أمسية تاريخية لكريستيانو رونالدو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ناديه النصر، للتتويج بلقب الدوري السعودي.

وحسم النصر السعودي اللقب بعد فوزه على نادي ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

واحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن نادي الهلال, وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في د33، قبل أن يتمكن كومان من إضافة الثاني في د 51 ، لينجح ضمك في تقليص النتيجة في د57 .

وقضى رونالدو على أحلام ضمك في العودة في النتيجة، بعدما وقع ثنائية، حيث سجل الثالث من مخافة مباشرة في د 62 ، وأضاف الرابع في د80.

وعاش رونالدو أمسية تاريخية، وتأثر كثيرا بالتتويج، حيث ذرف الدموع بعد توقيعه الهدف الرابع.

كما عبر عن فرحته الكبيرة بالتتويج باللقب، وتفاعل مع الجماهير التي هتفت بإسمه مطولا.

وأنهى رونالدو الموسم في المركز الثالث بجدول هدافي الدوري برصيد 28 هدفا، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين.