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أمطار غزيرة إلى غاية 80 ملم.. ولاية الجزائر تحذّر

الشروق أونلاين
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أمطار غزيرة إلى غاية 80 ملم.. ولاية الجزائر تحذّر
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أمطار غزيرة مرتقبة

دعت ولاية الجزائر يوم السبت في بيان، إلى توخي الحيطة والحذر من أجل تجنب وقوع أي حوادث قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية، جراء الأمطار الغزيرة المرتقب هطولها على عدّة مناطق من شمال البلاد.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذّرت في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة عبر العديد من بلديات العاصمة، على غرار ولايات أخرى.

وتستمرّ صلاحية النشرية الخاصة من مساء السبت عند الساعة السادسة 18:00، إلى غاية صباح الغد الأحد عند الساعة السادسة 06:00 صباحا.

ويتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 40 إلى 70 ملم محليا، مع احتمال وصولها إلى غاية 80 ملم في بعض الأوقات.

من جهة أخرى، أكدت الولاية في ذات البيان، جاهزيتها لمتابعة الاضطرابات الجوية المحتملة، والتدخل في حالة حدوث أي طارئ.

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