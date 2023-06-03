نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 36 ولاية إلى غاية الأحد

نشر ديوان الأرصاد الجوية، تنبيها خاص حول حالة الطقس ليوم السبت، توقع فيه استمرار تساقط أمطار رعدية ورياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، المدية، بومرداس، البليدة، تيزي وزو وبجاية.

كما ستخص هذه النشرية أيضا ولايات: المسيلة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تسمسيلت، الجلفة، البويرة، عين الدفلى.

وستشهد الولايات الشرقية جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة. سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة وخنشلة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 21:00 لتستمر إلى غاية فجر الأحد.

كما أفاد التنبيه بهبوب رياح قوية مرفقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار السبت لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

الولايات المعنية: أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.