزاني أحمد علي أراجيغا (يسار محرز في الصورة)، بِمساعدة زميلَين له من زامبيا وغامبيا.

وكان لقاء “الخضر” والمضيف فريق بوتسوانا (1-3 لمصلحة رجال فلاديمير بيتكوفيتش) في مارس الماضي، بِرسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026. آخر مواجهة للمنتخبات الوطنية أدار هذا الحكم التنزاني البالغ من العمر 34 سنة.