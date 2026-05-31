أمطار رعدية مرتقبة الإثنين على هذه الولايات

نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة بحالة الطقس ليوم الإثنين، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدد من الولايات الشرقية للوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار الرعدية يخص كل من ولايتي تبسة وخنشلة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة مساء.

وأفاد تنبيه آخر من نفس المستوى بتشكل رعود منعزلة على ولايات: تمنراست، جانت، خنشلة، تبسة بداية من الساعة الثانية عشر زوالا إلى الساعة التاسعة ليلاً.